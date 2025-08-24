Οι ευρωπαϊκές ταχυδρομικές υπηρεσίες αναστέλλουν την αποστολή δεμάτων προς ΗΠΑ – Αιτία, οι δασμοί

Το τέλος της απαλλαγής από τους δασμούς για δέματα χαμηλής αξίας που εισέρχονται στις ΗΠΑ υποχρεώνει πολλές διεθνείς ταχυδρομικές υπηρεσίες να διακόψουν τις αποστολές. Πριν προχωρήσουν στην αποστολή των δεμάτων, θα περιμένουν περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με τον κανόνα που είναι γνωστός ως «απαλλαγή de minimis». Πρόκειται για ένα από τα πολλά κενά στην εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ.

Η συγκεκριμένη απαλλαγή επιτρέπει την είσοδο στις ΗΠΑ αφορολόγητων δεμάτων αξίας κάτω των 800 δολαρίων. Το 2024 υπολογίζεται ότι εισήλθαν στις ΗΠΑ περίπου 1,36 δισεκατομμύρια δέματα βάσει αυτής της απαλλαγής. Αφορούσαν αγαθά αξίας 64,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με στοιχεία των τελωνειακών αρχών των ΗΠΑ.

Υπάρχει σύγχυση

Η απαλλαγή de minimis λήγει την ερχόμενη Παρασκευή. Καθώς υπάρχει σύγχυση σχετικά με τους νέους κανόνες εισαγωγής προϊόντων στις ΗΠΑ, οι ταχυδρομικές υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη ανακοίνωσαν ότι αναστέλλουν την αποστολή πολλών δεμάτων στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες σε Γερμανία, Δανία, Σουηδία και Ιταλία δήλωσαν ότι θα σταματήσουν να αποστέλλουν τα περισσότερα εμπορεύματα προς τις ΗΠΑ με άμεση ισχύ. Η Γαλλία και η Αυστρία θα ακολουθήσουν τη Δευτέρα. Τα Βασιλικά Ταχυδρομεία του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσαν ότι θα σταματήσουν τις αποστολές προς τις ΗΠΑ την Τρίτη, ώστε να δοθεί χρόνος για να φτάσουν αυτά τα δέματα πριν από την έναρξη των δασμών.

Σύμφωνα με την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-Βρετανίας, τα αντικείμενα που προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο αξίας άνω των 100 δολαρίων — συμπεριλαμβανομένων δώρων σε φίλους και συγγενείς — θα υπόκεινται σε δασμό 10%, ανέφεραν τα βρετανικά ταχυδρομεία.

Αναπάντητα ερωτήματα

Η εταιρεία DHL, ο μεγαλύτερος πάροχος ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Ευρώπη, μιλώντας στο πρακτορείο Associated Press, υποστήριξε ότι «βασικά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα». Πρόκειται για κρίσιμα στοιχεία, «ιδίως σχετικά με το πώς και από ποιον θα εισπράττονται οι τελωνειακοί δασμοί στο μέλλον, ποια πρόσθετα δεδομένα θα απαιτούνται και πώς θα πραγματοποιείται η διαβίβαση δεδομένων» στις αμερικανικές τελωνειακές αρχές.

Η εταιρεία δήλωσε ότι από το Σάββατο 23 Αυγούστου «δεν μπορεί πλέον να δέχεται και να μεταφέρει δέματα και ταχυδρομικά αντικείμενα που περιέχουν αγαθά από εταιρικούς πελάτες με προορισμό τις ΗΠΑ».

Καθώς ΗΠΑ και ΕΕ έχουν ήδη καταλήξει σε μια εμπορική συμφωνία-πλαίσιο, τα περισσότερα προϊόντα που αποστέλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τις ΗΠΑ θα υπόκεινται σε δασμό 15%. Συνεπώς, στον ίδιο δασμό θα υπόκειται και τα πακέτα με προϊόντα αξίας κάτω των 800 δολαρίων.

Πολλές ευρωπαϊκές ταχυδρομικές υπηρεσίες λένε ότι διακόπτουν τώρα τις παραδόσεις, επειδή δεν μπορούν να εγγυηθούν ότι τα προϊόντα θα εισέλθουν στις ΗΠΑ πριν από τις 29 Αυγούστου. Επικαλούνται ασάφεια σχετικά με το είδος των προϊόντων που καλύπτονται από τους νέους κανόνες και έλλειψη χρόνου για την επεξεργασία των συνεπειών τους.

«Ατυχής αλλά απαραίτητη παύση»

Ανάλογες αποφάσεις ανακοίνωσαν η σκανδιναβική εταιρεία logistics Postnord και η ιταλική ταχυδρομική υπηρεσία. «Ελλείψει διαφορετικών οδηγιών από τις αρχές των ΗΠΑ, η Poste Italiane θα αναγκαστεί, όπως και άλλοι ευρωπαϊκοί ταχυδρομικοί φορείς, να αναστείλει προσωρινά την αποδοχή όλων των αποστολών που περιέχουν προϊόντα που προορίζονται για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεκινώντας από τις 23 Αυγούστου. Οι αποστολές αλληλογραφίας που δεν περιέχουν εμπορεύματα θα συνεχίσουν να γίνονται δεκτές», δήλωσε. Η αποστολή με υπηρεσίες όπως η DHL Express παραμένει δυνατή, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Μπιορμ Μπέργκμαν, του Τμήματος Επικοινωνίας του ομίλου PostNord, η παύση αυτή ήταν «ατυχής αλλά απαραίτητη για να διασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση με τους νέους κανόνες».

Στην Ολλανδία, ο εκπρόσωπος της PostNL, Βουτ Φίτεφεεν, δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ προωθεί τους νέους δασμούς, παρά το γεγονός ότι οι αρχές των ΗΠΑ δεν διαθέτουν σύστημα για την είσπραξή τους. Και πρόσθεσε ότι η PostNL συνεργάζεται στενά με τους ομολόγους της στις ΗΠΑ για να βρει μια λύση.

Στην Αυστρία, η Austrian Post, ο κορυφαίος πάροχος logistics και ταχυδρομικών υπηρεσιών, δήλωσε ότι η τελευταία ημέρα αποδοχής εμπορικών αποστολών προς ΗΠΑ και Πουέρτο Ρίκο, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη.

«Δεν μας έδωσαν χρόνο»

Η εθνική ταχυδρομική υπηρεσία της Γαλλίας, La Poste, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν παρείχαν πλήρεις λεπτομέρειες ούτε έδωσαν αρκετό χρόνο στην γαλλική ταχυδρομική υπηρεσία για να προετοιμαστεί για τις νέες τελωνειακές διαδικασίες. «Παρά τις συζητήσεις με τις τελωνειακές υπηρεσίες των ΗΠΑ, δεν δόθηκε χρόνος στους ταχυδρομικούς φορείς για να αναδιοργανωθούν και να διασφαλίσουν τις απαραίτητες ενημερώσεις υπολογιστών ώστε να συμμορφωθούν με τους νέους κανόνες», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Η PostEurop, μια ένωση 51 ευρωπαϊκών δημόσιων ταχυδρομικών φορέων, δήλωσε ότι εάν δεν βρεθεί λύση έως τις 29 Αυγούστου, όλα τα μέλη της πιθανότατα θα ακολουθήσουν το παράδειγμά της.