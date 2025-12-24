Συνταγή: Σπιτικά μελομακάρονα
Μια συνταγή για την πιο λαχταριστή λιχουδιά των γιορτών.
Δεν γίνονται γιορτές Χριστουγέννων χωρίς αυτό το γλυκό. Το ξέρουμε όλοι αυτό, για αυτό αυτή η μοναδική λιχουδιά υπάρχει σε κάθε σπίτι. Έχοντας αυτά ως δεδομένα, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος αποφάσισε να μας δείξει τη συνταγή για τα πιο ωραία σπιτικά μελομακάρονα
Ο γνωστός chef μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA «Buongiorno», παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή απλή, που ο καθένας μας μπορεί να δοκιμάσει στο σπίτι του.
Τα υλικά
450 γρ αλεύρι Γ.Ο.Χ.
100 γρ ζάχαρη
100 ml χυμό πορτοκαλιού
150 ml ηλιέλαιο
ξύσμα από 1 πορτοκάλι
1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ
1 κ.γ. μαγειρική σόδα
1 κ.σ. κανέλα
1 γ.κ. γαρύφαλλο τριμμένο
1 πρέζα αλάτι
Για το σιρόπι
250 γρ ζάχαρη κρυσταλλική
200 ml νερό
100 ml χυμό πορτοκαλιού
100 γρ μέλι
1 στικ κανέλας
Η διαδικασία
Σε ένα μπολ βάζουμε το αλεύρι, τη ζάχαρη, τον χυμό από πορτοκάλι, το μπέικιν πάουντερ, τη βανίλια, τη μαγειρική σόδα, την κανέλα, το γαρύφαλλο και ανακατεύουμε λίγο.
Σταδιακά προσθέτουμε το ηλιέλαιο, ενώ ανακατεύουμε.
Όταν η ζύμη είναι έτοιμη, φτιάχνουμε το σιρόπι.
Σε ένα κατσαρολάκι βάζουμε την κρυσταλλική ζάχαρη, το νερό, τον χυμό πορτοκαλιού, το μέλι και το στικ κανέλας.
Το βράζουμε λίγο (το πολύ 3 λεπτά), ανακατεύουμε καλά και αφήνουμε το σιρόπι για κρυώσει.
Βάζουμε τα μελομακάρονα στον φούρνο και τα ψήνουμε στους 180 βαθμούς για 20 με 25 λεπτά.
Όταν τα μελομακάρονα είναι έτοιμα, τα μελώνουμε στο σιρόπι – το μυστικό είναι ζεστό μελομακάρονο, κρύο σιρόπι.
Καλές γιορτές.
