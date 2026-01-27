Δασμοί Τραμπ – Η Νότια Κορέα θέλει συνομιλίες με τις ΗΠΑ «το συντομότερο δυνατόν»

Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας τόνισε ότι δεν είχε καμιά ενημέρωση εκ των προτέρων για την αναγγελθείσα το βράδυ χθες Δευτέρα από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ αύξηση στο 25% των τελωνειακών δασμών σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων της που εξάγονται στις ΗΠΑ και πρόσθεσε ότι έχει σκοπό να διεξαγάγει συνομιλίες με την Ουάσιγκτον το συντομότερο δυνατόν.

«Δεν υπήρξε καμιά επίσημη ειδοποίηση από πλευράς της κυβέρνησης των ΗΠΑ (…) ως αυτό το στάδιο», ανέφερε η νοτιοκορεατική προεδρία σε ανακοίνωσή της. «Ο υπουργός Εμπορίου Κιμ Τζουνγκ-κουάν, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον Καναδά, σχεδιάζει επίσης να μεταβεί στις ΗΠΑ το συντομότερο δυνατόν για να συζητήσει με τον αμερικανικό υπουργό Εμπορίου (σ.σ. Χάουαρντ) Λάτνικ για το ζήτημα αυτό», πρόσθεσε η Σεούλ.

Η ανακοίνωση των δασμών από τον Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε δασμούς ως αντίποινα προς την Νότια Κορέα, ανακοινώνοντας πως οι νέοι δασμοί τέθηκαν γιατί το νομοθετικό σώμα της Σεούλ, δεν έχει ακόμα υπερψηφίσει και επισημοποιήσει την συμφωνία με την Ουάσινγκτον, ώστε αυτή να τεθεί σε ισχύ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, υπογράμμισε στην ανάρτησή του πως η συμφωνία έγινε με τον πρόεδρο Λι στα τέλη Ιουλίου και οι ίδιοι όροι επιβεβαιώθηκαν στην επίσκεψή του στην χώρα στις 29 Οκτωβρίου, εκφράζοντας την απορία γιατί δεν έχει εγκριθεί η συμφωνία από το κοινοβούλιο της Νότιας Κορέας.

Στην συνέχεια ακριβώς επειδή η συμφωνία δεν έχει υπερψηφιστεί, ενεργοποιηθεί και ενσωματωθεί στην νομοθεσία της Σεούλ, ανακοίνωσε επιπρόσθετους δασμούς σε αυτοκίνητα, ξυλεία και φαρμακευτικά προϊόντα και σε όσα προϊόντα έχουν χαρακτηριστεί στη συμφωνία ως «αμοιβαίοι δασμοί» από το 15% στο 25%.