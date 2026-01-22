Συνταγή: Παραδοσιακή χορτόπιτα

Στις ρίζες και τα παιδικά μας χρόνια μας ταξίδεψε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος, καθώς έφτιαξε μια συνταγή που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές.

Η γνωστός chef μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε τη συνταγή για την παραδοσιακή χορτόπιτα – σαν αυτή που μας έκανε η γιαγιά μας.

Λίγα και καλά υλικά, αρκετή υπομονή καθώς είναι μια συνταγή μπελαλίδικη και πάρα πολύ γεύση.

Τα υλικά

1 πακέτο φύλλο κρούστας

1 κιλό καθαρισμένο σπανάκι

2 λευκά κρεμμύδια

6 φρέσκα κρεμμύδια

1 πράσο

1 ματσάκι άνηθο

1 ματσάκι μυρώνια

2 ματσάκια δυόσμο

300 γρ. φέτα

100 ml ελαιόλαδο

αλάτι

πιπέρι

Η διαδικασία

Σε ένα τηγάνι που το έχουμε σε χαμηλή φωτιά, ρίχνουμε λίγο λάδι, λίγο νερό και στη συνέχεια προσθέτουμε: το σπανάκι, το δυόσμο, τα μυρώνια, τον άνηθο, το κρεμμύδι και το πράσο.

Ρίχνουμε λίγο τραγανά, για να «τραβήξει» τα πολλά υγρά από το τηγάνι.

Μαραίνουμε τα χόρτα για περίπου 15 λεπτά στο τηγάνι και στη συνέχεια, αφού τα βγάλουμε από τη φωτιά, τα ανακατεύουμε για περίπου 20 λεπτά ώστε να κρυώσουν.

Όταν έχουμε τελειώσει με αυτή τη διαδικασία τα σουρώνουμε.

Σε ένα ταψί βάζουμε τρία φύλλα στο κάτω μέρος και ρίχνουμε από πάνω τη γέμιση. Τότε προσθέτουμε πάνω στα χόρτα και τη φέτα.

Καλύπτουμε το ταψί με δύο ή τρία φύλλα κρούστας και ψήνουμε τη χορτόπιτα στους 140 βαθμούς για περίπου 40 με 45 λεπτά, ώστε να κρατήσει την τραγανότητά της.