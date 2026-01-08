Συνταγή: Λαχανόρυζο

Με τους τίτλους τέλους να έχουν πέσει στα γιορτινά τραπέζια, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος αποφάσισε να μας δείξει μια συνταγή πεντανόστιμη, χειμωνιάτικη και υποτιμημένη, που ως παιδιά δεν θέλαμε με τίποτα να δούμε στο τραπέζι.

Η γνωστός chef μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για λαχανόρυζο. Ένα πιάτο που οι περισσότεροι από εμάς το εκτιμήσαμε όταν μεγαλώσαμε, ενώ δεν χρειάζεται να… ιδρώσουμε για να το ετοιμάσουμε: είναι εύκολο, γρήγορο και ότι πρέπει για τα κρύα αυτής της περιόδου.

Τα υλικά

1 λάχανο

1/2 μωβ λάχανο

200 γρ. ρύζι γλασέ

2 λευκά κρεμμύδια

5 φρέσκα κρεμμύδια

1 σκελίδα σκόρδο

2 πράσα

χυμό από δύο λεμόνια

ξύσμα από λεμόνι

1/2 ματσάκι μαϊντανό

1 κ.γ. τσίλι

1,5 λίτρο ζωμός λαχανικών

100 ml ελαιόλαδο

αλάτι

πιπέρι

Η διαδικασία

Σε ένα τηγάνι ρίχνουμε το λάδι και στη συνέχεια προσθέτουμε το πράσο, το κρεμμύδι, το σκόρδο, λίγο πράσινο κρεμμύδι και τα καραμελώνουμε.

Βάζουμε λίγο καρότο και λίγο σουμάκ, ενώ ανακατεύουμε καλά.

Αρχικά ρίχνουμε το λάχανο, στη συνέχεια το μωβ λάχανο και μετά το ρύζι.

Σοτάρουμε, σβήνουμε αρχικά με λίγο χυμό λεμονιού και στη συνέχεια συνεχίζουμε με ζωμό λαχανικών.

Μέσα σε περίπου 12 λεπτά το λαχανόρυζο είναι έτοιμο.