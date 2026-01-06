newspaper
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την κοινή δήλωση για τη Γροιλανδία
Διπλωματία 06 Ιανουαρίου 2026 | 19:48

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την κοινή δήλωση για τη Γροιλανδία

«Ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, οφείλουμε να είμαστε δεσμευμένοι στον αμοιβαίο σεβασμό, τον διάλογο και τις αρχές της κυριαρχίας και της συλλογικής ασφάλειας», τονίζει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης

«Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την κοινή δήλωση για τη Γροιλανδία», επισημαίνει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτηση που πραγματοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παραθέτοντας την κοινή δήλωση των επτά ευρωπαϊκών χωρών, ο κ. Μητσοτάκης υπογραμμίζει ακόμη ότι «ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, οφείλουμε να είμαστε δεσμευμένοι στον αμοιβαίο σεβασμό, τον διάλογο και τις αρχές της κυριαρχίας και της συλλογικής ασφάλειας».

Τι ανέφερε η κοινή δήλωση των επτά χωρών

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Τρίτης, 6 Ιανουαρίου, ηγέτες επτά ευρωπαϊκών κρατών εξέδωσαν κοινή δήλωση για τη Γροιλανδία την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ εντείνει τις απειλές για προσάρτηση της περιοχής στις ΗΠΑ.

Την κοινή δήλωση που θέτει ως προτεραιότητα την ασφάλεια της Αρκτικής ως συλλογική ευθύνη του ΝΑΤΟ, υπογράφουν ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ και η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν.

Η κοινή δήλωση

«Η ασφάλεια στην Αρκτική παραμένει βασική προτεραιότητα για την Ευρώπη και είναι κρίσιμη για τη διεθνή και διατλαντική ασφάλεια.

Το ΝΑΤΟ έχει καταστήσει σαφές ότι η περιοχή της Αρκτικής αποτελεί προτεραιότητα και οι Ευρωπαίοι Σύμμαχοι εντείνουν τις προσπάθειές τους. Εμείς και πολλοί άλλοι Σύμμαχοι έχουμε αυξήσει την παρουσία, τις δραστηριότητες και τις επενδύσεις μας, με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας στην Αρκτική και την αποτροπή αντιπάλων. Το Βασίλειο της Δανίας – συμπεριλαμβανομένης της Γροιλανδίας – αποτελεί μέρος του ΝΑΤΟ.

Η ασφάλεια στην Αρκτική πρέπει, συνεπώς, να διασφαλίζεται συλλογικά, σε συνεργασία με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, με σεβασμό στις αρχές του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, όπως η κυριαρχία, η εδαφική ακεραιότητα και το απαραβίαστο των συνόρων. Πρόκειται για καθολικές αρχές και δεν θα πάψουμε να τις υπερασπιζόμαστε.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν αναντικατάστατο εταίρο σε αυτή την προσπάθεια, τόσο ως σύμμαχος στο ΝΑΤΟ όσο και μέσω της αμυντικής συμφωνίας μεταξύ του Βασιλείου της Δανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών του 1951.

Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της. Μόνο η Δανία και η Γροιλανδία έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν για ζητήματα που τις αφορούν».

