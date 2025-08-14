Οι Αμερικανοί δεν καταλαβαίνουν από… δασμούς
Από τυριά στο Σινσινάτι μέχρι ποδήλατα και περούκες στο Σεντ Λούις, οι δασμοί Τραμπ αγγίζουν το πορτοφόλι των καταναλωτών – με διαφορετική όμως ένταση σε κάθε πόλη
Στην καρδιά της αμερικανικής ενδοχώρας, οι βιτρίνες γεμίζουν ακόμη με περίεργα τρόπαια – από 799 λίβρες προβολόνε σε τυροκομικά ψυγεία μέχρι πολύχρωμα ποδήλατα και περούκες υψηλής ποιότητας.
Όμως, πίσω από τις βιτρίνες, ένας αόρατος επισκέπτης – ο νέος γύρος δασμών του Ντόναλντ Τραμπ – αρχίζει να επηρεάζει τιμές, κέρδη και διαθέσεις.
Σε άλλες πόλεις, όμως οι επιπτώσεις μοιάζουν μακρινές, αναφέρουν στα ρεπορτάζ τους οι Financial Times .
Σε άλλες, είναι ήδη εδώ.
Δασμοί Τραμπ: Στο Σινσινάτι η αγορά ανθίζει, παρά την ανησυχία
Στο Jungle Jim’s International Market, θρυλικό κατάστημα στο Οχάιο που φιλοξενεί προϊόντα από 75 χώρες, οι πωλήσεις είναι «στα ύψη».
Ο ιδιοκτήτης, Τζιμ Μποναμίνιο, επεκτείνει το πάρκινγκ κατά 250 θέσεις, ενώ στο εσωτερικό οι καταναλωτές αγοράζουν ακόμη και διπλάσια ακριβά καλαμπόκια – αρκεί να μην τα καθαρίσουν μόνοι τους.
Παρά τα ανησυχητικά εθνικά στοιχεία για την κατανάλωση και τις προβλέψεις ειδικών για επιβράδυνση λόγω των δασμών, η πόλη δείχνει ανθεκτική.
Η ανεργία μένει κάτω από 5%, οι τιμές κατοικιών ανέβηκαν 5,2% το πρώτο εξάμηνο του 2025 και τα καταστήματα γεμίζουν.
Όπως λέει ο οικονομικός ερευνητής Μπράντον Ραντ, «οι άνθρωποι εξακολουθούν να ανοίγουν το πορτοφόλι τους».
Κάποιοι καταναλωτές κάνουν μικρές προσαρμογές – φθηνότερα απορρυπαντικά, ακύρωση συνδρομών, αγορά αυτοκινήτου νωρίτερα για να αποφύγουν μελλοντικές αυξήσεις – αλλά χωρίς πανικό.
Άλλοι παραδέχονται ότι η συζήτηση για δασμούς είναι περισσότερο θέμα ειδήσεων παρά καθημερινής εμπειρίας.
Σεντ Λούις: Οι αυξήσεις είναι ήδη εδώ
Στο Σεντ Λούις του Μισούρι, η εικόνα είναι διαφορετική.
Ο Μάικ Γουάις, ιδιοκτήτης αλυσίδας καταστημάτων ποδηλάτων, βλέπει τις τιμές να αυξάνονται κατά 10% μέσα σε λίγες εβδομάδες.
Ένα ποδήλατο που κόστιζε 730 δολάρια τώρα πωλείται 800, με τις ανατιμήσεις να γίνονται σχεδόν καθημερινά.
Στα είδη ομορφιάς, η Τρινίτα Ρόουντς πληρώνει έως και 30% παραπάνω για πραγματικά μαλλιά ανθρώπου από την Κίνα, ενώ περούκες και συνθετικά μαλλιά έχουν εκτοξευθεί σε τιμές.
Στα παιχνίδια, η Stonemaier Games καλείται να καλύψει δασμούς που φτάνουν τα 600.000 δολάρια ετησίως.
Ακόμη και οι τοπικοί αποσταγματοποιοί, όπως η Switchgrass Spirits, αν και προμηθεύονται σιτηρά και βαρέλια από τις ΗΠΑ, πληρώνουν τώρα περισσότερα για μπουκάλια και φελλούς από την Ευρώπη.
Οικονομία σε αναμονή
Οι δασμοί του Τραμπ – που φτάνουν τα υψηλότερα επίπεδα δασμολογίας σε έναν αιώνα – έχουν προκαλέσει αβεβαιότητα.
Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα τηρεί στάση αναμονής, αλλά αρκετοί οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι τα αποθέματα προϊόντων που αγοράστηκαν σε προ-δασμολογικές τιμές τελειώνουν.
Στο Σινσινάτι, ο Μποναμίνιο προβλέπει ότι οι πραγματικές αυξήσεις ίσως έρθουν το 2026: «Αν με ρωτάτε, το σόου δεν έχει ξεκινήσει ακόμη», λέει στους Financial Times.
Στο Σεντ Λούις, όμως, οι μικρές επιχειρήσεις νιώθουν ήδη την πίεση – και οι καταναλωτές μετρούν τα δολάρια πριν από κάθε αγορά.
Πηγή: ΟΤ
