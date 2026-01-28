Συνταγή: Σπιτική καρυδόπιτα

Είναι ένα από κλασικά μαμαδίστικα και παραδοσιακά γλυκά της ελληνικής κουζίνας. Και όχι τόσο δύσκολο όσο πιστεύουμε – κάτι που φάνηκε από τη συνταγή που ετοίμασε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος.

Ο γνωστός chef μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για σπιτική καρυδόπιτα. Προσοχή στις δοσολογίες και στα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε.

Και όχι παγωτό πάνω στην καρυδόπιτα – είναι πεντανόστιμη από μόνη της.

Τα υλικά

300 γρ. καρύδια

200 γρ. ζάχαρη

3 αυγά

150 γρ. σιμιγδάλι ψιλό

130 γρ. τριμμένη φρυγανιά

350 γρ. ζάχαρη

150 ml ηλιέλαιο

50 ml γάλα

1 κ.γ. κανέλα

1 κ.σ. μπέικιν πάουντερ

500 γρ. νερό

1 ξυλάκι κανέλας

ξύσμα από ένα πορτοκάλι

Για το σιρόπι

500 γρ. νερό

350 γρ. ζάχαρη

1 ξυλάκι κανέλας

ξύσμα από 1 πορτοκάλι

Το μυστικό

Όταν σιροπιάζουμε την καρυδόπιτα το κάνουμε σε σχάρα, ώστε να φεύγει το σιρόπι και να μην «παπαριάζει» η βάση του γλυκού.

Η διαδικασία

Ξεκινάμε με το σιρόπι. Σε ένα κατσαρολάκι βάζουμε πορτοκάλι, νερό, ζάχαρη (ή μέλι) και κανέλα, το βράζουμε και στο τέλος το αφήνουμε να κρυώσει.

Στον κάδο ενός μίξερ βάζουζε όλα τα υλικά: τα αυγά, τη ζάχαρη, το σιμιγδάλι, τη φρυγανιά, το καρύδι, το λάδι, το γάλα, την κανέλα, το μπέικιν πάουντερ και το μοσχοκάρυδο.

Προσθέτουμε λίγο ξύσμα από ένα πορτοκάλι και χτυπάμε καλά τα υλικά, μέχρι να είναι έτοιμο το μείγμα.

Όταν ετοιμαστεί, το ρίχνουμε σε ένα ταψί και ψήνουμε στους 160 βαθμούς για περίπου 40 λεπτά.

Μόλίς ψηθεί η καρυδόπιτα και αφού έχει κρυώσει το σιρόπι, το ρίχνουμε πάνω στο γλυκό.