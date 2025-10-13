Δασμοί Τραμπ: Τη λυπητερή θα επωμιστούν δυσανάλογα οι Αμερικανοί – Τι θα πληρώσουν οι επιχειρήσεις

Περισσότερο από το μισό του κόστους των δασμών Τραμπ θα επιβαρύνει τους Αμερικανούς, καθώς οι εταιρείες αυξάνουν τις τιμές, σύμφωνα με οικονομολόγους της Goldman Sachs Group Inc.

Οι Αμερικανοί καταναλωτές πιθανότατα θα επωμιστούν το 55% του κόστους των δασμών μέχρι το τέλος του έτους, με τις αμερικανικές εταιρείες να αναλαμβάνουν το 22%, έγραψαν οι αναλυτές της Goldman σε ερευνητικό σημείωμα. Οι ξένοι εξαγωγείς θα απορροφήσουν το 18% του κόστους των δασμών μειώνοντας τις τιμές των αγαθών, ενώ το 5% θα αποφευχθεί, έγραψαν.

Προς το παρόν, «οι αμερικανικές επιχειρήσεις πιθανότατα επωμίζονται μεγαλύτερο μερίδιο του κόστους», καθώς χρειάζεται χρόνος για να αυξηθούν οι τιμές, έγραψαν οι οικονομολόγοι Elsie Peng και David Mericle. «Εάν οι πρόσφατα εφαρμοσμένοι και οι μελλοντικοί δασμοί έχουν τον ίδιο τελικό αντίκτυπο στις τιμές με τους δασμούς που εφαρμόστηκαν νωρίτερα φέτος, τότε οι Αμερικανοί καταναλωτές θα απορροφήσουν τελικά το 55% του κόστους των δασμών».

Οι αμερικανικοί δασμοί έχουν αυξήσει τις βασικές τιμές των προσωπικών καταναλωτικών δαπανών κατά 0,44% μέχρι στιγμής φέτος και θα ωθήσουν την στενά παρακολουθούμενη ένδειξη του πληθωρισμού στο 3% μέχρι τον Δεκέμβριο, έγραψαν.

Ποιος πληρώνει τους δασμούς

Ο Τραμπ έχει ανατρέψει το παγκόσμιο εμπόριο με μια σειρά από δασμούς και εμπορικούς περιορισμούς, καθώς επιχειρεί να κλείσει την ψαλίδα του εμπορικού ελλείμματος με τους εταίρους του και να ενθαρρύνει την κατασκευή στις ΗΠΑ.

Ενώ ο Τραμπ και οι αξιωματούχοι του έχουν υποστηρίξει ότι οι εμπορικοί εταίροι επωμίζονται το κόστος των δασμών, οι Αμερικανοί εισαγωγείς πληρώνουν τους δασμούς που επιβάλλονται από την Τελωνειακή και Συνοριακή Προστασία και οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν υψηλότερες τιμές όταν οι εταιρείες μετακυλίουν το κόστος. Οι ξένες εταιρείες απορροφούν δασμούς όταν μειώνουν τις τιμές για να διατηρήσουν το μερίδιο αγοράς.

Ο Τραμπ είχε προηγουμένως επιτεθεί στην Goldman Sachs και τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Ντέιβιντ Σόλομον, για παρόμοια σχόλια ότι οι Αμερικανοί καταναλωτές έχουν επωμιστεί περίπου το 22% του κόστους των δασμών μέχρι τον Ιούνιο. «Έκαναν μια κακή πρόβλεψη πριν από πολύ καιρό τόσο για τις επιπτώσεις στην αγορά όσο και για τους ίδιους τους δασμούς, και έκαναν λάθος, όπως ακριβώς κάνουν λάθος για πολλά άλλα» έγραψε ο πρόεδρος σε ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης τον Αύγουστο.

Η τελευταία έκθεση της Goldman Sachs δεν περιλαμβάνει την πιο πρόσφατη απειλή του Τραμπ να αυξήσει τους δασμούς στην Κίνα στο 100% και να προσθέσει περιορισμούς στις «κρίσιμες» εξαγωγές λογισμικού των ΗΠΑ. «Δεν υποθέτουμε αλλαγές στους δασμολογικούς συντελεστές στις εισαγωγές από την Κίνα, αλλά τα γεγονότα των τελευταίων ημερών υποδηλώνουν μεγάλους κινδύνους», έγραψαν οι αναλυτές.

Πηγή: ΟΤ