Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
13.01.2026 | 09:20
Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η διατροφή μετά τις γιορτές: Η ώρα της αποτοξίνωσης
Χαλαρά 13 Ιανουαρίου 2026 | 07:30

Η διατροφή μετά τις γιορτές: Η ώρα της αποτοξίνωσης

Οι γιορτές πέρασαν και μετά τις «παραδοσιακές» υπερβολές στη διατροφή μας ήρθε η στιγμή για αποτοξίνωση.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Βραδινή λιγούρα: Γιατί σε πιάνει πριν κοιμηθείς;

Βραδινή λιγούρα: Γιατί σε πιάνει πριν κοιμηθείς;

Spotlight

Oταν τρώμε κάτι, ο οργανισμός μας το διασπά σε διάφορες ενώσεις κάποιες εκ των οποίων πρέπει να αποβληθούν. Η διαδικασία αποβολής τους μέσω της ούρησης, των κοπράνων και του ιδρώτα αποτελεί τη φυσική μας αποτοξίνωση. Βασική λοιπόν επιδίωξή μας τις επόμενες ημέρες είναι να ενεργοποιήσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους μηχανισμούς φυσικής αποτοξίνωσης που διαθέτει ο ίδιος μας ο οργανισμός.

Οι διάφορες δίαιτες αποτοξίνωσης που κατά καιρούς κυκλοφορούν ποικίλλουν σε διάρκεια και σύσταση και συνήθως χαρακτηρίζονται από κατανάλωση κυρίως φρούτων και λαχανικών –ή των χυμών τους– και αποκλεισμό ολόκληρων ομάδων τροφίμων, όπως το κρέας, τα γαλακτοκομικά και τα προϊόντα δημητριακών.

Στην πραγματικότητα όμως, δεν υπάρχει κανένας λόγος για υπερβολές καθώς το ανθρώπινο σώμα διαθέτει από μόνο του πολύ αποδοτικούς μηχανισμούς αποτοξίνωσης. Όργανα όπως το ήπαρ και οι νεφροί είναι υπεύθυνα για την απομάκρυνση παραπροϊόντων του μεταβολισμού και άχρηστων ουσιών.

Συνεπώς, μέσω της διατροφής μας ουσιαστικά βοηθάμε τον οργανισμό να επιταχύνει τη λειτουργία αυτών των μηχανισμών κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η σωστή αποτοξίνωση

Τι πρέπει να καταναλώσουμε και τι όχι ώστε τα συστήματα αποτοξίνωσης του οργανισμού μας να αποδώσουν στο μέγιστο:

Μειώνουμε την κατανάλωση κρέατος

Φροντίζουμε το μενού των επόμενων ημερών να περιλαμβάνει κυρίως άπαχες πρωτεΐνες όπως ψάρι αντί για κόκκινο κρέας (μοσχάρι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι), καθώς επίσης και όσπρια, λαδερά και ζυμαρικά με σάλτσες λαχανικών.

Τρώμε μικρά γεύματα μέσα στην ημέρα

Ξαναβάζουμε στη διατροφή μας ενδιάμεσα σνακ που λόγω το ακατάστατου προγράμματος των Χριστουγέννων τα παραλείπαμε. Επιλέγουμε φρούτα και φρέσκους χυμούς φρούτων και λαχανικών.

Κάνουμε πιο υγιεινές επιλογές για το βραδινό

Καταναλώνουμε ένα ελαφρύ γεύμα, όπως μια σαλάτα ή γιαούρτι με φρούτα ή/και δημητριακά ή μια σούπα λαχανικών.

Φτιάχνουμε σπιτικές σούπες λαχανικών

Οι ζεστές σούπες αποτελούν μια πολύ καλή επιλογή για διατροφική κάθαρση από τις υπερβολές των γιορτών καθώς προσφέρουν πλήθος πολύτιμων συστατικών χωρίς πολλές θερμίδες. Μπορούμε να προσθέσουμε ό,τι λαχανικά θέλουμε, όπως καρότο, σέλινο, πατάτα, κολοκύθα, μπρόκολο, μανιτάρια, ντομάτα κ.ά.

Αυξάνουμε την κατανάλωση φυτικών ινών

Οι φυτικές ίνες βοηθούν την καλή κινητικότητα του εντέρου καθώς διευκολύνουν και επιταχύνουν τη διέλευση της τροφής από αυτό συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των φουσκωμάτων, του βάρους και της δυσκοιλιότητας. Εντάσσουμε λοιπόν στο καθημερινό μας διαιτολόγιο άφθονα φρούτα, λαχανικά, όσπρια, λαδερά, ξηρούς καρπούς, δημητριακά και προϊόντα ολικής άλεσης, που είναι πλούσια σε φυτικές ίνες.

Μειώνουμε το αλάτι

Τα περισσότερα χριστουγεννιάτικα εδέσματα είναι πλούσια σε αλάτι το οποίο επιβαρύνει τον οργανισμό μας.

Γι’ αυτό τις επόμενες ημέρες προσπαθούμε να το μειώσουμε χρησιμοποιώντας στη θέση του φυσικά υποκατάστατα όπως πιπέρι και άλλα μπαχαρικά, ξίδι, λεμόνι και πολλά μυρωδικά, όπως μαϊντανό, ρίγανη κ.ά.

Αποφεύγουμε το αλκοόλ

Ο μεταβολισμός του αλκοόλ γεμίζει το σώμα με τοξίνες. Δεδομένου ότι τις γιορτές το πιθανότερο είναι να καταναλώσαμε περισσότερο από το σύνηθες, καλό είναι τις επόμενες ημέρες να το αποφύγουμε όσο μπορούμε.

Πίνουμε αρκετό νερό

Η πρόσληψη υγρών προάγει τους μηχανισμούς φυσικής αποτοξίνωσης του οργανισμού. Γι’ αυτό πίνουμε αρκετό νερό, χυμούς φρέσκων φρούτων και λαχανικών ή φυσικά αφεψήματα χωρίς προσθήκη ζάχαρης, όπως χαμομήλι, τσάι, φασκόμηλο κ.ά.

Περιορίζουμε τα γλυκά

Αποφεύγουμε τη σοκολάτα, την κρέμα γάλακτος και τη σαντιγί και προτιμάμε μέλι, μαρμελάδα, γλυκό του κουταλιού και παστέλι με μέτρο.

Λέμε όχι στις αυστηρές δίαιτες

Στον αντίποδα, αυστηρές μονοφαγικές και στερητικές δίαιτες αποτοξίνωσης μπορεί να κρύβουν και κινδύνους, με τους σημαντικότερους από αυτούς να είναι οι ακόλουθοι:

  • Απέχουν πολύ από ένα ισορροπημένο διαιτολόγιο. Οι δίαιτες αποτοξίνωσης συνήθως αποκλείουν πολλά τρόφιμα ή και ολόκληρες ομάδες τροφίμων με αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολη η επίτευξη θρεπτικής ισορροπίας. Επομένως, στερούν πολύτιμα συστατικά από τον οργανισμό αυξάνοντας την πιθανότητα εμφάνισης συμπτωμάτων όπως κόπωση, αδυναμία συγκέντρωσης, ζαλάδες και άλλα που επιβαρύνουν την καθημερινότητα.
  • Είναι πιθανό να δημιουργήσουν μια διαταραγμένη σχέση με το φαγητό. Η πλήρης αποχή από την κατανάλωση αγαπημένων τροφίμων που θεωρούνται «απαγορευμένα» ενδέχεται να αυξήσει την επιθυμία μας για αυτά, δημιουργώντας ένα φαύλο κύκλο στέρησης και υπερκατανάλωσής τους.
  • Η όποια απώλεια βάρους επιτυγχάνουμε μέσω αυτών, παρότι είναι γρήγορη, είναι επίσης προσωρινή, και αυτό γιατί έρχεται ως αποτέλεσμα ακραίων αλλαγών στη διατροφική μας συμπεριφορά. Έτσι, τα κιλά επανακτώνται άμεσα μετά την επιστροφή μας στις παλιές μας συνήθειες.
  • Επιδρούν αρνητικά στη σύσταση του σώματος.

Το μεγάλο θερμιδικό έλλειμμα που συχνά δημιουργούν οδηγεί κυρίως σε απώλεια υγρών και μυϊκής μάζας και όχι λίπους, γεγονός που έχει αρνητικές επιπτώσεις τόσο στην εικόνα του σώματος όσο και στο μεταβολισμό.

// Ο Χάρης Γεωργακάκης είναι κλινικός διαιτολόγος-διατροφολόγος, MSc στην Κλινική Διατροφή.
* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πετρέλαιο
HELLENiQ ENERGY: Ξεκίνησε η ροή πετρελαίου προς Σκόπια – Το μέτωπο των γεωτρήσεων

HELLENiQ ENERGY: Ξεκίνησε η ροή πετρελαίου προς Σκόπια – Το μέτωπο των γεωτρήσεων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Βραδινή λιγούρα: Γιατί σε πιάνει πριν κοιμηθείς;

Βραδινή λιγούρα: Γιατί σε πιάνει πριν κοιμηθείς;

Τράπεζες
Δάνεια: Συντηρητικοί στις χρηματοδοτικές επιλογές τους πλέον οι Έλληνες

Δάνεια: Συντηρητικοί στις χρηματοδοτικές επιλογές τους πλέον οι Έλληνες

inWellness
inTown
«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο
inTickets 13.01.26

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

Σύνταξη
«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
Cooking
Ο Tuna King ξαναχτυπά: Γαλαζόπτερος τόνος 243 κιλών δημοπρατήθηκε για 2.790.000 ευρώ
The Good Life 05.01.26

Ο Tuna King ξαναχτυπά: Γαλαζόπτερος τόνος 243 κιλών δημοπρατήθηκε για 2.790.000 ευρώ

Η πρώτη δημοπρασία του 2026 στην ιχθυαγορά Τογιόσου του Τόκιο έσπασε ρεκόρ καθώς ένας γαλαζόπτερος τόνος 243 κιλών πωλήθηκε έναντι του αστρονομικού ποσού των 510.3 εκατομμυρίων γιεν

Σύνταξη
Συνταγή: Aebleskiver
Για το πρωί 04.01.26

Συνταγή: Aebleskiver

Μια συνταγή για απολαυστικές και παραδοσιακές τηγανίτες από τη Δανία

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πρόσβαση στη συνταγογράφηση φαρμάκων για την παχυσαρκία ζητούν οι παθολόγοι
Ελλάδα 13.01.26

Πρόσβαση στη συνταγογράφηση φαρμάκων για την παχυσαρκία ζητούν οι παθολόγοι

Οι εκπρόσωποι των γιατρών ζητούν την αποκλειστικά ηλεκτρονική συνταγογράφηση αυτού του είδους φαρμάκων, ακόμα και ως μη αποζημιούμενων, προκειμένου να αποφευχθεί η επικίνδυνη τάση της αυτοθεραπείας

Σύνταξη
Πώς μπορεί να απασχολήσει τη Euroleague ο τραυματίας Έξουμ: Όλες οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του
Euroleague 13.01.26

Πώς μπορεί να απασχολήσει τη Euroleague ο τραυματίας Έξουμ: Όλες οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του

Ο Ντάντε Έξουμ αποτελεί έναν πολύ ιδιαίτερο παίκτη που έχει σοβαρό τραυματισμό, δεν υπολογίζεται στους Μάβερικς και τα σενάρια για το μέλλον του σε NBA και Euroleague δίνουν και παίρνουν…

Σύνταξη
Κλιμακώνουν οι αγρότες, σκέψεις και για τρακτέρ στην Αθήνα – Με ποινές απειλεί το Μαξίμου και συναντά μόνο τους «πρόθυμους»
«Δεν είναι παίξε γέλασε η ζωή μας» 13.01.26

Κλιμακώνουν οι αγρότες, σκέψεις και για τρακτέρ στην Αθήνα – Με ποινές απειλεί το Μαξίμου και συναντά μόνο τους «πρόθυμους»

«Όχι» στα παιχνίδια της κυβέρνησης είπαν οι αγρότες, που ετοιμάζονται για τη νέα κλιμάκωση - Αύριο η Πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων - Το Μαξίμου καταφεύγει σε απειλές και συκοφάντηση και ο πρωθυπουργός πραγματοποιεί ραντεβού με όσους «πρόθυμους» καταφέρει να συγκεντρώσει

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Ιράν: Το Πεντάγωνο παρουσιάζει στον Τραμπ ευρεία γκάμα επιλογών για επίθεση, λένε πηγές των New York Times
Κρίσιμες ώρες 13.01.26 Upd: 09:02

Το Πεντάγωνο παρουσιάζει στον Τραμπ ευρεία γκάμα επιλογών για επίθεση στο Ιράν, λένε πηγές των New York Times

Τουλάχιστον 648 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις διαδηλώσεις στο Ιράν - Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει δασμούς 25% σε όποια χώρα έχει εμπορικές συναλλαγές με την Τεχεράνη

Σύνταξη
Σε αυτό το ξενοδοχείο θα γυριστεί η νέα σεζόν του White Lotus — και δεν είναι το Four Seasons
5άστερα γιοκ; 13.01.26

Σε αυτό το ξενοδοχείο θα γυριστεί η νέα σεζόν του White Lotus — και δεν είναι το Four Seasons

Σύμφωνα με το «Variety», οι επισκέπτες του White Lotus θα κατευθυνθούν στο Château de La Messardière στο Saint-Tropez της Côte d’Azur, ως έναν από τους πολλούς χώρους γυρισμάτων για την 4η σεζόν του White Lotus.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Τραμπ υπόσχεται να «σώσει» τους Ιρανούς – Οι επιλογές του και οι συνέπειές τους
The Economist 13.01.26

Ο Τραμπ υπόσχεται να «σώσει» τους Ιρανούς – Οι επιλογές του και οι συνέπειές τους

Τα ιστορικά παραδείγματα από στρατιωτικές επεμβάσεις σε άλλες χώρες δεν είναι ενθαρρυντικά. Οι επιλογές του Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν και δεν είναι σίγουρο ότι θα έχουν το αποτέλεσμα που θέλει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι πολίτες του Ιράν απαιτούν να φύγουν οι μουλάδες, ζητούν δημοκρατία, ελευθερίες και κοινωνική δικαιοσύνη. Όχι στρατιωτικές επεμβάσεις
Editorial 13.01.26

Οι πολίτες του Ιράν απαιτούν να φύγουν οι μουλάδες, ζητούν δημοκρατία, ελευθερίες και κοινωνική δικαιοσύνη. Όχι στρατιωτικές επεμβάσεις

Ο λαός του Ιράν χρειάζεται την αλληλεγγύη μας. Όμως, τη δημοκρατία δεν θα τη φέρουν βομβαρδισμοί και ξένες επεμβάσεις, που μπορεί να λειτουργήσουν υπέρ της δικτατορίας της θεοκρατίας.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο
inTickets 13.01.26

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

Σύνταξη
Πετρέλαιο και κρίσιμα ορυκτά – Ο Τραμπ, το αμερικανικό imperium και η Βενεζουέλα ως «μπονάντζα»
«Άγρια Δύση» 13.01.26

Πετρέλαιο και κρίσιμα ορυκτά – Ο Τραμπ, το αμερικανικό imperium και η Βενεζουέλα ως «μπονάντζα»

Με την επιβολή de facto ελέγχου στην πλουτοπαραγωγική Βενεζουέλα, οι ΗΠΑ επιδιώκουν πολλά περισσότερα από τον έλεγχο του πετρελαίου, στέλνοντας μηνύματα ισχύος πρωτίστως σε Κίνα και Ρωσία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Οι παγίδες για τις χωριστές φορολογικές δηλώσεις συζύγων – Πότε λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις
Οικονομία 13.01.26

Οι παγίδες για τις χωριστές φορολογικές δηλώσεις συζύγων – Πότε λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις

Η επιλογή αυτή δεν αποτελεί πανάκεια και απαιτεί προσεκτική μελέτη καθώς, πίσω από την ελευθερία της χωριστής ατομικής δήλωσης, κρύβονται τεκμήρια και επιπλέον φόροι

Σύνταξη
Εργαζόμενοι ΔΥΠΑ για το φιάσκο με τα επιδόματα: Παταγώδης αποτυχία της κυβέρνησης οι προπληρωμένες κάρτες
(αντι)Κοινωνική Πολιτική 13.01.26

Εργαζόμενοι ΔΥΠΑ για το φιάσκο με τα επιδόματα: Παταγώδης αποτυχία της κυβέρνησης οι προπληρωμένες κάρτες

Στα κάγκελα βρίσκονται και οι εργαζόμενοι της ΔΥΠΑ, για το νέο επιτελικό φιάσκο με τα επιδόματα ανεργίας. Τι δηλώνει στο in ο πρόεδρος της Ομοσπονδιας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ Γιώργος Μακράκης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Εργατικά δυστυχήματα: Δουλεύοντας μέχρι θανάτου…
Ελλάδα 13.01.26

Εργατικά δυστυχήματα: Δουλεύοντας μέχρι θανάτου…

Σε μάστιγα έχουν αναδειχθεί τα δυστυχήματα στους χώρους εργασίας, με τους θανάτους το 2025 να ξεπερνούν το φράγμα των 200 - Τι φταίει και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η κατάσταση

Ναταλία Διονυσιώτη
Πώς ζεσταίνονταν οι μοναχοί στον Μεσαίωνα – Τα θερμαινόμενα δωμάτια και η αξία της φωτιάς
Stories 13.01.26

Πώς ζεσταίνονταν οι μοναχοί στον Μεσαίωνα – Τα θερμαινόμενα δωμάτια και η αξία της φωτιάς

Στο Μεσαίωνα, η ζωή στα μοναστήρια δεν φημιζόταν για τις ανέσεις της - και το χειμώνα το κρύο ήταν μέρος της καθημερινότητας. Όμως, υπήρχε ένας και μοναδικός χώρος όπου επιτρεπόταν η φωτιά.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο