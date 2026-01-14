Η Σουηδία στέλνει στη Γροιλανδία στρατιωτικό προσωπικό κατόπιν αιτήματος της Δανίας
Εν τω μεταξύ, η Δανία ανακοίνωσε ότι ενισχύει «ξεκινώντας από σήμερα» τη στρατιωτική της παρουσία στη Γροιλανδία.
Ενώ η συνάντηση στον Λευκό Οίκο είναι έτοιμη να ξεκινήσει, η Σουηδία θα στείλει στρατιωτικό προσωπικό στη Γροιλανδία, κατόπιν αιτήματος της Δανίας, για να συμμετάσχει στην ενίσχυση της ασφάλειας της αυτόνομης περιοχής, ανακοίνωσε σήμερα ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον.
Οι αξιωματικοί που αναπτύσσονται «θα προετοιμάσουν τα επόμενα βήματα της δανικής άσκησης «Operation Arctic Endurance». Η Σουηδία στέλνει στρατιωτικό προσωπικό κατόπιν αιτήματος της Δανίας», τόνισε με ανάρτηση στο Χ ο Σουηδός πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι η αποστολή είναι μέρος ομάδας στρατιωτικού προσωπικού από «διάφορες συμμαχικές χώρες».
Νωρίτερα σήμερα η Δανία ανακοίνωσε ότι ενισχύει «ξεκινώντας από σήμερα» τη στρατιωτική της παρουσία στη Γροιλανδία.
