15.01.2026 | 14:23
Προς νέα 48ωρη απεργία οι οδηγοί ταξί - Το απόγευμα η κρίσιμη σύσκεψη του ΣΑΤΑ (βίντεο)
Μόσχα: «Η Δύση ισχυρίζεται ότι Ρωσία και Κίνα απειλούν τη Γροιλανδία για να καλύψει τις δικές της αποτυχίες»
Κόσμος 15 Ιανουαρίου 2026 | 18:01

Μόσχα: «Η Δύση ισχυρίζεται ότι Ρωσία και Κίνα απειλούν τη Γροιλανδία για να καλύψει τις δικές της αποτυχίες»

Η Γροιλανδία βρίσκεται στο επίκεντρο μιας κλιμακούμενης γεωπολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς η Ρωσία κατηγορεί τη Δύση για ασυνέπεια, στρατιωτικοποίηση της Αρκτικής και εργαλειοποίηση

Γιατί υπάρχει πάντα χώρος για γλυκό, ακόμα και μετά από ένα χορταστικό γεύμα;

Γιατί υπάρχει πάντα χώρος για γλυκό, ακόμα και μετά από ένα χορταστικό γεύμα;

Spotlight

Η Ρωσία δήλωσε σήμερα ότι είναι απαράδεκτο η Δύση να συνεχίζει να ισχυρίζεται ότι η Ρωσία και η Κίνα απειλούν την Γροιλανδία και ότι η κρίση σχετικά με το έδαφος της έδειξε την ασυνέπεια της Δύσης ως προς την εφαρμογή της λεγόμενης τάξης που «βασίζεται σε κανόνες».

«Αρχικά σκέφτηκαν ότι υπήρξαν εκεί κάποιοι επιτιθέμενοι και μετά ότι είναι έτοιμοι να προστατεύσουν κάποιον από αυτούς τους επιτιθέμενους», δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα για τις ενέργειες της Δύσης στην Γροιλανδία.

Η τρέχουσα κατάσταση, είπε, «καταδεικνύει με ιδιαίτερη οξύτητα την ασυνέπεια της λεγόμενης “παγκόσμιας τάξης που βασίζεται σε κανόνες” που οικοδομεί η Δύση», δήλωσε η Ζαχάροβα.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε επίσης ότι η Μόσχα θεωρεί απαράδεκτο οι δυτικές δυνάμεις να αναπτύσσουν δυνάμεις στο πλαίσιο μιας πιθανής μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία και ότι οποιοιδήποτε τέτοιοι στρατιώτες θα θεωρηθούν από τη Μόσχα νόμιμοι στόχοι.

«Γνωρίζοντας καλά την απαράδεκτη φύση ενός τέτοιου σεναρίου για τη Ρωσία, οι Βρετανοί το χρησιμοποιούν ως ένα ακόμη εργαλείο για να υπονομεύσουν την ειρηνευτική διαδικασία», δήλωσε η Ζαχάροβα σε δημοσιογράφους.

«Οποιαδήποτε ξένα στρατεύματα στην Ουκρανία θα θεωρούνται νόμιμοι στόχοι για τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. Η βρετανική παρουσία δεν θα αποτελέσει εξαίρεση».

Η Ζαχάροβα δήλωσε επίσης ότι η χρήση της γλώσσας του εκβιασμού και των απειλών κατά της Κούβας είναι απαράδεκτη, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε στην Αβάνα να κάνει μια συμφωνία πριν να είναι πολύ αργά.

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι η γλώσσα του εκβιασμού και των απειλών είναι απλώς απαράδεκτη, ειδικά σε σχέση με το νησί της ελευθερίας, τον λαό και την κυβέρνησή του, που βιώνουν εδώ και δεκαετίες την πλήρη φρίκη των παράνομων και αθέμιτων κυρώσεων».

Κλιμάκωση της έντασης γύρω από τη Γροιλανδία και την Αρκτική

Ρώσοι αξιωματούχοι και προσωπικότητες που υποστηρίζουν το Κρεμλίνο κατηγόρησαν τη Δύση για «στρατιωτικοποίηση» της Αρκτικής και χλεύασαν αυτό που περιέγραψαν ως αδυναμία της Ευρώπης να υπερασπιστεί τη Γροιλανδία, καθώς ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την πρόθεσή του να αναλάβει τον έλεγχο του πλούσιου σε ορυκτά νησιού της Αρκτικής, σύμφωνα μετη Moskow Times.

Ο Τραμπ έχει δημοσιοποιήσει την ιδέα της κατάληψης της Γροιλανδίας, ενός αυτόνομου εδάφους υπό δανική κυριαρχία, υποστηρίζοντας ότι είναι «ζωτικής σημασίας» για το σχεδιαζόμενο σύστημα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας Golden Dome, ενώ αντιμετωπίζει σφοδρή αντίδραση από τη Γροιλανδία και τη Δανία.

Ο Λευκός Οίκος ήλωσε την Τετάρτη ότι αν οι ΗΠΑ δεν καταφέρουν να αποκτήσουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας για λόγους εθνικής ασφάλειας, «η Ρωσία ή η Κίνα» θα το κάνουν.

Εν μέσω των εντάσεων, η Μόσχα εξέφρασε «σοβαρή ανησυχία» και κατηγόρησε τη Δύση για «στρατιωτικοποίηση» του νησιού, καθώς ευρωπαϊκό στρατιωτικό προσωπικό άρχισε να καταφθάνει στη Γροιλανδία.

Η ρωσική πρεσβεία στο Βέλγιο, όπου βρίσκεται η έδρα του ΝΑΤΟ, δήλωσε ότι η συμμαχία χρησιμοποιεί τις δηλώσεις του Τραμπ «αποκλειστικά για να προωθήσει μια αντιρωσική και αντικινεζική ατζέντα».

«Το ΝΑΤΟ έχει ξεκινήσει μια πορεία επιταχυνόμενης στρατιωτικοποίησης της Αρκτικής, αυξάνοντας τη στρατιωτική του παρουσία εκεί με το ψεύτικο πρόσχημα της αυξανόμενης απειλής από τη Μόσχα και το Πεκίνο», ανέφερε η πρεσβεία.

Η Κοπεγχάγη δήλωσε την Πέμπτη ότι η φιλοδοξία της Ουάσιγκτον να αναλάβει τον έλεγχο της Γροιλανδίας παρέμεινε αμετάβλητη μετά τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ουάσιγκτον.

Η Γαλλία, η Σουηδία, η Γερμανία και η Νορβηγία δήλωσαν ότι θα αναπτύξουν στρατιωτικό προσωπικό στη Γροιλανδία, με τη Μόσχα να επιμένει ότι η Αρκτική πρέπει να παραμείνει «περιοχή ειρήνης, διαλόγου και ισότιμης συνεργασίας».

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άλμα στο φίνις έφτασε κοντά στις 2.250 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άλμα στο φίνις έφτασε κοντά στις 2.250 μονάδες

Γιατί υπάρχει πάντα χώρος για γλυκό, ακόμα και μετά από ένα χορταστικό γεύμα;

Γιατί υπάρχει πάντα χώρος για γλυκό, ακόμα και μετά από ένα χορταστικό γεύμα;

METLEN: «Πράσινο φως» της ΕΤΕπ σε 90 εκατ. για βωξίτη και γάλλιο

METLEN: «Πράσινο φως» της ΕΤΕπ σε 90 εκατ. για βωξίτη και γάλλιο

Η Ύβρις της Ανθρωπότητας – Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό
inTickets 14.01.26

Η Ύβρις της Ανθρωπότητας - Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό

Η ταινία, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα έπειτα από τρία χρόνια παραγωγής φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το πιο κρίσιμο ζήτημα του καιρού μας: την κλιματική κρίση. Το Mankind’s Folly έρχεται στον κινηματογράφο Δαναό για δύο μόνο προβολές το Σάββατο 17 & την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

Σύνταξη
Καραϊβική: Νέα κατάσχεση δεξαμενόπλοιου που συνδέεται με τη Βενεζουέλα – Έκτο πλοίο που γίνεται στόχος των ΗΠΑ
Βίντεο από το ρεσάλτο 15.01.26

Νέα κατάσχεση δεξαμενόπλοιου που συνδέεται με τη Βενεζουέλα - Έκτο πλοίο που γίνεται στόχος των ΗΠΑ

Στην κατάσχεση ενός ακόμη δεξαμενόπλοιου που συνδέεται με τη Βενεζουέλα προχώρησαν οι ΗΠΑ πριν από το τετ α τετ του Ντόναλντ Τραμπ με την Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Σύνταξη
Ιράν: Οι νέες απειλές και οι φόβοι για τις συνέπειες μιας αμερικανικής επίθεσης
Υπαρκτός κίνδυνος 15.01.26

Ιράν: Οι νέες απειλές και οι φόβοι για τις συνέπειες μιας αμερικανικής επίθεσης

Το καθεστώς του Ιράν προσπαθεί να επιβιώσει μέσω της ωμής βίας, ενώ η διεθνής κοινότητα ζυγίζει τις επιλογές της μεταξύ διπλωματίας και στρατιωτικής επέμβασης, σε ένα περιβάλλον εξαιρετικά ασταθές

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ποιος αστυνομεύει τον παγκόσμιο «αστυνόμο»; 300.000 Αμερικανοί θύματα της αστυνομίας ετησίως
ΗΠΑ Vs Ιράν 15.01.26

Ποιος αστυνομεύει τον παγκόσμιο «αστυνόμο»; 300.000 Αμερικανοί θύματα της αστυνομίας ετησίως

Σε αντίθεση με το Ιράν, για τις ΗΠΑ δεν υπάρχει ένας παγκόσμιος αστυφύλακας να τις απειλήσει που οι αστυνομικοί τους σκοτώνουν περίπου 1200 πολίτες ετησίως

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τουρκία: Συνελήφθη αθλήτρια για ναρκωτικά – Ερωμένη του Ιμάμογλου την παρουσιάζουν τα ΜΜΕ
Κατάθεση Influencer 15.01.26

Τουρκία: Συνελήφθη αθλήτρια για ναρκωτικά - Ερωμένη του Ιμάμογλου την παρουσιάζουν τα ΜΜΕ

«Είναι η φίλη του Ιμάμογλου» λέει influencer που επίσης συνελήφθη στην Τουρκία - Παλαιότερα, η Τσαϊργκάν είχε δηλώσει ότι το πιο γνωστό πρόσωπο που έχει στις επαφές στο κινητό της είναι ο Ιμάμογλου

Σύνταξη
Λέσβος: Διάσωση ή έγκλημα; Aκτιβιστές στο εδώλιο
Deutsche Welle 15.01.26

Λέσβος: Διάσωση ή έγκλημα; Aκτιβιστές στο εδώλιο

Στη μεγαλύτερη υπόθεση ποινικοποίησης της αλληλεγγύης στην Ευρώπη, η Σάρα Μαρντίνι από τη Συρία και άλλοι ακτιβιστές κινδυνεύουν με κάθειρξη έως και 20 χρόνια για τη διάσωση ανθρώπων στο Αιγαίο.

Σύνταξη
Νικητές οι απεργοί πείνας στο Ην. Βασίλειο: Μπλόκαραν συμφωνία 2 δισ. με ισραηλινή αμυντική βιομηχανία
«Ντροπή» 15.01.26

Νικητές οι απεργοί πείνας στο Ην. Βασίλειο: Μπλόκαραν συμφωνία 2 δισ. με ισραηλινή αμυντική βιομηχανία

Οι απεργοί πείνας θα μείνουν στη μνήμη πολλών στο Ηνωμένο Βασίλειο και όχι μόνο, «ως μια καθοριστική στιγμή ξεκάθαρης ανυπακοής, μια ντροπή για το βρετανικό κράτος»

Σύνταξη
Πόσο κοστίζει η Γροιλανδία – Είναι πολλά τα λεφτά…
Η εκτίμηση 15.01.26

Πόσο κοστίζει η Γροιλανδία – Είναι πολλά τα λεφτά…

Η Γροιλανδία ανήκει στη Δανία, δεν πωλείται λέει ο πρωθυπουργός της και οι κάτοικοι αλλά ο Τραμπ επιμένει ότι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα την αποκτήσει. Σε μια εποχή που όλα πωλούνται και όλα αγοράζονται οι «ειδικοί» έβγαλαν τα κομπιουτεράκια και ξεκίνησαν τους… υπολογισμούς.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στη κόλαση της Συρίας επιστρέφει η ΕΕ τους μετανάστες – Δίνει 620 εκ. ευρώ στον αλ Σαράα να τους «φροντίσει»
Κόσμος 15.01.26

Στη κόλαση της Συρίας επιστρέφει η ΕΕ τους μετανάστες – Δίνει 620 εκ. ευρώ στον αλ Σαράα να τους «φροντίσει»

Αντιφατικά μηνύματα στέλνει η ΕΕ ως προς τη λειτουργία της, καθώς Συμβούλιο και Κομισιόν λειτουργούν κόντρα στις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασύλου (EUAA), θέτοντας χιλιάδες μετανάστες σε θανάσιμο κίνδυνο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Μέση Ανατολή: Τα αραβικά κράτη σιωπούν για την αναταραχή στο Ιράν – Τι φοβούνται
The Economist 15.01.26

Μέση Ανατολή: Τα αραβικά κράτη σιωπούν για την αναταραχή στο Ιράν – Τι φοβούνται

Πολλά αραβικά κράτη θα καλωσόριζαν ενδεχόμενη κατάρρευση του θεοκρατικού καθεστώτος στο Ιράν. Ωστόσο, το ενδεχόμενο να οδηγηθεί η Μέση Ανατολή σε χάος είναι κάτι που λαμβάνουν σοβαρά υπ’ όψιν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Εξατσίμπασι – Ολυμπιακός
Βόλεϊ γυναικών 15.01.26

LIVE: Εξατσίμπασι – Ολυμπιακός

LIVE: Εξατσίμπασι – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Εξατσίμπασι – Ολυμπιακός για την 4η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
Αποκάλυψη: Ο μεγάλος καβγάς τον Οκτώβριο και η απόφαση της Λόρας για φυγή – Το οικογενειακό «μυστικό» της Γερμανίας
Ελλάδα 15.01.26

Αποκάλυψη: Ο μεγάλος καβγάς τον Οκτώβριο και η απόφαση της Λόρας για φυγή – Το οικογενειακό «μυστικό» της Γερμανίας

Σε θρίλερ δίχως τέλος εξελίσσεται η υπόθεση της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα - Νέες αποκαλύψεις για τα αίτια φυγής από το σπίτι της

Σύνταξη
Φάμελλος: Είναι ώρα των αποφάσεων – Η κοινωνία θέλει λύση κυβερνητικής προοπτικής – Σημαντικός ο ρόλος του Τσίπρα
Συνεδρίαση Κ.Ο. 15.01.26

Φάμελλος: Είναι ώρα των αποφάσεων – Η κοινωνία θέλει λύση κυβερνητικής προοπτικής – Σημαντικός ο ρόλος του Τσίπρα

Ο Σωκράτης Φάμελλος απάντησε, δίχως να την κατονομάσει, στο εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού και υπογράμμισε ότι απαιτείται σύγκλιση και συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων για τη διαμόρφωση εναλλακτικής κυβερνητικής λύσης, στην οποία είναι σημαντικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα

Σύνταξη
Υπόθεση Βαλυράκη: «Τον είδα, κάποια στιγμή ήρθαν μούρη με μούρη με το καΐκι» – Η κατάθεση μάρτυρα στη δίκη
Ελλάδα 15.01.26

Υπόθεση Βαλυράκη: «Τον είδα, κάποια στιγμή ήρθαν μούρη με μούρη με το καΐκι» – Η κατάθεση μάρτυρα στη δίκη

Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι είδε ένα αλιευτικό να πλησιάζει το φουσκωτό του Σήφη Βαλυράκη και πως όταν τα δυο σκάφη βρέθηκαν πλώρη με πλώρη άκουσε να έχουν διαπληκτισμό.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ο Ντάνι Μέρφι «υπέδειξε» στην διοίκηση της Λίβερπουλ τον ιδανικό διάδοχο του Σλοτ
On Field 15.01.26

Ο Ντάνι Μέρφι «υπέδειξε» στην διοίκηση της Λίβερπουλ τον ιδανικό διάδοχο του Σλοτ

Ο παλαίμαχος χαφ των «κόκκινων» έχει ξεκάθαρη άποψη για το ποιος πρέπει να είναι ο προπονητής που θα διαδεχθεί τον Σλοτ, αν οι πρωταθλητές Αγγλίας απομακρύνουν τον Ολλανδό

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Dream big» αλλά με ποιο κόστος; Από το Marty Supreme στον Κάφκα και τον Τόνι Μοντάνα
Στο κυνήγι της επιτυχίας 15.01.26

«Dream big» αλλά με ποιο κόστος; Από το Marty Supreme στον Κάφκα και τον Τόνι Μοντάνα

Ο ήρωας του Marty Supreme τα θυσιάζει όλα για να πετύχει. Από τον Κάφκα και τον Στάινμπεκ μέχρι το Whiplash και το Succession, η τέχνη ρωτά ξανά: τι γίνεται όταν η επιτυχία γίνεται το μοναδικό νόημα ζωής;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Λανουά έκοψε την τηλεκριτική και ξεκίνησε τα αφηγήματα
Ποδόσφαιρο 15.01.26

Ο Λανουά έκοψε την τηλεκριτική και ξεκίνησε τα αφηγήματα

Αντί να βγάλει βίντεο με τις επίμαχες φάσεις του Κυπέλλου, η ΚΕΔ του Λανουά διέρρευσε ότι δήθεν είναι ικανοποιημένη από την απόδοση των διαιτητών. Έτσι, χωρίς αποδείξεις, μόνο λόγια του αέρα

Βάιος Μπαλάφας
ΚΚΕ: Να συζητηθεί στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το πόρισμα για το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών
Πολιτική Γραμματεία 15.01.26

ΚΚΕ: Να συζητηθεί στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το πόρισμα για το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών

Η Κ.Ο. του ΚΚΕ τονίζει πως στη συνεδρίαση της Επιτροπής πρέπει να κληθεί, εκτός από τον αρμόδιο υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, η Επιτροπή Διερεύνησης, οι αρμόδιοι φορείς οργάνωσης ελέγχου και ασφαλείας των πτήσεων, καθώς και οι εκπρόσωποι των αντίστοιχων οργάνων των εργαζομένων

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Σφυροκόπημα Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση για Hellenic Train, αγρότες και FIR
Πολιτική Γραμματεία 15.01.26

Σφυροκόπημα Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση για Hellenic Train, αγρότες και FIR

Στη νέα σύμβαση με την Hellenic Train, τις αγροτικές κινητοποιήσεις και την κατάρρευση της εναέριας κυκλοφορίας στη χώρα αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, εξαπολύοντας σφορά πυρά στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό.

Σύνταξη
«Ο αρχηγός της Ρέιντζερς, Τζέιμς Ταβερνιέ, αποτελεί στόχο του Μπενίτεθ για τον Παναθηναϊκό»
Ποδόσφαιρο 15.01.26

«Ο αρχηγός της Ρέιντζερς, Τζέιμς Ταβερνιέ, αποτελεί στόχο του Μπενίτεθ για τον Παναθηναϊκό»

Σύμφωνα με τη Daily Mail ο ο Ράφα Μπενίτεθ θέλει επιθυμεί να φέρει το προσεχές καλοκαίρι στον Παναθηναϊκό τον 34χρονο αρχηγό της Ρέιντζερς, Τζέιμς Ταβερνιέ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η Τεγιάνα Τέιλορ δεν πρόκειται να γυρίσει την πλάτη της στον Κάνιε Γουέστ «ακόμη και αν δεν συμφωνεί μαζί του»
«White Lives Matter» 15.01.26

Η Τεγιάνα Τέιλορ δεν πρόκειται να γυρίσει την πλάτη της στον Κάνιε Γουέστ «ακόμη και αν δεν συμφωνεί μαζί του»

«Τα αδέρφια μου κάνουν πράγματα με τα οποία δεν συμφωνώ. Δεν ανακατεύομαι σε τίποτα από αυτά», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Τεγιάνα Τέιλορ, αναφερόμενη στη φιλία της με τον Κάνιε Γουέστ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η μέγγενη της ακρίβειας πιέζει ασφυκτικά το διαθέσιμο εισόδημα – Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των τροφίμων
Έχει ριζώσει 15.01.26

Η μέγγενη της ακρίβειας πιέζει ασφυκτικά το διαθέσιμο εισόδημα – Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των τροφίμων

Η ακτινογραφία του πληθωρισμού των τροφίμων και το νέο μοντέλο επιβίωσης του καταναλωτή - Η ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ έχει μετατραπεί από «καταιγίδα» σε «κλιματική αλλαγή»: ήρθε για να μείνει

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η Μπριζίτ Μακρόν τα «σπάει» στα decks σε ρόλο DJ με τον Ντιντιέ Ντεσάν
Βίντεο 15.01.26

Η Μπριζίτ Μακρόν τα «σπάει» στα decks σε ρόλο DJ με τον Ντιντιέ Ντεσάν

Η Μπριζίτ Μακρόν άφησε το πρωτόκολλο και ανέλαβε ρόλο DJ σε φιλανθρωπική εκδήλωση στο Παρίσι, δίπλα στον Ντιντιέ Ντεσάν, στο πλαίσιο της εκστρατείας Pièces Jaunes για παιδιά που νοσηλεύονται

Σύνταξη
Ομιλία Φάμελλου στην κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ
Δείτε live 15.01.26

Ομιλία Φάμελλου στην κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ

Στη συζήτηση που θα ακολουθήσει αναμένεται να τεθούν ζητήματα της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας, κοινοβουλευτικά θέματα, καθώς και η συνταγματική αναθεώρηση

Σύνταξη
Μάντζος για δηλώσεις Φιντάν: Διάλογος με την Άγκυρα χωρίς αυταπάτες και επικοινωνιακή διαχείριση για εσωτερική κατανάλωση
Αιγαίο 15.01.26

Μάντζος για δηλώσεις Φιντάν: Διάλογος με την Άγκυρα χωρίς αυταπάτες και επικοινωνιακή διαχείριση για εσωτερική κατανάλωση

«Επαναλαμβάνουμε την πάγια θέση μας ότι ο διάλογος Αθήνας - Άγκυρας δεν μπορεί να διεξάγεται ερήμην των διεθνών συνθηκών και δεν μπορεί επ’ ουδενί να περιλαμβάνει ζητήματα εθνικής κυριαρχίας της χώρας μας», τονίζει ο Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
Το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε τις συμβάσεις των Chevron – HELLENiQ Energy για τους υδρογονάνθρακες
Οικονομικές Ειδήσεις 15.01.26

Το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε τις συμβάσεις των Chevron – HELLENiQ Energy για τους υδρογονάνθρακες

Η Chevron αναμένεται το 2026 να διενεργήσει τις πρώτες σεισμικές έρευνες στα θαλάσσια blocks - Τι ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Σύνταξη
«Η Τζένοα φαβορί για την απόκτηση του Μανδά»
Ποδόσφαιρο 15.01.26

«Η Τζένοα φαβορί για την απόκτηση του Μανδά»

Το μέλλον του Χρήστου Μανδά στη Λάτσιο είναι αβέβαιο και παρά το ενδιαφέρον αγγλικών συλλόγων, η Τζένοα είναι το φαβορί για την απόκτησή του σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ.

Σύνταξη
