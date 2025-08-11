ΗΠΑ: Αναστολή δασμών στην Κίνα για άλλες 90 μέρες – Εν αναμονή συμφωνίας

Λίγες ώρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία για την επιβολή δασμών στα εισαγόμενα προϊόντα από την Κίνα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε νέα αναστολή του μέτρου.

Σύμφωνα με το δίκτυο CNBC, που επικαλείται αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε υπέγραψε διάταγμα με το οποίο αναστέλλει για άλλες 90 ημέρες τους δασμούς.

Η νέα απόφαση αναστολής των δασμών ήταν το αναμενόμενο αποτέλεσμα του πρόσφατου γύρου συνομιλιών μεταξύ διαπραγματευτών από τις ΗΠΑ και την Κίνα. Οι αξιωματούχοι των δύο χωρών είχαν συναντηθεί στη Στοκχόλμη στα τέλη του προηγούμενου μήνα.

Δεν ανακοινώθηκε κάποια σημαντική πρόοδος όσον αφορά συμφωνία στη Στοκχόλμη. Ωστόσο, ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Κίνας για το εμπόριο, Λι Τσενγκάνγκ, είχε τότε δηλώσει ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να προωθήσουν την παράταση της 90ήμερης εκεχειρίας στους δασμούς που επιτεύχθηκε στα μέσα Μαΐου. Δεν είχε διευκρινίσει πότε και για πόσο διάστημα θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ μια τέτοια παράταση.

Η δυσκολία για συμφωνία με την Κίνα

Μετά από μήνες απειλών για υψηλούς δασμούς εναντίον των εμπορικών εταίρων, ο Τραμπ έχει εξασφαλίσει εμπορικές συμφωνίες με την ΕΕ, την Ιαπωνία και άλλους. Ωστόσο, η οικονομία της Κίνας και ο έλεγχός της στις παγκόσμιες ροές σπάνιων γαιών καθιστούν τις συνομιλίες Ουάσιγκτον-Πεκίνου ιδιαίτερα περίπλοκες.

Τον Μάιο, και οι δύο πλευρές απέφυγαν την επιβολή τριψήφιων δασμών η μία στην άλλη, κάτι που θα ισοδυναμούσε με διμερές εμπορικό εμπάργκο.

Η απόφαση για παράταση ελήφθη, παρά το γεγονός επίσης ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απειλήσει την Κίνα με επιπρόσθετους δασμούς, γιατί αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο. Είχε πει ότι θα είναι ανάλογοι με αυτούς που θα επιβάλει στην Ινδία (25%) για τον ίδιο λόγο.