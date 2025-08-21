newspaper
Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
21.08.2025 | 18:08
Φωτιά στη Σύμη - Επιχειρούν εναέρια μέσα
Σημαντική είδηση:
21.08.2025 | 15:07
Συναγερμός για φωτιά στην Εύβοια - Στη μάχη και 6 εναέρια μέσα
Σημαντική είδηση:
21.08.2025 | 15:37
Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Αρκαδία - Επιχειρούν και εναέρια μέσα
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Μπούμερανγκ οι δασμοί Τραμπ: Οι ΗΠΑ δεν είναι πια το παγκόσμιο κέντρο
Οικονομία 21 Αυγούστου 2025 | 17:41

Μπούμερανγκ οι δασμοί Τραμπ: Οι ΗΠΑ δεν είναι πια το παγκόσμιο κέντρο

«Το πρώτο βήμα είναι να κάνεις παραχωρήσεις στις ΗΠΑ. Το δεύτερο είναι να κοιτάξεις αλλού»».

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πρέπει να πάρετε μια δύσκολη απόφαση; Πέστε για ύπνο!

Πρέπει να πάρετε μια δύσκολη απόφαση; Πέστε για ύπνο!

Spotlight

Υποτίθεται ότι η οικονομική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ θα ενίσχυε τη θέση των ΗΠΑ στην παγκόσμια αγορά, υποτάσσοντας το παγκόσμιο εμπόριο στα θελήματα της Ουάσιγκτον με εκτόξευση δασμών. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Economist, η μεγαλύτερη αγορά του κόσμου είναι σήμερα λιγότερο σημαντική στο διεθνές εμπόριο απ’ όσο ήταν κάποτε και ο Τραμπ αυτό το επιδεινώνει.

Ενώ στις αρχές του αιώνα, οι ΗΠΑ αντιστοιχούσαν στο 1/5 των παγκόσμιων εισαγωγών, σήμερα έχουν ξεπέσει μόλις στο 1/8.

Ακόμη κι όταν οι χώρες κλείνουν συμφωνίες δασμών με τον Ντόναλντ Τραμπ για να εξασφαλίσουν πρόσβαση στην αγορά, καταρτίζουν παράλληλα εναλλακτικές, υπογραμμίζει το βρετανικό δημοσίευμα.

Όπως το έθεσε ένας Νοτιοκορεάτης αξιωματούχος: «Το πρώτο βήμα είναι να κάνεις παραχωρήσεις στην Αμερική. Το δεύτερο είναι να κοιτάξεις αλλού»».

«Σε όλο τον κόσμο, οι κυβερνήσεις αντισταθμίζουν τον κίνδυνο του τέλους της παλιάς οικονομικής τάξης με διάφορους τρόπους. Κάποιες στηρίζουν τις εγχώριες επιχειρήσεις με επιδοτήσεις και προστατευτισμό. Άλλες αναζητούν νέες αγορές» αναφαφέρει ο Economist.

Οι πιο τολμηρές, μάλιστα αναφέρει το δημοσίευμα, σφυρηλατούν συμμαχίες για να αντισταθμίσουν τη δύναμη της Αμερικής.

«Για πολλούς, η επιλογή δεν είναι ανάμεσα στην υποταγή στην Ουάσινγκτον ή μια χομπσιανή «φυσική κατάσταση», αλλά ανάμεσα σε βραχυπρόθεσμες λύσεις και μακροπρόθεσμες εναλλακτικές» τονίζει χαρακτηριστικά ο Economist.

Η Βραζιλία ανακοίνωσε πακέτο πιστώσεων 6 δισ. δολαρίων, που περιλαμβάνει φοροαπαλλαγές και κρατικές εγγυήσεις αγορών. Με τα δημόσια οικονομικά ήδη υπό πίεση, το σχέδιο τρόμαξε τους επενδυτές.

Ο Καναδάς ακολούθησε παρόμοια γραμμή, δεσμευόμενος για σχεδόν 1 δισ. δολάρια στήριξης της βιομηχανίας ξυλείας. Ο Καναδάς και η Ιαπωνία επιβάλλουν νέους δασμούς στις εισαγωγές μετάλλων.

Το υπουργείο Εμπορίου της Νότιας Αφρικής πρότεινε πολιτικές που θα επιτρέπουν στους εξαγωγείς να συντονίζονται στο κόστος μεταφορών και να χτίζουν από κοινού υποδομές, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει να παρακάμπτονται οι αντιμονοπωλιακοί κανόνες.

Η Ινδία διπλασιάζει τις προσπάθειές της στην καμπάνια “Made in India”. Στις 15 Αυγούστου ο πρωθυπουργός της χώρας, Narendra Modi, εξήρε την αυτάρκεια σε όλα, από την ενέργεια έως τα μαχητικά αεροσκάφη. «Αν συνεχίσουμε να είμαστε “vocal for local”, θα πετύχουμε ευημερία», δήλωσε. Αν και μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει εκτεταμένη ανταπόδοση κατά του Τραμπ, ο κίνδυνος είναι ότι ο μιμητικός προστατευτισμός θα πολλαπλασιαστεί, αυξάνοντας το κόστος για όλους.

Αναζητούν νέες αγορές

Ο Economist συνεχίζει τονίζοντας πως πιο ελπιδοφόρα είναι η αναζήτηση νέων αγορών, «καθώς από την Ασία έως την Αφρική, οι κυβερνήσεις σπρώχνουν τις επιχειρήσεις προς το εξωτερικό με ταμεία εξαγωγών και κίνητρα».

Η Σιγκαπούρη και η Νότια Κορέα, για παράδειγμα, χρηματοδοτούν μικρές εταιρείες για να ανιχνεύσουν ευκαιρίες στη Νότια Ασία, τη Μέση Ανατολή και το Μεξικό. Κάποιες ήδη ανακατευθύνουν το εμπόριο. Οι Νοτιοαφρικανοί αγρότες στέλνουν περισσότερα προϊόντα στην Κίνα και πιέζουν την ΕΕ να χαλαρώσει τους κανόνες φυτοϋγείας για τα εσπεριδοειδή.

Οι κατασκευαστές ενδυμάτων του Λεσότο -που κάποτε είχαν προσανατολιστεί σε αμερικανικές εταιρείες όπως η Gap και η Levi’s- στρέφονται σε περιφερειακούς αγοραστές και δοκιμάζουν τη ζήτηση στην Ασία.

Οι εξαγωγείς καφέ της Βραζιλίας, που βρέθηκαν αντιμέτωποι με αμερικανικό δασμό 50%, αυξάνουν τις αποστολές προς τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή, όπου οι όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν κατά τρία πέμπτα πέρυσι.

Ωστόσο, ακόμη και με τέτοια διαφοροποίηση, η αντικατάσταση της Αμερικής  πάρει χρόνο. Το πιο καθοριστικό, όμως, είναι οι νέες συμμαχίες. Ο Καναδάς και το Μεξικό, οι δύο γείτονες της Αμερικής και εταίροι στη Συμφωνία ΗΠΑ–Μεξικού–Καναδά (USMCA), έρχονται πιο κοντά καθώς η Αμερική γίνεται λιγότερο αξιόπιστη.

Πολλές από τις χώρες των BRICS έχουν βρεθεί στο στόχαστρο της οργής του Τραμπ και γι’ αυτό αντιδρούν. Οι ΗΠΑ σήμερα αγοράζουν μόνο το 1/6 των ινδικών προϊόντων και το 1/7 των βραζιλιάνικων εξαγωγών, ενώ πριν δύο δεκαετίες ήταν το ¼.

«Ως ομάδα, τα μέλη των BRICS εμπορεύονται πλέον μεταξύ τους περισσότερα αγαθά απ’ ό,τι με την Αμερική και το χάσμα διευρύνεται. Η ολοκλήρωση επιταχύνεται μετά τους δασμούς του Τραμπ».

Κίνα, ο νικητής

Τέλος, ο Economist εκτιμά πως ο μεγαλύτερος κερδισμένος από τις νέες συμμαχίες μπορεί να είναι η Κίνα.

Οι εξαγωγές της προς τον παγκόσμιο νότο έχουν διπλασιαστεί από το 2015 και πουλά πλέον περισσότερα στη Νότια και Νοτιοανατολική Ασία, τη Λατινική Αμερική και τη Μέση Ανατολή απ’ ό,τι στην Αμερική και τη δυτική Ευρώπη.

Τον Ιούλιο, παρότι οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ κατέρρευσαν, οι συνολικές της εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 7% σε ετήσια βάση. Οι δασμοί του Τραμπ έχουν βαθύνει αυτούς τους δεσμούς. Τον Ιούνιο ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ υποσχέθηκε να καταργήσει σχεδόν όλους τους δασμούς στις εισαγωγές από την Αφρική, ενώ συμμετέχει σε συνόδους κορυφής με ηγέτες της Λατινικής Αμερικής και της Νοτιοανατολικής Ασίας.

Η Κίνα και η Ένωση Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας -που φιλοξενεί το 1/4 του παγκόσμιου πληθυσμού και το 1/5 του παγκόσμιου ΑΕΠ- αναμορφώνουν τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου τους, η οποία αναμένεται να επικυρωθεί μέχρι το τέλος του έτους.

Στο μεταξύ, οι σχέσεις με την Ινδία ξεπαγώνουν. Ινδικές εταιρείες εξερευνούν κοινά έργα με κινεζικές ομολόγους στην ηλεκτροκίνηση και τις μπαταρίες, ενώ ο Ναρέντρα Μόντι αναμένεται να επισκεφθεί την Κίνα για πρώτη φορά εδώ και επτά χρόνια.

«Ο κ. Τραμπ ήθελε την Αμερική στο κέντρο του παγκόσμιου εμπορίου. Τα πράγματα δεν πάνε σύμφωνα με το σχέδιο» καταλήγει το βρετανικό δημοσίευμα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Πάουελ: Στο Τζάκσον Χολ υπό την «δαμόκλειο σπάθη» του Τραμπ

Πάουελ: Στο Τζάκσον Χολ υπό την «δαμόκλειο σπάθη» του Τραμπ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πρέπει να πάρετε μια δύσκολη απόφαση; Πέστε για ύπνο!

Πρέπει να πάρετε μια δύσκολη απόφαση; Πέστε για ύπνο!

Ακίνητα
Ακίνητα: «Φωτιά» η ζήτηση στα ελληνικά νησιά

Ακίνητα: «Φωτιά» η ζήτηση στα ελληνικά νησιά

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Προχωρά η επισημοποίηση της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ και ΕΕ – Λεπτομερή σχέδια «δείχνουν» πιθανή μείωση δασμών
Διεθνής Οικονομία 21.08.25

Προχωρά η επισημοποίηση της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ και ΕΕ – Λεπτομερή σχέδια «δείχνουν» πιθανή μείωση δασμών

Σε τροχιά επισημοποίησης έχει μπει η εμπορική συμφωνία ΗΠΑ και ΕΕ, με κοινή δήλωση που εκδόθηκε την Πέμπτη να αντιπροσωπεύει πρόοδο στις συζητήσεις

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Οι τουρίστες στρέφονται ξανά στο «coolcation»
Αλλαγή συνηθειών 21.08.25

Οι τουρίστες στρέφονται ξανά στο «coolcation»

Οι τουρίστες απομακρύνονται από τα παραδοσιακά καλοκαιρινά hotspots της Ευρώπης εν μέσω ανησυχιών για καύσωνα και μαινόμενες πυρκαγιές και προτιμούν τη νέα τάση που λέγεται: coolcation.

Σύνταξη
Σε τι στοχεύει το ψηφιακό ευρώ – Τι φοβάται η ΕΚΤ και γιατί το χρειάζονται οι Ευρωπαίοι
Πότε αναμένεται 20.08.25

Σε τι στοχεύει το ψηφιακό ευρώ - Τι φοβάται η ΕΚΤ και γιατί το χρειάζονται οι Ευρωπαίοι

«Αν δεν παράσχουμε ένα ψηφιακό ισοδύναμο του ευρώ, θα αποτύχουμε να εκπληρώσουμε την ευθύνη μας ως ΕΚΤ απέναντι στους ανθρώπους που υπηρετούμε», προειδοποιεί ο Πιέρο Τσιπολόνε

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Ριέκα – ΠΑΟΚ
Europa League 21.08.25

LIVE: Ριέκα – ΠΑΟΚ

LIVE: Ριέκα – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Ριέκα – ΠΑΟΚ, για τα play offs του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη OPEN TV.

Σύνταξη
Απομεινάρια βυθισμένης πόλης 2.000 ετών ανασύρθηκαν από τη θάλασσα ανοιχτά της Αλεξάνδρειας [βίντεο]
Δείτε βίντεο 21.08.25

Απομεινάρια βυθισμένης πόλης 2.000 ετών ανασύρθηκαν από τη θάλασσα ανοιχτά της Αλεξάνδρειας

Γερανοί ανέβασαν αγάλματα από τα βάθη βυθισμένης τοποθεσίας που οι Αρχές λένε ότι μπορεί να είναι επέκταση της αρχαίας πόλης της Κανώπου

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αλέξης Τσίπρας: 7 χρόνια μετά την Ιθάκη της κρίσης, ήρθε η ώρα να πω την αλήθεια μου – Μου λείπει η ενεργός πολιτική
Πολιτική Γραμματεία 21.08.25

Αλέξης Τσίπρας: 7 χρόνια μετά την Ιθάκη της κρίσης, ήρθε η ώρα να πω την αλήθεια μου – Μου λείπει η ενεργός πολιτική

«Ήρθε η ώρα να αποκαλύψω την αλήθεια και να διορθώσω ορισμένους μύθους που κυκλοφορούν για το 2015», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη που παραχώρησε στην γαλλική εφημερίδα για την έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια στις 21 Αυγούστου 2018

Σύνταξη
Νετανιάχου: Άμεσες διαπραγματεύσεις για απελευθέρωση ομήρων και κατάπαυση πυρός στη Γάζα
Κόσμος 21.08.25

Έναρξη διαπραγματεύσεων για απελευθέρωση ομήρων και κατάπαυση πυρός στη Γάζα ανακοίνωσε ο Νετανιάχου

Εντολή να ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου με όρους αποδεκτούς για το Ισραήλ έδωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύνταξη
LIVE: Άντερλεχτ – ΑΕΚ
Conference League 21.08.25

LIVE: Άντερλεχτ – ΑΕΚ

LIVE: Άντερλεχτ – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την αναμέτρηση Άντερλεχτ – ΑΕΚ, για τα playoffs του Conference League. Τηλεοπτική κάλυψη COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Η Apollonia μηνύει την εταιρεία διαχείρισης της περιουσίας του Prince – Το χρονικό της υπόθεσης
Δικαστική διαμάχη 21.08.25

Η Apollonia μηνύει την εταιρεία διαχείρισης της περιουσίας του Prince – Το χρονικό της υπόθεσης

Η Patricia Apollonia Kotero πρωταγωνίστησε ως Apollonia στην ταινία «Purple Rain» του Prince το 1984 και από τότε χρησιμοποιεί το όνομα για τις εμφανίσεις της, ένα podcast και άλλες δραστηριότητες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Το καράβι ξεκόλλησε από τα βράχια» με τη συμφωνία για το χρέος που πέτυχε η κυβέρνηση Τσίπρα
Οικονομολόγοι εξηγούν 21.08.25

«Το καράβι ξεκόλλησε από τα βράχια» με τη συμφωνία για το χρέος που πέτυχε η κυβέρνηση Τσίπρα

Η συμφωνία για το χρέος, στην οποία η κυβέρνηση Τσίπρα επέμεινε και έκλεισε τον Ιούνιο του 2018, ήταν το κλειδί για την οριστική έξοδο της χώρας από τα μνημόνια, με σημαντικό όφελος για τη χώρα που το εξαργυρώνει μέχρι σήμερα. Πλέον το αναγνωρίζουν και οι αντίπαλοί της.

Ειδικός Συνεργάτης
LIVE: Παναθηναϊκός – Σάμσουνσπορ
Europa League 21.08.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Σάμσουνσπορ

LIVE: Παναθηναϊκός – Σάμσουνσπορ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Σάμσουνσπορ, για τα playoffs του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
O Lil Nas X εισήχθη σε νοσοκομείο – Κυκλοφορούσε με εσώρουχα σε κεντρικό δρόμο και κάτοικοι κάλεσαν την αστυνομία
Το περιστατικό 21.08.25

O Lil Nas X εισήχθη σε νοσοκομείο – Κυκλοφορούσε με εσώρουχα σε κεντρικό δρόμο και κάτοικοι κάλεσαν την αστυνομία

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το TMZ, τα ξημερώματα της Πέμπτης, 21 Αυγούστου, ο ράπερ Lil Nas X περπατούσε στη μέση ενός κεντρικού δρόμου, φορώντας μόνο τα εσώρουχά του και καουμπόικες μπότες.

Σύνταξη
Εκτός Καμπ Νου η Μπαρτσελόνα για το Champions League
Ποδόσφαιρο 21.08.25

Εκτός Καμπ Νου η Μπαρτσελόνα για το Champions League

Η Μπαρτσελόνα θα δώσει όλα τα παιχνίδια της League Phase στο Μοντζουίκ επειδή το Spotify Camp Nou δεν περνάει την επιθεώρηση της UEFA. Νέα καθυστέρηση στην επιστροφή της στην φυσική της έδρα

Βάιος Μπαλάφας
«Η Ρωσία μας στοχεύει σκόπιμα» – Πώς οι επιθέσεις σε μαιευτήρια οδήγησαν στη μείωση γεννήσεων στην Ουκρανία
Δημογραφική κρίση 21.08.25

«Η Ρωσία μας στοχεύει σκόπιμα» – Πώς οι επιθέσεις σε μαιευτήρια οδήγησαν στη μείωση γεννήσεων στην Ουκρανία

Μαρτυρίες γυναικών που δηλώνουν ότι έχουν χάσει την επιθυμία να γεννήσουν, μετά από περισσότερες από 80 επιθέσεις που εξαπέλυσε η Ρωσία σε μαιευτήρια στην Ουκρανία από την έναρξη του πολέμου

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ολυμπιακός: Τεράστια η ζήτηση των εισιτηρίων για το παιχνίδι με το Βόλο στο Πανθεσσαλικό
Ποδόσφαιρο 21.08.25

Ολυμπιακός: Τεράστια η ζήτηση των εισιτηρίων για το παιχνίδι με το Βόλο στο Πανθεσσαλικό

Μαζική θα είναι για άλλη μια φορά η παρουσία των φιλάθλων του Ολυμπιακού στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για το ματς με τον Βόλο καθώς μέσα σε 24 ώρες έχουν «φύγει» πάνω από 2.500 εισιτήρια.

Σύνταξη
LIVE: Βόλφσμπεργκερ – Ομόνοια
Conference League 21.08.25

LIVE: Βόλφσμπεργκερ – Ομόνοια

LIVE: Βόλφσμπεργκερ – Ομόνοια. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση Βόλφσμπεργκερ – Ομόνοια, για τα play offs του Conference League.

Σύνταξη
LIVE: Μπραν – ΑΕΚ Λάρνακας
Europa League 21.08.25

LIVE: Μπραν – ΑΕΚ Λάρνακας

LIVE: Μπραν – ΑΕΚ Λάρνακας. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση Μπραν – ΑΕΚ Λάρνακας, για τα play offs του Europa League.

Σύνταξη
Η Ελένη Πετρουλάκη στέλνει ένα ενδυναμωτικό μήνυμα για την εικόνα του σώματος, ενώ απολαμβάνει τις διακοπές της
«Όχι κριτική» 21.08.25

Η Ελένη Πετρουλάκη στέλνει ένα ενδυναμωτικό μήνυμα για την εικόνα του σώματος, ενώ απολαμβάνει τις διακοπές της

Η γνωστή γυμνάστρια Ελένη Πετρουλάκη, πόζαρε φορώντας το μπικίνι της επάνω σε ένα βράχο και θέλησε να υπενθυμίσει στους θαυμαστές της ότι ένα σώμα δεν είναι μόνο η όψη του - αλλά και η ιστορία του.

Σύνταξη
Το μέλλον της Ασίας είναι η…Ουκρανία
«Αυταρχική διπλωματία» 21.08.25

Το μέλλον της Ασίας είναι η...Ουκρανία

Καθώς η Ουάσιγκτον έχει αντιστρέψει την πορεία της εις βάρος της Ουκρανίας, οι ασιάτες σύμμαχοι ανησυχούν μην βρεθούν το ίδιο εκτεθειμένοι όπως το Κίεβο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΑΕΚ: Ελεύθεροι μετά το πέρας της αναμέτρησης με την Άντερλεχτ οι 30 οπαδοί της που προσήχθησαν
Ποδόσφαιρο 21.08.25

ΑΕΚ: Ελεύθεροι μετά το πέρας της αναμέτρησης με την Άντερλεχτ οι 30 οπαδοί της που προσήχθησαν

Οι Αρχές των Βρυξελλών αναμένεται να αφήσουν ελεύθερους τους 30 οπαδούς της ΑΕΚ μετά την ολοκλήρωση του αγώνα με την Άντερλεχτ για τα πλέι οφ του Conference League.

Σύνταξη
Τα παιδιά κάνουν εργασίες με ΑΙ, θετικό ή αρνητικό; Μάλλον περίπλοκο
Και γιατί όχι; 21.08.25

Τα παιδιά κάνουν εργασίες με ΑΙ, θετικό ή αρνητικό; Μάλλον περίπλοκο

Με προβληματισμό αντιμετωπίζουν οι γονείς την ΑΙ όσον αφορά τα σχολικά μαθήματα των παιδιών τους, καθώς η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης για εργασίες έχει αυξηθεί κατακόρυφα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Τούρκικη μαφία: Ποιοι είναι οι 6 Τούρκοι που έκαναν χλιδάτη ζωή στη Ελλάδα – Ο μαφιόζος Ρέιζ και η θωρακισμένη Mercedes
Ελλάδα 21.08.25

Τούρκικη μαφία: Ποιοι είναι οι 6 Τούρκοι που έκαναν χλιδάτη ζωή στη Ελλάδα – Ο μαφιόζος Ρέιζ και η θωρακισμένη Mercedes

Αρχηγός μιας από της μεγαλύτερες συμμορίες της τουρκικής μαφίας φέρεται να είναι ο 29χρονος με το όνομα Ρέιζ που συνελήφθη μαζί με άλλους 5 Τούρκους στην Αττική

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Τουρκία: Σάλος με τουρίστρια που κάνει pole dancing σε στύλο με την τουρκική σημαία
InShorts 21.08.25

Τουρκία: Σάλος με τουρίστρια που κάνει pole dancing σε στύλο με την τουρκική σημαία

Η τουρίστρια φέρεται να έκανε τον αισθησιακό χορό της στην κορυφή της ακρόπολης του Ουχισάρ, ενός από τους σημαντικούς προορισμούς της περιοχής της Καππαδοκίας, που περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025
Απόρρητο