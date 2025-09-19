Στο μυαλό των CEO – Τι πραγματικά σκέφτονται για τις πολιτικές Τραμπ

Μπορεί δημοσίως οι επικεφαλής των εταιρειών να επαινούν την κυβέρνηση Τραμπ και τις πολιτικές της, αλλά πίσω από κλειστές πόρτες, η διάθεσή τους είναι πιο σκοτεινή.

Σε μια συνάντηση Διευθύνοντων Συμβούλων και άλλων στελεχών την Τετάρτη που συγκλήθηκε από τη Σχολή Διοίκησης του Yale , δεκάδες ηγέτες των επιχειρήσεων της Αμερικής εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για τους δασμούς, τη μετανάστευση, τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και αυτό που πολλοί περιέγραψαν ως ένα ολοένα και πιο χαοτικό, δύσκολο στην πλοήγηση επιχειρηματικό περιβάλλον.

«Δέχονται εκβιασμούς και εκφοβισμό ατομικά, αλλά σε ιδιωτικές συζητήσεις, είναι πραγματικά αναστατωμένοι», δήλωσε στην Wall Street Journal ο Τζέφρι Σόνενφελντ, καθηγητής διοίκησης του Yale που οργάνωσε την εκδήλωση, αναφερόμενος σε πρόσφατες συμφωνίες που δίνουν στην κυβέρνηση των ΗΠΑ ένα μερίδιο από ορισμένες πωλήσεις τσιπ Nvidia και μια «χρυσή μετοχή» στην U.S. Steel.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εξέχοντα εταιρικά στελέχη όπως ο Διευθύνων Σύμβουλος της Motorola Solutions, Γκρεγκ Μπράουν, ο οποίος επίσης έλαβε βραβείο ηγεσίας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Booking Holdings, Γκλεν Φόγκελ, και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ethan Allen, Φαρούκ Καθγάρι. Στους συμμετέχοντες περιλαμβάνονταν οι επικεφαλής μεγάλων κατασκευαστών, καταναλωτικών εμπορικών σημάτων, αυτοκινητοβιομηχανιών, εταιρειών τεχνολογίας και επενδυτικών εταιρειών. Πολλοί από αυτούς που εξέφρασαν τις ανησυχίες τους την Τετάρτη σε μια κλειστή αίθουσα συνεδριάσεων δεν ήθελαν να μιλήσουν δημόσια από φόβο μήπως οι εταιρείες τους στοχοποιηθούν από την κυβέρνηση ή μήπως δεχτούν κριτική από τον Τραμπ.

Σε μια σειρά ερωτήσεων δημοσκόπησης, τα στελέχη που παρευρέθηκαν εξέφρασαν την απογοήτευσή τους. Ερωτηθέντα εάν οι δασμοί ήταν χρήσιμοι ή επιβλαβείς για τις επιχειρήσεις τους, το 71% των ερωτηθέντων περιέγραψε τους δασμούς ως επιβλαβείς. Μια άλλη ερώτηση επικεντρώθηκε στη νομιμότητα των δασμών. Περίπου τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι τα δικαστήρια είχαν δίκιο λέγοντας ότι οι δασμοί είναι παράνομοι όπως εκτελούνται. Το Ανώτατο Δικαστήριο θα ασχοληθεί με το θέμα αυτό το φθινόπωρο.

Οι καταναλωτές και οι εισαγωγείς επιβαρύνθηκαν από τους δασμούς

Τα στελέχη δήλωσαν επίσης ότι οι Αμερικανοί καταναλωτές και οι εγχώριες εταιρείες εισαγωγής ήταν αυτοί που επωμίστηκαν το κύριο βάρος του κόστους των δασμών, όχι οι διεθνείς εξαγωγικές εταιρείες ή χώρες.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει καταστήσει τους δασμούς βασικό στοιχείο της οικονομικής της ατζέντας, ελπίζοντας να πυροδοτήσει μια αναζωπύρωση της εγχώριας μεταποίησης φέρνοντας θέσεις εργασίας πίσω στις ΗΠΑ από το εξωτερικό. Και ενώ ορισμένες εταιρείες έχουν ανακοινώσει σχέδια για την παραγωγή περισσότερων προϊόντων στις ΗΠΑ, οι περισσότεροι στην συγκέντρωση της Τετάρτης είχαν διαφορετική άποψη. Όταν ρωτήθηκαν αν σχεδίαζαν να επενδύσουν περισσότερα στην αμερικανική μεταποίηση και τις υποδομές, το 62% των ερωτηθέντων απάντησαν αρνητικά.

Ο λόγος, είπε ο Σόνενφελντ του Yale, είναι επειδή οι δασμοί, οι πολιτικές μετανάστευσης και οι ανησυχίες για την οικονομία επιβαρύνουν τους ηγέτες και τους εμποδίζουν να αισθάνονται αρκετά σίγουροι σήμερα για να κάνουν νέες επενδύσεις. «Διστάζουν να κάνουν οτιδήποτε», είπε.

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κους Ντεσάι δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι η κυβέρνηση συνεργάζεται στενά με επιχειρηματικούς ηγέτες για να ενισχύσει την οικονομία των ΗΠΑ μέσω «μιας επιθετικής φιλοαναπτυξιακής ατζέντας με μειώσεις φόρων, απορρύθμιση και ενεργειακή αφθονία».

Αρκετοί διευθύνοντες σύμβουλοι, συμπεριλαμβανομένων των Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia και Τιμ Κουκ της Apple, συμμετείχαν στον Τραμπ σε δείπνο που παρέθεσε ο Βασιλιάς Κάρολος Γ΄ στο Κάστρο του Ουίνδσορ την Τετάρτη.

Στη συγκέντρωση του Yale στην Ουάσινγκτον, δεν επέκριναν όλοι οι διευθύνοντες σύμβουλοι στην αίθουσα την κυβέρνηση, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες. Αρκετοί από όσους παρευρέθηκαν στην εκδήλωση δήλωσαν ότι εκτίμησαν τις προσπάθειες των αξιωματούχων του Τραμπ να διορθώσουν τις εμπορικές ανισορροπίες και να ενισχύσουν τα σύνορα της χώρας, αλλά δήλωσαν ότι διαφωνούν με τον τρόπο που εφαρμόζονται ορισμένες πολιτικές.

Σύγχυση, αλλά και εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ

«Υπάρχει αρκετή σύγχυση», δήλωσε ο Καθγάρι της Ethan Allen, ο οποίος παράγει πολλά από τα προϊόντα του στις ΗΠΑ. «Η εστίαση στη δίκαιη εμπορική σχέση μεταξύ Αμερικής και υπόλοιπου κόσμου είναι σημαντική, αλλά τώρα πρέπει να διαχειριστεί το θέμα ώστε να μην δημιουργήσει χάος».

Παρά τις πολλές ανησυχίες τους, ωστόσο, οι εταιρικοί ηγέτες εξακολουθούν να έχουν μεγάλη εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ. Ερωτηθέντες εάν ο αμερικανικός καπιταλισμός θα μπορούσε να ανταγωνιστεί τη σοσιαλιστική οικονομία της Κίνας στον παγκόσμιο αγώνα για την ανάπτυξη εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, τα στελέχη δεν δίστασαν: Σχεδόν τα τρία τέταρτα δήλωσαν ότι είχαν εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ.

Οι διοργανωτές της εκδήλωσης δεν ζήτησαν από τα στελέχη που παρευρέθηκαν να αποκαλύψουν τις πολιτικές τους πεποιθήσεις, ωστόσο ο Σόνενφελντ εκτίμησε, βάσει προηγούμενων ερευνών της ομάδας, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των παρευρισκομένων αυτοπροσδιορίστηκε ως Ρεπουμπλικάνοι. Παρόλα αυτά, οι συμμετέχοντες εξέφρασαν ανησυχία για πολλές πρόσφατες κινήσεις από την Ουάσινγκτον, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων που αφορούν την Ομοσπονδιακή Τράπεζα.

Οι διευθύνοντες σύμβουλοι εξέφρασαν σχεδόν ομόφωνα τη δυσαρέσκειά τους για τις προσπάθειες του Τραμπ να πιέσει τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ, να μειώσει τα επιτόκια: το 80% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι ο Τραμπ δεν ενεργούσε προς το καλύτερο μακροπρόθεσμο συμφέρον της Αμερικής με αυτόν τον τρόπο. Σε μια άλλη ερώτηση, το 71% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η ανεξαρτησία της Fed είχε διαβρωθεί από τις ενέργειες του Τραμπ. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Fed ενέκριναν την πρώτη μείωση των επιτοκίων σε εννέα μήνες την Τετάρτη – και σημείωσαν ότι είναι πιθανές περισσότερες μειώσεις.

Ένα μεγάλο μέρος της συζήτησης την Τετάρτη, δήλωσαν οι παρευρισκόμενοι, επικεντρώθηκε στον λεγόμενο κρατικό καπιταλισμό. Ορισμένα στελέχη θεώρησαν τις πρόσφατες κινήσεις ανησυχητικές, ως ένδειξη ότι η κυβέρνηση καταπατά το ήθος της ελεύθερης αγοράς που καθόριζε εδώ και καιρό τις ΗΠΑ ή ενδεχομένως ευνοεί ορισμένες εταιρείες έναντι άλλων.

Πηγή: ΟΤ