Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026
24 Ιανουαρίου 2026, 08:00
Eνσωμάτωση

Συνταγή: Κορμός τιραμισού

Μια συνταγή που θα μας φτιάξει τη διάθεση μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο να απουσιάζει, πίσω από τον πάγκο του Buongiorno έκατσε ο Χρήστος Βέργαδος και μας έδειξε μια συνταγή σκέτη κόλαση.

Ο γνωστός pastry chef μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για κορμό τιραμισού.

Ένα γλυκό που θα μας φτιάξει τη διάθεση μέσα στο Σαββατοκύριακο και είναι πολύ πιο εύκολο από όσο νομίζουμε.

Τα υλικά

350 γρ. τυρί μασκαρπόνε
250 γρ. κρέμα γάλακτος
100 γρ. ζάχαρη άχνη
2 κ.σ. στιγμιαίο καφέ
1 βανίλια
1 πακέτο μπισκότα σαβουαγιάρ
κακάο για το πασπάλισμα

Για το σιρόπι
1 κ.σ. στιγμιαίο καφέ
200 γρ. ζάχαρη
400 ml νερό

Η διαδικασία

Αρχικά χτυπάμε στο μίξερ την κρέμα γάλακτος, αφού έχουν προσθέση μέσα και τον στιγμιαίο καφέ (καλό είναι να τον έχετε κοσκινίσει πρώτα).

Μέσα ρίχνουμε την ζάχαρη άχνη, τη βανίλια και το τυρί μασκαρπόνε. Χτυπάμε ξανά το μείγμα στο μίξερ.

Παράλληλα ετοιμάζουμε το σιρόπι μας. Σε ένα κατσαρολάκι βάζουμε το νερό και τη ζάχαρη. Μόλις πάρει μια βράση, προσθέτουμε τον στιγμιαίο καφέ και ανακατεύουμε καλά.

Παίρνουμε τα μπισκότα σαβουαγιάρ και τα βυθίζουμε ένα – ένα μέσα στο σιρόπι για λίγα δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια τα τοποθετούμε πάνω σε μια λαδόκολλα.

Μόλις τελειώσουμε αυτή τη διαδικασία, ρίχνουμε από πάνω την κρέμα (κρατάμε λίγο στην άκρη για την διακόσμηση στο τέλος) και την απλώνουμε καλά.

Πασπαλίζουμε λίγο κακάο πάνω από την κρέμα και μετά τυλίγουμε τη λαδόκολλα, ώστε να φτιάξουμε το σχήμα του κορμού.

Βάζουμε τον κορμό στην κατάψυξη για να «δέσει» και με την κρέμα που έχουμε κρατήσει, τον γαρνίρουμε. Εννοείται ότι πασπαλίζουμε κακάο από πάνω.

