Συνταγή: Ζυμαρικά φούρνου με μοτσαρέλα, ρικότα και ντομάτα

Το έχουμε πει πολλές φορές και επιμένουμε: τα ζυμαρικά είναι η πιο γρήγορη και νόστιμη λύση όταν θέλουμε ένα ωραίο πιάτο, χωρίς να… ιδρώσουμε τη φανέλα στην κουζίνα. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τρώμε συνεχώς τα ίδια και τα ίδια. Για αυτό και ο Δημήτρης Σκαρμούτσος αποφάσισε να μας δείξει μια συνταγή, κάπως διαφορετική.

Ο γνωστός chef μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA «Buongiorno», παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για ζυμαρικά φούρνου με μοτσαρέλα, ρικότα και ντομάτα. Ένα πιάτο που ετοιμάζεται αρκετά γρήγορα, είναι πολύ εύκολο, αλλά ξέρει να κάνει την διαφορά σε ένα τραπέζι. Αξίζει να το δοκιμάσετε.

Τα υλικά

500 γρ. κοχύλια

2 κονσέρβες ντομάτας

2 λευκά κρεμμύδια

3 σκελίδες σκόρδο

1 κ.σ. πελτέ

1 κ.σ. μηλόξυδο

1 κ.γ. μπούκοβο

1 κ.σ. μέλι

50 ml ελαιόλαδο

200 γρ. μοτσαρέλα

200 γρ. ρικότα

50 γρ. τριμμένη παρμεζάνα

3 φέτες ψωμί του τοστ

φύλλα βασιλικού

αλάτι

πιπέρι

Η διαδικασία

Για αρχή βράζουμε τα κοχύλια – περίπου τέσσερα λεπτά λιγότερο από ότι θα τα βράζαμε κανονικά, καθώς μετά θα μπουν και στον φούρνο.

Σε μια κατσαρόλα ρίχνουμε λίγο λάδι και στη συνέχεια προσθέτουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο, λίγο μπούκοβο, τον βασιλικό, τα ντοματίνια, λίγο πελτέ ντομάτας, λίγο μέλι και αρχίζουμε και βράζουμε.

Όταν η σάλτσα είναι έτοιμη, βάζουμε τα κοχύλια σε ένα ταψί και τη ρίχνουμε από πάνω για να πάει παντού.

Στη συνέχεια ρίχνουμε στο τέλος την παρμεζάνα, τη ρικότα, την μοτσαρέλα και τη φρυγανιά.

Βάζουμε το ταψί στον φούρνο για περίπου τέσσερα λεπτά/ Η συνταγή είναι έτοιμη.