Δασμοί: Οι μισές αμερικανικές εταιρείες αναμένουν επιδείνωση των οικονομικών δεσμών με την Ευρώπη

Σχεδόν οι μισές αμερικανικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη πιστεύουν ότι οι διατλαντικές οικονομικές σχέσεις θα επιδεινωθούν, σύμφωνα με έρευνα. Αιτία οι δασμοί. Ωστόσο αποτελεί αξιοσημείωτη βελτίωση από την έναρξη της δεύτερης θητείας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όπως αναφέρει το Reuters.

Το Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο έχει περισσότερα από 160 μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Apple, της Goldman Sachs, της Meta Platforms και της Visa δήλωσε ότι η έρευνά του έδειξε ότι το 46% των ερωτηθέντων αναμένει επιδείνωση των εμπορικών και επενδυτικών δεσμών ΕΕ-ΗΠΑ, σε σύγκριση με 89% σε παρόμοια έρευνα τον Ιανουάριο.

Το ένα τρίτο αναμένει πλέον σταθερότητα μετά την εμπορική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών στα τέλη Ιουλίου, η οποία πρόκειται να καταργήσει τους περισσότερους δασμούς της ΕΕ σε αμερικανικά προϊόντα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν δασμούς εισαγωγής 15% στα περισσότερα προϊόντα της ΕΕ.

Προτεραιότητα η μείωση των δασμών

Το AmCham σημειώνει ότι οι εταιρείες είδαν τη συμφωνία θετικά, παρά την κριτική στις Βρυξέλλες και στις πρωτεύουσες της ΕΕ.

«Θεωρούν ότι απέτρεψε πρωτοφανή ζημιά στο διατλαντικό εμπόριο και τις επενδύσεις, ακόμη και όταν εξακολουθούν να υπάρχουν πραγματικές ανησυχίες για το πολιτικό περιβάλλον», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της AmCham για την ΕΕ, Μάλτε Λόχαν.

Η πλειονότητα των εταιρειών εξακολουθεί να αναμένει αρνητικό αντίκτυπο από τις πολιτικές της Ουάσινγκτον και των Βρυξελλών, 60% για τις Ηνωμένες Πολιτείες και 56% για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η έρευνα, η οποία διεξήχθη μεταξύ 52 μελών που ελέγχονται από τις ΗΠΑ μεταξύ 8 και 16 Σεπτεμβρίου, έδειξε ότι η μείωση των δασμών εξακολουθούσε να αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα.

Οι εταιρείες τόνισαν επίσης την ανάγκη αντιμετώπισης των μη δασμολογικών φραγμών, όπως οι κανόνες της ΕΕ για την αποψίλωση των δασών και τις αλυσίδες εφοδιασμού, καθώς και την ενίσχυση της συνεργασίας και της αμοιβαίας αναγνώρισης των προτύπων.

