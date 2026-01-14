Συνταγές: Κεφτέδες τόνου

Το ότι βρισκόμαστε σε περίοδο διατροφικής αποτοξίνωσης μετά τις υπερβολές των γιορτών, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να απολαύσουμε το φαγητό μας. Πάντα υπάρχουν έξυπνες, γευστικές και χορταστικές λύσεις, όπως η συνταγή που ακολουθεί.

Κεφτέδες τόνου – μια συνταγή με άρωμα Μεσογείου, που σερβίρεται ιδανικά με σπανάκι και γιαούρτι.

Τα υλικά

2 μέτριες πατάτες καθαρισμένες και κομμένες

Μεγάλο κομμάτι ανάλατο βούτυρο

1½ κ.σ. μαγιονέζα

1 λεμόνι, μόνο τριμμένη φλούδα

3 φρέσκα κρεμμυδάκια, κομμένα σε λεπτές φέτες

150 γρ. τόνος σε κονσέρβα, στραγγισμένος

2 φέτες ψωμί

1 αυγό, ελαφρώς χτυπημένο

Αλεύρι για όλες τις χρήσεις

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Η διαδικασία

Προθερμάνετε τον φούρνο στους 200°C ή 180°C με αέρα

Βάλτε τις πατάτες σε μια κατσαρόλα, καλύψτε με κρύο νερό και βράστε. Χαμηλώστε τη θερμοκρασία και σιγοβράστε για 15-20 λεπτά ή μέχρι να μαλακώσουν.

Στραγγίξτε τις πατάτες και επιστρέψτε τις στην κατσαρόλα μαζί με το βούτυρο, τη μαγιονέζα, τη φλούδα λεμονιού, τα φρέσκα κρεμμυδάκια, αλάτι και άφθονο μαύρο πιπέρι. Πολτοποιήστε μέχρι να γίνουν λείο πουρές. Προσθέστε τον τόνο και αφήστε στην άκρη.

Βάλτε το ψωμί σε πολυκόφτη και χτυπήστε μέχρι να γίνει ψίχα. Βάλτε το αυγό, το αλεύρι και την ψίχα σε τρία ξεχωριστά ρηχά μπολ.

Πλάστε το μείγμα τόνου σε 6 μικρά κεφτεδάκια. Αλευρώστε πρώτα κάθε fishcake, μετά βουτήξτε στο αυγό και τέλος στην ψίχα. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ένα χέρι για το αλεύρι και την ψίχα και το άλλο για το αυγό, για να μην λερώνονται τα δάχτυλα.

Τοποθετήστε τα σε ένα ταψί και ψήστε για 15 λεπτά ή μέχρι η ψίχα να ροδίσει ελαφρά. Σερβίρετε αμέσως.

