Μόσχα: «Η Δύση ισχυρίζεται ότι Ρωσία και Κίνα απειλούν τη Γροιλανδία για να καλύψει τις δικές της αποτυχίες»

Η Ρωσία δήλωσε σήμερα ότι είναι απαράδεκτο η Δύση να συνεχίζει να ισχυρίζεται ότι η Ρωσία και η Κίνα απειλούν την Γροιλανδία και ότι η κρίση σχετικά με το έδαφος της έδειξε την ασυνέπεια της Δύσης ως προς την εφαρμογή της λεγόμενης τάξης που «βασίζεται σε κανόνες».

«Αρχικά σκέφτηκαν ότι υπήρξαν εκεί κάποιοι επιτιθέμενοι και μετά ότι είναι έτοιμοι να προστατεύσουν κάποιον από αυτούς τους επιτιθέμενους», δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα για τις ενέργειες της Δύσης στην Γροιλανδία.

Η τρέχουσα κατάσταση, είπε, «καταδεικνύει με ιδιαίτερη οξύτητα την ασυνέπεια της λεγόμενης “παγκόσμιας τάξης που βασίζεται σε κανόνες” που οικοδομεί η Δύση», δήλωσε η Ζαχάροβα.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε επίσης ότι η Μόσχα θεωρεί απαράδεκτο οι δυτικές δυνάμεις να αναπτύσσουν δυνάμεις στο πλαίσιο μιας πιθανής μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία και ότι οποιοιδήποτε τέτοιοι στρατιώτες θα θεωρηθούν από τη Μόσχα νόμιμοι στόχοι.

«Γνωρίζοντας καλά την απαράδεκτη φύση ενός τέτοιου σεναρίου για τη Ρωσία, οι Βρετανοί το χρησιμοποιούν ως ένα ακόμη εργαλείο για να υπονομεύσουν την ειρηνευτική διαδικασία», δήλωσε η Ζαχάροβα σε δημοσιογράφους.

«Οποιαδήποτε ξένα στρατεύματα στην Ουκρανία θα θεωρούνται νόμιμοι στόχοι για τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. Η βρετανική παρουσία δεν θα αποτελέσει εξαίρεση».

Η Ζαχάροβα δήλωσε επίσης ότι η χρήση της γλώσσας του εκβιασμού και των απειλών κατά της Κούβας είναι απαράδεκτη, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε στην Αβάνα να κάνει μια συμφωνία πριν να είναι πολύ αργά.

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι η γλώσσα του εκβιασμού και των απειλών είναι απλώς απαράδεκτη, ειδικά σε σχέση με το νησί της ελευθερίας, τον λαό και την κυβέρνησή του, που βιώνουν εδώ και δεκαετίες την πλήρη φρίκη των παράνομων και αθέμιτων κυρώσεων».

Maria Zakharova on Greenland: There are neo-colonial plans to militarize the high latitudes and turn them into an arena of geopolitical confrontation. As a major Arctic power, this is of great concern to us. pic.twitter.com/IEWb4CKzFP — Margarita Simonyan (@M_Simonyan) January 15, 2026

Κλιμάκωση της έντασης γύρω από τη Γροιλανδία και την Αρκτική

Ρώσοι αξιωματούχοι και προσωπικότητες που υποστηρίζουν το Κρεμλίνο κατηγόρησαν τη Δύση για «στρατιωτικοποίηση» της Αρκτικής και χλεύασαν αυτό που περιέγραψαν ως αδυναμία της Ευρώπης να υπερασπιστεί τη Γροιλανδία, καθώς ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την πρόθεσή του να αναλάβει τον έλεγχο του πλούσιου σε ορυκτά νησιού της Αρκτικής, σύμφωνα μετη Moskow Times.

Ο Τραμπ έχει δημοσιοποιήσει την ιδέα της κατάληψης της Γροιλανδίας, ενός αυτόνομου εδάφους υπό δανική κυριαρχία, υποστηρίζοντας ότι είναι «ζωτικής σημασίας» για το σχεδιαζόμενο σύστημα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας Golden Dome, ενώ αντιμετωπίζει σφοδρή αντίδραση από τη Γροιλανδία και τη Δανία.

Ο Λευκός Οίκος ήλωσε την Τετάρτη ότι αν οι ΗΠΑ δεν καταφέρουν να αποκτήσουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας για λόγους εθνικής ασφάλειας, «η Ρωσία ή η Κίνα» θα το κάνουν.

Εν μέσω των εντάσεων, η Μόσχα εξέφρασε «σοβαρή ανησυχία» και κατηγόρησε τη Δύση για «στρατιωτικοποίηση» του νησιού, καθώς ευρωπαϊκό στρατιωτικό προσωπικό άρχισε να καταφθάνει στη Γροιλανδία.

Η ρωσική πρεσβεία στο Βέλγιο, όπου βρίσκεται η έδρα του ΝΑΤΟ, δήλωσε ότι η συμμαχία χρησιμοποιεί τις δηλώσεις του Τραμπ «αποκλειστικά για να προωθήσει μια αντιρωσική και αντικινεζική ατζέντα».

«Το ΝΑΤΟ έχει ξεκινήσει μια πορεία επιταχυνόμενης στρατιωτικοποίησης της Αρκτικής, αυξάνοντας τη στρατιωτική του παρουσία εκεί με το ψεύτικο πρόσχημα της αυξανόμενης απειλής από τη Μόσχα και το Πεκίνο», ανέφερε η πρεσβεία.

Η Κοπεγχάγη δήλωσε την Πέμπτη ότι η φιλοδοξία της Ουάσιγκτον να αναλάβει τον έλεγχο της Γροιλανδίας παρέμεινε αμετάβλητη μετά τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ουάσιγκτον.

Η Γαλλία, η Σουηδία, η Γερμανία και η Νορβηγία δήλωσαν ότι θα αναπτύξουν στρατιωτικό προσωπικό στη Γροιλανδία, με τη Μόσχα να επιμένει ότι η Αρκτική πρέπει να παραμείνει «περιοχή ειρήνης, διαλόγου και ισότιμης συνεργασίας».