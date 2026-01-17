Οι νομοθέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλώνουν έτοιμοι να μπλοκάρουν την έγκριση της εμπορικής συμφωνίας της ΕΕ με τις ΗΠΑ, λόγω της υπόσχεσης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς στις χώρες που υποστήριξαν τη Γροιλανδία ενάντια στις αμερικανικές απειλές.

Ο Μάνφρεντ Βέμπερ, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, της μεγαλύτερης πολιτικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δήλωσε το Σάββατο ότι η έγκριση της συμφωνίας δεν είναι δυνατή, εξαιτίας των απειλών Τραμπ.

«Το ΕΛΚ είναι υπέρ της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ, αλλά δεδομένων των απειλών του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη Γροιλανδία, η έγκριση δεν είναι δυνατή σε αυτό το στάδιο», έγραψε ο Βέμπερ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πρόσθεσε ότι η συμφωνία της ΕΕ για τη μείωση των δασμών στα «αμερικανικά προϊόντα πρέπει να τεθεί σε αναμονή».

Η εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ, την οποία η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συνήψε με τον Τραμπ το περασμένο καλοκαίρι, έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή, αλλά χρειάζεται την έγκριση του κοινοβουλίου. Εάν οι βουλευτές του ΕΛΚ ενωθούν με τις αριστερές πολιτικές ομάδες, οι οποίες ήδη διαφωνούν, είναι πιθανό να συγκεντρώσουν αρκετές ψήφους για να καθυστερήσουν ή να εμποδίσουν την έγκριση.

The EPP is in favour of the EU–U.S. trade deal, but given Donald Trump’s threats regarding Greenland, approval is not possible at this stage. The 0% tariffs on U.S. products must be put on hold. #EuropeanUnity — Manfred Weber (@ManfredWeber) January 17, 2026

Η συμφωνία «15 – 0» ανάμεσα στην ΕΕ και τις ΗΠΑ

Η εμπορική συμφωνία όρισε δασμό 15% για τα περισσότερα προϊόντα της ΕΕ σε αντάλλαγμα για τη δέσμευση της ΕΕ να καταργήσει τους δασμούς για τα βιομηχανικά προϊόντα και ορισμένα γεωργικά προϊόντα των ΗΠΑ.

Η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, η οποία επιβλέπει τις εμπορικές διαπραγματεύσεις για την ΕΕ, συνήψε τη συμφωνία με υποχωρητική στάση ελπίζοντας να αποφευχθεί ένας πλήρους κλίμακας εμπορικός πόλεμος με τον Τραμπ.

Αρκετοί ευρωβουλευτές ανεξαρτήτως ομάδων αντιτίθεται ηχηρά στη συμφωνία, υποστηρίζοντας ότι είναι υπερβολικά μεροληπτική υπέρ των ΗΠΑ. Κάτι που έγινε ακόμα πιο έντονο όταν οι ΗΠΑ επέκτειναν τον δασμό 50% στον χάλυβα και το αλουμίνιο σε εκατοντάδες επιπλέον προϊόντα της ΕΕ μετά τη συμφωνία του Ιουλίου.

«Η Κίνα και η Ρωσία πρέπει να το ευχαριστιούνται με την ψυχή τους λόγω των διαιρέσεων μεταξύ των συμμάχων σχετικά με τη διαμάχη για τη Γροιλανδία και τις απειλές των ΗΠΑ για την επιβολή δασμών» σχολίασε η Κάγια Κάλας, Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και αντιπρόεδρος της Κομισιόν, κάνοντας… επίκληση στην Ευρωατλαντική συμμαχία και τον κοινό «εχθρό».