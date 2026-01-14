«Καταρρίψαμε το αφήγημα Τραμπ για τη Γροιλανδία» – Τι είπε ο Δανός ΥΠΕΞ μετά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο

Συμφωνία ότι υπάρχει διαφωνία προέκυψε από τη συνάντηση του Δανού υπουργού Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν και της Γροιλανδής ομολόγου του Βίβιαν Μότζφελντ με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς και τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για τη Γροιλανδία.

Ο Ράσμουσεν είπε μεν ότι η συνάντηση, που έλαβε χώρα στον Λευκό Οίκο, έγινε σε «πολύ εποικοδομητικό κλίμα» αλλά τόνισε ότι ο ίδιος και η Γροιλανδή ΥΠΕΞ είχαν την ευκαιρία να «καταρρίψουν το αφήγημα» που παρουσίασε ο Τραμπ στον πλανήτη.

Δεν υπάρχει καμία «άμεση απειλή» από την Κίνα και τη Ρωσία την οποία η Δανία και η Γροιλανδία «δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν», επεσήμανε ο Ράσμουσεν. Προσέθεσε ότι αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχει κινεζική παρουσία στη Γροιλανδία και ότι απορρίπτει οποιαδήποτε ανησυχία ότι αυτό «θα συμβεί σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα».

Στη συνέχεια είπε ότι ο λόγος για τον οποίο συναντήθηκε με τους Αμερικανούς αξιωματούχους ήταν για να βρεθεί ένας τρόπος να αυξηθεί η ασφάλεια στην Αρκτική. Το Βασίλειο της Δανίας έχει ήδη ενισχύσει την ασφάλεια στην περιοχή, εξήγησε ο Ράσμουσεν, «αυξάνοντας τη χρηματοδότησή του για τον στρατό, συμπεριλαμβανομένων πλοίων, drones και μαχητικών αεροσκαφών».

Δήλωσε επίσης ότι η χώρα του είναι έτοιμη να κάνει ακόμη περισσότερα γι’ αυτό και συμπλήρωσε πως οι ΗΠΑ έχουν ήδη ευρεία στρατιωτική πρόσβαση στη Γροιλανδία στο πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ των δυο χωρών που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1950.

Υπογράμμισε πως η Γροιλανδία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, μέσω της Δανίας, κι έτσι καλύπτεται από το Άρθρο 5, το οποίο προβλέπει συλλογική άμυνα όταν ένα έθνος του δέχεται επίθεση. Προσέθεσε πως η Δανία είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ και ότι είναι έτοιμη να κάνει και άλλα βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Η Δανία αναζητούσε μια συναντίληψη στις σημερινές συνομιλίες, είπε.

Μολονότι περιέγραψε τη σημερινή συνάντηση στην Ουάσινγκτον ως «ειλικρινή και εποικοδομητική», τόνισε ότι είναι προφανές πως οι θέσεις των ΗΠΑ και της Δανίας για το μέλλον της Γροιλανδίας διαφέρουν. Ο Δανός υπουργός Εξωτερικών είπε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ έχει καταστήσει σαφείς τις απόψεις του, αλλά η Δανία έχει «διαφορετική θέση».

«Εξακολουθούμε να έχουμε θεμελιώδεις διαφωνίες», αλλά θα συνεχίσουμε να μιλάμε, επεσήμανε. Ακολούθως ανακοίνωσε τη σύσταση μιας ομάδας εργασίας «υψηλού επιπέδου», μαζί με τις ΗΠΑ, για να διερευνηθεί εάν είναι δυνατόν οι δύο χώρες να βρουν έναν «κοινό δρόμο προς τα εμπρός».

Εξήγησε πως η εν λόγω ομάδα θα πρέπει να επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση των αμερικανικών ανησυχιών για την ασφάλεια, σεβόμενη παράλληλα τις «κόκκινες γραμμές του Βασιλείου της Δανίας». Συμπλήρωσε πως η ομάδα θα συναντηθεί για πρώτη φορά τις επόμενες εβδομάδες.

Επανέλαβε τη διαφωνία του με την προοπτική απόκτησης της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ και υπογράμμισε ότι η Δανία έχει την «μακροβιότερη διπλωματική σχέση» με τις ΗΠΑ από οποιονδήποτε άλλο σύμμαχο. Αυτό, τόνισε, αποτελεί ένα «τέλειο πλαίσιο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί» για την επίτευξη μια αμοιβαίας συμφωνίας.

Απαντώντας σε ερώτηση του BBC, ο Ράσμουσεν είπε ότι γνωρίζει τον Τραμπ εδώ και αρκετό καιρό, υπό την προηγούμενη ιδιότητά του ως πρωθυπουργού της Δανίας. Επανέλαβε ότι εξακολουθεί να υπάρχει σαφής διαφωνία μεταξύ Δανίας και ΗΠΑ σχετικά με τη Γροιλανδία, αλλά είπε ότι η Δανία εξετάζει εάν υπάρχουν ευκαιρίες να εξυπηρετήσει τον Τραμπ, σεβόμενη παράλληλα τις κόκκινες γραμμές του Βασιλείου της Δανίας.

«Η Δανία βρίσκεται με κάθε τρόπο στη σωστή πλευρά της ιστορίας», επεσήμανε ο Δανός υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος επανέλαβε ότι η χώρα του είναι ο πιο στενός σύμμαχος των ΗΠΑ, θυμίζοντας τη συμμετοχή της στον πόλεμο του Αφγανιστάν, στο πλευρό των αμερικανικών δυνάμεων, τη δεκαετία του 2000.

«Δεν είναι εύκολο να σκεφτόμαστε καινοτόμες λύσεις όταν ξυπνάμε κάθε πρωί και βλέπουμε διαφορετικές απειλές», υπογράμμισε. Προσέθεσε πως ότι είναι προς το συμφέρον όλων, ανεξαρτήτως θέσης, να διερευνηθεί κατά πόσον είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν «ορισμένες από τις ανησυχίες, σεβόμενοι ταυτόχρονα την ακεραιότητα του εδάφους του Βασιλείου της Δανίας και την αυτοδιάθεση του λαού της Γροιλανδίας».

«Είμαστε σύμμαχοι, είμαστε φίλοι»

Παράλληλα, τόνισε ότι είναι σαφές πως ο Τραμπ επιθυμεί να «κατακτήσει» τη Γροιλανδία, αλλά πιστεύει ότι στη συνάντηση με τους Βανς και Ρούμπιο κατάφερε να «αλλάξει την αμερικανική θέση» «Καταστήσαμε πολύ, πολύ σαφές ότι αυτό δεν είναι προς το συμφέρον της Γροιλανδίας», συμπλήρωσε.

Η Μότζφελντ, από την πλευρά της, είπε ότι η Γροιλανδία πρέπει να ενισχύσει τη συνεργασία της με τις ΗΠΑ ως συμμαχική χώρα. «Αυτό δεν σημαίνει ότι θέλουμε να είμαστε ιδιοκτησία των Ηνωμένων Πολιτειών», τόνισε.

Οι ΗΠΑ και η Γροιλανδία πρέπει να επιστρέψουν στις «ομαλές σχέσεις που είχαν παλιά», επεσήμανε η Μότζφελντ. Είναι προς το συμφέρον και των δύο χωρών να βρουν μια ισορροπία και να εργαστούν ως σύμμαχοι, προσέθεσε. «Είμαστε σύμμαχοι, είμαστε φίλοι», υπογράμμισε.