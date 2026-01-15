newspaper
Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πόσο κοστίζει η Γροιλανδία – Είναι πολλά τα λεφτά….
Κόσμος 15 Ιανουαρίου 2026 | 09:00

Πόσο κοστίζει η Γροιλανδία – Είναι πολλά τα λεφτά….

Η Γροιλανδία ανήκει στη Δανία, δεν πωλείται λέει ο πρωθυπουργός της και οι κάτοικοι αλλά ο Τραμπ επιμένει ότι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα την αποκτήσει. Σε μια εποχή που όλα πωλούνται και όλα αγοράζονται οι «ειδικοί» έβγαλαν τα κομπιουτεράκια και ξεκίνησαν τους… υπολογισμούς.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
A
A
Vita.gr
Κοιμήσου εσύ και η… AI «προβλέπει» – Από ποιες ασθένειες κινδυνεύεις;

Κοιμήσου εσύ και η… AI «προβλέπει» – Από ποιες ασθένειες κινδυνεύεις;

Spotlight

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας δήλωσε ότι η χώρα του θα προτιμούσε να παραμείνει μέρος της Δανίας παρά να γίνει έδαφος των ΗΠΑ, εν μέσω της προσπάθειας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει τον έλεγχο του νησιού της Αρκτικής.

Αν και η Δανία κυβερνά εδώ και αιώνες, το αρκτικό νησί κινείται σταδιακά προς την ανεξαρτησία, έναν στόχο που μοιράζονται όλα τα πολιτικά κόμματα που έχουν εκλεγεί στο κοινοβούλιο του νησιού.

Η Γροιλανδία βρίσκεται σε πρώτο πλάνο για τον… λάθος λόγο

Ο Τραμπ ωστόσο δηλώνει ότι η Γροιλανδία είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των ΗΠΑ και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να την αποκτήσουν για να αποτρέψουν τη Ρωσία ή την Κίνα από το να καταλάβουν στο μέλλον αυτό το στρατηγικής σημασίας και πλούσιο σε ορυκτά έδαφος.

Πόσο κάνει  το νησί των 800.000 τετραγωνικών μιλίων

Με τα σενάρια να φουντώνουν, άπλετο δημοσιογραφικό μελάνι έχει χυθεί και τα πληκτρολόγια έχουν πάρει «φωτιά».

Στα ουκ ολίγα ρεπορτάζ ήρθε να προστεθεί και το αποκλειστικό του NBC News που αναφέρει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να χρειαστεί να πληρώσουν έως και 700 δισεκατομμύρια δολάρια για να επιτύχουν τον στόχο του προέδρου Τραμπ να αγοράσει τη Γροιλανδία.

Η εκτίμηση προκύπτει από ακαδημαϊκούς και πρώην αξιωματούχους των ΗΠΑ στο πλαίσιο του σχεδιασμού οι ΗΠΑ να αποκτήσει το νησί των 800.000 τετραγωνικών μιλίων ως στρατηγικό ανάχωμα στην Αρκτική ενάντια στους κύριους αντιπάλους της Αμερικής.

Η τιμή υπερβαίνει το ήμισυ του ετήσιου προϋπολογισμού του υπουργείου Άμυνας στην προτεραιότητα που θέτει για την εθνική ασφάλεια.

Πρόταση εξαγοράς

Η Γροιλανδία, το ημιαυτόνομο έδαφος του βασιλείου της Δανίας, δεν είναι προς πώληση. Αξιωματούχοι από τη Δανία και τη Γροιλανδία έχουν απορρίψει τους ισχυρισμούς του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν τη Γροιλανδία «με τον ένα ή τον άλλο τρόπο».

Ωστόσο, ένας ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έχει λάβει εντολή να υποβάλει πρόταση για την αγορά της Γροιλανδίας τις επόμενες εβδομάδες, περιγράφοντας ένα τέτοιο σχέδιο ως «υψηλή προτεραιότητα» για τον Τραμπ.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου έχουν συζητήσει διάφορα σχέδια για να θέσουν τη Γροιλανδία υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής χρήσης του αμερικανικού στρατού και της καταβολής εφάπαξ ποσού στους Γροιλανδούς ως μέρος μιας προσπάθειας να τους πείσουν να αποσχιστούν από τη Δανία.

Το 2019

Ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν και η ομόλογός του από τη Γροιλανδία, Βίβιαν Μότσφελντ, ζήτησαν συνάντηση με τον Ρούμπιο μετά τις απειλές του Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έθεσε για πρώτη φορά το θέμα της εξαγοράς της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ το 2019, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, αν και αντιμετωπίζει αντίσταση στην Ουάσινγκτον, ακόμη και από το ίδιο του το κόμμα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Τράπεζες: Εν αναμονή της εξειδίκευσης των νέων business plans η αγορά

Τράπεζες: Εν αναμονή της εξειδίκευσης των νέων business plans η αγορά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κοιμήσου εσύ και η… AI «προβλέπει» – Από ποιες ασθένειες κινδυνεύεις;

Κοιμήσου εσύ και η… AI «προβλέπει» – Από ποιες ασθένειες κινδυνεύεις;

World
Ιράν: Το Μεγάλο Παζάρι της Τεχεράνης ξανά στο επίκεντρο των διαδηλώσεων και της οικονομικής ασφυξίας

Ιράν: Το Μεγάλο Παζάρι της Τεχεράνης ξανά στο επίκεντρο των διαδηλώσεων και της οικονομικής ασφυξίας

inWellness
inTown
inTickets 13.01.26

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

Σύνταξη
Stream newspaper
Στη κόλαση της Συρίας επιστρέφει η ΕΕ τους μετανάστες – Δίνει 620 εκ. ευρώ στον αλ Σαράα να τους «φροντίσει»
Κόσμος 15.01.26

Στη κόλαση της Συρίας επιστρέφει η ΕΕ τους μετανάστες – Δίνει 620 εκ. ευρώ στον αλ Σαράα να τους «φροντίσει»

Αντιφατικά μηνύματα στέλνει η ΕΕ ως προς τη λειτουργία της, καθώς Συμβούλιο και Κομισιόν λειτουργούν κόντρα στις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασύλου (EUAA), θέτοντας χιλιάδες μετανάστες σε θανάσιμο κίνδυνο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Μέση Ανατολή: Τα αραβικά κράτη σιωπούν για την αναταραχή στο Ιράν – Τι φοβούνται
The Economist 15.01.26

Μέση Ανατολή: Τα αραβικά κράτη σιωπούν για την αναταραχή στο Ιράν – Τι φοβούνται

Πολλά αραβικά κράτη θα καλωσόριζαν ενδεχόμενη κατάρρευση του θεοκρατικού καθεστώτος στο Ιράν. Ωστόσο, το ενδεχόμενο να οδηγηθεί η Μέση Ανατολή σε χάος είναι κάτι που λαμβάνουν σοβαρά υπ’ όψιν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γιατί οι δυτικοί διπλωμάτες διστάζουν να προβλέψουν το τέλος του καθεστώτος στο Ιράν
Γρίφος 15.01.26

Γιατί οι δυτικοί διπλωμάτες διστάζουν να προβλέψουν το τέλος του καθεστώτος στο Ιράν

Η αποτυχία να προβλεφθεί η πτώση του Σάχη το 1979 στο Ιράν ήταν διπλωματική καταστροφή, αλλά οι ειδικοί βλέπουν ελάχιστες ενδείξεις για μαζικές αποστασίες τώρα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τζέιμς Λίντσεϊ για Τραμπ: «Θα αναγκάσει Δανία και Γροιλανδία σε συμφωνία»
Συνέντευξη 15.01.26

«Θα αναγκάσει Δανία και Γροιλανδία σε συμφωνία» - Ο Τζέιμς Λίντσεϊ για τις προθέσεις Τραμπ

Ο ανώτερος ερευνητής στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, Τζέιμς Λίντσεϊ, εξηγεί στα «ΝΕΑ» γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα πάρει το νησί με μια στρατιωτική εισβολή

Μαρία Βασιλείου
Οι αλυσίδες εφοδιασμού θα αποφασίσουν σε ποιόν ανήκει η Γροιλανδία, δυστυχώς
Σενάριο ή μοίρα; 15.01.26

Οι αλυσίδες εφοδιασμού θα αποφασίσουν σε ποιόν ανήκει η Γροιλανδία, δυστυχώς

Μια νέα μορφή ιμπεριαλισμού του 21ου αιώνα, όπου η κυριαρχία επί εδαφών επιβάλλεται λιγότερο με τη βία και περισσότερο μέσω της λειτουργίας... επενδύσεις, εργολάβους και νομικές ασάφειες. Η Γροιλανδία είναι το «εργαστήρι».

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τραμπ: Φρένο στο σχέδιο απόφασης που θα περιόριζε τις εξουσίες του για νέες επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα
Αλλαξαν τροπάρι 15.01.26

Απετράπη το χαστούκι της Γερουσίας στον Τραμπ

Απετράπη το ράπισμα στον Τραμπ αφού δύο γερουσιαστές άλλαξαν θέση, επιτρέποντας να ενταφιαστεί σχέδιο απόφασης που θα περιόριζε τις δυνατότητές του ως προς τις επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Ο Τραμπ δηλώνει πως «θα βρεθεί μια λύση» για τη Γροιλανδία
ΗΠΑ 15.01.26

«Θα βρεθεί μια λύση» για τη Γροιλανδία, λέει ο Τραμπ

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι «Η Γροιλανδία είναι πολύ σημαντική για την εθνική μας ασφάλεια», προσθέτοντας ότι «θα βρεθεί μια λύση», έπειτα από τη συνάντηση δανών αξιωματούχων με αμερικανούς ομολόγους τους.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: «Εκτενής, παραγωγική και ευγενική» η συζήτησή μου με τον Τραμπ, λέει η Ροδρίγκες
«Αμοιβαίος σεβασμός» 15.01.26

Ροδρίγκες: «Παραγωγική και ευγενική» η συζήτηση με τον Τραμπ

«Συζητήσαμε μια διμερή ατζέντα εργασίας προς όφελος των λαών μας» αναφέρει η Ντέλσι Ροδρίγκες για την εποικοινωνία που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία διεξήχθη σε κλίμα «αμοιβαίου σεβασμού».

Σύνταξη
Ο Τραμπ δηλώνει ότι συνομίλησε με τη Ροδρίγκες που «είναι υπέροχος άνθρωπος»
Βενεζουέλα 15.01.26

«Υπέροχος άνθρωπος» η Ροδρίγκες, λέει ο Τραμπ

«Είχαμε μια εξαιρετική συζήτηση σήμερα και είναι υπέροχος άνθρωπος» δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την Ντέλσι Ροδρίγκες, εξηγώντας ότι «είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο συνεργαζόμαστε πολύ καλά».

Σύνταξη
Έρευνα του FBI στο σπίτι και τις συσκευές δημοσιογράφου της Washington Post
«Απόρρητες πληροφορίες» 15.01.26

Έρευνα του FBI στο σπίτι και τις συσκευές δημοσιογράφου της Washington Post

Σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, η δημοσιογράφος εμπλέκεται σε διαρροή «κρίσιμων πληροφοριών» από το Πεντάγωνο. Η Washington Post και ενώσεις των δημοσιογράφων μιλούν για «πρωτοφανή» παραβίαση της ελευθερίας του Τύπου.

Σύνταξη
Ιράν: Κλείνουν πρεσβείες, δυτικοί πολίτες εγκαταλείπουν τη χώρα – Συναγερμός για άμεση κλιμάκωση
Κόσμος 14.01.26

Ιράν: Κλείνουν πρεσβείες, δυτικοί πολίτες εγκαταλείπουν τη χώρα – Συναγερμός για άμεση κλιμάκωση

Έκρυθμη εξακολουθεί να είναι κατάσταση στο Ιράν, όπου εκατοντάδες διαδηλωτές έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες παρουσιάζονται ως έτοιμες να εξαπολύσουν επίθεση.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στη κόλαση της Συρίας επιστρέφει η ΕΕ τους μετανάστες – Δίνει 620 εκ. ευρώ στον αλ Σαράα να τους «φροντίσει»
Κόσμος 15.01.26

Στη κόλαση της Συρίας επιστρέφει η ΕΕ τους μετανάστες – Δίνει 620 εκ. ευρώ στον αλ Σαράα να τους «φροντίσει»

Αντιφατικά μηνύματα στέλνει η ΕΕ ως προς τη λειτουργία της, καθώς Συμβούλιο και Κομισιόν λειτουργούν κόντρα στις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασύλου (EUAA), θέτοντας χιλιάδες μετανάστες σε θανάσιμο κίνδυνο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο Αντρέα Μποτσέλι και η Μαράια Κάρεϊ στην Τελετή Εναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο – Κορτίνα
Λάμψη Αστέρων 15.01.26

Ο Αντρέα Μποτσέλι και η Μαράια Κάρεϊ στην Τελετή Εναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο – Κορτίνα

Ο διάσημος τενόρος Αντρέα Μποτσέλι θα είναι ανάμεσα στους κορυφαίους καλλιτέχνες της Τελετής Εναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο–Κορτίνα, στις 6 Φεβρουαρίου.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Μέση Ανατολή: Τα αραβικά κράτη σιωπούν για την αναταραχή στο Ιράν – Τι φοβούνται
The Economist 15.01.26

Μέση Ανατολή: Τα αραβικά κράτη σιωπούν για την αναταραχή στο Ιράν – Τι φοβούνται

Πολλά αραβικά κράτη θα καλωσόριζαν ενδεχόμενη κατάρρευση του θεοκρατικού καθεστώτος στο Ιράν. Ωστόσο, το ενδεχόμενο να οδηγηθεί η Μέση Ανατολή σε χάος είναι κάτι που λαμβάνουν σοβαρά υπ’ όψιν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Βόμβα» για τα μικροπλαστικά: Αμφιβολίες για την ανακάλυψή τους στο ανθρώπινο σώμα – Μελέτη λέει ότι πρόκειται για «αστειότητα»
Τι ισχύει; 15.01.26

«Βόμβα» για τα μικροπλαστικά: Αμφιβολίες για την ανακάλυψή τους στο ανθρώπινο σώμα – Μελέτη λέει ότι πρόκειται για «αστειότητα»

Μελέτες που ισχυρίζονται ότι έχουν αποκαλύψει μικροπλαστικά και νανοπλαστικά σε όλο το ανθρώπινο σώμα αναφέρθηκαν από μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο - Τώρα, πολλοί επιστήμονες τις αμφισβητούν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Από το Village of the Damned μέχρι το Stranger Things: Γιατί ο συλλογικός νους είναι ο πιο ύπουλος τρόμος της εποχής μας
«Resistance is futile» 15.01.26

Από το Village of the Damned μέχρι το Stranger Things: Γιατί ο συλλογικός νους είναι ο πιο ύπουλος τρόμος της εποχής μας

Άνθρωποι που σκέφτονται και κινούνται σαν ένα σώμα, παιδιά που υπακούν σε αόρατες εντολές, κοινότητες που υπόσχονται ασφάλεια με αντάλλαγμα την ατομικότητα. Από το Village of the Damned μέχρι το Stranger Things, ο συλλογικός νους επιστρέφει ως ο πιο ύπουλος τρόμος της εποχής μας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τράπεζες: Γιατί βάζουν στο στόχαστρο μισθωτούς και συνταξιούχους
Επιτόκια και μπόνους 15.01.26

Γιατί οι τράπεζες βάζουν στο στόχαστρο μισθωτούς και συνταξιούχους

Η διατήρηση λογαριασμού μισθοδοσίας/σύνταξης αποτελεί βασική σύνδεση με τον πελάτη σε μια τράπεζα, στον οποίο προωθούνται εν συνεχεία άλλα τραπεζικά προϊόντα όπως δάνεια, ασφαλιστικά πακέτα και άλλα

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Κίνδυνος νέου μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών
«Συστήματα - αντίκες» 15.01.26

Κίνδυνος νέου μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών

Το απαρχαιωμένο σύστημα ραδιοεπικοινωνιών ευθύνεται για το πρωτοφανές μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών, σύμφωνα με το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων - Διαπιστώνουν προβλήματα και στη συνεργασία ΥΠΑ - ΟΤΕ

Κώστας Ντελέζος
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο