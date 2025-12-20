Συνταγή: Σπιτική κιμαδόπιτα

Υπάρχουν κάποια φαγητά τα οποία τα έχουμε συνδέσει με τον χειμώνα και ιδιαίτερα με τα οικογενειακά γιορτινά τραπέζια. Μια τέτοια συνταγή μας παρουσίασε και ο Δημήτρης Σκαρμούτσος, καθώς δεν έμειναν πολλές ημέρες για τις χριστουγεννιάτικες μαζώξεις.

Ο γνωστός chef μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA «Buongiorno», παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για σπιτική κιμαδόπιτα. Μπορεί να ακούγεται ένα φαγητό μπελαλίδικο, αλλά είναι αρκετά πιο εύκολο να το ετοιμάσουμε από όσο νομίζουμε. Και απολαυστικό.

Τα υλικά

1 πακέτο χωριάτικο φύλλο

600 γρ. μοσχαρίσιος κιμάς

4 πράσα

1 λευκό κρεμμύδι

1/2 ματσάκι μαϊντανός

1 καρότο

2 στικ σέλερι

2 αυγά

200 γρ. κεφαλοτύρι

100 γρ. κασέρι

3 σκελίδες σκόρδο

1 κ.σ. ντοματοπελτές

50 ml ελαιόλαδο

100 ml κόκκινο κρασί

1 κ.γ. κανέλα

1 κ.γ. μπαχάρι

1/2 κ.γ. μοσχοκάρυδο

αλάτι

πιπέρι

Η διαδικασία

Προθερμένουμε το τηγάνι και βάζουμε τον μοσχαρίσιο κιμά.

Στη συνέχεια προσθέτουμε το σέλινο το πράσο, το κρεμμύδι, το σκόρδο, τον μαϊντανό και το καρότο (για τη γλύκα) και τα σοτάρουμε. Στο τέλος ρίχνουμε και τα δύο αυγά, όταν έχουμε αφαιρέσει το τηγάνι από τη φωτιά και ανακατεύουμε πολύ.

Τότε προσθέτουμε την κανέλα, το μπαχάρι και το κύμινο. Ανακατεύουμε ξανά για να πάνε τα υλικά παντού.

Αφήνουμε τη γέμιση να κρυώσει. Μετά σε ένα ταψί βάζουμε δύο φύλλα κάτω, προσθέτουμε τη γέμιση και καλύπτουμε μετά από πάνω με φύλλα.

Βάζουμε το ταψί στον φούρνο, όπου ψήνουμε στους 170 βαθμούς για 40 με 50 λεπτά.