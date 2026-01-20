Σε τροχιά κλιμάκωσης φαίνεται πως οδεύουν οι σχέσεις ΕΕ – ΗΠΑ στη σκιά των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ για προσάρτηση της Γροιλανδίας, αλλά και των απειλών για επιβολή δασμών σε ευρωπαϊκά κράτη.

Η έγκριση της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ που συμφωνήθηκε τον Ιούλιο αναμένεται να ανασταλεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με πηγές κοντά στην επιτροπή διεθνούς εμπορίου, μεταδίδει το BBC. Η αναστολή αναμένεται να ανακοινωθεί στο Στρασβούργο αύριο το απόγευμα.

Η συμφωνία

H συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε το περασμένο καλοκαίρι προβλέπει την επιβολή δασμών ύψους 15% στις ευρωπαϊκές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ αλλά την κατάργηση των δασμών σε ό,τι αφορά τις αμερικανικές εξαγωγές στην ΕΕ, κάτι που θεωρήθηκε καλή συμφωνία εκείνη την εποχή, δεδομένου ότι ο Τραμπ απειλούσε με δασμούς 30%.

Μια συμφωνία μεταξύ του προέδρου Τραμπ και της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συνήφθη στη Σκωτία τον Ιούλιο. Ωστόσο, η συμφωνία πρέπει να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά η επιτροπή διεθνούς εμπορίου δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη την εξέτασή της .

Το Σάββατο, λίγες ώρες μετά την απειλή του προέδρου Τραμπ για την επιβολή αμερικανικών δασμών στη Γροιλανδία, ο Γερμανός ευρωβουλευτής Μάνφρεντ Βέμπερ δήλωσε ότι «η έγκριση δεν είναι δυνατή σε αυτό το στάδιο».

Κατά τη διάρκεια της οριστικοποίησης της συμφωνίας, η ΕΕ ανέστειλε τους αντίποινα δασμούς σε προϊόντα αξίας 93 δισ. ευρώ που αγοράζει από τις ΗΠΑ.

Η αναστολή αυτή λήγει στις 6 Φεβρουαρίου και, χωρίς παράταση ή κοινοβουλευτική έγκριση της συμφωνίας, οι δασμοί της ΕΕ επί των αμερικανικών προϊόντων θα τεθούν σε ισχύ στις 7 Φεβρουαρίου.

Προειδοποιεί ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ προειδοποίησε σήμερα τις ευρωπαϊκές χώρες να μην προβούν σε αντίποινα απέναντι στον στόχο του Ντόναλντ Τραμπ να καταλάβει τη Γροιλανδία και τις προέτρεψε να «είναι ανοιχτόμυαλες».

«Λέω σε όλους, χαλαρώστε. Πάρτε μια βαθιά ανάσα. Μην προβείτε σε αντίποινα… Ο πρόεδρος θα είναι εδώ αύριο και θα περάσει το μήνυμά του», δήλωσε ο Μπέσεντ από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.

Τόνισε πως θα βρεθεί μια λύση που θα διασφαλίζει την εθνική ασφάλεια για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.

«Είμαι βέβαιος ότι οι ηγέτες δεν θα κλιμακώσουν την κατάσταση και ότι αυτό θα εξελιχθεί με τρόπο που θα καταλήξει σε πολύ καλό αποτέλεσμα για όλους», είπε.

Ερωτηθείς για την προοπτική ενός παρατεταμένου εμπορικού πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρώπης, ο Μπέσεντ απάντησε: «Γιατί προτρέχετε εκεί; Γιατί παίρνετε το χειρότερο σενάριο;…».

Παράλληλα απέρριψε την ιδέα ότι οι Ευρωπαίοι ενδέχεται να επιβάλουν οικονομικά αντίποινα και να εκποιήσουν αμερικανικά ομόλογα δημοσίου. «Είμαι βέβαιος ότι οι Ευρωπαίοι θα συνεχίσουν να τα κατέχουν», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου.