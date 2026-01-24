Ο Τραμπ απειλεί τον Καναδά με τελωνειακούς δασμούς 100%, αν συνάψει εμπορική συμφωνία με την Κίνα
Σε μια αρχική εμπορική συμφωνία που θα μειώσει τους δασμούς στα ηλεκτρικά οχήματα και σε συνεργασία στον αγροτικό τομέα, κατέληξαν ο Καναδάς και η Κίνα, στα μέσα Ιανουαρίου
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι θα επιβάλει τελωνειακούς δασμούς 100% σε όλες τις εισαγωγές από τον Καναδά, αν η βορειοαμερικανική αυτή χώρα συνάψει εμπορική συμφωνία με την Κίνα.
«Αν ο Κυβερνήτης Κάρνεϊ πιστεύει ότι θα κάνει τον Καναδά ‘Λιμάνι Αποθήκη’, για να στέλνει η Κίνα αγαθά και προϊόντα στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάνει μεγάλο λάθος», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social για τον Καναδό πρωθυπουργό, επιμένοντας να τον αποκαλεί «κυβερνήτη» λες και η χώρα του είναι πολιτεία των ΗΠΑ…
«Η Κίνα θα φάει ζωντανό τον Καναδά, θα τον καταβροχθίσει εντελώς, περιλαμβανομένης της καταστροφής των επιχειρήσεών τους, του κοινωνικού ιστού τους και του γενικού τρόπου ζωής τους. Αν ο Καναδάς κάνει συμφωνία με την Κίνα, θα πληγεί αμέσως με επιβολή δασμού 100% σε όλα τα καναδικά αγαθά και προϊόντα που έρχονται στις ΗΠΑ», απείλησε ο Τραμπ.
Κάρνεϊ: Αξιόπιστος και προβλέψιμος εταίρος το Πεκίνο
Στη διάρκεια πρόσφατης επίσκεψής του στην Κίνα, ο Μαρκ Κάρνεϊ αποκάλεσε την ασιατική υπερδύναμη «αξιόπιστο και προβλέψιμο εταίρο» και στο Νταβός ενθάρρυνε τους Ευρωπαίους ηγέτες να επιδιώξουν επενδύσεις από τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.
Ο Τραμπ υποστήριξε στη ανάρτησή του στο διαδίκτυο ότι η Κίνα θα προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει τον Καναδά για να αποφύγει τους αμερικανικούς δασμούς.
Οι εντάσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και το βόρειο γείτονά της έχουν αυξηθεί τις τελευταίες ημέρες. Την Πέμπτη, ο Τραμπ απέσυρε την πρόσκληση προς τον Καναδά για να ενταχθεί στην πρωτοβουλία του με την ονομασία «Συμβούλιο Ειρήνης». Το έκανε μετά την ομιλία του Κάρνεϊ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, όπου αποδοκίμασε ανοιχτά τη χρήση από ισχυρές χώρες της οικονομικής ολοκλήρωσης ως όπλου και των δασμών ως μοχλού.
