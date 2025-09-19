newspaper
19.09.2025 | 07:42
Απαγορευτικό απόπλου μέχρι τις 10 π.μ από Πειραιά, Λαύριο και Ραφήνα
Στο μυαλό των CEO – Τι πραγματικά σκέφτονται για τις πολιτικές Τραμπ
Διεθνής Οικονομία 19 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:00

Στο μυαλό των CEO – Τι πραγματικά σκέφτονται για τις πολιτικές Τραμπ

Τα κορυφαία στελέχη της Αμερικής ανησυχούν για κινήσεις που πολλοί θεωρούν ως κρατικό καπιταλισμό και πίεση στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα

Μπορεί δημοσίως οι επικεφαλής των εταιρειών να επαινούν την κυβέρνηση Τραμπ και τις πολιτικές της, αλλά πίσω από κλειστές πόρτες, η διάθεσή τους είναι πιο σκοτεινή.

Σε μια συνάντηση Διευθύνοντων Συμβούλων και άλλων στελεχών την Τετάρτη που συγκλήθηκε από τη Σχολή Διοίκησης του Yale , δεκάδες ηγέτες των επιχειρήσεων της Αμερικής εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για τους δασμούς, τη μετανάστευση, τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και αυτό που πολλοί περιέγραψαν ως ένα ολοένα και πιο χαοτικό, δύσκολο στην πλοήγηση επιχειρηματικό περιβάλλον.

«Δέχονται εκβιασμούς και εκφοβισμό ατομικά, αλλά σε ιδιωτικές συζητήσεις, είναι πραγματικά αναστατωμένοι», δήλωσε στην Wall Street Journal ο Τζέφρι Σόνενφελντ, καθηγητής διοίκησης του Yale που οργάνωσε την εκδήλωση, αναφερόμενος σε πρόσφατες συμφωνίες που δίνουν στην κυβέρνηση των ΗΠΑ ένα μερίδιο από ορισμένες πωλήσεις τσιπ Nvidia και μια «χρυσή μετοχή» στην U.S. Steel.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εξέχοντα εταιρικά στελέχη όπως ο Διευθύνων Σύμβουλος της Motorola Solutions, Γκρεγκ Μπράουν, ο οποίος επίσης έλαβε βραβείο ηγεσίας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Booking Holdings, Γκλεν Φόγκελ, και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ethan Allen, Φαρούκ Καθγάρι. Στους συμμετέχοντες περιλαμβάνονταν οι επικεφαλής μεγάλων κατασκευαστών, καταναλωτικών εμπορικών σημάτων, αυτοκινητοβιομηχανιών, εταιρειών τεχνολογίας και επενδυτικών εταιρειών. Πολλοί από αυτούς που εξέφρασαν τις ανησυχίες τους την Τετάρτη σε μια κλειστή αίθουσα συνεδριάσεων δεν ήθελαν να μιλήσουν δημόσια από φόβο μήπως οι εταιρείες τους στοχοποιηθούν από την κυβέρνηση ή μήπως δεχτούν κριτική από τον Τραμπ.

Σε μια σειρά ερωτήσεων δημοσκόπησης, τα στελέχη που παρευρέθηκαν εξέφρασαν την απογοήτευσή τους. Ερωτηθέντα εάν οι δασμοί ήταν χρήσιμοι ή επιβλαβείς για τις επιχειρήσεις τους, το 71% των ερωτηθέντων περιέγραψε τους δασμούς ως επιβλαβείς. Μια άλλη ερώτηση επικεντρώθηκε στη νομιμότητα των δασμών. Περίπου τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι τα δικαστήρια είχαν δίκιο λέγοντας ότι οι δασμοί είναι παράνομοι όπως εκτελούνται. Το Ανώτατο Δικαστήριο θα ασχοληθεί με το θέμα αυτό το φθινόπωρο.

Οι καταναλωτές και οι εισαγωγείς επιβαρύνθηκαν από τους δασμούς

Τα στελέχη δήλωσαν επίσης ότι οι Αμερικανοί καταναλωτές και οι εγχώριες εταιρείες εισαγωγής ήταν αυτοί που επωμίστηκαν το κύριο βάρος του κόστους των δασμών, όχι οι διεθνείς εξαγωγικές εταιρείες ή χώρες.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει καταστήσει τους δασμούς βασικό στοιχείο της οικονομικής της ατζέντας, ελπίζοντας να πυροδοτήσει μια αναζωπύρωση της εγχώριας μεταποίησης φέρνοντας θέσεις εργασίας πίσω στις ΗΠΑ από το εξωτερικό. Και ενώ ορισμένες εταιρείες έχουν ανακοινώσει σχέδια για την παραγωγή περισσότερων προϊόντων στις ΗΠΑ, οι περισσότεροι στην συγκέντρωση της Τετάρτης είχαν διαφορετική άποψη. Όταν ρωτήθηκαν αν σχεδίαζαν να επενδύσουν περισσότερα στην αμερικανική μεταποίηση και τις υποδομές, το 62% των ερωτηθέντων απάντησαν αρνητικά.

Ο λόγος, είπε ο Σόνενφελντ του Yale, είναι επειδή οι δασμοί, οι πολιτικές μετανάστευσης και οι ανησυχίες για την οικονομία επιβαρύνουν τους ηγέτες και τους εμποδίζουν να αισθάνονται αρκετά σίγουροι σήμερα για να κάνουν νέες επενδύσεις. «Διστάζουν να κάνουν οτιδήποτε», είπε.

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κους Ντεσάι δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι η κυβέρνηση συνεργάζεται στενά με επιχειρηματικούς ηγέτες για να ενισχύσει την οικονομία των ΗΠΑ μέσω «μιας επιθετικής φιλοαναπτυξιακής ατζέντας με μειώσεις φόρων, απορρύθμιση και ενεργειακή αφθονία».

Αρκετοί διευθύνοντες σύμβουλοι, συμπεριλαμβανομένων των Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia και Τιμ Κουκ της Apple, συμμετείχαν στον Τραμπ σε δείπνο που παρέθεσε ο Βασιλιάς Κάρολος Γ΄ στο Κάστρο του Ουίνδσορ την Τετάρτη.

Στη συγκέντρωση του Yale στην Ουάσινγκτον, δεν επέκριναν όλοι οι διευθύνοντες σύμβουλοι στην αίθουσα την κυβέρνηση, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες. Αρκετοί από όσους παρευρέθηκαν στην εκδήλωση δήλωσαν ότι εκτίμησαν τις προσπάθειες των αξιωματούχων του Τραμπ να διορθώσουν τις εμπορικές ανισορροπίες και να ενισχύσουν τα σύνορα της χώρας, αλλά δήλωσαν ότι διαφωνούν με τον τρόπο που εφαρμόζονται ορισμένες πολιτικές.

Σύγχυση, αλλά και εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ

«Υπάρχει αρκετή σύγχυση», δήλωσε ο Καθγάρι της Ethan Allen, ο οποίος παράγει πολλά από τα προϊόντα του στις ΗΠΑ. «Η εστίαση στη δίκαιη εμπορική σχέση μεταξύ Αμερικής και υπόλοιπου κόσμου είναι σημαντική, αλλά τώρα πρέπει να διαχειριστεί το θέμα ώστε να μην δημιουργήσει χάος».

Παρά τις πολλές ανησυχίες τους, ωστόσο, οι εταιρικοί ηγέτες εξακολουθούν να έχουν μεγάλη εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ. Ερωτηθέντες εάν ο αμερικανικός καπιταλισμός θα μπορούσε να ανταγωνιστεί τη σοσιαλιστική οικονομία της Κίνας στον παγκόσμιο αγώνα για την ανάπτυξη εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, τα στελέχη δεν δίστασαν: Σχεδόν τα τρία τέταρτα δήλωσαν ότι είχαν εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ.

Οι διοργανωτές της εκδήλωσης δεν ζήτησαν από τα στελέχη που παρευρέθηκαν να αποκαλύψουν τις πολιτικές τους πεποιθήσεις, ωστόσο ο Σόνενφελντ εκτίμησε, βάσει προηγούμενων ερευνών της ομάδας, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των παρευρισκομένων αυτοπροσδιορίστηκε ως Ρεπουμπλικάνοι. Παρόλα αυτά, οι συμμετέχοντες εξέφρασαν ανησυχία για πολλές πρόσφατες κινήσεις από την Ουάσινγκτον, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων που αφορούν την Ομοσπονδιακή Τράπεζα.

Οι διευθύνοντες σύμβουλοι εξέφρασαν σχεδόν ομόφωνα τη δυσαρέσκειά τους για τις προσπάθειες του Τραμπ να πιέσει τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ, να μειώσει τα επιτόκια: το 80% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι ο Τραμπ δεν ενεργούσε προς το καλύτερο μακροπρόθεσμο συμφέρον της Αμερικής με αυτόν τον τρόπο. Σε μια άλλη ερώτηση, το 71% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η ανεξαρτησία της Fed είχε διαβρωθεί από τις ενέργειες του Τραμπ. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Fed ενέκριναν την πρώτη μείωση των επιτοκίων σε εννέα μήνες την Τετάρτη – και σημείωσαν ότι είναι πιθανές περισσότερες μειώσεις.

Ένα μεγάλο μέρος της συζήτησης την Τετάρτη, δήλωσαν οι παρευρισκόμενοι, επικεντρώθηκε στον λεγόμενο κρατικό καπιταλισμό. Ορισμένα στελέχη θεώρησαν τις πρόσφατες κινήσεις ανησυχητικές, ως ένδειξη ότι η κυβέρνηση καταπατά το ήθος της ελεύθερης αγοράς που καθόριζε εδώ και καιρό τις ΗΠΑ ή ενδεχομένως ευνοεί ορισμένες εταιρείες έναντι άλλων.

Πηγή: ΟΤ

Μαχαίρι σε δημόσιες υπηρεσίες δέχονται 4 στους 10 Ευρωπαίους προκειμένου να μειωθούν οι φόροι
Ευρωβαρόμετρο 19.09.25

Μαχαίρι σε δημόσιες υπηρεσίες δέχονται 4 στους 10 Ευρωπαίους με αντάλλαγμα μείωση φόρων – Η θέση της Ελλάδας

Στις πέντε πρώτες χώρες η Ελλάδα, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο - Πώς αντιμετωπίζονται οι φόροι από τους πολίτες - Ο ρόλος της έλλειψης εμπιστοσύνης στις κυβερνήσεις για τη διαχείριση των δημόσιων πόρων

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Καναδάς και Μεξικό επιθυμούν «πιο δίκαιη και πιο αποτελεσματική» συμφωνία με τις ΗΠΑ
Τριμερής 19.09.25

Καναδάς και Μεξικό επιθυμούν «πιο δίκαιη» συμφωνία με τις ΗΠΑ

«Είμαστε πιο δυνατοί μαζί», δηλώνει ο πρωθυπουργός του Καναδά παρουσία της προέδρου του Μεξικού, καθώς και οι δυο επιθυμούν μια «πιο δίκαιη και πιο αποτελεσματική» τριμερή συμφωνιά με τις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Οι κίνδυνοι από τη «γρήγορη μόδα»: Η φτήνια τρώει τον παρά και θέσεις εργασίας
Χάνονται θέσεις εργασίας 18.09.25

Οι κίνδυνοι από τη «γρήγορη μόδα»: Η φτήνια τρώει τον παρά και θέσεις εργασίας

Επείγοντα μέτρα για την προστασία της βιομηχανίας ένδυσης από τη γρήγορη μόδα ζητούν ευρωπαϊκές επαγγελματικές ομοσπονδίες. Διότι οι αγορές από πλατφόρμες όπως οι Shein και Temu είναι «πεταμένα λεφτά»

Σύνταξη
Η Ευρώπη αγνοεί τον Ντράγκι
Ελάχιστη πρόοδος 18.09.25

Η Ευρώπη αγνοεί τον Ντράγκι

Οι Βρυξέλλες έχουν υλοποιήσει μόλις το 11% των συστάσεων του πρώην προέδρου της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, με την ανταγωνιστικότητα να παραμένει ζητούμενο

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Οικονομία του άγχους»: Πώς οι εταιρείες εκμεταλλεύονται τους φόβους μας
Διεθνής Οικονομία 18.09.25

«Οικονομία του άγχους»: Πώς οι εταιρείες εκμεταλλεύονται τους φόβους μας

Σε μία εποχή που η τεχνολογία αναπτύσσεται ιλιγγιωδώς και οι κακές ειδήσεις μας περικυκλώνουν, αναδύεται ένα νέο είδος οικονομίας: Η «οικονομία του άγχους»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΠΟΕ: Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αυξήσει 40% την αξία του παγκόσμιου εμπορίου έως το 2040
Κίνδυνοι και ευκαιρίες 17.09.25

ΠΟΕ: Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αυξήσει 40% την αξία του παγκόσμιου εμπορίου έως το 2040

Ο ΠΟΕ τονίζει ότι η ανάπτυξη πρέπει να γίνει χωρίς αποκλεισμούς. Καλεί να θεσπιστούν πολιτικές που «γεφυρώνουν το ψηφιακό χάσμα, επενδύουν στις δεξιότητες και διατηρούν ανοιχτό εμπορικό περιβάλλον».

Σύνταξη
Σκληρή μάχη για την κυριαρχία στην κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία
Διεθνής Οικονομία 17.09.25

Σκληρή μάχη για την κυριαρχία στην κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία

Μεταξύ 2021 και 2024, ο αριθμός των αυτοκινήτων που στάλθηκαν στο εξωτερικό τετραπλασιάστηκε, με την Κίνα να ξεπερνά την Ιαπωνία. Η μάχη για την αυτοκινητοβιομηχανία εξελίσσεται στην Ασία

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Νέες απειλές από τον ισραηλινό πρέσβη στον ΟΗΕ: Αν δεν υπάρξει κατάπαυση του πυρός θα κινηθούμε προς τη πόλη της Γάζας
Κόσμος 19.09.25

Νέες απειλές από τον ισραηλινό πρέσβη στον ΟΗΕ: Αν δεν υπάρξει κατάπαυση του πυρός θα κινηθούμε προς τη πόλη της Γάζας

Δεκάδες νεκροί και τραυματίες είναι ο καθημερινός απολογισμός από ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα. Ο ισραηλινός πρέσβης στον ΟΗΕ εκτοξεύει νέες απειλές

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Για μεθόδευση συγκάλυψης κατηγορεί τον Μητσοτάκη η αντιπολίτευση – «Έλα στην εξεταστική ή παραιτήσου»
«Διαφθορά και διαπλοκή» 19.09.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Για μεθόδευση συγκάλυψης κατηγορεί τον Μητσοτάκη η αντιπολίτευση – «Έλα στην εξεταστική ή παραιτήσου»

Τα «πυρά» σύσσωμης της αντιπολίτευσης συγκεντρώνει ο πρωθυπουργός για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις κυβερνητικές «μεθοδεύσεις» στην εξεταστική, με στόχο τη «συγκάλυψη» άλλου ενός «γαλάζιου» σκανδάλου

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τα σχόλια για τον Τσάρλι Κερκ «κόβουν» δουλειές στις ΗΠΑ – Σε διαθεσιμότητα καθηγήτρια σε πανεπιστήμιο της Φλόριντα
H δεξιά πτέρυγα 19.09.25

Τα σχόλια για τον Τσάρλι Κερκ «κόβουν» δουλειές στις ΗΠΑ – Σε διαθεσιμότητα καθηγήτρια σε πανεπιστήμιο της Φλόριντα

«Οι δεξιοί θέλουν ο Τσάρλι Κερκ να είναι κάποιο είδος αγίου, να μην προκαλεί αντιπαραθέσεις και να κάνει την Αριστερά να φαίνεται υστερική», αναφέρει η καθηγήτρια σε δήλωση της στο ARTnews.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γκαμπριέλε Στέτσερ: Η καλλιτέχνιδα που έκανε το σώμα της «όπλο» ενάντια στη Στάζι
Culture Live 19.09.25

Γκαμπριέλε Στέτσερ: Η καλλιτέχνιδα που έκανε το σώμα της «όπλο» ενάντια στη Στάζι

Η πρώτη μεγάλη αναδρομική έκθεση της Γκαμπριέλε Στέτσερ στις Άλπεις αναδεικνύει το έργο μιας γυναίκας που, μέσα από τη φωτογραφία, μετέτρεψε την προσωπική της αντίσταση σε καλλιτεχνική κληρονομιά

Σύνταξη
Ευρώπη, η ακυβέρνητη ήπειρος – Κρίσεις μαστίζουν τα κράτη από βορρά ως νότο και από ανατολή έως δύση
Bloomberg 19.09.25

Ευρώπη, η ακυβέρνητη ήπειρος – Κρίσεις μαστίζουν τα κράτη από βορρά ως νότο και από ανατολή έως δύση

Δημοσιονομικά προβλήματα, μεταναστευτικό, πολιτική αστάθεια, αλλά και αδύναμες κυβερνήσεις δημιουργούν εκρηκτικό μείγμα στην Ευρώπη. Και οι κίνδυνοι είναι πολλοί.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μαχαίρι σε δημόσιες υπηρεσίες δέχονται 4 στους 10 Ευρωπαίους προκειμένου να μειωθούν οι φόροι
Ευρωβαρόμετρο 19.09.25

Μαχαίρι σε δημόσιες υπηρεσίες δέχονται 4 στους 10 Ευρωπαίους με αντάλλαγμα μείωση φόρων – Η θέση της Ελλάδας

Στις πέντε πρώτες χώρες η Ελλάδα, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο - Πώς αντιμετωπίζονται οι φόροι από τους πολίτες - Ο ρόλος της έλλειψης εμπιστοσύνης στις κυβερνήσεις για τη διαχείριση των δημόσιων πόρων

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Μάγδα Φύσσα: «Αν ο Παύλος δεν είχε δολοφονηθεί…»
Ελλάδα 19.09.25

«Αν ο Παύλος δεν είχε δολοφονηθεί...» - Η Μάγδα Φύσσα για την αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου

Δώδεκα χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, γνωστού και ως Killah P, η μητέρα του μιλάει στα «ΝΕΑ» για τη Χρυσή Αυγή, την αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου και τη συνέχιση του αγώνα

Βασίλης Τσουκαλάς
Με Καραμανλή, Σαμαρά, Τσίπρα, Παπανδρέου, απαντά το Μαξίμου για να αρνηθεί την κατάθεση Μητσοτάκη στην Εξεταστική
Πολιτική Γραμματεία 19.09.25

Με Καραμανλή, Σαμαρά, Τσίπρα, Παπανδρέου, απαντά το Μαξίμου για να αρνηθεί την κατάθεση Μητσοτάκη στην Εξεταστική

«Αν θες έναν πρωθυπουργό, κανονικά θα έπρεπε να τους έχεις όλους τους πρωθυπουργούς» ήταν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, αναφορικά με τις προτάσεις της αντιπολίτευσης να κληθεί στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η Τουρκία απειλεί την Κύπρο «με επικίνδυνες συνέπειες» για την αγορά του ισραηλινού συστήματος αεράμυνας
«Επικίνδυνες συνέπειες» 19.09.25

Η Τουρκία απειλεί την Κύπρο για την αγορά του ισραηλινού Barak ΜΧ

Το ισραηλινό σύστημα αεράμυνας που φέρεται να έχει φτάσει στην Κύπρο προκαλεί εκνευρισμό στην Τουρκία, η οποία «παρακολουθεί με προσοχή» και απειλεί με «επικίνδυνες συνέπειες».

Σύνταξη
Γερμανία και Ισπανία αναζητούν λύση για το ευρωπαϊκό μαχητικό SCAF ως το τέλος του 2025
«Δεν προχωράμε» 19.09.25

Γερμανία και Ισπανία επιθυμούν λύση για το ευρωπαϊκό αεροσκάφος του μέλλοντος

«Δεν προχωράμε στο σχέδιο» για το ευρωπαϊκό μαχητικό αεροσκάφος του μέλλοντος (SCAF), συμφωνούν Μερτς και Σάντσεθ, αναζητώντας «αμφότεροι λύση το συντομότερο δυνατό».

Σύνταξη
Καναδάς και Μεξικό επιθυμούν «πιο δίκαιη και πιο αποτελεσματική» συμφωνία με τις ΗΠΑ
Τριμερής 19.09.25

Καναδάς και Μεξικό επιθυμούν «πιο δίκαιη» συμφωνία με τις ΗΠΑ

«Είμαστε πιο δυνατοί μαζί», δηλώνει ο πρωθυπουργός του Καναδά παρουσία της προέδρου του Μεξικού, καθώς και οι δυο επιθυμούν μια «πιο δίκαιη και πιο αποτελεσματική» τριμερή συμφωνιά με τις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Γάζα: Οργή στο ΣΑ του ΟΗΕ για το βέτο των ΗΠΑ – «Συγγνώμη που δεν μπορέσαμε να σώσουμε τα παιδιά σας»
ΣΑ του ΟΗΕ 19.09.25

Οργή για τις ΗΠΑ - «Συγγνώμη που δεν μπορέσαμε να σώσουμε τα παιδιά σας»»

Οργισμένα αντέδρασαν κράτη-μέλη του ΣΑ του ΟΗΕ στο βέτο που άσκησαν για ακόμα μια φορά οι ΗΠΑ υπέρ του Ισραήλ, επισημαίνοντας ότι «Τα κλάματα των παιδιών θα έπρεπε να μας ραγίζουν την καρδιά».

Σύνταξη
Γάζα: Συνεχίζει τη γενοκτονία το Ισραήλ, με την «ακλόνητη» υποστήριξη των ΗΠΑ
Γάζα 19.09.25

«Θεέ μου, στείλε έναν πύραυλο να μας ανακουφίσει»

Με την «ακλόνητη» υποστήριξη των ΗΠΑ στα πανιά του, το Ισραήλ εντείνει τις χερσαίες και αεροπορικές επιχειρήσεις του στην πόλη της Γάζας, συνεχίζοντας τη γενοκτονία σε βάρος των Παλαιστινίων.

Σύνταξη
