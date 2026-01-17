newspaper
Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
16.01.2026 | 17:55
Νέα απεργία προγραμματίζουν οι οδηγοί ταξί - Οι ημερομηνίες
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Τραμπ δεν αποκλείει αποχώρηση από το ΝΑΤΟ λόγω της διαμάχης για τη Γροιλανδία – Μπορεί να το κάνει;
Κόσμος 17 Ιανουαρίου 2026 | 19:44

Ο Τραμπ δεν αποκλείει αποχώρηση από το ΝΑΤΟ λόγω της διαμάχης για τη Γροιλανδία – Μπορεί να το κάνει;

Το «Συμβούλιο Ειρήνης», σύμφωνα με τη συμφωνία για την εκεχειρία στη Γάζα, θα εποπτεύει την προσωρινή διακυβέρνηση στον παλαιστινιακό θύλακα. Έχουν προσκληθεί και άλλοι ηγέτες χωρών για να συμμετάσχουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τα κουνούπια μας τσιμπάνε πιο συχνά – και οι επιστήμονες λένε ότι φταίμε

Τα κουνούπια μας τσιμπάνε πιο συχνά – και οι επιστήμονες λένε ότι φταίμε

Spotlight

Η πρόθεση του Ντόναλντ Τραμπ να προσαρτήσει τη Γροιλανδία γιατί, όπως υποστηρίζει, είναι αναγκαίο για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, μπορεί να προκαλέσει σύγκρουση εντός του ΝΑΤΟ. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος αρνήθηκε να αποκλείσει την επιλογή αποχώρησης από το ΝΑΤΟ.

«Η Γροιλανδία είναι πολύ σημαντική για την εθνική ασφάλεια», δήλωσε. Και πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ «δεν μπορούν να βασίζονται στη Δανία» για να προστατεύσουν τη Γροιλανδία από ρωσικά και κινεζικά συμφέροντα και προειδοποίησε ότι έχει πολλές επιλογές να διερευνήσει. «Το ανακαλύψατε αυτό την περασμένη εβδομάδα με τη Βενεζουέλα», πρόσθεσε, γεγονός που παραπέμπει σε ευθεία απειλή για χρήση στρατιωτικής βίας.

Στέλνουν στρατό

Σε μια προσπάθεια να δείξει την αποφασιστικότητά της να μην υποκύψει στις αμερικανικές πιέσεις, η Δανία ανακοίνωσε την επέκταση της στρατιωτικής της παρουσίας στο νησί και γύρω από αυτό. Ευρωπαίοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, όπως η Σουηδία και η Γερμανία, δεσμεύτηκαν να στείλουν στρατιωτικό προσωπικό στην περιοχή.

Ισχυρίστηκε ότι το ΝΑΤΟ «θα πρέπει να ηγείται του δρόμου για να αποκτήσουν» οι ΗΠΑ τη Γροιλανδία.

Διαδήλωση στην Κοπεγχάγη κατά του Ντόναλντ Τραμπ

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν δήλωσε ότι η άμυνα της Γροιλανδίας αποτελεί «κοινή ανησυχία» για όλο το ΝΑΤΟ. Ενώ ο υπουργός Άμυνας, Τρουλς Λουντ Πούλσεν, δήλωσε σε δημοσιογράφους στην Κοπεγχάγη ότι η Δανία σχεδιάζει να έχει μια «μεγαλύτερη και πιο μόνιμη» παρουσία του ΝΑΤΟ για να διασφαλίσει την ασφάλεια του νησιού. Είναι «κρίσιμο να δείξουμε ότι η ασφάλεια στην Αρκτική δεν είναι μόνο για το Βασίλειο της Δανίας, είναι για όλο το ΝΑΤΟ», σημείωσε.

Επίσης, ο γ.γ. του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, έχει μιλήσει για τη σημασία της «Αρκτικής και της ασφάλειας της Αρκτικής, επειδή γνωρίζουμε ότι με το άνοιγμα των θαλάσσιων διαδρόμων υπάρχει κίνδυνος οι Ρώσοι και οι Κινέζοι να είναι πιο δραστήριοι». Και σημείωσε ότι είναι σε εξέλιξη συζητήσεις σχετικά με το πώς θα διατηρηθεί η ασφάλειά του.

Ωστόσο, ο Τραμπ, που δεν χάνει ευκαιρία να εκφράζει παράπονα για το ΝΑΤΟ, υποστήριξε ότι οτιδήποτε λιγότερο από τον έλεγχο της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ είναι «απαράδεκτο». Ισχυρίστηκε επίσης ότι το ΝΑΤΟ «θα πρέπει να ηγείται του δρόμου για να αποκτήσουν» οι ΗΠΑ τη Γροιλανδία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει μιλήσει αρκετές φορές για αποχώρηση των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ, με διάφορες αφορμές. Πλέον, λόγω της Γροιλανδίας, η ανησυχία ότι θα το επιχειρήσει εντείνεται.

Τι μπορεί να κάνει

Το περιοδικό TIME μίλησε με νομικούς εμπειρογνώμονες σχετικά με το εάν ο Τραμπ θα μπορούσε νόμιμα να αποσύρει τις ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με την ιδρυτική συμφωνία του ΝΑΤΟ (Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου), ιδρύθηκε με τρεις αρχές: «Αποτροπή του σοβιετικού επεκτατισμού, απαγόρευση της αναβίωσης του εθνικιστικού μιλιταρισμού στην Ευρώπη μέσω μιας ισχυρής βορειοαμερικανικής παρουσίας στην ήπειρο και ενθάρρυνση της ευρωπαϊκής πολιτικής ολοκλήρωσης».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ «εκμεταλλευόταν» τις ΗΠΑ

Η συνθήκη, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί τη βάση του ΝΑΤΟ σήμερα, αποτελείται από 14 άρθρα. Το άρθρο 5 αναφέρει: «Τα μέρη συμφωνούν ότι μια ένοπλη επίθεση εναντίον ενός ή περισσότερων από αυτά στην Ευρώπη ή τη Βόρεια Αμερική θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων τους».

REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Το 1949, όταν ιδρύθηκε το ΝΑΤΟ, ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, Χάρι Τρούμαν, δήλωσε: «Σε αυτό το σύμφωνο, ελπίζουμε να δημιουργήσουμε μια ασπίδα κατά της επιθετικότητας και του φόβου της επιθετικότητας. Τα έθνη που εκπροσωπούνται εδώ συνδέονται με μακροχρόνιους δεσμούς. Μας ενώνει μια κοινή κληρονομιά δημοκρατίας, ατομικής ελευθερίας και κράτους δικαίου. Αυτοί είναι οι δεσμοί ενός ειρηνικού τρόπου ζωής. Σε αυτό το σύμφωνο απλώς τους δίνουμε επίσημη αναγνώριση».

Οι επιθέσεις Τραμπ στο ΝΑΤΟ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, τόσο κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας στον Λευκό Οίκο όσο και τώρα, έχει διαμαρτυρηθεί για τις σχέσεις των ΗΠΑ με το ΝΑΤΟ. Βασικό ζήτημα που αναδεικνύει, είναι οι αμυντικές δαπάνες και το πόσο συνεισφέρει κάθε χώρα μέλος. Υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ δεν θα έπρεπε να πληρώνουν τα περισσότερα για την άμυνα.

Τον Αύγουστο του 2018, ο Τραμπ, αναφερόμενος σε συνομιλίες που είχε με αξιωματούχους του ΝΑΤΟ, είπε:

«Κάποιος είπε: “Θα μας αφήνατε αν δεν πληρώνουμε τους λογαριασμούς μας;” Μίσησαν την απάντησή μου. Είπα, “Ναι, θα το σκεφτόμουν”».

Τον Δεκέμβριο του 2024, πριν επιστρέψει στον Λευκό Οίκο για τη δεύτερη θητεία του, ο Τραμπ δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ «εκμεταλλευόταν» τις ΗΠΑ. Και πως οι ΗΠΑ θα παρέμεναν μέλος της συμμαχίας μόνο εάν οι άλλες χώρες «πλήρωναν τους λογαριασμούς τους».

Τελικά, το 2025 κατάφερε να πείσει τους ηγέτες του ΝΑΤΟ να συμφωνήσουν να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ κάθε χώρας έως το 2035.

Ο Νόμος περί Εθνικής Άμυνας

Το ζήτημα που τίθεται είναι αν ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να αποσύρει τις ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με την Ιλάρια ντι Τζόγια, λέκτορα Αμερικανικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Birmingham City, επισημαίνει στο TIME τα εξής:

Ο Νόμος περί Εθνικής Άμυνας του 2024 «επιδίωξε να θέσει ένα ισχυρό νομικό φρένο σε οποιαδήποτε μελλοντική προσπάθεια αποχώρησης των Ηνωμένων Πολιτειών από το ΝΑΤΟ, απαγορεύοντας σε έναν πρόεδρο να το πράξει χωρίς είτε την υπερπλειοψηφία των δύο τρίτων της Γερουσίας είτε χωρίς πράξη του Κογκρέσου. Ωστόσο, αυτοί οι νομικοί περιορισμοί παραμένουν κάθε άλλο παρά ισχυροί».

MAGA, αλλιώς: Κάνε την Αμερική να φύγει μακριά / REUTERS/Tom Little

Η καθηγήτρια Αμερικανικού Δικαίου εξηγεί ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να αναζητήσει μια λύση. Στην περίπτωση που επιθυμεί σοβαρά να αποσύρει τις ΗΠΑ από τη συμμαχία.

Ο Τραμπ «θα μπορούσε να θεωρήσει την αποχώρηση του ΝΑΤΟ ως απαραίτητη για την εθνική άμυνα, επικαλούμενος την ευρεία εξουσία του Αρχιστράτηγου»

Όπως επισημαίνει, «θα μπορούσε να επιδιώξει να παρακάμψει τον νομοθετικό περιορισμό του Κογκρέσου επικαλούμενος την προεδρική εξουσία στην εξωτερική πολιτική». Πρόκειται για προσέγγιση που έχει προτείνει στο παρελθόν για να παρακάμψει τα όρια του Κογκρέσου στην αποχώρηση από άλλες συνθήκες. «Δεν είναι σαφές εάν κάποιο κόμμα θα είχε νομική βάση για να αμφισβητήσει μια τέτοια κίνηση στο δικαστήριο. Ο πιο πιθανός ενάγων θα ήταν το ίδιο το Κογκρέσο, αλλά με τους Ρεπουμπλικάνους να ελέγχουν τη Γερουσία, η πολιτική υποστήριξη για μια τέτοια αγωγή δεν είναι καθόλου εξασφαλισμένη. Το αποτέλεσμα θα ήταν μια συνταγματική αντιπαράθεση μεταξύ της Εκτελεστικής Εξουσίας και του Κογκρέσου, με τα δικαστήρια ως πιθανό διαιτητή».

Η λέκτορας του Πανεπιστημίου Birmingham City επισημαίνει και το επιχείρημα του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αποκτήσουν τη Γροιλανδία ως ζήτημα «εθνικής ασφάλειας».

Συνεπώς, λέει, ο Αμερικανός πρόεδρος θα μπορούσε να αξιοποιήσει αυτό το επιχείρημα για να νομιμοποιήσει τις ενέργειές του. Ο Τραμπ «θα μπορούσε να θεωρήσει την αποχώρηση του ΝΑΤΟ ως απαραίτητη για την εθνική άμυνα, επικαλούμενος την ευρεία εξουσία του Αρχιστράτηγου (Άρθρο II, Τμήμα 2)», λέει.

Υπάρχει (;) προηγούμενο

Από την πλευρά του, ο καθηγητής νομικής στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, Κέρτις Μπράντλεϊ, υπενθυμίζει ότι υπάρχει κάποιο προηγούμενο. Αναφέρει ότι ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζίμι Κάρτερ, απέσυρε τη χώρα από μια συνθήκη αμοιβαίας άμυνας με την Ταϊβάν το 1978, η οποία επισημοποιήθηκε το 1980.

Ωστόσο, στην περίπτωση του ΝΑΤΟ, τα πράγματα δεν θα είναι τόσο απλά. Λόγων του Νόμου περί Εθνικής Άμυνας του 2024, εάν ο Τραμπ αποσύρει τις ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ, θα μπορούσε κάλλιστα να υπάρξουν νομικές επιπτώσεις.

Εξηγεί επίσης ότι το Ανώτατο Δικαστήριο συχνά αποφαίνεται υπέρ της κυβέρνησης Τραμπ. Συνεπώς, το Κογκρέσο μπορεί να δυσκολευτεί να κερδίσει μια δικαστική μάχη.

Ωστόσο, η νομική αντίδραση θα μπορούσε να προέλθει από αλλού. «Εάν υπάρχουν εργολάβοι του ΝΑΤΟ που θα μπορούσαν να χάσουν χρήματα από την αποχώρηση των ΗΠΑ, αυτό θα ήταν μια οικονομική ζημία που θα τους έδινε ενδεχομένως το δικαίωμα να προχωρήσουν σε αγωγές».

Πλήγμα στην εμπιστοσύνη

Ο Ντόναλντ Τραμπ πράγματι έχει επιλογές, αν αποφασίσει να φύγει από το ΝΑΤΟ. Ωστόσο, οι νομικές λεπτομέρειες είναι, στην καλύτερη περίπτωση, ασαφείς, επισημαίνουν οι ειδικοί.

Την ίδια ώρα, όμως, και μόνο η ιδέα της εξόδου των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ «διαβρώνει την εμπιστοσύνη, τη συνοχή και την αξιοπιστία της συλλογικής άμυνας», σύμφωνα με την Ιλάρια ντι Τζόγια.

«Η επανειλημμένη αμφισβήτηση της συμμαχίας από τον Ντόναλντ Τραμπ αποδυναμώνει την αποτροπή, κλονίζει τον ευρωπαϊκό σχεδιασμό ασφάλειας και ενθαρρύνει τους αντιπάλους».

Ενώ ο Κέρτις Μπράντλεϊ επιμένει ότι το ΝΑΤΟ είναι η «σημαντικότερη συνθήκη αμοιβαίας άμυνας της εποχής μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο». Συνεπώς, η έξοδος των ΗΠΑ θα ήταν έκπληξη. Εκτιμά ότι είναι πολύ πιο πιθανό να δούμε συνεχιζόμενες «εντάσεις με το ΝΑΤΟ» παρά επίσημη αποχώρηση.

Ωστόσο, ο καθηγητής του Πανεπιστημίο του Σικάγο σημειώνει: «Βέβαια ο Τραμπ με εξέπληξε σε άλλα πράγματα».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Γροιλανδία: Τι θα κληρονομήσει ο Τραμπ σε περίπτωση απόκτησής της [χάρτης]

Γροιλανδία: Τι θα κληρονομήσει ο Τραμπ σε περίπτωση απόκτησής της [χάρτης]

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τα κουνούπια μας τσιμπάνε πιο συχνά – και οι επιστήμονες λένε ότι φταίμε

Τα κουνούπια μας τσιμπάνε πιο συχνά – και οι επιστήμονες λένε ότι φταίμε

World
ΕΕ-Mercosur: «Έπεσαν» οι υπογραφές

ΕΕ-Mercosur: «Έπεσαν» οι υπογραφές

inWellness
inTown
Stream newspaper
Κύπρος: Ο Ντόναλντ Τραμπ προσκάλεσε τον Νίκο Χριστοδουλίδη να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα
Λευκωσία 17.01.26

Κύπρος: Ο Ντόναλντ Τραμπ προσκάλεσε τον Νίκο Χριστοδουλίδη να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα

Άλλοι ηγέτες που έχουν προσκληθεί στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα είναι ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι, της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι κ.ά.

Σύνταξη
Συρία: Ο Μακρόν και ο πρόεδρος του ιρακινού Κουρδιστάν ζητούν άμεση αποκλιμάκωση και μόνιμη κατάπαυση πυρός
Βίαιες συγκρούσεις 17.01.26

Συρία: Ο Μακρόν και ο πρόεδρος του ιρακινού Κουρδιστάν ζητούν άμεση αποκλιμάκωση και μόνιμη κατάπαυση πυρός

Ζητούν επίσης την επανεκκίνηση των συνομιλιών για την ενσωμάτωση των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων, στις οποίες κυριαρχούν οι Κούρδοι, στην Συρία, καθώς η εφαρμογή της σχετικής συμφωνίας καθυστερεί

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ μιλούσαν με υπουργό του Μαδούρο μήνες πριν από την επιδρομή στο Καράκας
Τι φοβούνται 17.01.26

Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ μιλούσαν με υπουργό του Μαδούρο μήνες πριν από την επιδρομή στο Καράκας

Προφανής στόχος των ΗΠΑ είναι να ελέγξουν τον Ντιοσντάδο Καμπέγιο, έναν από τους πιο ισχυρούς ανθρώπους στη Βενεζουέλα, ώστε να μην επηρεάσει τα σχέδιά τους. Υφίσταται κυρώσεις, αλλά δεν συνελήφθη.

Σύνταξη
Συρία: Οι Κούρδοι κατηγορούν την κυβέρνηση για προδοσία – Σε εξέλιξη βίαιες συγκρούσεις
Κόσμος 17.01.26

Συρία: Οι Κούρδοι κατηγορούν την κυβέρνηση για προδοσία – Σε εξέλιξη βίαιες συγκρούσεις

Ο συριακός στρατός πήρε σήμερα τον έλεγχο τμημάτων στη βόρεια Συρία που είχαν εκκενώσει οι κουρδικές δυνάμεις και έχουν ξεσπάσει συγκρούσεις μεταξύ των δύο πλευρών

Σύνταξη
Επίθεση στο Ιράν: Γιατί ο στρατός του Χαμενεϊ έκανε τον Τραμπ να το ξανασκεφτεί
Ωμοί αριθμοί 17.01.26

Επίθεση στο Ιράν: Γιατί ο στρατός του Χαμενεϊ έκανε τον Τραμπ να το ξανασκεφτεί

Παρά την αμερικανική στρατιωτική υπεροχή, οι αριθμοί που απαιτούνται για να αντιμετωπιστεί το Ιράν δεν προσφέρονται για εύκολες νίκες τις οποίες προτιμά ο Ντόναλντ Τραμπ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Σε εκτελέσεις διαδηλωτών καλεί ανώτερος κληρικός στο Ιράν – «Είναι υπηρέτες των ΗΠΑ»
Κόσμος 17.01.26

Σε εκτελέσεις διαδηλωτών καλεί ανώτερος κληρικός στο Ιράν – «Είναι υπηρέτες των ΗΠΑ»

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων προειδοποίησαν ότι η καταστολή των διαδηλωτών συνεχίζεται, με περισσότερους από 3.090 ανθρώπους να έχουν σκοτωθεί στις ταραχές στο Ιράν.

Σύνταξη
ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες προειδοποιεί για τις ισχυρές δυνάμεις που υποσκάπτουν τη διεθνή συνεργασία
Λονδίνο 17.01.26

ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες προειδοποιεί για τις ισχυρές δυνάμεις που υποσκάπτουν τη διεθνή συνεργασία

Ο Αντόνιο Γκουτέρες τόνισε πως το 2025 υπήρξε «ένα τόσο πολύ δύσκολο έτος για τη διεθνή συνεργασία και τις αξίες που πρεσβεύει ο ΟΗΕ», κάνοντας λόγο για «χλευασμό» του διεθνούς δικαίου

Σύνταξη
Ο Τραμπ προσκάλεσε τον Ερντογάν στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα
Κόσμος 17.01.26

Ο Τραμπ προσκάλεσε τον Ερντογάν στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα

Αλλά και πρόεδρος της Αργεντινής επιβεβαίωσε σήμερα ότι έλαβε μία πρόσκληση εκ μέρους του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να συμμετάσχει, ως ιδρυτικό μέλος, στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα.

Σύνταξη
Απέραντες οι φιλοδοξίες της Ρωσίας; – Γνωστός Βρετανός ιστορικός καταρρίπτει μύθους
8 μύθοι 17.01.26

Απέραντες οι φιλοδοξίες της Ρωσίας; – Γνωστός Βρετανός ιστορικός καταρρίπτει μύθους

«Η ορθή απάντηση δεν είναι να φαντασιωνόμαστε ρωσική απειλή στον Ρήνο, αλλά να οικοδομήσουμε ένα σύστημα ασφάλειας που να λαμβάνει υπόψη τις έγκυρες ανησυχίες τόσο των μελών του ΝΑΤΟ όσο και της Ρωσίας»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ινδονησία: Χάθηκε από τα ραντάρ αεροσκάφος με 11 επιβαίνοντες – Πληροφορίες ότι εντοπίστηκαν συντρίμμια
Στην Ινδονησία 17.01.26 Upd: 18:06

Χάθηκε από τα ραντάρ αεροσκάφος με 11 επιβαίνοντες - Πληροφορίες ότι εντοπίστηκαν συντρίμμια

Το αεροπλάνο είχε προορισμό το Μακασάρ, στο Νότιο Σουλαουέζι, με τρεις επιβάτες και 8μελές πλήρωμα. Αναφορές ότι έχουν εντοπιστεί συντρίμμια και ομάδες κατευθύνονται προς στο σημείο.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η πιο τρομακτική επίθεση στην Ιστορία – 100 Ρωσικά «ζόμπι» πήραν στο κυνήγι 7.000 Γερμανούς
Μοναδικοί 17.01.26

Η πιο τρομακτική επίθεση στην Ιστορία – 100 Ρωσικά «ζόμπι» πήραν στο κυνήγι 7.000 Γερμανούς

Τι κι αν ο εχθρός παραβίαζε διεθνείς συμφωνίες χρησιμοποιώντας θανατηφόρα χημικά όπλα, οι υπερασπιστές του οχυρού εκείνου, με αιμόπτυση και διαλυμένα κορμιά, ανέτρεψαν μια τεράστια επίθεση,

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Λίβερπουλ – Μπέρνλι 1-1: Τέταρτο σερί ματς χωρίς «τρίποντο» οι «κόκκινοι», νίκη… Ευρώπης η Τσέλσι (2-0)
Ποδόσφαιρο 17.01.26

Για 4ο σερί παιχνίδι χωρίς νίκη η Λίβερπουλ (1-1), «ανάσα» για την Τσέλσι (2-0)

Χωρίς νίκη για 4η σερί αγωνιστική στην Premier League η Λίβερπουλ, μετά το το 1-1 στην έδρα της με τη Μπέρνλι. Επέστρεψε στα «τρίποντα» η Τσέλσι, με 2-0 επί της Μπρέντφορντ κι ανέβηκε στην 6η θέση.

Σύνταξη
Κύπρος: Ο Ντόναλντ Τραμπ προσκάλεσε τον Νίκο Χριστοδουλίδη να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα
Λευκωσία 17.01.26

Κύπρος: Ο Ντόναλντ Τραμπ προσκάλεσε τον Νίκο Χριστοδουλίδη να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα

Άλλοι ηγέτες που έχουν προσκληθεί στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα είναι ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι, της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι κ.ά.

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 17.01.26

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Άρσεναλ

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Άρσεναλ για την 22η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Συρία: Ο Μακρόν και ο πρόεδρος του ιρακινού Κουρδιστάν ζητούν άμεση αποκλιμάκωση και μόνιμη κατάπαυση πυρός
Βίαιες συγκρούσεις 17.01.26

Συρία: Ο Μακρόν και ο πρόεδρος του ιρακινού Κουρδιστάν ζητούν άμεση αποκλιμάκωση και μόνιμη κατάπαυση πυρός

Ζητούν επίσης την επανεκκίνηση των συνομιλιών για την ενσωμάτωση των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων, στις οποίες κυριαρχούν οι Κούρδοι, στην Συρία, καθώς η εφαρμογή της σχετικής συμφωνίας καθυστερεί

Σύνταξη
«Έχω παραιτηθεί», απαντά ο Ανεστίδης για τη «διαγραφή» από τη ΝΔ – Καταδικάζει τη μετάδοση των υβριστικών δηλώσεων η ΠΟΕΣΥ
Ελλάδα 17.01.26

«Έχω παραιτηθεί», απαντά ο Ανεστίδης για τη «διαγραφή» από τη ΝΔ – Καταδικάζει τη μετάδοση των υβριστικών δηλώσεων η ΠΟΕΣΥ

Η ΠΟΕΣΥ και οι τεχνικοί της ιδιωτικής τηλεόρασης καταδικάζουν τη μετάδοση των υβριστικών σχολίων του Κώστα Ανεστίδη εν είδει δηλώσεων. Τι απαντά ο αγροτοσυνδικαλιστής στον Παύλο Μαρινάκη που υποστήριξε ότι έχει διαγραφεί από τη ΝΔ

Σύνταξη
Αλόκα, ο προσκυνητής Λουκάνικος – «Φύλακας άγγελος» των Βουδιστών μοναχών για τη συμπόνια 
Walk for Peace 17.01.26

Αλόκα, ο προσκυνητής Λουκάνικος – «Φύλακας άγγελος» των Βουδιστών μοναχών για τη συμπόνια 

Από τους δρόμους της Ινδίας στην Ουάσιγκτον, το απίστευτο ταξίδι του Αλόκα, του σκύλου που ακολουθεί τους Βουδιτές μοναχούς σε μια επώδυνα επίκαιρη Πορεία για την Ειρήνη, συγκινεί

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ μιλούσαν με υπουργό του Μαδούρο μήνες πριν από την επιδρομή στο Καράκας
Τι φοβούνται 17.01.26

Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ μιλούσαν με υπουργό του Μαδούρο μήνες πριν από την επιδρομή στο Καράκας

Προφανής στόχος των ΗΠΑ είναι να ελέγξουν τον Ντιοσντάδο Καμπέγιο, έναν από τους πιο ισχυρούς ανθρώπους στη Βενεζουέλα, ώστε να μην επηρεάσει τα σχέδιά τους. Υφίσταται κυρώσεις, αλλά δεν συνελήφθη.

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Τουρκία
Ευρωπαϊκό πόλο 17.01.26

LIVE: Ελλάδα – Τουρκία

LIVE: Ελλάδα – Τουρκία. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Τουρκία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο Ανδρών. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Συρία: Οι Κούρδοι κατηγορούν την κυβέρνηση για προδοσία – Σε εξέλιξη βίαιες συγκρούσεις
Κόσμος 17.01.26

Συρία: Οι Κούρδοι κατηγορούν την κυβέρνηση για προδοσία – Σε εξέλιξη βίαιες συγκρούσεις

Ο συριακός στρατός πήρε σήμερα τον έλεγχο τμημάτων στη βόρεια Συρία που είχαν εκκενώσει οι κουρδικές δυνάμεις και έχουν ξεσπάσει συγκρούσεις μεταξύ των δύο πλευρών

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Μαρούσι 104-89: Νέα «100άρα» και 14/14 για τους Πειραιώτες (vid)
Μπάσκετ 17.01.26

Ολυμπιακός – Μαρούσι 104-89: Νέα «100άρα» και 14/14 για τους Πειραιώτες (vid)

Με τον Βεζένκοφ να έχει 23 πόντους, από 15 ο Τζόουνς και ο Πίτερς και 13 ο Ντόρσεϊ, ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα το Μαρούσι (Περάντες 16π) με 104-89. Πλέον εστιάζει στη διαβολοβδομάδα της Euroleague.

Σύνταξη
Επίθεση στο Ιράν: Γιατί ο στρατός του Χαμενεϊ έκανε τον Τραμπ να το ξανασκεφτεί
Ωμοί αριθμοί 17.01.26

Επίθεση στο Ιράν: Γιατί ο στρατός του Χαμενεϊ έκανε τον Τραμπ να το ξανασκεφτεί

Παρά την αμερικανική στρατιωτική υπεροχή, οι αριθμοί που απαιτούνται για να αντιμετωπιστεί το Ιράν δεν προσφέρονται για εύκολες νίκες τις οποίες προτιμά ο Ντόναλντ Τραμπ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ρεάλ Μαδρίτης – Λεβάντε 2-0: Νίκη «ανάσα» οι Μαδρλιένοι αλλά και λευκά μαντήλια κατά Πέρεθ, Βινίσιους! (vid)
Ποδόσφαιρο 17.01.26

Νίκη «ανάσα» για τη Ρεάλ αλλά και λευκά μαντήλια κατά Πέρεθ, Βινίσιους! (vid)

Η Ρεάλ επανήλθε στις νίκες επικρατώντας με 2-0 (58’πεν. Εμπαμπέ και 65′ Ασένσιο) επί της Λεβάντε, ωστόσο οι οπαδοί αποδοκίμασαν έντονα και κούνησαν λευκά μαντήλια κατά Πέρεθ Βινίσιους, Μπέλινγκχαμ!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Από ποιους έφυγε μακριά η Λόρα; – Τι οδήγησε την 16χρονη στη φυγή και οι άκρως προσεκτικές κινήσεις της
Ελλάδα 17.01.26

Από ποιους έφυγε μακριά η Λόρα; – Τι οδήγησε την 16χρονη στη φυγή και οι άκρως προσεκτικές κινήσεις της

Η Λόρα φαίνεται πως σχεδίαζε τουλάχιστον από τον Οκτώβριο την διαφυγή της. Οι κινήσεις της είναι τόσο προσεκτικές που μέχρι τώρα δεν έχει κάνει κανένα λάθος.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο