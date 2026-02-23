newspaper
Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
22.02.2026 | 23:33
Αιματηρό επεισόδιο στο καρναβάλι της Έδεσσας
ΗΠΑ: Σταματούν από αύριο την είσπραξη των δασμών που ακύρωσε το Ανώτατο Δικαστήριο
Διεθνής Οικονομία 23 Φεβρουαρίου 2026, 08:49

ΗΠΑ: Σταματούν από αύριο την είσπραξη των δασμών που ακύρωσε το Ανώτατο Δικαστήριο

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έκρινε παράνομους τους δασμούς του Τραμπ αλλά ο ίδιος επέβαλε ξανά νέους με άλλη νομική βάση

Η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ (CBP) ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει την είσπραξη δασμών που επιβλήθηκαν βάσει του Νόμου Επειγουσών Οικονομικών Εξουσιών (IEEPA) αύριο Τρίτη στις 12:01 τοπική ώρα (07:01 ⁠ώρα Ελλάδας), μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που ακύρωσε τους λεγόμενους «ανταποδοτικούς» δασμούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η αναστολή της είσπραξης δασμών της IEEPA συμπίπτει με την επιβολή από τον πρόεδρο των ΗΠΑ ενός νέου, παγκόσμιου δασμού 15%, που έγινε με διαφορετική νομική βάση

Η Υπηρεσία σε μήνυμα προς τους φορτωτές στην υπηρεσία Cargo Systems ⁠Messaging Service (CSMS) ενημέρωσε ότι θα απενεργοποιήσει όλους τους δασμολογικούς κωδικούς που σχετίζονται με τα προηγούμενα διατάγματα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον IEEPA από αύριο Τρίτη.

Νέοι δασμοί 15% από τον Τραμπ

Η αναστολή της είσπραξης δασμών της IEEPA συμπίπτει με την επιβολή από τον πρόεδρο των ΗΠΑ ενός νέου, παγκόσμιου δασμού 15%, που έγινε με διαφορετική νομική βάση, για να αντικαταστήσει αυτούς που καταργήθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο την Παρασκευή.

Η CBP δεν έδωσε καμία εξήγηση γιατί συνέχισε να εισπράττει τους δασμούς σε λιμάνια εισόδου τις μέρες μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, και το μήνυμά της δεν παρείχε πληροφορίες σχετικά με πιθανές επιστροφές χρημάτων σε εισαγωγείς.

Το μήνυμα σημείωνε ότι η αναστολή της είσπραξης δεν επηρεάζει κανέναν άλλο δασμό που επιβλήθηκε από τον Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προβλέπονται από το άρθρο 232 του νόμου περί εθνικής ασφάλειας και το άρθρο 301 του νόμου περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

«Η CBP θα παρέχει πρόσθετη καθοδήγηση στην εμπορική κοινότητα μέσω μηνυμάτων στη CSMS, όπως προβλέπεται», τόνισε η υπηρεσία.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Business
Κάθετος Διάδρομος: Ποιες επιχειρήσεις στρώνουν χαλί για μπίζνες με ΗΠΑ

Κάθετος Διάδρομος: Ποιες επιχειρήσεις στρώνουν χαλί για μπίζνες με ΗΠΑ

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι μπορεί να ανακόψει την ανοδική πορεία το 2026

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι μπορεί να ανακόψει την ανοδική πορεία το 2026

Η Κίνα στο έτος του Πύρινου Αλόγου – Μεταξύ εορταστικής ατμόσφαιρας και οικονομικής ανασφάλειας
Υψηλές προσδοκίες 23.02.26

Η Κίνα στο έτος του Πύρινου Αλόγου – Μεταξύ εορταστικής ατμόσφαιρας και οικονομικής ανασφάλειας

Με το Σεληνιακό Νέο Έτος, η Κίνα «επενδύει» στην εορταστική περίοδο για τόνωση της εγχώριας κατανάλωσης, όμως οι νέες γενιές κοιτούν το μέλλον με δυσπιστία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η Κίνα αξιολογεί την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου και καλεί τις ΗΠΑ να άρουν τους «μονομερείς» δασμούς
«Εχουμε ενημερωθεί» 23.02.26

Κίνα καλεί ΗΠΑ να άρουν τους δασμούς μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Η κινεζική κυβέρνηση «προτρέπει τις ΗΠΑ να ακυρώσουν τους μονομερείς δασμούς που επέβαλαν στους εμπορικούς εταίρους τους», έπειτα από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Σύνταξη
«Καμπανάκι» Λαγκάρντ για τις μεταβολές στους δασμούς – Ενδέχεται να διαταράξουν την ισορροπία με την ΕΕ
Διεθνής Οικονομία 22.02.26

«Καμπανάκι» Λαγκάρντ για τις μεταβολές στους δασμούς – Ενδέχεται να διαταράξουν την ισορροπία με την ΕΕ

«Θέλεις να γνωρίζεις τους κανόνες του δρόμου πριν μπεις στο αυτοκίνητο» είπε χαρακτηριστικά η Λαγκάρντ – Η συνέντευξη στο CBS και η απάντηση για τα σενάρια πρόωρης αποχώρησης

Τζούλη Καλημέρη
Ισπανία: Επενδύει στις σχέσεις με την Κίνα για την ασιατική στρατηγική της
Διεθνής Οικονομία 22.02.26

Στην Κίνα στρέφεται η Ισπανία

Η Ισπανία επιδιώκει να ενισχύσει τους δεσμούς της με την Κίνα, αψηφώντας πιθανά ευρωπαϊκά και αμερικανικά ερωτήματα

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η νέα φρενίτιδα για τους δασμούς Τραμπ μετά τη δικαστική απόφαση
ΗΠΑ 21.02.26

Η νέα φρενίτιδα για τους δασμούς Τραμπ μετά τη δικαστική απόφαση

Αν και η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ δεν αναφέρεται στο θέμα, σύμφωνα με εκτίμηση της Wharton School, περίπου 175 δισεκατομμύρια δολάρια από τους εισπραχθέντες δασμούς ενδέχεται να πρέπει να επιστραφούν

Σύνταξη
Μην κυνηγάς τους πλούσιους, για να διορθώσεις αποτυχημένους προϋπολογισμούς – Δεν θα βγάλεις τίποτα…
Διεθνής Οικονομία 21.02.26

Μην κυνηγάς τους πλούσιους, για να διορθώσεις αποτυχημένους προϋπολογισμούς – Δεν θα βγάλεις τίποτα…

Τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ, αρκετοί πολιτικοί θέλουν να επιβάλουν μεγαλύτερους φόρους στους πλούσιους για να βγάλουν «τα σπασμένα» των κρατικών προϋπολογισμών - Πόσο αποτελεσματικό θα είναι αυτό;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ο Γρηγορίου είναι κοντά στον Άρη
Ποδόσφαιρο 23.02.26

Ο Γρηγορίου είναι κοντά στον Άρη

Ο 53χρονος Έλληνας τεχνικός, Μιχάλης Γρηγορίου φαντάζει τη δεδομένη χρονική στιγμή ως η επικρατέστερη λύση για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του Άρη έως το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Σύνταξη
Τώρα ιδρώνει: Η φωτογραφία του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου μετά τη σύλληψή του έγινε «έργο τέχνης» στο Λούβρο
Στα μανταλάκια 23.02.26

Τώρα ιδρώνει: Η φωτογραφία του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου μετά τη σύλληψή του έγινε «έργο τέχνης» στο Λούβρο

Ο διασυρμός του πρώην πρίγκιπα Άντριου για τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν δεν έχει τέλος, με ακτιβιστές να «εκθέτουν» τη φωτογραφία μετά τη σύλληψή του στο Λούβρο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ελ Μέντσο, ο βαρόνος που μετέτρεψε ένα καρτέλ ναρκωτικών σε κρατικό μηχανισμό – Η ιστορία του, η οικογένειά του και ο Τραμπ
Κόσμος 23.02.26

Ελ Μέντσο, ο βαρόνος που μετέτρεψε ένα καρτέλ ναρκωτικών σε κρατικό μηχανισμό - Η ιστορία του, η οικογένειά του και ο Τραμπ

Ποιος ήταν ο Ελ Μέντσο, ο ισχυρότερος βαρόνος ναρκωτικών του Μεξικού που σκοτώθηκε πριν λίγες ώρες κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Πώς γιορτάζουν τα Κούλουμα οι δήμοι – Οι εκδηλώσεις από το λόφο Φιλοπάππου και τη Φρεαττύδα έως τη Θεσσαλονίκη
Ελλάδα 23.02.26

Πώς γιορτάζουν τα Κούλουμα οι δήμοι – Οι εκδηλώσεις από το λόφο Φιλοπάππου και τη Φρεαττύδα έως τη Θεσσαλονίκη

Οι δήμοι έχουν προγραμματίσει εκδηλώσεις για να γιορτάσουν τα κούλουμα - Τα υπαίθρια «τραπέζια» θα περιμένουν τους δημότες για να χαρούν την ημέρα και τα παιδιά για να πετάξουν ψηλά τον χαρταετό τους

Σύνταξη
Καθαρά Δευτέρα στην Ελλάδα: Από του «Κουτρούλη τον Γάμο» μέχρι τον «Καντή» και τον «Ξομολόγο» της Κρήτης
Κούλουμα 23.02.26

Καθαρά Δευτέρα στην Ελλάδα: Από του «Κουτρούλη τον Γάμο» μέχρι τον «Καντή» και τον «Ξομολόγο» της Κρήτης

Από τη λαγάνα και τον χαρταετό μέχρι το Μπουρανί στον Τύρναβο, το Αλευρομουτζούρωμα στο Γαλαξίδι και τα κρητικά δρώμενα του Καντή και του Ξομολόγου, η Καθαρά Δευτέρα αποκαλύπτει το πολυπρόσωπο έθιμο της Ελλάδας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιατί η Δυτική Ελλάδα δοκιμάζεται όλο και συχνότερα από ακραία φαινόμενα – Η επιστημονική εξήγηση
Περιβάλλον 23.02.26

Γιατί η Δυτική Ελλάδα δοκιμάζεται όλο και συχνότερα από ακραία φαινόμενα – Η επιστημονική εξήγηση

Η Δυτική Ελλάδα βιώνει εντονότερα και πιο συχνά ακραία φαινόμενα - Ο καθηγητής του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, Αθανάσιος Αργυρίου, εξηγεί τους λόγους

Σύνταξη
Η «μαύρη» Κυριακή του Λεονάρντο Ντι Κάπριο και του Marty Supreme: Οι ήττες τους στα φετινά BAFTA έγραψαν ιστορία
Αρνητικά ρεκόρ 23.02.26

Η «μαύρη» Κυριακή του Λεονάρντο Ντι Κάπριο και του Marty Supreme: Οι ήττες τους στα φετινά BAFTA έγραψαν ιστορία

Με τα μάτια όλων να είναι στραμμένα στα επερχόμενα Όσκαρ, μια ακόμα γιορτή του κινηματογράφου ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής με τα BAFTA. Ωστόσο η βραδιά δεν ήταν αυτή που θα ήθελαν ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο Τιμοτέ Σαλαμέ και το Marty Supreme.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Συνταγή: Ταραμοσαλάτα με πατάτα, ψωμί ή καρύδια
Για τη μέρα 23.02.26

Συνταγή: Ταραμοσαλάτα με πατάτα, ψωμί ή καρύδια

Η ταραμοσαλάτα δεν γίνεται να λείπει από το τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας. Αν αποφασίσετε να μπείτε στην κουζίνα, σας έχουμε τρεις συνταγές για να επιλέξετε αν θα τη φτιάξετε με πατάτα, ψωμί ή καρύδια.

Σύνταξη
Καθαρά Δευτέρα: Ανοιχτή μέχρι το μεσημέρι η Βαρβάκειος – Πλήθος κόσμου στην αγορά
Φωτογραφίες και βίντεο 23.02.26

Κοσμοσυρροή στη Βαρβάκειο για τα ψώνια της τελευταίας στιγμής - Ανοιχτή μέχρι το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας

Η Βαρβάκειος έμεινε ανοιχτή όλη τη διάρκεια της νύχτας τηρώντας την παράδοση - Όπως και το Καπάνι στη Θεσσαλονίκη, θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και το μεσημέρι

Σύνταξη
