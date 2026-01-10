Δασμοί Τραμπ: Ποιες διεθνείς εταιρείες έχουν καταθέσει αγωγές κατά της κυβέρνησης των ΗΠΑ

Χιλιάδες εταιρείες σε όλο τον κόσμο έχουν καταθέσει αγωγές αμφισβητώντας τους εκτεταμένους δασμούς του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και έχουν ζητήσει την επιστροφή των τελών που κατέβαλαν.

Στελέχη εταιρειών, τελωνειακοί μεσίτες και δικηγόροι εμπορικού δικαίου προετοιμάζονται για την έκδοση της απόφασης και για μια πιθανή μάχη για την απόκτηση περίπου 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε επιστροφές

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ενδέχεται να δημοσιεύσει τις απόψεις του για τις υποθέσεις που εκδικάστηκαν την Παρασκευή. Το δικαστήριο δεν ανακοινώνει εκ των προτέρων ποιες αποφάσεις σκοπεύει να εκδώσει, όπως διευκρινίζει το Reuters.

Οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με τους δασμούς θα επικεντρωθεί στη νομιμότητα των τελών που επιβάλλονται σε προϊόντα που εισάγονται από διάφορους εμπορικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, της Ινδίας και της Βραζιλίας, τα οποία ο Τραμπ επέβαλε επικαλούμενος έναν νόμο του 1977 που προορίζεται για χρήση σε περιπτώσεις εθνικής έκτακτης ανάγκης.

Στελέχη εταιρειών, τελωνειακοί μεσίτες και δικηγόροι εμπορικού δικαίου προετοιμάζονται για την έκδοση της απόφασης και για μια πιθανή μάχη για την απόκτηση περίπου 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε επιστροφές από την αμερικανική κυβέρνηση για δασμούς που έχουν ήδη καταβληθεί από τους εισαγωγείς, σε περίπτωση που χάσει.

Ποιες εταιρείες διεκδικούν επιστροφή δασμών

Ακολουθούν μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες που έχουν υποβάλει μέχρι στιγμής αγωγές κατά της κυβέρνησης (σε παρένθεση οι ημερομηνίες υποβολής των αγωγών):

J Crew Group (6 Ιανουαρίου 2026): Η εταιρεία με έδρα τη Νέα Υόρκη ζήτησε παρόμοια προστασία με την Dole Fresh, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους επιστροφής των δασμών που καταβλήθηκαν μέχρι σήμερα βάσει του IEEPA.

Dole Fresh Fruit Company (2 Ιανουαρίου 2026): Η πολυεθνική εταιρεία υπέβαλε αγωγή ζητώντας να κηρυχθούν παράνομοι οι δασμοί βάσει του IEEPA, την πλήρη επιστροφή όλων των δασμών που καταβλήθηκαν στις ΗΠΑ βάσει της εντολής και την έκδοση διαταγής για την αποτροπή επιβολής μελλοντικών δασμών βάσει της εντολής.

Goodyear Tire & Rubber Company (10 Δεκεμβρίου 2025): Υπέβαλε προστατευτική αγωγή στο Διεθνές Εμπορικό Δικαστήριο των ΗΠΑ (CIT) αμφισβητώντας τους δασμούς που επιβλήθηκαν βάσει έκτακτων εξουσιών και ζήτησε το δικαίωμα επιστροφής και ασφαλιστικά μέτρα για την αποτροπή περαιτέρω δασμών βάσει του IEEPA.

BorgWarner (12 Δεκεμβρίου 2025): Ο κατασκευαστής ανταλλακτικών αυτοκινήτων υπέβαλε αγωγή ζητώντας από το CIT να κηρύξει παράνομους τους δασμούς που επιβλήθηκαν βάσει του IEEPA και ζήτησε προστασία του δικαιώματός του για πλήρη επιστροφή των καταβληθέντων δασμών, σύμφωνα με έγγραφο που κατατέθηκε στο δικαστήριο.

GoPro (24 Δεκεμβρίου 2025): Υπέβαλε αγωγή προστασίας στο CIT για να αμφισβητήσει τους δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ βάσει του IEEPA και να εξασφαλίσει την επιστροφή των δασμών που καταβλήθηκαν για εισαγόμενο εξοπλισμό φωτογραφικών μηχανών.

Costco Wholesale (28 Νοεμβρίου 2025): Κατέθεσε αγωγή κατά της αμερικανικής κυβέρνησης για να εξασφαλίσει ότι θα λάβει επιστροφές εάν το Ανώτατο Δικαστήριο απορρίψει το αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ για την απόκτηση ευρείας εξουσίας επιβολής δασμών.

EssilorLuxottica (26 Νοεμβρίου 2025): Υπέβαλε αίτηση για την ανατροπή των εκτεταμένων δασμών IEEPA και τη διατήρηση των δικαιωμάτων επιστροφής χρημάτων, καθώς οι δασμοί επί των εισαγόμενων σκελετών και φακών έγιναν δαπανηροί στο πλαίσιο του καθεστώτος έκτακτων δασμών.

Alcoa (26 Νοεμβρίου 2025): Συμμετείχε στο κύμα των εισαγωγέων που αμφισβήτησαν τους δασμούς IEEPA, ζητώντας να κηρυχθούν παράνομοι οι δασμοί και απαιτώντας την επιστροφή όλων των καταβληθέντων ποσών.

Θυγατρικές της Toyota (21 Νοεμβρίου 2025): Υπέβαλαν αγωγές προστασίας για να αμφισβητήσουν τη νομιμότητα των δασμών IEEPA και να εξασφαλίσουν την πρόσβαση σε επιστροφές.

Bumble Bee Foods (18 Νοεμβρίου 2025): Υποστήριξε ότι οι δασμοί που βασίζονται στην παράνομη διακίνηση και οι αμοιβαίοι δασμοί ήταν παράνομοι σύμφωνα με τον IEEPA και ζήτησαν την πλήρη επιστροφή των δασμών.

Revlon (14 Νοεμβρίου 2025): Ζήτησε την αναστολή της εκκαθάρισης και την ανάκτηση των τελωνειακών δασμών, υποστηρίζοντας ότι ο IEEPA δεν εξουσιοδοτεί την επιβολή των εκτεταμένων δασμών από την κυβέρνηση.

Kawasaki Motors Manufacturing Corp USA & θυγατρικές (13 Νοεμβρίου 2025): Απέφυγε να χάσει τα δικαιώματα επιστροφής πριν από την εκκαθάριση, προσφεύγοντας στη δικαιοσύνη για να αμφισβητήσει τις έκτακτες τελωνειακές διαταγές.

Yokohama Tire (10 Νοεμβρίου 2025): Υπέβαλε αγωγή για να αμφισβητήσει τους δασμούς του IEEPA και να ζητήσει επιστροφές, υποστηρίζοντας ότι οι δασμοί επιβλήθηκαν χωρίς νομική εξουσία.

Yamazaki Mazak (10 Νοεμβρίου 2025): Αμφισβήτησε τους έκτακτους δασμούς που αύξησαν το κόστος των εισαγόμενων μηχανημάτων, ζητώντας επιστροφές.

Πηγή: ΟΤ