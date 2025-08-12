newspaper
Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

ps. post
scriptum

Από τα Χανιά άραγε ο ηγέτης βλέπει καλά τις φωτιές για να συντονίζει την κατάσβεση ή χάνει καμία λήψη ανάμεσα στα κοκτέιλ

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
ΗΠΑ: Νέο ρεκόρ εσόδων από δασμούς, αλλά το έλλειμμα διευρύνεται
Διεθνής Οικονομία 12 Αυγούστου 2025 | 22:45

ΗΠΑ: Νέο ρεκόρ εσόδων από δασμούς, αλλά το έλλειμμα διευρύνεται

Αυξάνεται η ανησυχία για την ποιότητα των στοιχείων στις ΗΠΑ – Τι συμβαίνει με το BLS

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Εκδικητική αναβλητικότητα ύπνου: Πώς θα την νικήσετε

Εκδικητική αναβλητικότητα ύπνου: Πώς θα την νικήσετε

Spotlight

Τα έσοδα από τους τελωνειακούς δασμούς στις ΗΠΑ κατέγραψαν νέο μηνιαίο ρεκόρ τον Ιούλιο, χωρίς ωστόσο αυτό να αποτρέψει τη διεύρυνση του δημοσιονομικού ελλείμματος, γεγονός που αναδεικνύει τις συνεχιζόμενες προκλήσεις για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, τα έσοδα από δασμούς ανήλθαν στα 28 δισεκατομμύρια δολάρια τον Ιούλιο, σημειώνοντας αύξηση 273% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Παράλληλα, το μηνιαίο έλλειμμα του προϋπολογισμού διαμορφώθηκε στα 291 δισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένο κατά 10% σε σύγκριση με πέρυσι, μετά τις σχετικές προσαρμογές για ημερολογιακές διαφορές.

Καθώς το οικονομικό έτος πλησιάζει στη λήξη του τον Σεπτέμβριο, οι ΗΠΑ φαίνεται να οδεύουν προς ακόμη ένα υψηλό έλλειμμα.

Για το δεκάμηνο έως τον Ιούλιο, το έλλειμμα ανέρχεται σε 1,63 τρισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που είναι κατά 4% μικρότερο σε σχέση με πέρυσι, εφόσον ληφθούν υπόψη οι ημερολογιακές διαφορές και αφαιρεθεί ο αντίκτυπος των αναβαλλόμενων φορολογικών πληρωμών που εισπράχθηκαν το 2024, όπως ανέφεραν αξιωματούχοι του Υπουργείου Οικονομικών σε δημοσιογράφους.

Πόσα είναι τα έσοδα από τους δασμούς

Μέχρι στιγμής στο τρέχον οικονομικό έτος, τα έσοδα από δασμούς έχουν φτάσει τα 142 δισεκατομμύρια δολάρια. Τον Ιούνιο, η αυξημένη είσπραξη δασμών συνέβαλε ώστε η κυβέρνηση να καταγράψει ένα σπάνιο μηνιαίο πλεόνασμα 27 δισεκατομμυρίων δολαρίων — το πρώτο θετικό αποτέλεσμα για μήνα Ιούνιο από το 2015.

Για το σύνολο του 2025, τα έσοδα από δασμούς ενδέχεται να φτάσουν τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ. Όπως δήλωσε ο ίδιος στο MSNBC, «υπάρχει πιθανότητα το ποσό αυτό να είναι υψηλότερο» το 2026.

Ωστόσο, το νομοσχέδιο για τη φορολογία και τις δαπάνες που προώθησε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ψηφίστηκε τον προηγούμενο μήνα, αναμένεται από τους περισσότερους οικονομολόγους, αλλά και από το ανεξάρτητο Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου, να επιδεινώσει τα δημοσιονομικά ελλείμματα των ΗΠΑ την επόμενη δεκαετία.

Το αυξημένο κόστος εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους, μαζί με τις μεγαλύτερες δαπάνες για το Medicare και την Κοινωνική Ασφάλιση, εξακολουθούν να αποτελούν βασικούς παράγοντες της αύξησης του ελλείμματος σε σχέση με την προ πανδημίας περίοδο.

Αμετάβλητος ο πληθωρισμός, «ανακούφιση» στις αγορές

Στο μέτωπο του πληθωρισμού, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) παρέμεινε αμετάβλητος τον Ιούλιο, καθώς διαμορφώθηκε στο 2,7% σε ετήσια βάση, ποσοστό χαμηλότερο από τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων που ανέμεναν άνοδο 2,8%. Σε μηνιαία βάση, ο ΔΤΚ αυξήθηκε κατά 0,2% σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας (BLS), επίδοση που ήταν σύμφωνη με τις προβλέψεις του Dow Jones.

Εξαιρουμένων των ευμετάβλητων τιμών τροφίμων και ενέργειας, ο δομικός ΔΤΚ αυξήθηκε κατά 0,3% σε μηνιαία βάση και 3,1% σε ετήσια, έναντι προβλέψεων για 0,3% και 3% αντίστοιχα. Οι αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) θεωρούν γενικά τον δομικό πληθωρισμό ως καλύτερο δείκτη για τις μακροπρόθεσμες τάσεις.

Η αύξηση του κόστους στέγασης κατά 0,2% αποτέλεσε τον βασικό παράγοντα ανόδου του δείκτη, ενώ οι τιμές των τροφίμων παρέμειναν σταθερές και η ενέργεια υποχώρησε κατά 1,1%. Οι τιμές των καινούργιων οχημάτων, που επηρεάζονται από τους δασμούς, έμειναν επίσης αμετάβλητες, ενώ τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και φορτηγά σημείωσαν άνοδο 0,5%.

Οι αγορές αντέδρασαν θετικά στα στοιχεία

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές αντέδρασαν θετικά στα στοιχεία αυτά και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αξιοποίησε τον συγκρατημένο πληθωρισμό για να ενισχύσει τη θέση του ότι οι καταναλωτές δεν θα επωμιστούν το κόστος των δασμών.

Όπως ανέφερε στην πλατφόρμα Truth Social, «οι δασμοί δεν έχουν προκαλέσει πληθωρισμό ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα για τη χώρα», ενώ παράλληλα επέκρινε οικονομολόγους της Goldman Sachs για, όπως είπε, λανθασμένες προβλέψεις σχετικά με τον αντίκτυπο των δασμών.

Αμφισβήτηση για την ποιότητα των δεδομένων

Την ίδια στιγμή, εντείνονται οι ανησυχίες για την ποιότητα των κυβερνητικών εκθέσεων σχετικά με τον πληθωρισμό και την απασχόληση, μετά τις περικοπές στον προϋπολογισμό και το προσωπικό του BLS, που οδήγησαν στην αναστολή συλλογής δεδομένων για τμήματα του καλαθιού του ΔΤΚ σε ορισμένες περιοχές της χώρας.

Οι ανησυχίες αυτές ενισχύθηκαν μετά την απομάκρυνση της επικεφαλής του BLS, Ερίκα ΜακΈνταρφερ, στις αρχές του μήνα, έπειτα από την ανακοίνωση στοιχείων που έδειχναν σχεδόν μηδενική αύξηση της απασχόλησης τον Ιούλιο.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ πρότεινε για τη θέση του επικεφαλής της στατιστικής υπηρεσίας τον οικονομολόγο του Heritage Foundation, Ε. Τζ. Άντονι, ο οποίος έχει ασκήσει κριτική στο BLS, προκαλώντας ανησυχία σε ορισμένους οικονομολόγους. Ο Αντόνι συμμετείχε στο «Project 2025», το αμφιλεγόμενο σχέδιο των συντηρητικών για την αναδιάρθρωση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Το BLS ανέστειλε τη συλλογή ορισμένων δεδομένων μετά από χρόνια υποχρηματοδότησης, τόσο από κυβερνήσεις των Ρεπουμπλικανών όσο και των Δημοκρατικών. Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί από την εκστρατεία της κυβέρνησης Τραμπ για αναδιάρθρωση της ομοσπονδιακής διοίκησης μέσω περικοπών δαπανών και απολύσεων δημοσίων υπαλλήλων.

Ποια στατιστικά σταμάτησε να συλλέγει

Επικαλούμενο την ανάγκη «ευθυγράμμισης του φόρτου εργασίας των ερευνών με τα διαθέσιμα μέσα», το BLS ανέστειλε πλήρως τη συλλογή δεδομένων για τον ΔΤΚ σε μία πόλη στη Νεμπράσκα, τη Γιούτα και τη Νέα Υόρκη. Επίσης, έχει διακόψει τη συλλογή στο 15% του δείγματος στις υπόλοιπες 72 περιοχές, κατά μέσο όρο. Αυτό έχει οδηγήσει το BLS να χρησιμοποιεί υπολογιστικές συμπληρώσεις (imputations) για να καλύψει τα κενά στις πληροφορίες.

Το ποσοστό χρήσης της μεθόδου «different cell imputation» στα δεδομένα του ΔΤΚ αυξήθηκε στο 32% από μόλις 10% τον Ιούλιο του 2024. Η συγκεκριμένη μέθοδος, που εφαρμόζεται όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές στην αρχική γεωγραφική περιοχή, διατηρεί την κατηγορία του προϊόντος αλλά επεκτείνει τη γεωγραφική αναφορά.

Η μέθοδος «home cell», που θεωρείται υψηλότερης ποιότητας, χρησιμοποιεί τη μέση τιμή του ίδιου προϊόντος στην ίδια τοποθεσία. Η αυξανόμενη εξάρτηση από μεθόδους χαμηλότερης ποιότητας εντείνει την αβεβαιότητα για την ακρίβεια των επίσημων οικονομικών δεικτών.

Πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
ΗΠΑ: Νέο ρεκόρ εσόδων από δασμούς, αλλά το έλλειμμα διευρύνεται

ΗΠΑ: Νέο ρεκόρ εσόδων από δασμούς, αλλά το έλλειμμα διευρύνεται

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εκδικητική αναβλητικότητα ύπνου: Πώς θα την νικήσετε

Εκδικητική αναβλητικότητα ύπνου: Πώς θα την νικήσετε

Wall Street
Wall Street: Ρεκόρ σε S&P 500 και Nasdaq με «οδηγό» τον πληθωρισμό

Wall Street: Ρεκόρ σε S&P 500 και Nasdaq με «οδηγό» τον πληθωρισμό

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Δεύτερες σκέψεις για το κρατικό επενδυτικό ταμείο στη Νορβηγία – Τι θα κάνει με το Ισραήλ
Διεθνής Οικονομία 13.08.25

Δεύτερες σκέψεις για το κρατικό επενδυτικό ταμείο στη Νορβηγία – Τι θα κάνει με το Ισραήλ

Στη Νορβηγία το κρατικό επενδυτικό ταμείο της χώρας κατείχε μετοχές σε 65 ισραηλινές εταιρείες στο τέλος του 2024, συνολικής αξίας 1,95 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Σύνταξη
Η νέα απειλή για το ευρώ δεν είναι το δολάριο – Τι φοβούνται αξιωματούχοι της ΕΚΤ
Stablecoins 12.08.25

Η νέα απειλή για το ευρώ δεν είναι το δολάριο – Τι φοβούνται αξιωματούχοι της ΕΚΤ

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι φοβούνται ότι οι ελπίδες για κυριαρχία του ευρώ θα διαψευσθούν. O ανταγωνισμός δεν θα έρθει από το δολάριο, αλλά από τα stablecoins, τα κρυπτονομίσματα, που συνδέονται με αυτό.

Σύνταξη
Ποια είναι η πλουσιότερη χώρα στον κόσμο; Τρεις διεκδικούν τον τίτλο – ανάλογα με το μέτρο σύγκρισης
Economist 12.08.25

Ποια είναι η πλουσιότερη χώρα στον κόσμο; Τρεις διεκδικούν τον τίτλο – ανάλογα με το μέτρο σύγκρισης

Αυτό που κάνει τις χώρες πλούσιες δεν είναι πάντα το ΑΕΠ, ούτε ο μέσος μισθός των κατοίκων της. Μια ανάλυση με βάση τρεις διαφορετικές παραμέτρους δείχνει ότι ο ορισμός δεν πρέπει να δίνεται εύκολα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το Πεκίνο «σφίγγει τη βίδα» στο λίθιο
Αγωνία στην αγορά 12.08.25

Το Πεκίνο «σφίγγει τη βίδα» στο λίθιο

Η προσωρινή παύση της CATL στο Γιτσούν εκτοξεύει τις τιμές, πυροδοτεί ράλι μετοχών και ανοίγει debate για τον στρατηγικό έλεγχο της παραγωγής

Γεώργιος Μαζιάς
Ποια καλλυντικά πάνε… πανεπιστήμιο
Διεθνής Οικονομία 12.08.25

Ποια καλλυντικά πάνε… πανεπιστήμιο

Εκτός των δικών της καταστημάτων και των malls, κινείται η Bath & Body Works για να προωθήσει τα καλλυντικά - Οι στόχοι για τη Gen Z

Σύνταξη
Δασμοί: Ο εμπορικός πόλεμος δεν τελείωσε – Αυτή είναι μόνο η αρχή, τι ακολουθεί – Τα μπρος πίσω του Τραμπ
Δασμών συνέχεια 11.08.25

Ο εμπορικός πόλεμος δεν τελείωσε - Αυτή είναι μόνο η αρχή, τι ακολουθεί - Τα μπρος πίσω του Τραμπ

Οι δασμοί που επιβάλλει ο Ντόναλντ Τραμπ αλλάζουν το παγκόσμιο οικονομικό σκηνικό - Η τακτική που χρησιμοποιεί η Κίνα - Ποιοι ευνοούνται από τις εξαιρέσεις του Αμερικανού προέδρου

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ρωσία – Βόρεια Κορέα: Ο Πούτιν ενημέρωσε τον Κιμ για τη σύνοδο κορυφής με Τραμπ στην Αλάσκα
Συμφωνία συνεργασίας 13.08.25

Ρωσία – Βόρεια Κορέα: Ο Πούτιν ενημέρωσε τον Κιμ για τη σύνοδο κορυφής με Τραμπ στην Αλάσκα

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο πρόεδρος της Ρωσίας με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν τον ενημέρωσε για τη σύνοδο για την Ουκρανία με τοn Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο Νετανιάχου ονομάζει τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων της Γάζα «μετανάστευση»
Βολικός ευφημισμός 13.08.25

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου ονομάζει τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων της Γάζα «μετανάστευση»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι «θα επιτραπεί» στους κατοίκους της Γάζας να ξεφύγουν από τον πόλεμο και να μεταναστεύουν στο εξωτερικό. «Αυτό γίνεται σε κάθε πόλεμο», είπε.

Σύνταξη
Πύρινα μέτωπα: Οι μονάδες υγείας του ΕΚΑΒ που επιχειρούν στο πεδίο
Τα πύρινα μέτωπα 13.08.25 Upd: 01:35

Πύρινα μέτωπα: Οι μονάδες υγείας του ΕΚΑΒ που επιχειρούν στο πεδίο

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μεταφέρουν τραυματίες και ασθενείς σε νοσοκομεία: 52 διακομιδές από τα μέτωπα των πυρκαγιών, οι περισσότερες για αναπνευστικά προβλήματα. Ανάμεσά τους δύο τραυματίες πυροσβέστες

Σύνταξη
Δεύτερες σκέψεις για το κρατικό επενδυτικό ταμείο στη Νορβηγία – Τι θα κάνει με το Ισραήλ
Διεθνής Οικονομία 13.08.25

Δεύτερες σκέψεις για το κρατικό επενδυτικό ταμείο στη Νορβηγία – Τι θα κάνει με το Ισραήλ

Στη Νορβηγία το κρατικό επενδυτικό ταμείο της χώρας κατείχε μετοχές σε 65 ισραηλινές εταιρείες στο τέλος του 2024, συνολικής αξίας 1,95 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Σύνταξη
Champions League: Πέρασαν στα playoffs οι Μπενφίκα και Μπριζ των Παυλίδη και Τζόλη
Ποδόσφαιρο 13.08.25

Champions League: Πέρασαν στα playoffs οι Μπενφίκα και Μπριζ των Παυλίδη και Τζόλη

Η Μπριζ του Χρήστου Τζόλη επιβλήθηκε με 3-2 της Σάλτσμπουργκ και πέρασε στα playoffs του Champions League. Την πρόκριση πανηγύρισε και η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη που επικράτησε με 2-0 της Νις.

Σύνταξη
Επί ποδός το Λιμενικό – Συμμετέχει στον απεγκλωβισμό ανθρώπων σε Χίο και Αχαΐα
Επικίνδυνες φωτιές 12.08.25

Επί ποδός το Λιμενικό – Συμμετέχει στον απεγκλωβισμό ανθρώπων σε Χίο και Αχαΐα

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις απεγκλωβισμού πολιτών από το Λιμενικό, σε Πάτρα και Χίο, όπου μαίνονται πυρκαγιές. Οι δυνάμεις που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Δεν νομιμοποιούμαι και δεν θα παραδώσω την χώρα μου
Κόσμος 12.08.25

Δεν νομιμοποιούμαι και δεν θα παραδώσω τη χώρα μου, λέει ο Ζελένσκι

Το Ντονμπάς δεν παραχωρείται σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος πέρα από ζητήματα νομοθεσίας αναφέρει πως από το Ντονμπάς η Ρωσία θα μπορεί να επιτίθεται στο διηνεκές.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σύγκρουση Μελόνι-αντιπολίτευσης για την τουριστική περίοδο – Ακρίβεια και χαμηλοί μισθοί μπλοκάρουν τις διακοπές των Ιταλών
Συμβαίνει και αλλού 12.08.25

Σύγκρουση Μελόνι-αντιπολίτευσης για την τουριστική περίοδο – Ακρίβεια και χαμηλοί μισθοί μπλοκάρουν τις διακοπές των Ιταλών

«Όποιος αγαπά τη χώρα του, δεν τη διασύρει ενώπιον όλου του κόσμου, με κίνητρο το πολιτικό συμφέρον», δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι, κατηγορώντας την ιταλική αντιπολίτευση

Σύνταξη
Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι, πριν από τη «διερευνητική» σύνοδο με Πούτιν
Δημιουργώντας κλίμα 12.08.25

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι, πριν από τη «διερευνητική» σύνοδο με Πούτιν

Μειώνει τις προσδοκίες για τη σύνοδο Τραμπ-Πούτιν ο Λευκός Οίκος. Μιλά για «διερευνητική συνάντηση», επισημαίνοντας ότι η μία από τις εμπόλεμες πλευρές δεν θα βρίσκεται στην Αλάσκα.

Σύνταξη
Ενημέρωση από την Πυροσβεστική: Πλήθος επικίνδυνων ενεργών εστιών – 4.850 πυροσβέστες επιχειρούν στις φωτιές
Ελλάδα 12.08.25

Ενημέρωση από την Πυροσβεστική: Πλήθος επικίνδυνων ενεργών εστιών – 4.850 πυροσβέστες επιχειρούν στις φωτιές

Ενημέρωση της Πυροσβεστικής δίνει λεπτομερείς πληροφορίες για τις φωτιές που είναι σε εξέλιξη σε όλη την χώρα, με την κατάσταση να είναι ιδιαίτερα δύσκολη σε πολλές περιοχές

Σύνταξη
Κωνσταντινούπολη: Συνάντηση Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον πρεσβευτή των ΗΠΑ
Εν όψει Σεπτεμβρίου 12.08.25

Κωνσταντινούπολη: Συνάντηση Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον πρεσβευτή των ΗΠΑ

Τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο επισκέφθηκε ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Τουρκία, Τόμας Μπάρακ. Μεταξύ των θεμάτων που συζήτησαν, η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

Σύνταξη
Βορειοκορεάτες δηλώνουν στο BBC ότι o Κιμ Γιονγκ Ουν τους στέλνει να εργαστούν «σαν σκλάβοι» στη Ρωσία
Απάνθρωπες συνθήκες 12.08.25

Βορειοκορεάτες δηλώνουν στο BBC ότι o Κιμ Γιονγκ Ουν τους στέλνει να εργαστούν «σαν σκλάβοι» στη Ρωσία

Η Ρωσία έχει επανειλημμένα στραφεί προς την Πιονγιάνγκ για να τη βοηθήσει στον πόλεμο, χρησιμοποιώντας τους πυραύλους, τα πυροβόλα όπλα και τους στρατιώτες της

Σύνταξη
Stalking: Πώς η εμμονική παρακολούθηση αυξάνει τον κίνδυνο για έμφραγμα ή εγκεφαλικό στις γυναίκες
Ψυχολογική δυσφορία 12.08.25

Stalking: Πώς η εμμονική παρακολούθηση αυξάνει τον κίνδυνο για έμφραγμα ή εγκεφαλικό στις γυναίκες

Τουλάχιστον μία στις τρεις γυναίκες έχει βιώσει stalking. Το χρόνιο στρες που προκαλεί αυτή η συμπεριφορά μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία τους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πάφος – Ντιναμό Κιέβου 2-0: Στα playoffs του Champions League οι Κύπριοι – Προκρίσεις για Κοπεγχάγη και Φενερμπαχτσέ
Ποδόσφαιρο 12.08.25

Πάφος – Ντιναμό Κιέβου 2-0: Στα playoffs του Champions League οι Κύπριοι – Προκρίσεις για Κοπεγχάγη και Φενερμπαχτσέ

Η Πάφος δίπλωσε τις νίκες της απέναντι στην Ντιναμό Κιέβου, επικρατώντας με 2-0 εντός έδρας και πανηγύρισε την πρόκριση στα playoffs του Champions League. Δείτε αναλυτικά και τα υπόλοιπα αποτελέσματα.

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025
Απόρρητο