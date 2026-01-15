Πόσο κοστίζει η Γροιλανδία – Είναι πολλά τα λεφτά….
Η Γροιλανδία ανήκει στη Δανία, δεν πωλείται λέει ο πρωθυπουργός της και οι κάτοικοι αλλά ο Τραμπ επιμένει ότι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα την αποκτήσει. Σε μια εποχή που όλα πωλούνται και όλα αγοράζονται οι «ειδικοί» έβγαλαν τα κομπιουτεράκια και ξεκίνησαν τους… υπολογισμούς.
Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας δήλωσε ότι η χώρα του θα προτιμούσε να παραμείνει μέρος της Δανίας παρά να γίνει έδαφος των ΗΠΑ, εν μέσω της προσπάθειας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει τον έλεγχο του νησιού της Αρκτικής.
Αν και η Δανία κυβερνά εδώ και αιώνες, το αρκτικό νησί κινείται σταδιακά προς την ανεξαρτησία, έναν στόχο που μοιράζονται όλα τα πολιτικά κόμματα που έχουν εκλεγεί στο κοινοβούλιο του νησιού.
Η Γροιλανδία βρίσκεται σε πρώτο πλάνο για τον… λάθος λόγο
Ο Τραμπ ωστόσο δηλώνει ότι η Γροιλανδία είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των ΗΠΑ και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να την αποκτήσουν για να αποτρέψουν τη Ρωσία ή την Κίνα από το να καταλάβουν στο μέλλον αυτό το στρατηγικής σημασίας και πλούσιο σε ορυκτά έδαφος.
Πόσο κάνει το νησί των 800.000 τετραγωνικών μιλίων
Με τα σενάρια να φουντώνουν, άπλετο δημοσιογραφικό μελάνι έχει χυθεί και τα πληκτρολόγια έχουν πάρει «φωτιά».
Στα ουκ ολίγα ρεπορτάζ ήρθε να προστεθεί και το αποκλειστικό του NBC News που αναφέρει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να χρειαστεί να πληρώσουν έως και 700 δισεκατομμύρια δολάρια για να επιτύχουν τον στόχο του προέδρου Τραμπ να αγοράσει τη Γροιλανδία.
Η εκτίμηση προκύπτει από ακαδημαϊκούς και πρώην αξιωματούχους των ΗΠΑ στο πλαίσιο του σχεδιασμού οι ΗΠΑ να αποκτήσει το νησί των 800.000 τετραγωνικών μιλίων ως στρατηγικό ανάχωμα στην Αρκτική ενάντια στους κύριους αντιπάλους της Αμερικής.
Η τιμή υπερβαίνει το ήμισυ του ετήσιου προϋπολογισμού του υπουργείου Άμυνας στην προτεραιότητα που θέτει για την εθνική ασφάλεια.
Πρόταση εξαγοράς
Η Γροιλανδία, το ημιαυτόνομο έδαφος του βασιλείου της Δανίας, δεν είναι προς πώληση. Αξιωματούχοι από τη Δανία και τη Γροιλανδία έχουν απορρίψει τους ισχυρισμούς του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν τη Γροιλανδία «με τον ένα ή τον άλλο τρόπο».
Ωστόσο, ένας ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έχει λάβει εντολή να υποβάλει πρόταση για την αγορά της Γροιλανδίας τις επόμενες εβδομάδες, περιγράφοντας ένα τέτοιο σχέδιο ως «υψηλή προτεραιότητα» για τον Τραμπ.
Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου έχουν συζητήσει διάφορα σχέδια για να θέσουν τη Γροιλανδία υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής χρήσης του αμερικανικού στρατού και της καταβολής εφάπαξ ποσού στους Γροιλανδούς ως μέρος μιας προσπάθειας να τους πείσουν να αποσχιστούν από τη Δανία.
Το 2019
Ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν και η ομόλογός του από τη Γροιλανδία, Βίβιαν Μότσφελντ, ζήτησαν συνάντηση με τον Ρούμπιο μετά τις απειλές του Τραμπ.
Ο Αμερικανός πρόεδρος έθεσε για πρώτη φορά το θέμα της εξαγοράς της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ το 2019, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, αν και αντιμετωπίζει αντίσταση στην Ουάσινγκτον, ακόμη και από το ίδιο του το κόμμα.
