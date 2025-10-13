newspaper
Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Δασμοί Τραμπ: Τη λυπητερή θα επωμιστούν δυσανάλογα οι Αμερικανοί – Τι θα πληρώσουν οι επιχειρήσεις
Διεθνής Οικονομία 13 Οκτωβρίου 2025 | 15:28

Δασμοί Τραμπ: Τη λυπητερή θα επωμιστούν δυσανάλογα οι Αμερικανοί – Τι θα πληρώσουν οι επιχειρήσεις

Οι εκτιμήσεις των οικονομολόγων της Goldman Sachs για τους δασμούς Τραμπ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Δουλειά: 7 τρόποι να μη βαριόμαστε!

Δουλειά: 7 τρόποι να μη βαριόμαστε!

Spotlight

Περισσότερο από το μισό του κόστους των δασμών Τραμπ θα επιβαρύνει τους Αμερικανούς,  καθώς οι εταιρείες αυξάνουν τις τιμές, σύμφωνα με οικονομολόγους της Goldman Sachs Group Inc.

Οι Αμερικανοί καταναλωτές πιθανότατα θα επωμιστούν το 55% του κόστους των δασμών μέχρι το τέλος του έτους, με τις αμερικανικές εταιρείες να αναλαμβάνουν το 22%, έγραψαν οι αναλυτές της Goldman σε ερευνητικό σημείωμα. Οι ξένοι εξαγωγείς θα απορροφήσουν το 18% του κόστους των δασμών μειώνοντας τις τιμές των αγαθών, ενώ το 5% θα αποφευχθεί, έγραψαν.

Προς το παρόν, «οι αμερικανικές επιχειρήσεις πιθανότατα επωμίζονται μεγαλύτερο μερίδιο του κόστους», καθώς χρειάζεται χρόνος για να αυξηθούν οι τιμές, έγραψαν οι οικονομολόγοι Elsie Peng και David Mericle. «Εάν οι πρόσφατα εφαρμοσμένοι και οι μελλοντικοί δασμοί έχουν τον ίδιο τελικό αντίκτυπο στις τιμές με τους δασμούς που εφαρμόστηκαν νωρίτερα φέτος, τότε οι Αμερικανοί καταναλωτές θα απορροφήσουν τελικά το 55% του κόστους των δασμών».

Οι αμερικανικοί δασμοί έχουν αυξήσει τις βασικές τιμές των προσωπικών καταναλωτικών δαπανών κατά 0,44% μέχρι στιγμής φέτος και θα ωθήσουν την στενά παρακολουθούμενη ένδειξη του πληθωρισμού στο 3% μέχρι τον Δεκέμβριο, έγραψαν.

Ποιος πληρώνει τους δασμούς

Ο Τραμπ έχει ανατρέψει το παγκόσμιο εμπόριο με μια σειρά από δασμούς και εμπορικούς περιορισμούς, καθώς επιχειρεί να κλείσει την ψαλίδα του εμπορικού ελλείμματος με τους εταίρους του και να ενθαρρύνει την κατασκευή στις ΗΠΑ.

Ενώ ο Τραμπ και οι αξιωματούχοι του έχουν υποστηρίξει ότι οι εμπορικοί εταίροι επωμίζονται το κόστος των δασμών, οι Αμερικανοί εισαγωγείς πληρώνουν τους δασμούς που επιβάλλονται από την Τελωνειακή και Συνοριακή Προστασία και οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν υψηλότερες τιμές όταν οι εταιρείες μετακυλίουν το κόστος. Οι ξένες εταιρείες απορροφούν δασμούς όταν μειώνουν τις τιμές για να διατηρήσουν το μερίδιο αγοράς.

Ο Τραμπ είχε προηγουμένως επιτεθεί στην Goldman Sachs και τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Ντέιβιντ Σόλομον, για παρόμοια σχόλια ότι οι Αμερικανοί καταναλωτές έχουν επωμιστεί περίπου το 22% του κόστους των δασμών μέχρι τον Ιούνιο. «Έκαναν μια κακή πρόβλεψη πριν από πολύ καιρό τόσο για τις επιπτώσεις στην αγορά όσο και για τους ίδιους τους δασμούς, και έκαναν λάθος, όπως ακριβώς κάνουν λάθος για πολλά άλλα» έγραψε ο πρόεδρος σε ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης τον Αύγουστο.

Η τελευταία έκθεση της Goldman Sachs δεν περιλαμβάνει την πιο πρόσφατη απειλή του Τραμπ να αυξήσει τους δασμούς στην Κίνα στο 100% και να προσθέσει περιορισμούς στις «κρίσιμες» εξαγωγές λογισμικού των ΗΠΑ. «Δεν υποθέτουμε αλλαγές στους δασμολογικούς συντελεστές στις εισαγωγές από την Κίνα, αλλά τα γεγονότα των τελευταίων ημερών υποδηλώνουν μεγάλους κινδύνους», έγραψαν οι αναλυτές.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΟΠΑΠ: Πώς «χτίζει» με την Allwyn τον πρωταθλητή στο gaming

ΟΠΑΠ: Πώς «χτίζει» με την Allwyn τον πρωταθλητή στο gaming

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Δουλειά: 7 τρόποι να μη βαριόμαστε!

Δουλειά: 7 τρόποι να μη βαριόμαστε!

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Βούτηξε» κάτω από τις 2.090 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Βούτηξε» κάτω από τις 2.090 μονάδες

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ευρωβαρόμετρο: Πληρώνουν δίκαιο φόρο οι πλούσιοι; Χάσμα αντιλήψεων στην ΕΕ περί φορολογικής δικαιοσύνης
Ευρωβαρόμετρο 13.10.25

Πληρώνουν δίκαιο φόρο οι πλούσιοι; Χάσμα αντιλήψεων στην ΕΕ περί φορολογικής δικαιοσύνης (πίνακας)

Ένας στους τέσσερις στην Ευρώπη θεωρεί ότι οι πλούσιοι δεν πληρώνουν τον φόρο που τους αναλογεί - Σαφές γεωγραφικό χάσμα αντίληψης της φορολογικής δικαιοσύνης μεταξύ Βορρά και Νότου

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιαπωνία: Πώς μια κυβερνοεπίθεση «γονάτισε» τον γίγαντα της ζυθοποιίας – Τους γύρισε πίσω στο στυλό και το χαρτί
Διεθνής Οικονομία 12.10.25

Πώς μια κυβερνοεπίθεση «γονάτισε» τον ιαπωνικό γίγαντα της ζυθοποιίας - Τους γύρισε πίσω στο στυλό και το χαρτί

Τα ράφια στην Ιαπωνία από τη διάσημη μπύρα Asahi Super Dry άδειασαν και θα χρειαστεί χρόνος για να γεμίσουν και πάλι. Η κυβερνοεπίθεση στην κορυφαία ζυθοποιία της χώρας παρέλυσε κομβικές λειτουργίες της.

Σύνταξη
Κρίση ανεργίας των νέων – Τι κάνουμε λάθος όταν μιλάμε μόνο για τους πτυχιούχους
Financial Times 12.10.25

Κρίση ανεργίας των νέων – Τι κάνουμε λάθος όταν μιλάμε μόνο για τους πτυχιούχους

Η ανεργία πλήττει τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, ανεξάρτητα από το επίπεδο των ακαδημαϊκών τους γνώσεων. Μια σειρά από παράγοντες ευθύνονται για την επιδείνωση του προβλήματος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πολιτικοί σεισμοί ταράζουν τις αγορές
Διεθνής Οικονομία 11.10.25

Πολιτικοί σεισμοί ταράζουν τις αγορές

Η πολιτική ήταν ο καταλύτης για την εικόνα που καταγράφεται στις αγορές – Η οικονομική ανασκόπηση της εβδομάδας που πέρασε. Από τις ΗΠΑ και την Κίνα, έως τη Γαλλία και την Ευρώπη.

Τζούλη Καλημέρη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ζαχαριάδης: Τοξικός και ακροδεξιός λόγος Μητσοτάκη, δίνει εξετάσεις στη Λατινοπούλου
ΣΥΡΙΖΑ 13.10.25

Ζαχαριάδης: Τοξικός και ακροδεξιός λόγος Μητσοτάκη, δίνει εξετάσεις στη Λατινοπούλου

«Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι ιερό για να το εμπλέκει ο κ. Μητσοτάκης στον μικροπολιτικό του σχεδιασμό», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Η ζωή σε… fast forward
On Field 13.10.25

Η ζωή σε… fast forward

Η προσθήκη του Γουόρντ δίνει ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα στην επίθεση του Ολυμπιακού και ο Αμερικανός «σάλπισε» την αντεπίθεση των πειραιωτών στο τρίτο δεκάλεπτο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τσουκαλάς: Στην υπόθεση Ρούτσι, ο Μητσοτάκης ταυτίστηκε με Γεωργιάδη και Φλωρίδη και δεν του βγήκε
Τέμπη 13.10.25

Τσουκαλάς: Στην υπόθεση Ρούτσι, ο Μητσοτάκης ταυτίστηκε με Γεωργιάδη και Φλωρίδη και δεν του βγήκε

«Πιθανόν τον κ. Μητσοτάκη να τον ενόχλησε πολύ η απεργία πείνας του κ. Ρούτσι αλλά ακόμη περισσότερο η τελική έκβαση», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Πορτρέτα εργαζομένων στο σεξ λίγο πριν την ερωτική επαφή – Το τελετουργικό της προετοιμασίας
Ρεαλισμός 13.10.25

Πορτρέτα εργαζομένων στο σεξ λίγο πριν την ερωτική επαφή – Το τελετουργικό της προετοιμασίας

Ο Vincent Wechselberger ταξίδεψε από το Βερολίνο μέχρι το Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη και την Πόλη του Μεξικού, για να φωτογραφίσει ανθρώπους που εργάζονται στο σεξ - οι οποίοι, ελπίζουν, πενθούν, υπάρχουν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Την είχα προειδοποιήσει πού έμπλεκε» λέει η πρώην σύζυγος του 43χρονου που κάρφωσε με πιρούνι την έγκυο
Ελλάδα 13.10.25

«Την είχα προειδοποιήσει πού έμπλεκε» λέει η πρώην σύζυγος του 43χρονου που κάρφωσε με πιρούνι την έγκυο

Η γυναίκα περιγράφει πως δεν ήθελε να έχει καμία σχέση με τον 43χρονο άνδρα, όπως φυσικά και η κόρη τους που σήμερα είναι 17 ετών και η οποία έχει περάσει τα πάνδεινα στα χέρια του πατέρα της.

Σύνταξη
Super League: Μάθημα για την ψυχική προετοιμασία στο σεμινάριο των διαιτητών – Ολο το πρόγραμμα
Ποδόσφαιρο 13.10.25

Super League: Μάθημα για την ψυχική προετοιμασία στο σεμινάριο των διαιτητών – Ολο το πρόγραμμα

Το σεμινάριο των διαιτητών και των βοηθών της Super League θα γίνει στη Θεσσαλονίκη το διάστημα 15-17 Οκτωβρίου. Εκτός από τα μαθήματα περιλαμβάνει και ατομικές συναντήσεις

Βάιος Μπαλάφας
Θεσσαλονίκη: Προσήχθη και ομολόγησε ο 37χρονος οδηγός ταξί που παρέσυρε αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ.
Θεσσαλονίκη 13.10.25

Προσήχθη και ομολόγησε ο 37χρονος οδηγός ταξί που παρέσυρε αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ.

Το πρωί της Δευτέρας οι αστυνομικοί της Τροχαίας στη Θεσσαλονίκη εντόπισαν τον 37χρονο, έχοντας αξιοποιήσει βιντεοληπτικό υλικό και βλέποντας τις πινακίδες του αυτοκινήτου

Σύνταξη
Εκδήλωση τιμής στον Αρχιστράτηγο Γεώργιο Καραϊσκάκη στο Νέο Φάληρο υπό την αιγίδα του Δήμου Πειραιά
Αναγνώριση 13.10.25

Εκδήλωση τιμής στον Αρχιστράτηγο Γεώργιο Καραϊσκάκη στο Νέο Φάληρο υπό την αιγίδα του Δήμου Πειραιά

Η εκδήλωση τελέστηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Πειραιά και διοργανώθηκε με πρωτοβουλία των Συλλόγων των Απανταχού εκ του Νομού Καρδίτσας καταγομένων, καθώς και του Συλλόγου Μαυρομματιανών Καρδίτσας «Ο Καραϊσκάκης».

Σύνταξη
Οι τελευταίες στιγμές της Νταϊάν Κίτον – H ανατριχιαστική κλήση στο 911
«Πολύ αδύνατη» 13.10.25

Οι τελευταίες στιγμές της Νταϊάν Κίτον – H ανατριχιαστική κλήση στο 911

Οι τελευταίες στιγμές της Νταϊάν Κίτον καταγράφηκαν σε μια κλήση στο 911, καθώς οι φίλοι της λένε ότι ήταν «πολύ αδύνατη» τις ημέρες που προηγήθηκαν του αιφνίδιου θανάτου της σε ηλικία 79 ετών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τρίπολη: Μετανιωμένος ο 13χρονος που μαχαίρωσε τον 12χρονο – «Δεν ήθελα να κάνω κακό στον φίλο μου»
Τρίπολη 13.10.25

Μετανιωμένος ο 13χρονος που μαχαίρωσε τον 12χρονο - «Δεν ήθελα να κάνω κακό στον φίλο μου»

Η οικογένεια του 13χρονου στην Τρίπολη επιχειρεί να ρίξει τους τόνους, ενώ ο ανακριτής επέβαλε περιοριστικά μέτρα στον νεαρό, γεγονός που θα οδηγήσει σε αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος για ένα από τα δύο παιδιά

Σύνταξη
Κάποτε άξιζε περισσότερα από τον Ρέμπραντ: Γιατί η Γιοχάννα Κούρτεν «θάφτηκε» στη σκόνη των αιώνων;
Κάτω Χώρες 13.10.25

Κάποτε άξιζε περισσότερα από τον Ρέμπραντ: Γιατί η Γιοχάννα Κούρτεν «θάφτηκε» στη σκόνη των αιώνων;

Κάποτε η Γιοχάννα Κούρτεν πουλούσε ακριβότερα κι από τον Ρέμπραντ· σήμερα το όνομά της μετά βίας ακούγεται. Μια νέα έκθεση στην Ουάσινγκτον επαναφέρει στο κάδρο τις γυναίκες που όρισαν την εικόνα των Κάτω Χωρών

Σύνταξη
Must Read
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο