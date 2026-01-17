Οι χάρτες που εξηγούν γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει τη Γροιλανδία

Ο πρόεδρος Τραμπ δηλώνει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αποκτήσουν τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Ενώ πολλοί Αμερικανοί και Ευρωπαίοι υποστηρίζουν ότι οι ΗΠΑ δεν χρειάζεται να αποκτήσουν το νησί της Αρκτικής για να ενισχύσουν την άμυνα του Βορρά, υπάρχει ευρεία συναίνεση ότι η Γροιλανδία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη ναυτική και πυραυλική άμυνα της Βόρειας Αμερικής και του Βόρειου Ατλαντικού.

Στους περισσότερους χάρτες, η Γροιλανδία εμφανίζεται απομακρυσμένη και τεράστια. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι η σφαιρική Γη απεικονίζεται σε έναν επίπεδο χάρτη…

…αν το δούμε με ακριβή μεγέθη, η Γροιλανδία συρρικνώνεται λίγο και βρίσκεται σαφώς κοντά στη Βόρεια Αμερική —και στο κέντρο της επικράτειας του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου.

Παρόλα αυτά, η Γροιλανδία είναι μεγάλη. Είναι μεγαλύτερη από την Καλιφόρνια και το Μεξικό και σχεδόν τέσσερις φορές μεγαλύτερη από το Τέξας.

Η Γροιλανδία βρίσκεται επίσης σε μια εξαιρετικά στρατηγική θέση: μεταξύ των βορειοαμερικανικών και ευρωπαϊκών τμημάτων του ΝΑΤΟ, μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας, και στο ανατολικό άκρο της Αρκτικής. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι ΗΠΑ έχουν προσπαθήσει επανειλημμένα να αγοράσουν το νησί για περισσότερο από έναν αιώνα.

Η Γροιλανδία βρίσκεται στο σημείο όπου ο Ατλαντικός Ωκεανός συναντά τον Αρκτικό Ωκεανό. Ρωσικά πλοία και υποβρύχια που κατευθύνονται νότια από βάσεις γύρω από την περιοχή της Αρκτικής διέρχονται από τα ύδατα μεταξύ της Γροιλανδίας, της Ισλανδίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Νορβηγίας. Όλα αυτά είναι έδαφος του ΝΑΤΟ, επομένως αποτελούν ζωτικά αμυντικά σημεία για τη συμμαχία. Από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, το ΝΑΤΟ έχει αυξήσει τις αεροπορικές και θαλάσσιες περιπολίες στα ύδατα, γνωστά ως GIUK Gap και Bear Gap.

Η Γροιλανδία είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την αεροπορική άμυνα του ΝΑΤΟ. Κατά μήκος της συντομότερης πτήσης μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον, D.C. — ένα τόξο γνωστό ως η απόσταση του μεγάλου κύκλου — η Γροιλανδία βρίσκεται στο μέσο της διαδρομής. Είναι η πρώτη γραμμή του ΝΑΤΟ σε μεγάλο μέρος της Αρκτικής.

Εάν η Ρωσία ή η Κίνα εκτόξευαν διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους κατά των ΗΠΑ, πολλοί από αυτούς θα διέσχιζαν πιθανότατα τη Γροιλανδία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι ΗΠΑ διαθέτουν μια βάση της Διαστημικής Δύναμης στο νησί, η οποία σαρώνει τον ουρανό για πιθανές επιθέσεις. Οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσθέσουν επιπλέον εξοπλισμό ανίχνευσης πυραύλων στη Γροιλανδία και τις γύρω περιοχές.

Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους είχαν βάσεις σε όλη τη Γροιλανδία. Οι δυνάμεις που βρίσκονταν εκεί παρακολουθούσαν τα σοβιετικά πλοία και υποβρύχια και ήταν έτοιμες να υπερασπιστούν το νησί από εισβολή ή επίθεση. Σήμερα, οι ΗΠΑ έχουν περίπου 150 στρατιώτες, από τους περίπου 15.000 που είχαν στο αποκορύφωμα της παρουσίας τους.

Πηγή: ot.gr