# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
Οι δασμοί του Τραμπ σπρώχνουν τη Λατινική Αμερική σε μια νέα «χαμένη δεκαετία»
Διεθνής Οικονομία 19 Αυγούστου 2025

Οι δασμοί του Τραμπ σπρώχνουν τη Λατινική Αμερική σε μια νέα «χαμένη δεκαετία»

Με τις οικονομίες ήδη σε επιβράδυνση, η πολιτική προστατευτισμού του Τραμπ πλήττει ανισομερώς τις χώρες της περιοχής, απειλώντας να βαθύνει τη στασιμότητα και να ενισχύσει τις αδυναμίες τους.

Γιώργος Μαζιάς
ΕπιμέλειαΓιώργος Μαζιάς
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Η Λατινική Αμερική φαίνεται πως κινδυνεύει να βυθιστεί σε μια νέα «χαμένη δεκαετία». Οι δασμοί που έχει επιβάλει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, οι υψηλότεροι από τη δεκαετία του ’30, επιβαρύνουν τις ήδη εύθραυστες οικονομίες της περιοχής και απειλούν να ακυρώσουν την όποια δυναμική ανάκαμψης. Ήδη, η Cepal (Οικονομική Επιτροπή για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική) προειδοποιεί ότι η περιοχή θα αναπτυχθεί μόλις κατά 2,2% το 2025, χαμηλότερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο (2,9%) και αισθητά χαμηλότερα σε σχέση με άλλες αναδυόμενες περιοχές, όπως η Ασία.

Το σενάριο της νέας κρίσης θα είναι το τρίτο μέσα σε μισό αιώνα, μετά το πλήγμα της δεκαετίας του ’80 λόγω του χρέους, και την περίοδο 2015-2024, όταν η πανδημία και οι γεωπολιτικές εντάσεις κράτησαν την ανάπτυξη κοντά στο 1%. Σήμερα, πέρα από τις διαρθρωτικές αδυναμίες –υψηλή ανισότητα, πολιτική πόλωση, αδύναμοι θεσμοί και ευάλωτες αγορές εργασίας–, οι εξωτερικοί κραδασμοί οξύνουν την κατάσταση.

Ο «λαστίχος» δασμών που επέβαλε η Ουάσιγκτον έχει ανισομερή επίδραση:

Αργεντινή: δασμοί μόλις 10%, με τον Χαβιέρ Μιλέι να αξιοποιεί την πολιτική του εγγύτητα στον Τραμπ.

Βραζιλία: δασμοί έως και 50% σε πολλές εξαγωγές, τιμωρητικά για την πολιτική Λούλα.

Μεξικό: 25% στα αυτοκίνητα και 50% σε χάλυβα, αλουμίνιο και χαλκό, με τις δύο πλευρές να παζαρεύουν ακόμη.

Χιλή: δασμοί 10-20% αλλά με τον χαλκό στο απυρόβλητο, καθώς θεωρείται κρίσιμος για την αμερικανική τεχνολογία.

Κολομβία: ο καφές πλήττεται με 50%, ενώ το πετρέλαιο εξαιρείται.

Περού: παραμένει στη χαμηλή κλίμακα (10%).

Οι παθογένειες παραμένουν

Τα αποτελέσματα είναι εμφανή: η ανάπτυξη της Βραζιλίας θα πέσει στο 2,3% (από 3,4% το 2024), το Μεξικό αγγίζει τη στασιμότητα με μόλις 0,3%, ενώ Χιλή και Περού κινούνται γύρω στο 2,4%-3,1%. Αντίθετα, η Κολομβία αναμένεται να επιταχύνει στο 2,5%, ενώ η Αργεντινή προβλέπεται να εκτιναχθεί στο 5%, χάρη στο πρόγραμμα σταθεροποίησης της κυβέρνησης Μιλέι και την εντυπωσιακή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.

Παράλληλα, οι χρόνιες παθογένειες παραμένουν: εξαιρετικά υψηλή φοροδιαφυγή (433 δισ. δολάρια ετησίως), ανεπάρκεια δημοσίων επενδύσεων, αδύναμες εργασιακές συνθήκες (23 στους 50 εργαζόμενους χωρίς συμβάσεις), καθώς και διαρκή προβλήματα διακυβέρνησης. Σ’ αυτά προστίθενται η κλιματική κρίση και η διεθνής γεωπολιτική αστάθεια, που καθιστούν ακόμη πιο δυσχερή την προοπτική εξόδου από τον φαύλο κύκλο.

Η Cepal καλεί τις χώρες να κινητοποιήσουν εσωτερικούς και εξωτερικούς πόρους για να αποφύγουν μια τρίτη χαμένη δεκαετία. Χωρίς όμως πολιτική βούληση για μεταρρυθμίσεις και διεθνή στήριξη, η Λατινική Αμερική κινδυνεύει να βυθιστεί ξανά σε χρόνια στασιμότητα, τη στιγμή που άλλες αναδυόμενες περιοχές επιταχύνουν το βηματισμό τους.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Κόσμος
Ουκρανία: Ο στόχος για τριμερή Τραμπ – Πούτιν – Ζελένσκι επετεύχθη – Το «κλειδί» και τα «αγκάθια»

Ουκρανία: Ο στόχος για τριμερή Τραμπ – Πούτιν – Ζελένσκι επετεύχθη – Το «κλειδί» και τα «αγκάθια»

Business
ΔΕΗ – Motor Oil: «Πράσινο» στους περιβαλλοντικούς όρους για το πρώτο κοινό έργο ΑΠΕ

ΔΕΗ – Motor Oil: «Πράσινο» στους περιβαλλοντικούς όρους για το πρώτο κοινό έργο ΑΠΕ

inWellness
inTown
