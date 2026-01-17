newspaper
16.01.2026 | 22:42
Προειδοποίηση ΗΠΑ για πιθανές στρατιωτικές ενέργειες σε Κεντρική και Νότια Αμερική
Γροιλανδία: Οι πάγοι της Αρκτικής λιώνουν και η γεωπολιτική σημασία της χώρας μεγαλώνει
Κόσμος 17 Ιανουαρίου 2026 | 08:00

Γροιλανδία: Οι πάγοι της Αρκτικής λιώνουν και η γεωπολιτική σημασία της χώρας μεγαλώνει

Xάρτες κλειδιά δείχνουν πώς η Γροιλανδία βρέθηκε στο επίκεντρο του διεθνούς διαλόγου

Η Γροιλανδία, που βρίσκεται μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας, έχει καταστεί κρίσιμο μέτωπο καθώς η Αρκτική ανοίγεται λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Η σημασία της έχει υπογραμμιστεί από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εξετάζει ανοιχτά το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να πάρουν το νησί από τη Δανία, μέλος του ΝΑΤΟ, είτε αγοράζοντάς το είτε με τη βία.

Η κλιματική κρίση συρρικνώνει το στρώμα πάγου της Γροιλανδίας, μαζί με τον πάγο της Αρκτικής θάλασσας, ανοίγοντας νέες θαλάσσιες διαδρομές και αποκαλύπτο Οι απειλές του Τραμπ, που προηγουμένως είχαν θεωρηθεί αλαζονικές, θεωρούνται πλέον ως ένα πρώιμο σημάδι του πώς η τήξη των πάγων μετατρέπει τη Γροιλανδία σε ένα πολύτιμο γεωπολιτικό σημείο ανάφλεξης. Οι παρακάτω χάρτες δείχνουν πώς εξελίσσεται αυτό.

Οι απειλές του Τραμπ, που προηγουμένως είχαν απορριφθεί ως αλαζονικές, θεωρούνται πλέον ως ένα πρώιμο σημάδι του πώς η τήξη των πάγων μετατρέπει τη Γροιλανδία σε ένα πολύτιμο γεωπολιτικό σημείο ανάφλεξης.

Οι παρακάτω χάρτες του Guardian δείχνουν πώς εξελίσσεται αυτή η κατάσταση.

Γραφικό του Guardian. Πηγή: Δεδομένα παρακολούθησης: MarineTraffic. Υπολογισμοί διαδρομής: Κέντρο Logistics του Βόρειου Πόλου. Σημείωση: *Απόσταση με βάση την πραγματική διαδρομή που διανύθηκε. Οι μετρήσεις για τη νότια διαδρομή του πλοίου από την Κίνα υπολογίστηκαν μέχρι λίγο μετά το λιμάνι του Felixstowe. Ο χρόνος μεταφοράς δεν περιλαμβάνει τις παραμονές στα λιμάνια.

Ο θαλάσσιος πάγος λιώνει

Η μέση έκταση του θαλάσσιου πάγου στην Αρκτική τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν 4,6 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Αυτό αντιστοιχεί περίπου στο μέγεθος της ΕΕ.

Ωστόσο, αυτό αποτελεί μείωση κατά 27% σε σύγκριση με τον μέσο όρο των 6,4 εκατομμυρίων τετραγωνικών χιλιομέτρων μεταξύ 1981 και 2010, σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Δεδομένων Χιονιού και Πάγου. Ο χαμένος θαλάσσιος πάγος αντιστοιχεί περίπου στο μέγεθος της Λιβύης.

Η συρρίκνωση του πάγου στην Αρκτική σημαίνει ότι, το καλοκαίρι, η παγωμένη έκταση δεν φτάνει πλέον στις ακτές της Ρωσίας και του Καναδά. Και επειδή δεν υπάρχει ξηρά κάτω από τον Βόρειο Πόλο, εκτίθενται θάλασσες που κάποτε ήταν απρόσιτες.

Αυτό ανοίγει νέες ναυτιλιακές διαδρομές. Καθώς οι πολικές θάλασσες γίνονται πλεύσιμες για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, διαδρομές που κάποτε περιορίζονταν σε παγοθραυστικά έχουν γίνει εμπορικοί διάδρομοι.

Η πιο ανεπτυγμένη είναι η βόρεια θαλάσσια διαδρομή, η οποία επικαλύπτει το βορειοανατολικό πέρασμα και εκτείνεται κατά μήκος της αρκτικής ακτής της Ρωσίας από την Ευρώπη έως την Ασία. Είναι κεντρικής σημασίας για τις φιλοδοξίες της Μόσχας.

Πιο δυτικά, το βορειοδυτικό πέρασμα διασχίζει το αρκτικό αρχιπέλαγος του Καναδά, ενώ μια κεντρική αρκτική διαδρομή που διασχίζει τον Βόρειο Πόλο αναδύεται επίσης σε μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

Γραφικό του Guardian. Πηγή: Arctic Portal, Εθνικό Κέντρο Δεδομένων Χιονιού και Πάγου

O «πολικός δρόμος του μεταξιού»

Αυτό αναδιαμορφώνει τον παγκόσμιο εμπορικό χάρτη, προσθέτοντας διαδρομές που θα μπορούσαν να αποτελέσουν εναλλακτικές λύσεις για τη διώρυγα του Σουέζ και να μειώσουν το ταξίδι από τη δυτική Ευρώπη στην ανατολική Ασία σχεδόν στο μισό.

Το 2025, το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Istanbul Bridge έγινε το πρώτο πλοίο που ταξίδεψε από την Κίνα στην Ευρώπη μέσω της βόρειας θαλάσσιας διαδρομής, γνωστής και ως «Πολικός Δρόμος του Μεταξιού».

Το πλοίο ταξίδεψε από το Νίνγκμπο της Κίνας στο Φέλιξστοου του Ηνωμένου Βασιλείου σε περίπου 20 ημέρες.

Σύμφωνα με στοιχεία του Marine Exchange of Alaska, ενός οργανισμού παρακολούθησης της ναυτιλίας, το 2024 πραγματοποιήθηκαν 665 διαβάσεις μέσω του περάσματος του Μπέρινγκ, που χωρίζει τη Ρωσία από τις ΗΠΑ, σημειώνοντας αύξηση 175% από τις 242 διαβάσεις του 2010.

Αυτές οι διαδρομές δεν είναι χωρίς κινδύνους, οι οποίοι επηρεάζουν την εμπορική τους βιωσιμότητα.

Η Σεραφίμα Αντρέεβα, ερευνήτρια στο Fridtjof Nansen Institute με έδρα τη Νορβηγία, λέει ότι η Μόσχα στοχεύει στη «όλο το χρόνο» χρήση του βορειοανατολικού περάσματος από την Ευρώπη προς την Ασία και επενδύει σε μεγάλο βαθμό σε πυρηνικά παγοθραυστικά.

Ωστόσο, τα πλοία εξακολουθούν να κολλάνε στον πάγο, λέει η Αντρέεβα, προσθέτοντας: «Ακόμα και τώρα υπάρχουν περιστασιακά προβλήματα με τη χρήση της διαδρομής, ακόμη και το «καλοκαίρι».

Αυξανόμενες εντάσεις γύρω από την Αρκτική

Αρκετές χώρες της Αρκτικής έχουν διεκδικήσεις στην Αρκτική: ο Καναδάς, η Δανία, η Νορβηγία, η Ρωσία και οι ΗΠΑ.

Η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Όρια της Ηπειρωτικής Υφαλοκρηπίδας (CLCS) διατυπώνει συστάσεις προς τα παράκτια κράτη σχετικά με αυτές τις διεκδικήσεις.

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη στρατιωτική παρουσία στην Αρκτική και συγκεκριμένα στη Γροιλανδία.

Η απομακρυσμένη βάση Pituffik στη βορειοδυτική Γροιλανδία φιλοξενεί συστήματα προειδοποίησης πυραύλων, αντιπυραυλική άμυνα και διαστημικές επιχειρήσεις για τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ.

Γραφικό του Guardian. Πηγή: IBRU, Κέντρο Έρευνας για τα Σύνορα του Πανεπιστημίου του Ντάραμ. Σημείωση: Η αναθεώρηση του CLCS αφορά την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Όρια της Ηπειρωτικής Υφαλοκρηπίδας. Απεικονίζονται μόνο τα όρια της ΑΟΖ των επισημασμένων χωρών.

Η Ρωσία έχει ανοίξει αρκετές στρατιωτικές βάσεις την τελευταία δεκαετία, καθώς και έχει αποκαταστήσει παλιές σοβιετικές υποδομές και αεροδρόμια.

Το 2018, η Κίνα ανακήρυξε τον εαυτό της «κράτος κοντά στην Αρκτική» σε μια προσπάθεια να αποκτήσει μεγαλύτερη επιρροή στην περιοχή.

Η Αντρέεβα  λέει: «Τα τελευταία 10 με 15 χρόνια έχει αυξηθεί το στρατιωτικό ενδιαφέρον για την Αρκτική και το τοπίο έχει αλλάξει σημαντικά από το 2022 [όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία]».

Προσθέτει ότι η πρόσφατη ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ έχει αναδιαμορφώσει το τοπίο της ασφάλειας, αυξάνοντας την εστίαση στις σκανδιναβικές χώρες ως σύνολο. Αυτό έχει εδραιώσει την επιθυμία της Ρωσίας να ασκήσει έλεγχο σε περιοχές όπως η χερσόνησος Κόλα και το προπύργιο Μπάρεντς.

Παρόλο που η Ρωσία εστιάζει στην Ουκρανία από το 2022, έχει διατηρήσει την παρουσία της στην Αρκτική.

Οι χώρες του ΝΑΤΟ έχουν ενισχύσει τη ναυτική τους παρουσία στην Αρκτική και έχουν ανακοινωθεί σχέδια για την κατασκευή περισσότερων παγοθραυστικών. Με την επέκταση του ΝΑΤΟ στις σκανδιναβικές χώρες, η αεροπορία της Δανίας έχει ενταχθεί περισσότερο με τη Φινλανδία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία. Το 2024, η Κίνα έστειλε τρία παγοθραυστικά σκάφη στην Αρκτική.

Ενδιαφέρον για τα ορυκτά της Γροιλανδίας

Η Γροιλανδία είναι επίσης σημαντική στον παγκόσμιο αγώνα για τα κρίσιμα ορυκτά. Το νησί κατατάσσεται όγδοο στον κόσμο σε αποθέματα σπάνιων γαιών, τα οποία εκτιμώνται σε 1,5 εκατομμύρια τόνους από την Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ.

Γραφικό Guardian Σημειώσεις: Πηγή: Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ, εκτιμήσεις για το 2025.

Φιλοξενεί δύο από τα μεγαλύτερα γνωστά κοιτάσματα, στο Kvanefjeld και στο Tanbreez. Το ενδιαφέρον των ξένων για αυτά αυξάνεται. Η κινεζική Shenghe Resources είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος στο έργο Kvanefjeld, με μερίδιο 12,5%, σύμφωνα με το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών.

Δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη εξόρυξη σπάνιων γαιών λόγω της δυσπρόσιτης θέσης του νησιού. Μόνο το 20% περίπου της Γροιλανδίας είναι χωρίς πάγο και μεγάλο μέρος του νησιού είναι απρόσιτο για μεγάλο διάστημα του έτους.

Ωστόσο, καθώς οι ναυτιλιακές διαδρομές γίνονται πιο βιώσιμες, η υπερθέρμανση του πλανήτη αρχίζει επίσης να αλλάζει αυτή την εξίσωση και η υποχώρηση του πάγου αποκαλύπτει νέους ορυκτούς πόρους.

