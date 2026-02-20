newspaper
Δασμοί Τραμπ: Στα 175 δισ. τα έσοδα που διακυβεύονται από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου
Οικονομικές Ειδήσεις 20 Φεβρουαρίου 2026, 14:50

Δασμοί Τραμπ: Στα 175 δισ. τα έσοδα που διακυβεύονται από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Ο Τραμπ έχει διαφημίσει τα έσοδα που αποφέρουν όλοι οι δασμοί του, τα οποία εκτιμώνται σε 300 δισ. δολάρια ετησίως

Πάνω από 175 δισεκατομμύρια δολάρια από τα έσοδα που θα αποφέρουν στις ΗΠΑ οι δασμοί που έχει επιβάλει η κυβέρνηση Τραμπ, κινδυνεύουν να επιστραφούν αν το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας αποφανθεί κατά της επιβολής τους, δήλωσαν στο Reuters την Παρασκευή οι οικονομολόγοι του Penn-Wharton Budget Model.

Ο Τραμπ έχει διαφημίσει τα έσοδα που αποφέρουν όλοι οι δασμοί του, τα οποία εκτιμάται από το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου ότι θα ανέλθουν σε περίπου 300 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως για την επόμενη δεκαετία

Η εκτίμησή τους, που εκπονήθηκε κατόπιν αιτήματος του Reuters, προέκυψε από ένα μοντέλο πρόβλεψης που χρησιμοποιεί δασμολογικούς συντελεστές ανά προϊόν και χώρα για συγκεκριμένους δασμούς που επιβλήθηκαν από τον Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προβλέπονται από τον Νόμο για τις Διεθνείς Οικονομικές Εξουσίες Έκτακτης Ανάγκης (IEEPA), δήλωσε ο Lysle Boller, ανώτερος οικονομολόγος του Penn-Wharton Budget Model (PWBM), μιας μη κομματικής ομάδας δημοσιονομικής έρευνας του Πανεπιστημίου της Πενσυλβανίας.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ θα μπορούσε να αποφανθεί σχετικά με τη νομιμότητα των δασμών που βασίζονται στον IEEPA ήδη από την Παρασκευή. Εάν τελικά ακυρωθούν, οι εισαγωγείς αναμένεται να ζητήσουν επιστροφές από την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ για τους εισαγωγικούς δασμούς που κατέβαλαν κατά το παρελθόν έτος.

Ο Τραμπ έχει διαφημίσει τα έσοδα που αποφέρουν όλοι οι δασμοί του, τα οποία εκτιμάται από το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου ότι θα ανέλθουν σε περίπου 300 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως για την επόμενη δεκαετία, αλλά οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι ένα σημαντικό ποσό ενδέχεται να πρέπει να επιστραφεί εάν το δικαστήριο αποφανθεί κατά του Τραμπ.

Οι επιστροφές ύψους 175 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα υπερβαίνουν τις συνολικές δαπάνες του Υπουργείου Μεταφορών για το οικονομικό έτος 2025, που ανέρχονται σε 127,6 δισεκατομμύρια δολάρια, και του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που ανέρχονται σε 44,9 δισεκατομμύρια δολάρια.

Δασμοί Τραμπ και εναλλακτικοί υπολογισμοί

Ο Boller δήλωσε ότι το μοντέλο PWBM, το οποίο έχει δημιουργηθεί για μακροπρόθεσμες προβλέψεις εσόδων, διασταυρώνει τα στοιχεία εισαγωγών του Γραφείου Απογραφών των ΗΠΑ για περίπου 11.000 κατηγορίες εισαγόμενων προϊόντων με βάση οκταψήφιους δασμολογικούς κωδικούς σε 233 χώρες και εφαρμόζει στατιστικές μεθόδους πρόβλεψης για να υπολογίσει τα έσοδα που εισπράττονται καθημερινά βάσει του IEEPA, τα οποία ανέρχονται σε περίπου 500 εκατομμύρια δολάρια. Μέχρι την Πέμπτη, το μοντέλο αυτό υπολόγιζε συνολικά έσοδα 179 δισεκατομμυρίων δολαρίων βάσει του IEEPA από τότε που ο Τραμπ άρχισε να επιβάλλει δασμούς βάσει του νόμου αυτού τον Φεβρουάριο του 2025.

Το PWBM εξήγαγε επίσης τα προηγούμενα δεδομένα εκτίμησης των τελωνειακών δασμών του CBP IEEPA ως μερίδιο των συνεχιζόμενων τελωνειακών εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ και κατέληξε σε μια παρόμοια εκτίμηση 175 έως 176 δισεκατομμυρίων δολαρίων, πρόσθεσε.

Η CBP δημοσίευσε για τελευταία φορά τις τελωνειακές εκτιμήσεις της βάσει των δασμών του IEEPA και άλλων δασμών εμπορικών διορθωτικών μέτρων στις 14 Δεκεμβρίου, δείχνοντας τότε ένα συνολικό ποσό 133,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων που διακινδυνεύει από την επιβολή των πρώτων δασμών βάσει του νόμου. Οι καθαρές εισπράξεις δασμών είναι συνήθως ελαφρώς χαμηλότερες, επειδή οι εκτιμήσεις των δασμών υπόκεινται σε προσαρμογές και διορθώσεις που έχουν ως αποτέλεσμα επιστροφές.

Το μοντέλο PWBM πραγματοποιεί επίσης γρήγορες προσαρμογές για τις μερικές φορές απότομες αλλαγές των δασμών από τον Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών συμφωνιών που μειώνουν τους δασμούς εισαγωγής για προϊόντα από ορισμένες χώρες. Η Νότια Κορέα, για παράδειγμα, είδε το δασμολογικό της συντελεστή στις ΗΠΑ να μειώνεται από 25% σε 15% τον Νοέμβριο.

Έχει επίσης καταγράψει αλλαγές στους τιμωρητικούς δασμούς στο πλαίσιο του IEEPA, όπως η επιβολή τον περασμένο Αύγουστο δασμού 40% για να τιμωρηθεί η Βραζιλία για τη δίωξη του συμμάχου του Τραμπ και πρώην προέδρου Jair Bolsonaro, και η κατάργηση των δασμών στον βραζιλιάνικο καφέ, το βόειο κρέας και το κακάο τον Νοέμβριο.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε στο Reuters τον Ιανουάριο ότι το Υπουργείο Οικονομικών μπορεί εύκολα να καλύψει τυχόν επιστροφές δασμών, αν και είναι βέβαιος ότι το Ανώτατο Δικαστήριο θα διατηρήσει τους δασμούς του IEEPA. Το Υπουργείο Οικονομικών συνεχίζει να προγραμματίζει μεγάλα ταμειακά υπόλοιπα στα σχέδια δανεισμού του, 850 δισεκατομμύρια δολάρια στο τέλος Μαρτίου και 900 δισεκατομμύρια δολάρια στο τέλος Ιουνίου.

Το Υπουργείο Οικονομικών έχει αναφερθεί σε σημαντική αύξηση των τελωνειακών εσόδων τους τελευταίους μήνες, περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα σε σχέση με τις αντίστοιχες περιόδους του προηγούμενου έτους, πριν ο Τραμπ επιβάλει τους δασμούς, με συνολικά τελωνειακά έσοδα περίπου 27,7 δισεκατομμύρια δολάρια τον Ιανουάριο. Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ δηλώνουν ότι θα στραφούν σε εναλλακτικές τελωνειακές αρχές για να επαναφέρουν τους δασμούς, εάν το δικαστήριο κρίνει παράνομους τους δασμούς IEEPA.

ΗΠΑ: Οι παγκόσμιοι δασμοί Τραμπ ακυρώθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο

ΗΠΑ: Οι παγκόσμιοι δασμοί Τραμπ ακυρώθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Μόνο τα μισά ορόσημα έχουν επιτευχθεί

Ταμείο Ανάκαμψης: Μόνο τα μισά ορόσημα έχουν επιτευχθεί

Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Εντός του 2026 η καθολική εφαρμογή της σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
Ο στόχος 20.02.26

Εντός του 2026 η καθολική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας

Το νέο σύστημα υπόσχεται απλούστευση προσλήψεων και αποχωρήσεων - Η «Εργάνη ΙΙ» και η ψηφιακή κάρτα εργασίας στοχεύουν στην ενίσχυση της διαφάνειας και στον περιορισμό της μη δηλωμένης εργασίας

Σύνταξη
Μειωμένο έως 35% το τεκμήριο διαβίωσης
Ακίνητα 20.02.26

Μειωμένο έως 35% το τεκμήριο διαβίωσης

Δέκα SOS για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές κατοικιών - Τα μυστικά και οι παγίδες λίγο πριν από την πρεμιέρα των νέων φορολογικών δηλώσεων

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Η ακρίβεια «κοστίζει» στην κυβέρνηση – Κούλουμα με πολλά μποφόρ
Οικονομικές Ειδήσεις 20.02.26

Η ακρίβεια «κοστίζει» στην κυβέρνηση – Κούλουμα με πολλά μποφόρ

Η ακρίβεια στα ράφια των σούπερ-μάρκετ, τις υπηρεσίες, τα ενοίκια έχουν σηκώσει θυελλώδεις ανέμους πέριξ του Μεγάρου Μαξίμου, λίγο πριν την Καθαρά Δευτέρα. Το «αλμυρό» σαρακοστιανό τραπέζι και ο… «γαλάζιος χαρταετός».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στέγη: Το όνειρο της ιδιοκατοίκησης στην Ευρώπη ξεθωριάζει – Ένας στους δύο αμφιβάλλει ότι θα πάρει σπίτι
Στεγαστική κρίση 19.02.26

Το όνειρο της ιδιοκατοίκησης στην Ευρώπη ξεθωριάζει - Ένας στους δύο αμφιβάλλει ότι θα πάρει σπίτι

Στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού ποσοστού (42%) όσων δεν αναμένουν να αποκτήσουν δική τους στέγη προέρχεται από οικονομική αδυναμία και όχι από έλλειψη ενδιαφέροντος

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
ΑΑΔΕ: Οι έλεγχοι του BANCAPP επεκτείνονται σε ηλεκτρονικά «πορτοφόλια» και ξένες τράπεζες
Φοροδιαφυγή 19.02.26

Οι έλεγχοι του BANCAPP της ΑΑΔΕ επεκτείνονται σε ηλεκτρονικά «πορτοφόλια» και ξένες τράπεζες

Η αλλαγή αφορά στα «υπόχρεα πρόσωπα» διαβίβασης δεδομένων στο BANCAPP της ΑΑΔΕ - Τα στοιχεία αφορούν το σύνολο των χρηματοπιστωτικών προϊόντων που τηρούνται για το συγκεκριμένο ΑΦΜ

Σύνταξη
Ισχυρό πλήγμα στον Τραμπ – Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακυρώνει δασμούς του
Μπλόκο 20.02.26

Ισχυρό πλήγμα στον Τραμπ – Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακυρώνει δασμούς του

Το γεγονός προκαλεί εντύπωση, καθώς πέρυσι το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ τάχθηκε επανειλημμένα υπέρ του Προέδρου σε μια σειρά έκτακτων αποφάσεών του για τη μετανάστευση, την απόλυση των επικεφαλής ανεξάρτητων οργανισμών και τις βαθιές περικοπές στις κρατικές δαπάνες.

Σύνταξη
Οι λόγοι που Τσέφεριν-Γκαγκάτσης έβαλαν στο… ψυγείο το θέμα της παραμονής του Λανουά
Ποδόσφαιρο 20.02.26

Οι λόγοι που Τσέφεριν-Γκαγκάτσης έβαλαν στο… ψυγείο το θέμα της παραμονής του Λανουά

Ο Λανουά πιέζει για την πρόωρη επέκταση της συνεργασίας του στο πόστο του αρχιδιαιτητή, όμως ο ίδιος και συνεργάτες του πρέπει να περιμένουν μέχρι τον Μάιο. Μέχρι τότε δίνουν εξετάσεις

Σύνταξη
Τραμπ: «Εξετάζει» περιορισμένο πλήγμα στο Ιράν – Τι υποστηρίζει η Τεχεράνη για τις απαιτήσεις των ΗΠΑ
Στην κόψη του ξυραφιού 20.02.26

Ο Τραμπ «εξετάζει» περιορισμένο πλήγμα στο Ιράν - Τι υποστηρίζει η Τεχεράνη για τις απαιτήσεις των ΗΠΑ

Σε νέα δήλωση για το Ιράν προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ - Οι ΗΠΑ ενισχύουν τη ναυτική και αεροπορική τους δύναμη στην περιοχή - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
«Το ‘θα σε απολύσω’ έρχεται από άλλες εποχές»: Καταγγελία γιατρού του Κρατικού Νίκαιας για τον Άδωνι Γεωργιάδη
Νέο βίντεο - ντοκουμέντο 20.02.26

«Το 'θα σε απολύσω' έρχεται από άλλες εποχές»: Καταγγελία γιατρού του Κρατικού Νίκαιας για τον Άδωνι Γεωργιάδη

«Με οδήγησαν σε πλαϊνό χώρο για να μην βλέπουν οι επίσημοι και τα κανάλια», καταγγέλλει ο γιατρός από το Γενικό Κρατικό Νίκαιας και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ, Δημήτρης Ζιαζιάς

Σύνταξη
Συνταγή: Λαγάνα
Cooking 20.02.26

Συνταγή: Λαγάνα

Αν για το φετινό τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας αποφασίσετε να μπείτε στην κουζίνα, σας έχουμε μια εύκολη συνταγή για σπιτική λαγάνα.

Σύνταξη
Ουκρανία: Η ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να συνοδεύεται από ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας – Κοινό ανακοινωθέν πέντε Ευρωπαίων ΥΠΑΜ
Κόσμος 20.02.26

Ουκρανία: Η ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να συνοδεύεται από ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας – Κοινό ανακοινωθέν πέντε Ευρωπαίων ΥΠΑΜ

«Ισχυρές ουκρανικές δυνάμεις συνιστούν την πρώτη εγγύηση ασφαλείας για μία ειρηνική Ουκρανία», δηλώνουν οι πέντε Ευρωπαίοι υπουργοί Άμυνας

Σύνταξη
Γκολάρες και ρεκόρ: To τρομερό ντεμπούτο του Ανδρέα Τεττέη στον Παναθηναϊκό (vids, pics)
Europa League 20.02.26

Γκολάρες και ρεκόρ: To τρομερό ντεμπούτο του Ανδρέα Τεττέη στον Παναθηναϊκό (vids, pics)

MVP με διαφορά, δύο γκολάρες και ισοφάριση ενός στοιχειωμένου ρεκόρ είναι το ρεζουμέ του εντυπωσιακού ευρωπαϊκού ντεμπούτου του Ανδρέα Τεττέη με τον Παναθηναϊκό.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Τέμπη: Ανακλήθηκαν οι εκταφές 6 σορών – Επιμένουν για εργαστήρια στο εξωτερικό οι γονείς
Ελλάδα 20.02.26

Τέμπη: Ανακλήθηκαν οι εκταφές 6 σορών – Επιμένουν για εργαστήρια στο εξωτερικό οι γονείς

Η εισαγγελέας Λάρισας, Αικατερίνη Παπαϊωάννου ακύρωσε 6 εκταφές, μετά το εξώδικο που έστειλαν συγγενείς θυμάτων οι οποίοι ζητούσαν εργαστήρια εκτός Ελλάδας για να γίνουν οι εξετάσεις.

Σύνταξη
Έρικ Ντέιν: Οι τελευταίες στιγμές του ΜακΣτίμι, η αυτοκτονία, η απώλεια φωνής – «Πρέπει να είσαι δυνατός»
RIP 20.02.26

Έρικ Ντέιν: Οι τελευταίες στιγμές του ΜακΣτίμι, η αυτοκτονία, η απώλεια φωνής – «Πρέπει να είσαι δυνατός»

Καθώς το Χόλιγουντ αποχαιρετά τον αγαπημένο τηλεοπτικό γιατρό του Grey's Anatomy, τον ΜακΣτίμι, οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως για τις τελευταίες ημέρες του Έρικ Ντέιν είναι σπαρακτικές

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Μπαμ» στο ισπανικό πρωτάθλημα: «Ο Άλβαρες έχει αποφασίσει να υπογράψει στη Μπαρτσελόνα» (pic)
Ποδόσφαιρο 20.02.26

«Μπαμ» στο ισπανικό πρωτάθλημα: «Ο Άλβαρες έχει αποφασίσει να υπογράψει στη Μπαρτσελόνα» (pic)

Βόμβα μεγατόνων στο ισπανικό πρωτάθλημα, με ρεπορτάζ του Radio La Red να αναφέρει πως ο Χούλιαν Άλβαρες έχει αποφασίσει να αφήσει την Ατλέτικο Μαδρίτης για λογαριασμό της Μπαρτσελόνα μετά το Μουντιάλ!

Σύνταξη
«Δεν θα επιτρέψουμε στο AfD να καταστρέψει την Γερμανία» – Ο Μερτς δεσμεύεται να κρατήσει μακριά την ακροδεξιά
Ενόψει των εκλογών 20.02.26

«Δεν θα επιτρέψουμε στο AfD να καταστρέψει την Γερμανία» – Ο Μερτς δεσμεύεται να κρατήσει μακριά την ακροδεξιά

Το ακροδεξιό κόμμα AfD προηγείται κατά πολύ των αντιπάλων του στις δημοσκοπήσεις στο γερμανικό κρατίδιο του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας, όπου προγραμματίζονται εκλογές αργότερα φέτος

Σύνταξη
Φάμελλος: Η ακρίβεια Μητσοτάκη λειτουργεί εις βάρος και των καταναλωτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
ΣΥΡΙΖΑ 20.02.26

Φάμελλος: Η ακρίβεια Μητσοτάκη λειτουργεί εις βάρος και των καταναλωτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος επισκέφθηκε τον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλιείας στου Ρέντη και την Ιχθυαγορά της Βαρβάκειου, εξαπολύοντας σφοδρά πυρά στην κυβέρνηση για την ακρίβεια

Σύνταξη
Την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης για το έργο της Αφαλάτωσης στη Χρυσηίδα Κέρκυρας, ζητάει ο Περιφερειάρχης
Πόσιμο νερό 20.02.26

Την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης για το έργο της Αφαλάτωσης στη Χρυσηίδα Κέρκυρας, ζητάει ο Περιφερειάρχης

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, απέστειλε επιστολή προς τον Πρωθυπουργό ζητώντας την άμεση ολοκλήρωση της χρηματοδότησης για το έργο της Μονάδας Αφαλάτωσης / Αποσκλήρυνσης στη Χρυσηίδα Κέρκυρας.

Σύνταξη
Φουρνιέ: «Να είμαστε η πιο σκληρή ομάδα, αυτή που το θέλει περισσότερο»
Μπάσκετ 20.02.26

Φουρνιέ: «Να είμαστε η πιο σκληρή ομάδα, αυτή που το θέλει περισσότερο»

Ο Εβάν Φουρνιέ είναι έτοιμος για τον τελικό με τον Παναθηναϊκό και ο Γάλλος σούπερσταρ δήλωσε ότι παιχνίδια ειδικών συνθηκών σαν ένα ντέρμπι «αιωνίων» που κρίνει τρόπαιο, δεν κρίνεται στα καθαρά... μπασκετικά στοιχεία.

Σύνταξη
Ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου, ένα μωρό και μια μπάλα σε σχήμα γυναικείου στήθους
Νέες φωτογραφίες 20.02.26

Ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου, ένα μωρό και μια μπάλα σε σχήμα γυναικείου στήθους

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου το πρωί της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου για παράβαση καθήκοντος - προτού τον αφήσουν ελεύθερο μετά από 12 ώρες. Οι σχέσεις του, όμως, με τον Τζέφρι Επστάιν είναι που προκαλούν ανατριχίλα στη Βρετανία.

Σύνταξη
Ρωσία: Κινέζικο τουριστικό λεωφορείο βυθίστηκε σε παγωμένη λίμνη της Σιβηρίας – Τουλάχιστον 7 νεκροί
Ρωσία 20.02.26

Κινέζικο τουριστικό λεωφορείο βυθίστηκε σε παγωμένη λίμνη της Σιβηρίας - Τουλάχιστον 7 νεκροί

Ο κινεζικός τουρισμός στη Ρωσία έχει αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια, εν μέσω της πολιτικής προσέγγισης μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών και της στρατηγικής συνεργασίας «χωρίς όρια»

Σύνταξη
Έναν χρόνο μετά επιστρέφουν στη σκηνή των Όσκαρ – Αυτοί είναι οι πρώτοι παρουσιαστές στη μεγάλη γιορτή της 7ης Τέχνης
Τελική ευθεία 20.02.26

Έναν χρόνο μετά επιστρέφουν στη σκηνή των Όσκαρ – Αυτοί είναι οι πρώτοι παρουσιαστές στη μεγάλη γιορτή της 7ης Τέχνης

Κάτι λιγότερο από ένας μήνας έχει μείνει για την 98η τελετή των βραβείων Όσκαρ και σταδιακά μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές για τη μεγάλη βραδιά. Αυτοί είναι οι πρώτοι παρουσιαστές.

Σύνταξη
