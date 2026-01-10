newspaper
Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Δασμοί Τραμπ: Ποιες διεθνείς εταιρείες έχουν καταθέσει αγωγές κατά της κυβέρνησης των ΗΠΑ
Διεθνής Οικονομία 10 Ιανουαρίου 2026 | 00:15

Δασμοί Τραμπ: Ποιες διεθνείς εταιρείες έχουν καταθέσει αγωγές κατά της κυβέρνησης των ΗΠΑ

Χιλιάδες εταιρείες σε όλο τον κόσμο έχουν καταθέσει αγωγές αμφισβητώντας τους εκτεταμένους δασμούς Τραμπ

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Φλερτ και προσωπικότητα: Τι αποκαλύπτει ο τρόπος που σε φλερτάρει;

Φλερτ και προσωπικότητα: Τι αποκαλύπτει ο τρόπος που σε φλερτάρει;

Spotlight

Χιλιάδες εταιρείες σε όλο τον κόσμο έχουν καταθέσει αγωγές αμφισβητώντας τους εκτεταμένους δασμούς του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και έχουν ζητήσει την επιστροφή των τελών που κατέβαλαν.

Στελέχη εταιρειών, τελωνειακοί μεσίτες και δικηγόροι εμπορικού δικαίου προετοιμάζονται για την έκδοση της απόφασης και για μια πιθανή μάχη για την απόκτηση περίπου 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε επιστροφές

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ενδέχεται να δημοσιεύσει τις απόψεις του για τις υποθέσεις που εκδικάστηκαν την Παρασκευή. Το δικαστήριο δεν ανακοινώνει εκ των προτέρων ποιες αποφάσεις σκοπεύει να εκδώσει, όπως διευκρινίζει το Reuters.

Οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με τους δασμούς θα επικεντρωθεί στη νομιμότητα των τελών που επιβάλλονται σε προϊόντα που εισάγονται από διάφορους εμπορικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, της Ινδίας και της Βραζιλίας, τα οποία ο Τραμπ επέβαλε επικαλούμενος έναν νόμο του 1977 που προορίζεται για χρήση σε περιπτώσεις εθνικής έκτακτης ανάγκης.

Στελέχη εταιρειών, τελωνειακοί μεσίτες και δικηγόροι εμπορικού δικαίου προετοιμάζονται για την έκδοση της απόφασης και για μια πιθανή μάχη για την απόκτηση περίπου 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε επιστροφές από την αμερικανική κυβέρνηση για δασμούς που έχουν ήδη καταβληθεί από τους εισαγωγείς, σε περίπτωση που χάσει.

Ποιες εταιρείες διεκδικούν επιστροφή δασμών

Ακολουθούν μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες που έχουν υποβάλει μέχρι στιγμής αγωγές κατά της κυβέρνησης (σε παρένθεση οι ημερομηνίες υποβολής των αγωγών):

J Crew Group (6 Ιανουαρίου 2026):  Η εταιρεία με έδρα τη Νέα Υόρκη ζήτησε παρόμοια προστασία με την Dole Fresh, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους επιστροφής των δασμών που καταβλήθηκαν μέχρι σήμερα βάσει του IEEPA.

Dole Fresh Fruit Company (2 Ιανουαρίου 2026): Η πολυεθνική εταιρεία υπέβαλε αγωγή ζητώντας να κηρυχθούν παράνομοι οι δασμοί βάσει του IEEPA, την πλήρη επιστροφή όλων των δασμών που καταβλήθηκαν στις ΗΠΑ βάσει της εντολής και την έκδοση διαταγής για την αποτροπή επιβολής μελλοντικών δασμών βάσει της εντολής.

Goodyear Tire & Rubber Company (10 Δεκεμβρίου 2025): Υπέβαλε προστατευτική αγωγή στο Διεθνές Εμπορικό Δικαστήριο των ΗΠΑ (CIT) αμφισβητώντας τους δασμούς που επιβλήθηκαν βάσει έκτακτων εξουσιών και ζήτησε το δικαίωμα επιστροφής και ασφαλιστικά μέτρα για την αποτροπή περαιτέρω δασμών βάσει του IEEPA.

BorgWarner (12 Δεκεμβρίου 2025): Ο κατασκευαστής ανταλλακτικών αυτοκινήτων υπέβαλε αγωγή ζητώντας από το CIT να κηρύξει παράνομους τους δασμούς που επιβλήθηκαν βάσει του IEEPA και ζήτησε προστασία του δικαιώματός του για πλήρη επιστροφή των καταβληθέντων δασμών, σύμφωνα με έγγραφο που κατατέθηκε στο δικαστήριο.

GoPro (24 Δεκεμβρίου 2025): Υπέβαλε αγωγή προστασίας στο CIT για να αμφισβητήσει τους δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ βάσει του IEEPA και να εξασφαλίσει την επιστροφή των δασμών που καταβλήθηκαν για εισαγόμενο εξοπλισμό φωτογραφικών μηχανών.

Costco Wholesale (28 Νοεμβρίου 2025): Κατέθεσε αγωγή κατά της αμερικανικής κυβέρνησης για να εξασφαλίσει ότι θα λάβει επιστροφές εάν το Ανώτατο Δικαστήριο απορρίψει το αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ για την απόκτηση ευρείας εξουσίας επιβολής δασμών.

EssilorLuxottica (26 Νοεμβρίου 2025): Υπέβαλε αίτηση για την ανατροπή των εκτεταμένων δασμών IEEPA και τη διατήρηση των δικαιωμάτων επιστροφής χρημάτων, καθώς οι δασμοί επί των εισαγόμενων σκελετών και φακών έγιναν δαπανηροί στο πλαίσιο του καθεστώτος έκτακτων δασμών.

Alcoa (26 Νοεμβρίου 2025): Συμμετείχε στο κύμα των εισαγωγέων που αμφισβήτησαν τους δασμούς IEEPA, ζητώντας να κηρυχθούν παράνομοι οι δασμοί και απαιτώντας την επιστροφή όλων των καταβληθέντων ποσών.

Θυγατρικές της Toyota (21 Νοεμβρίου 2025): Υπέβαλαν αγωγές προστασίας για να αμφισβητήσουν τη νομιμότητα των δασμών IEEPA και να εξασφαλίσουν την πρόσβαση σε επιστροφές.

Bumble Bee Foods (18 Νοεμβρίου 2025): Υποστήριξε ότι οι δασμοί που βασίζονται στην παράνομη διακίνηση και οι αμοιβαίοι δασμοί ήταν παράνομοι σύμφωνα με τον IEEPA και ζήτησαν την πλήρη επιστροφή των δασμών.

Revlon (14 Νοεμβρίου 2025): Ζήτησε την αναστολή της εκκαθάρισης και την ανάκτηση των τελωνειακών δασμών, υποστηρίζοντας ότι ο IEEPA δεν εξουσιοδοτεί την επιβολή των εκτεταμένων δασμών από την κυβέρνηση.

Kawasaki Motors Manufacturing Corp USA & θυγατρικές (13 Νοεμβρίου 2025): Απέφυγε να χάσει τα δικαιώματα επιστροφής πριν από την εκκαθάριση, προσφεύγοντας στη δικαιοσύνη για να αμφισβητήσει τις έκτακτες τελωνειακές διαταγές.

Yokohama Tire (10 Νοεμβρίου 2025): Υπέβαλε αγωγή για να αμφισβητήσει τους δασμούς του IEEPA και να ζητήσει επιστροφές, υποστηρίζοντας ότι οι δασμοί επιβλήθηκαν χωρίς νομική εξουσία.

Yamazaki Mazak (10 Νοεμβρίου 2025): Αμφισβήτησε τους έκτακτους δασμούς που αύξησαν το κόστος των εισαγόμενων μηχανημάτων, ζητώντας επιστροφές.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Τραμπ: Συνάντηση με στελέχη πετρελαϊκών στον Λευκό Οίκο για τις επενδύσεις στη Βενεζουέλα

Τραμπ: Συνάντηση με στελέχη πετρελαϊκών στον Λευκό Οίκο για τις επενδύσεις στη Βενεζουέλα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φλερτ και προσωπικότητα: Τι αποκαλύπτει ο τρόπος που σε φλερτάρει;

Φλερτ και προσωπικότητα: Τι αποκαλύπτει ο τρόπος που σε φλερτάρει;

Wall Street
Wall Street: Νέο ρεκόρ για S&P 500, με κέρδη η πρώτη βδομάδα του 2026

Wall Street: Νέο ρεκόρ για S&P 500, με κέρδη η πρώτη βδομάδα του 2026

inWellness
inTown
Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Stream newspaper
Στεγαστική κρίση: Ο «πονοκέφαλος» από την έλλειψη προσιτής στέγης και το «ολλανδικό μοντέλο»
Πριν να είναι αργά 09.01.26

Ο «πονοκέφαλος» από την έλλειψη προσιτής στέγης και το «ολλανδικό μοντέλο» που… τραβάει τα βλέμματα

Στο μικροσκόπιο το «ολλανδικό μοντέλο» για να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση. Πως λειτουργεί. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Έρευνα: Σχεδόν οι μισοί Ευρωπαίοι σκέφτονται να αλλάξουν δουλειά το 2026 αλλά νιώθουν απροετοίμαστοι
Έρευνα 09.01.26

Σχεδόν οι μισοί Ευρωπαίοι σκέφτονται να αλλάξουν δουλειά το 2026 αλλά νιώθουν απροετοίμαστοι - Τα στοιχεία

Στελέχη της αγοράς παραδέχονται ότι το 2026 προμηνύεται μια ταραχώδης χρονιά για τους εργαζομένους, αλλά οι καινοτομίες στην εποχή της AI υπόσχονται και θετικές εξελίξεις για όσους ψάχνουν δουλειά

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Συνταξιοδοτικό αδιέξοδο – Ζοφερό μέλλον για εκατομμύρια πολίτες στην ΕΕ υπό την πίεση του δημογραφικού
Έρευνα 08.01.26

Συνταξιοδοτικό αδιέξοδο στην Ευρώπη - Ζοφερό μέλλον για εκατομμύρια πολίτες υπό την πίεση του δημογραφικού

Τι δείχνει έρευνα της YouGov για την εικόνα που έχουν οι πολίτες στην Ευρώπη όσον αφορά το συνταξιοδοτικό σύστημα και τη βιωσιμότητά του - Ποιες μεταρρυθμίσεις απορρίπτουν και για ποιες «το συζητούν»

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ουκρανία: Χωρίς θέρμανση το μισό Κίεβο – Η προτροπή του δημάρχου στους κατοίκους
Κόσμος 10.01.26

Χωρίς θέρμανση το μισό Κίεβο - Η προτροπή του δημάρχου στους κατοίκους

Χωρίς θέρμανση περίπου 6.000 πολυκατοικίες στο Κίεβο, στην Ουκρανία, μετά τις μαζικές ρωσικές επιθέσεις. Σε «προσωρινή» εκκένωση της ουκρανικής πρωτεύουσας καλεί τους κατοίκους ο δήμαρχος.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Δείχνει βαρύ το διάστρεμμα του Μόρις, ο αστράγαλός του είναι πολύ πρησμένος»
Μπάσκετ 09.01.26

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας για τον τραυματισμό του Μόρις - Οι πρώτες εκτιμήσεις

Ο Μόντε Μόρις αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μπάγερν και ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε λόγο για βαρύ διάστρεμμα το οποίο έχει υποστεί ο Αμερικανός.

Σύνταξη
Η νέα αισθησιακή καμπάνια της Μαντόνα για την Dolce & Gabbana – «Η μόνη γυναίκα που με φοβίζει»
Φιλία χρόνων 09.01.26

Η νέα αισθησιακή καμπάνια της Μαντόνα για την Dolce & Gabbana – «Η μόνη γυναίκα που με φοβίζει»

«Η διαφήμιση είναι αναμφισβήτητα αισθησιακή», εξήγησε ο σχεδιαστής Domenico Dolce σε συνέντευξη του EL PAIS, αναφορικά με τη νέα καμπάνια του οίκου που έχει ως πρωταγωνίστρια την Μαντόνα, στο πλευρό του Αλμπέρτο Γκέρα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Καμερούν – Μαρόκο 0-2: Ο Ελ Κααμπί «σέρβιρε» την πρόκριση στα ημιτελικά του Κόπα Άφρικα (vids)
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Καμερούν – Μαρόκο 0-2: Ο Ελ Κααμπί «σέρβιρε» την πρόκριση στα ημιτελικά του Κόπα Άφρικα (vids)

Με τον Ελ Κααμπί να δίνει μαγική ασίστ στο πρώτο γκολ της ομάδας του, το Μαρόκο νίκησε εύκολα με 2-0 τον Καμερούν και πέρασε στους «4» του Κόπα Άφρικα, όπου θα περιμένει τον νικητή του Αλγερία – Νιγηρία.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Άρης: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη για τους κιτρινόμαυρους ο Χόνγκλα (pics)
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Άρης: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη για τους κιτρινόμαυρους ο Χόνγκλα (pics)

Ο Καμερουνέζος χαφ «πάτησε» στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Παρασκευής (9/1) και πλέον θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις, ενώ στη συνέχεια θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας έως και το καλοκαίρι, με τη μορφή δανεισμού.

Σύνταξη
Μινεάπολη: Νέο βίντεο με τη στιγμή που ο πράκτορας της ICE σκοτώνει την 37χρονη
Σκληρές εικόνες 09.01.26

Μινεάπολη: Νέο βίντεο με τη στιγμή που ο πράκτορας της ICE σκοτώνει την 37χρονη

Μεγάλη οργή και συνάμα απέραντη θλίψη εξακολουθεί να επικρατεί στη Μινεάπολη - Νέο βίντεο δείχνει την 37χρονη να συνομιλεί με τους αστυνόμους της ICE λίγο δεχτεί τα θανάσιμα πυρά

Σύνταξη
Ιράν: Μακρόν, Στάρμερ και Μερτς καταδικάζουν τη δολοφονία διαδηλωτών και καλούν σε αυτοσυγκράτηση
Κόσμος 09.01.26

Ιράν: Μακρόν, Στάρμερ και Μερτς καταδικάζουν τη δολοφονία διαδηλωτών και καλούν σε αυτοσυγκράτηση

Τουλάχιστον 51 διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων εννέα παιδιά, έχουν σκοτωθεί και εκατοντάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί σε όλο το Ιράν από την έναρξη των διαδηλώσεων

Σύνταξη
Η καριέρα της Τζέιν Σέιμουρ πήρε την κάτω βόλτα όταν απέκτησε τη φήμη του «κοριτσιού του Τζέιμς Μποντ»
«Δεν το γνώριζες;» 09.01.26

Η καριέρα της Τζέιν Σέιμουρ πήρε την κάτω βόλτα όταν απέκτησε τη φήμη του «κοριτσιού του Τζέιμς Μποντ»

Το 1973, η Τζέιν Σέιμουρ κέρδισε τον πολυπόθητο ρόλο της Solitaire στην πρώτη ταινία του Ρότζερ Μουρ «Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007: Ζήσε κι άσε τους άλλους να πεθάνουν» - και οι συνέπειες ήταν καταστροφικές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο