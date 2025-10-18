Με τα στούντιο να δουλεύουν ασταμάτητα σε Λονδίνο, Βουδαπέστη και Σίδνεϊ, η κινηματογραφική βιομηχανία φαίνεται να αγνοεί την τελευταία πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για 100% δασμούς σε ταινίες που παράγονται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αν και η ιδέα αυτή είχε προκαλέσει πανικό τον Μάιο, αναφέρει σε θέμα του το Reuters, τώρα η αντίδραση είναι μάλλον ψύχραιμη, με τα διεθνή projects να προχωρούν κανονικά.

Δασμοί Τραμπ: Η επιστροφή των απειλών Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρότεινε ξανά τον Ιούνιο την επιβολή δασμών 100% στις ξένες παραγωγές, επιχειρώντας να σταματήσει τη διαρροή θέσεων εργασίας σε παραγωγικά κέντρα του εξωτερικού.

Η πρώτη ανακοίνωση είχε προκαλέσει αναστάτωση στη βιομηχανία, με προσωρινές αναστολές έργων και αναθεωρήσεις χρηματοδοτικών συμφωνιών.

«Την πρώτη φορά υπήρχε πανικός, τώρα το βλέπουν απλώς ως ένα ακόμα «το είπε πάλι»», αναφέρει στο Reuters ο Λι Στόουν, συνεργάτης της νομικής εταιρείας Lee & Thompson στο Λονδίνο, που είχε συνεργαστεί στην παραγωγή της βραβευμένης με Emmy σειράς της Netflix, Adolescence.

Tα στούντιο δεν εγκαταλείπουν τα διεθνή παραγωγικά κέντρα

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία της εταιρείας ProdPro δείχνουν ότι, παρότι οι συνολικές δαπάνες έχουν μειωθεί κατά 15% σε σχέση με πέρσι, δεν υπάρχει ένδειξη ότι τα στούντιο εγκαταλείπουν τα διεθνή παραγωγικά κέντρα.

Οι ΗΠΑ παραμένουν ο μεγαλύτερος προορισμός με 16,6 δισ. δολάρια επενδύσεων, αλλά ταυτόχρονα οι ξένες παραγωγές συγκέντρωσαν 24,3 δισ. δολάρια, εκμεταλλευόμενες φορολογικά κίνητρα, χαμηλότερο κόστος εργασίας και προηγμένα στούντιο.

Το Ηνωμένο Βασίλειο ηγείται με 8,7 δισ. δολάρια, ενώ ο Καναδάς ακολουθεί με 6,4 δισ.

Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη: ο νέος παράδεισος των παραγωγών

Η Βουδαπέστη, η Πράγα, η Ιρλανδία και η Ισπανία αποτελούν σχεδόν το ένα τέταρτο των διεθνών παραγωγών.

Η πανδημία COVID-19 και οι απεργίες των ΗΠΑ ενίσχυσαν την τάση αυτή. Όπως αναφέρει η ειδικός του Πανεπιστημίου Μελβούρνης Κίρστεν Στίβενς στο Reuters «στην Αυστραλία δημιουργήθηκε ένα είδος παραγωγικής φούσκας, όπου οι παραγωγές μπορούσαν να συνεχιστούν ενώ ο υπόλοιπος κόσμος είχε σταματήσει».

Τα φορολογικά κίνητρα αυξήθηκαν στην Πράγα στο 25% και στη Βρετανία στο 25,5%, με επιπλέον προνόμια για animation και ανεξάρτητες παραγωγές. Στην Κεντρική Ευρώπη, το χαμηλό κόστος εργασίας και η μακρά παράδοση κινηματογράφου προσελκύουν μεγάλα projects, όπως το The Gray Man των αδελφών Ρούσο και το All Quiet on the Western Front της Netflix στην Τσεχία.

Τα στούντιο έχουν ανακαλύψει ότι η κατανομή της παραγωγής σε πολλαπλές τοποθεσίες επιταχύνει τον χρόνο ολοκλήρωσης και μειώνει το κόστος. «Δεν είναι σπάνιο ένα high-end φιλμ να δουλεύεται ταυτόχρονα σε Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Λονδίνο και αλλού, χρησιμοποιώντας όλες τις ζώνες της ώρας», λέει ο βραβευμένος με Emmy ειδικός οπτικών εφέ Μάικ Σέιμουρ.

Τα στούντιο ζητούν φορολογικά κίνητρα αντί δασμών

Αντί για δασμούς, οι εταιρείες ζητούν από την κυβέρνηση των ΗΠΑ φορολογικά κίνητρα που θα κάνουν την εγχώρια παραγωγή πιο ανταγωνιστική.

Η πρωτοβουλία CREATE Act, με διμερές πολιτικό στήριγμα, προτείνει επέκταση φορολογικών εκπτώσεων και αύξηση του ανώτατου ορίου δαπανών που εκπίπτουν.

Όπως επισημαίνει ένας ανώνυμος καλλιτέχνης, «αν εφαρμοστούν οι δασμοί, θα έχουν τεράστιο αντίκτυπο στις διεθνείς παραγωγές και στις ζωές των εργαζομένων. Θα ήταν καταστροφικό».

Ο παγκόσμιος κινηματόγραφος όμως συνεχίζει να γυρίζει ταινίες, να κόβει εισιτήρια και να δημιουργεί θέσεις εργασίας, αψηφώντας τις πολιτικές απειλές και επιβεβαιώνοντας ότι η δημιουργικότητα δεν γνωρίζει σύνορα.