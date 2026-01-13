Η διατροφή μετά τις γιορτές: Η ώρα της αποτοξίνωσης

Oταν τρώμε κάτι, ο οργανισμός μας το διασπά σε διάφορες ενώσεις κάποιες εκ των οποίων πρέπει να αποβληθούν. Η διαδικασία αποβολής τους μέσω της ούρησης, των κοπράνων και του ιδρώτα αποτελεί τη φυσική μας αποτοξίνωση. Βασική λοιπόν επιδίωξή μας τις επόμενες ημέρες είναι να ενεργοποιήσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους μηχανισμούς φυσικής αποτοξίνωσης που διαθέτει ο ίδιος μας ο οργανισμός.

Οι διάφορες δίαιτες αποτοξίνωσης που κατά καιρούς κυκλοφορούν ποικίλλουν σε διάρκεια και σύσταση και συνήθως χαρακτηρίζονται από κατανάλωση κυρίως φρούτων και λαχανικών –ή των χυμών τους– και αποκλεισμό ολόκληρων ομάδων τροφίμων, όπως το κρέας, τα γαλακτοκομικά και τα προϊόντα δημητριακών.

Στην πραγματικότητα όμως, δεν υπάρχει κανένας λόγος για υπερβολές καθώς το ανθρώπινο σώμα διαθέτει από μόνο του πολύ αποδοτικούς μηχανισμούς αποτοξίνωσης. Όργανα όπως το ήπαρ και οι νεφροί είναι υπεύθυνα για την απομάκρυνση παραπροϊόντων του μεταβολισμού και άχρηστων ουσιών.

Συνεπώς, μέσω της διατροφής μας ουσιαστικά βοηθάμε τον οργανισμό να επιταχύνει τη λειτουργία αυτών των μηχανισμών κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η σωστή αποτοξίνωση

Τι πρέπει να καταναλώσουμε και τι όχι ώστε τα συστήματα αποτοξίνωσης του οργανισμού μας να αποδώσουν στο μέγιστο:

Μειώνουμε την κατανάλωση κρέατος

Φροντίζουμε το μενού των επόμενων ημερών να περιλαμβάνει κυρίως άπαχες πρωτεΐνες όπως ψάρι αντί για κόκκινο κρέας (μοσχάρι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι), καθώς επίσης και όσπρια, λαδερά και ζυμαρικά με σάλτσες λαχανικών.

Τρώμε μικρά γεύματα μέσα στην ημέρα

Ξαναβάζουμε στη διατροφή μας ενδιάμεσα σνακ που λόγω το ακατάστατου προγράμματος των Χριστουγέννων τα παραλείπαμε. Επιλέγουμε φρούτα και φρέσκους χυμούς φρούτων και λαχανικών.

Κάνουμε πιο υγιεινές επιλογές για το βραδινό

Καταναλώνουμε ένα ελαφρύ γεύμα, όπως μια σαλάτα ή γιαούρτι με φρούτα ή/και δημητριακά ή μια σούπα λαχανικών.

Φτιάχνουμε σπιτικές σούπες λαχανικών

Οι ζεστές σούπες αποτελούν μια πολύ καλή επιλογή για διατροφική κάθαρση από τις υπερβολές των γιορτών καθώς προσφέρουν πλήθος πολύτιμων συστατικών χωρίς πολλές θερμίδες. Μπορούμε να προσθέσουμε ό,τι λαχανικά θέλουμε, όπως καρότο, σέλινο, πατάτα, κολοκύθα, μπρόκολο, μανιτάρια, ντομάτα κ.ά.

Αυξάνουμε την κατανάλωση φυτικών ινών

Οι φυτικές ίνες βοηθούν την καλή κινητικότητα του εντέρου καθώς διευκολύνουν και επιταχύνουν τη διέλευση της τροφής από αυτό συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των φουσκωμάτων, του βάρους και της δυσκοιλιότητας. Εντάσσουμε λοιπόν στο καθημερινό μας διαιτολόγιο άφθονα φρούτα, λαχανικά, όσπρια, λαδερά, ξηρούς καρπούς, δημητριακά και προϊόντα ολικής άλεσης, που είναι πλούσια σε φυτικές ίνες.

Μειώνουμε το αλάτι

Τα περισσότερα χριστουγεννιάτικα εδέσματα είναι πλούσια σε αλάτι το οποίο επιβαρύνει τον οργανισμό μας.

Γι’ αυτό τις επόμενες ημέρες προσπαθούμε να το μειώσουμε χρησιμοποιώντας στη θέση του φυσικά υποκατάστατα όπως πιπέρι και άλλα μπαχαρικά, ξίδι, λεμόνι και πολλά μυρωδικά, όπως μαϊντανό, ρίγανη κ.ά.

Αποφεύγουμε το αλκοόλ

Ο μεταβολισμός του αλκοόλ γεμίζει το σώμα με τοξίνες. Δεδομένου ότι τις γιορτές το πιθανότερο είναι να καταναλώσαμε περισσότερο από το σύνηθες, καλό είναι τις επόμενες ημέρες να το αποφύγουμε όσο μπορούμε.

Πίνουμε αρκετό νερό

Η πρόσληψη υγρών προάγει τους μηχανισμούς φυσικής αποτοξίνωσης του οργανισμού. Γι’ αυτό πίνουμε αρκετό νερό, χυμούς φρέσκων φρούτων και λαχανικών ή φυσικά αφεψήματα χωρίς προσθήκη ζάχαρης, όπως χαμομήλι, τσάι, φασκόμηλο κ.ά.

Περιορίζουμε τα γλυκά

Αποφεύγουμε τη σοκολάτα, την κρέμα γάλακτος και τη σαντιγί και προτιμάμε μέλι, μαρμελάδα, γλυκό του κουταλιού και παστέλι με μέτρο.

Λέμε όχι στις αυστηρές δίαιτες

Στον αντίποδα, αυστηρές μονοφαγικές και στερητικές δίαιτες αποτοξίνωσης μπορεί να κρύβουν και κινδύνους, με τους σημαντικότερους από αυτούς να είναι οι ακόλουθοι:

Απέχουν πολύ από ένα ισορροπημένο διαιτολόγιο. Οι δίαιτες αποτοξίνωσης συνήθως αποκλείουν πολλά τρόφιμα ή και ολόκληρες ομάδες τροφίμων με αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολη η επίτευξη θρεπτικής ισορροπίας. Επομένως, στερούν πολύτιμα συστατικά από τον οργανισμό αυξάνοντας την πιθανότητα εμφάνισης συμπτωμάτων όπως κόπωση, αδυναμία συγκέντρωσης, ζαλάδες και άλλα που επιβαρύνουν την καθημερινότητα.

Είναι πιθανό να δημιουργήσουν μια διαταραγμένη σχέση με το φαγητό. Η πλήρης αποχή από την κατανάλωση αγαπημένων τροφίμων που θεωρούνται «απαγορευμένα» ενδέχεται να αυξήσει την επιθυμία μας για αυτά, δημιουργώντας ένα φαύλο κύκλο στέρησης και υπερκατανάλωσής τους.

Η όποια απώλεια βάρους επιτυγχάνουμε μέσω αυτών, παρότι είναι γρήγορη, είναι επίσης προσωρινή, και αυτό γιατί έρχεται ως αποτέλεσμα ακραίων αλλαγών στη διατροφική μας συμπεριφορά. Έτσι, τα κιλά επανακτώνται άμεσα μετά την επιστροφή μας στις παλιές μας συνήθειες.

Επιδρούν αρνητικά στη σύσταση του σώματος.

Το μεγάλο θερμιδικό έλλειμμα που συχνά δημιουργούν οδηγεί κυρίως σε απώλεια υγρών και μυϊκής μάζας και όχι λίπους, γεγονός που έχει αρνητικές επιπτώσεις τόσο στην εικόνα του σώματος όσο και στο μεταβολισμό.

// Ο Χάρης Γεωργακάκης είναι κλινικός διαιτολόγος-διατροφολόγος, MSc στην Κλινική Διατροφή.

* Πηγή: Vita