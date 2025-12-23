Συνταγή: Σπιτικό πανετόνε

Δεν είναι από τα «γλυκά» εκείνα που αγαπούν όλοι – αλλά τέτοιες ημέρες υπάρχει ένα σε κάθε σπίτι. Είναι συνώνυμο των γιορτών, σερβίρεται είτε μετά το φαγητό είτε κατά την διάρκεια του καφέ και η συνταγή που ακολουθεί δείχνει ότι δεν είναι κάτι το ακατόρθωτο – έστω κι αν η διαδικασία παραγωγής του παραδοσιακού πανετότε απαιτεί αρκετές ημέρες και δουλειά.

Πριν πάμε στη συνταγή, λίγα πράγματα που αξίζει να γνωρίζουμε για αυτό το έδεσμα.

Πανετότε, το: είναι τύπος ιταλικού γλυκού ψωμιού που προέρχεται από το Μιλάνο και συνήθως παρασκευάζεται και καταναλώνεται τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Έχει σχήμα θόλου, το οποίο εκτείνεται από κυλινδρική βάση και έχει συνήθως ύψος 12-15 εκατοστά για πανετόνε βάρους ενός κιλού.

Τα υλικά

380 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

80 γρ. καστανή ζάχαρη

70 γρ. ελαιόλαδο

2 αβγά + 1 κρόκος επιπλέον

120 ml γάλα χλιαρό

1 φακελάκι ξηρή μαγιά

Ξύσμα από 1 πορτοκάλι

Ξύσμα από 1 λεμόνι

80 γρ. σταφίδες

50 γρ. φρούτα γλασέ (προαιρετικά)

1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

1 πρέζα αλάτι

Η διαδικασία

Ανακατεύουμε σε ένα μπολ τη μαγιά με το χλιαρό γάλα και 1 κ.γ. ζάχαρη και την αφήνουμε για 10 λεπτά σε ζεστό περιβάλλον να ενεργοποιηθεί.

Ρίχνουμε σε μια λεκάνη το αλεύρι, τη ζάχαρη, το ξύσμα των εσπεριδοειδών, τα αβγά (ολόκληρα και κρόκο), το ελαιόλαδο, τη μαγιά, τη βανίλια και το αλάτι και τα ζυμώνουμε για 8-10 λεπτά. Τέλος ενσωματώνουμε τις σταφίδες και, αν βάλουμε, τα φρούτα.

Σκεπάζουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να φουσκώσει για μία με δύο ώρες. Τη μεταφέρουμε στη συνέχεια σε ειδική φόρμα για πανετόνε και την αφήνουμε για άλλη μία ώρα να διπλασιαστεί σε όγκο.

Ψήνουμε το πανετόνε σε προθερμασμένο φούρνο, στους 170°C, για 40-45 λεπτά. Το αφήνουμε να σταθεί εκτός φούρνου για 10 λεπτά και στη συνέχεια το ξεφορμάρουμε σε σχάρα να κρυώσει τελείως προτού το κόψουμε σε κομμάτια.

