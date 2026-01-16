Συμφωνία Καναδά – Κίνας στους δασμούς – συνεργασία στις επενδύσεις

Σε μια αρχική εμπορική συμφωνία που θα μειώσει τους δασμούς στα ηλεκτρικά οχήματα και την κανόλα, κατέληξαν ο Καναδάς και η Κίνα.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ – που επισκέπτεται τη δευτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου και εκ των μεγαλυτέρων εμπορικών εταίρων της χώρας του- χαρακτήρισε «στρατηγική» την υπογραφείσα συμφωνία που «εστιάζει στην ενέργεια, τον αγροδιατροφικό τομέα και στο εμπόριο».

Ο Κάρνεϊ είναι ο πρώτος Καναδός πρωθυπουργός που επισκέπτεται την Κίνα από το 2017, επιδιώκει να αποκαταστήσει τους δεσμούς με τον δεύτερο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της χώρας του μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά από μήνες διπλωματικών προσπαθειών, σχολιάζει το Reuters.

Μείωση δασμών για εισαγωγές κινεζικών EV στον Καναδά

Ο Καναδάς θα επιτρέψει αρχικά έως και 49.000 κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα με δασμό 6,1% με τη «ρήτρα του πλέον ευνοούμενου κράτους», δήλωσε ο Κάρνεϊ μετά από συνομιλίες που ειχε στο Πεκίνο, μεταξύ αλλων και με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Το ποσοστό αυτό δείχνει το νέο επίπεδο συναλλαγών καθώς δεν μπορεί να συγκριθεί με τον δασμό 100% στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα που επέβαλε η κυβέρνηση του πρώην πρωθυπουργού Τζάστιν Τριντό το 2024, μετά από παρόμοιες κυρώσεις των ΗΠΑ. Το 2023, η Κίνα εξήγαγε 41.678 ηλεκτρικά οχήματα στον Καναδά.

«Αυτή είναι μια επιστροφή στα επίπεδα πριν από τις πρόσφατες εμπορικές τριβές, αλλά στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που υπόσχεται πολύ περισσότερα για τους Καναδούς», δήλωσε ο Κάρνεϊ σε δημοσιογράφους στο Πεκίνο.

Η αλλαγή της πολιτικής Τριντό προς την Κίνα από τον Κάρνεϊ

Ο Τριντό είχε δικαιολογήσει τότε το δασμό σε αυτό το ύψος λέγοντας ότι υπήρχε ένα άδικο πλεονέκτημα στην παγκόσμια αγορά για τους Κινέζους κατασκευαστές που επωφελούνται από κρατικές επιδοτήσεις, ένα σενάριο που ήταν απειλητικό για την εγχώρια βιομηχανία του Καναδά.

«Για να οικοδομήσει ο Καναδάς τον δικό του ανταγωνιστικό τομέα ηλεκτρικών οχημάτων, θα πρέπει να μάθουμε από καινοτόμους εταίρους, να έχουμε πρόσβαση στις αλυσίδες εφοδιασμού τους και να αυξήσουμε την τοπική ζήτηση», δήλωσε ο Κάρνεϊ.

Ο Καναδός πρωθυπουργος επισήμανε μια ισχυρότερη συνεργασία με την Κίνα στην αποθήκευση και παραγωγή καθαρής ενέργειας, οδηγώντας νέες επενδύσεις.

The Canada-China relationship has created prosperity and opportunities on both sides of the Pacific. Today, we’re forging a new strategic partnership. It builds on the best of our past and reflects the world as it is today — to the benefit of both of our peoples:… — Mark Carney (@MarkJCarney) January 16, 2026

Ο Κάρνεϊ δήλωσε ότι αναμένει ότι η συμφωνία για τα ηλεκτρικά οχήματα θα οδηγήσει σε «σημαντικές» κινεζικές επενδύσεις στον αυτοκινητοβιομηχανικό τομέα του Καναδά, θα δημιουργήσει καλές θέσεις εργασιας στον Καναδά και θα τον επιταχύνει προς ένα μέλλον με μηδενικές καθαρές εκπομπές.

Συνεργασία Καναδα-Κίνας στον αγροτικό τομέα

Τον περασμένο Μάρτιο, σε αντίποινα για τους δασμούς του Τριντό, η Κίνα επέβαλε δασμούς σε καναδικά γεωργικά και διατροφικά προϊόντα άνω των 2,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όπως το έλαιο canola και το αλεύρι, ακολουθούμενους από δασμούς στους σπόρους canola τον Αύγουστο. Αυτό οδήγησε σε πτώση 10,4% στις εισαγωγές καναδικών προϊόντων της Κίνας το 2025.

Σύμφωνα με τη νέα συμφωνία, όπως δήλωσε ο Κάρνεϊ, ο Καναδάς αναμένει ότι η Κίνα θα μειώσει τους δασμούς στους σπόρους canola έως την 1η Μαρτίου, σε ένα συνδυασμένο ποσοστό περίπου 15%. «Αυτή η αλλαγή αντιπροσωπεύει μια σημαντική πτώση από τα τρέχοντα συνδυασμένα επίπεδα δασμών του 84%», είπε, προσθέτοντας ότι η Κίνα ήταν μια αγορά σπόρων canola αξίας 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τον Καναδά.

Ο Καναδάς αναμένει επίσης ότι οι δασμοί σε αγαθά όπως οι αστακοί, τα καβούρια και τα μπιζέλια θα καταργηθούν από την 1η Μαρτίου, τουλάχιστον μέχρι τέλος του έτους, πρόσθεσε.

Οι συμφωνίες θα ξεκλειδώσουν σχεδόν 3 δισεκατομμύρια δολάρια σε παραγγελίες εξαγωγών για Καναδούς αγρότες, αλιευτικές εταιρείες και μεταποιητές, δήλωσε ο πρωθυπουργος Μάρκ Κάρνεϊ.

Σε κοινή δήλωση που διανεμήθηκε από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua της Κίνας, οι δύο χώρες δεσμεύτηκαν «να επανεκκινήσουν τον οικονομικό και χρηματοοικονομικό διάλογο υψηλού επιπέδου, να ενισχύσουν το διμερές εμπόριο και τις επενδύσεις και να ενισχύσουν τη συνεργασία στη γεωργία, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και την πράσινη ενέργεια».

Πηγή: ot.gr