Δασμοί Τραμπ: Στα 175 δισ. τα έσοδα που διακυβεύονται από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Πάνω από 175 δισεκατομμύρια δολάρια από τα έσοδα που θα αποφέρουν στις ΗΠΑ οι δασμοί που έχει επιβάλει η κυβέρνηση Τραμπ, κινδυνεύουν να επιστραφούν αν το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας αποφανθεί κατά της επιβολής τους, δήλωσαν στο Reuters την Παρασκευή οι οικονομολόγοι του Penn-Wharton Budget Model.

Ο Τραμπ έχει διαφημίσει τα έσοδα που αποφέρουν όλοι οι δασμοί του, τα οποία εκτιμάται από το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου ότι θα ανέλθουν σε περίπου 300 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως για την επόμενη δεκαετία

Η εκτίμησή τους, που εκπονήθηκε κατόπιν αιτήματος του Reuters, προέκυψε από ένα μοντέλο πρόβλεψης που χρησιμοποιεί δασμολογικούς συντελεστές ανά προϊόν και χώρα για συγκεκριμένους δασμούς που επιβλήθηκαν από τον Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προβλέπονται από τον Νόμο για τις Διεθνείς Οικονομικές Εξουσίες Έκτακτης Ανάγκης (IEEPA), δήλωσε ο Lysle Boller, ανώτερος οικονομολόγος του Penn-Wharton Budget Model (PWBM), μιας μη κομματικής ομάδας δημοσιονομικής έρευνας του Πανεπιστημίου της Πενσυλβανίας.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ θα μπορούσε να αποφανθεί σχετικά με τη νομιμότητα των δασμών που βασίζονται στον IEEPA ήδη από την Παρασκευή. Εάν τελικά ακυρωθούν, οι εισαγωγείς αναμένεται να ζητήσουν επιστροφές από την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ για τους εισαγωγικούς δασμούς που κατέβαλαν κατά το παρελθόν έτος.

Οι επιστροφές ύψους 175 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα υπερβαίνουν τις συνολικές δαπάνες του Υπουργείου Μεταφορών για το οικονομικό έτος 2025, που ανέρχονται σε 127,6 δισεκατομμύρια δολάρια, και του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που ανέρχονται σε 44,9 δισεκατομμύρια δολάρια.

Δασμοί Τραμπ και εναλλακτικοί υπολογισμοί

Ο Boller δήλωσε ότι το μοντέλο PWBM, το οποίο έχει δημιουργηθεί για μακροπρόθεσμες προβλέψεις εσόδων, διασταυρώνει τα στοιχεία εισαγωγών του Γραφείου Απογραφών των ΗΠΑ για περίπου 11.000 κατηγορίες εισαγόμενων προϊόντων με βάση οκταψήφιους δασμολογικούς κωδικούς σε 233 χώρες και εφαρμόζει στατιστικές μεθόδους πρόβλεψης για να υπολογίσει τα έσοδα που εισπράττονται καθημερινά βάσει του IEEPA, τα οποία ανέρχονται σε περίπου 500 εκατομμύρια δολάρια. Μέχρι την Πέμπτη, το μοντέλο αυτό υπολόγιζε συνολικά έσοδα 179 δισεκατομμυρίων δολαρίων βάσει του IEEPA από τότε που ο Τραμπ άρχισε να επιβάλλει δασμούς βάσει του νόμου αυτού τον Φεβρουάριο του 2025.

Το PWBM εξήγαγε επίσης τα προηγούμενα δεδομένα εκτίμησης των τελωνειακών δασμών του CBP IEEPA ως μερίδιο των συνεχιζόμενων τελωνειακών εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ και κατέληξε σε μια παρόμοια εκτίμηση 175 έως 176 δισεκατομμυρίων δολαρίων, πρόσθεσε.

Η CBP δημοσίευσε για τελευταία φορά τις τελωνειακές εκτιμήσεις της βάσει των δασμών του IEEPA και άλλων δασμών εμπορικών διορθωτικών μέτρων στις 14 Δεκεμβρίου, δείχνοντας τότε ένα συνολικό ποσό 133,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων που διακινδυνεύει από την επιβολή των πρώτων δασμών βάσει του νόμου. Οι καθαρές εισπράξεις δασμών είναι συνήθως ελαφρώς χαμηλότερες, επειδή οι εκτιμήσεις των δασμών υπόκεινται σε προσαρμογές και διορθώσεις που έχουν ως αποτέλεσμα επιστροφές.

Το μοντέλο PWBM πραγματοποιεί επίσης γρήγορες προσαρμογές για τις μερικές φορές απότομες αλλαγές των δασμών από τον Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών συμφωνιών που μειώνουν τους δασμούς εισαγωγής για προϊόντα από ορισμένες χώρες. Η Νότια Κορέα, για παράδειγμα, είδε το δασμολογικό της συντελεστή στις ΗΠΑ να μειώνεται από 25% σε 15% τον Νοέμβριο.

Έχει επίσης καταγράψει αλλαγές στους τιμωρητικούς δασμούς στο πλαίσιο του IEEPA, όπως η επιβολή τον περασμένο Αύγουστο δασμού 40% για να τιμωρηθεί η Βραζιλία για τη δίωξη του συμμάχου του Τραμπ και πρώην προέδρου Jair Bolsonaro, και η κατάργηση των δασμών στον βραζιλιάνικο καφέ, το βόειο κρέας και το κακάο τον Νοέμβριο.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε στο Reuters τον Ιανουάριο ότι το Υπουργείο Οικονομικών μπορεί εύκολα να καλύψει τυχόν επιστροφές δασμών, αν και είναι βέβαιος ότι το Ανώτατο Δικαστήριο θα διατηρήσει τους δασμούς του IEEPA. Το Υπουργείο Οικονομικών συνεχίζει να προγραμματίζει μεγάλα ταμειακά υπόλοιπα στα σχέδια δανεισμού του, 850 δισεκατομμύρια δολάρια στο τέλος Μαρτίου και 900 δισεκατομμύρια δολάρια στο τέλος Ιουνίου.

Το Υπουργείο Οικονομικών έχει αναφερθεί σε σημαντική αύξηση των τελωνειακών εσόδων τους τελευταίους μήνες, περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα σε σχέση με τις αντίστοιχες περιόδους του προηγούμενου έτους, πριν ο Τραμπ επιβάλει τους δασμούς, με συνολικά τελωνειακά έσοδα περίπου 27,7 δισεκατομμύρια δολάρια τον Ιανουάριο. Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ δηλώνουν ότι θα στραφούν σε εναλλακτικές τελωνειακές αρχές για να επαναφέρουν τους δασμούς, εάν το δικαστήριο κρίνει παράνομους τους δασμούς IEEPA.