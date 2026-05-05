newspaper
Τρίτη 05 Μαϊου 2026
weather-icon 13o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Οι πιο «καυτές» διαδρομές των ιδιωτικών τζετ μας δείχνουν που ταξιδεύει ο πλούτος
Διεθνής Οικονομία 05 Μαΐου 2026, 06:00

Οι πιο «καυτές» διαδρομές των ιδιωτικών τζετ μας δείχνουν που ταξιδεύει ο πλούτος

Η ραγδαία αύξηση των ταξιδιών με ιδιωτικά τζετ σε βασικές διαδρομές πέρυσι υποδηλώνει μια νέα κατανομή του παγκόσμιου πλούτου

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Tai Chi Walking: Μειώστε το άγχος, βελτιώστε την ισορροπία σας

Tai Chi Walking: Μειώστε το άγχος, βελτιώστε την ισορροπία σας

Spotlight

Έντεκα διαδρομές σημείωσαν αύξηση τουλάχιστον 65% στην κίνηση των ιδιωτικών τζετ πέρυσι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση πλούτου της εταιρείας συμβούλων ακινήτων Knight Frank, η οποία περιελάμβανε στοιχεία από την εταιρεία ιδιωτικής αεροπορίας VistaJet.

Ενώ οι καθιερωμένες διαδρομές, όπως αυτές μεταξύ Νέας Υόρκης και Λονδίνου ή Νέας Υόρκης και Μαϊάμι, συνεχίζουν να κυριαρχούν στη συνολική κίνηση, αυτές οι αναπτυσσόμενες διαδρομές προσφέρουν μια εικόνα των συνηθειών των ατόμων με εξαιρετικά υψηλό καθαρό εισόδημα και στο πού κινείται το κεφάλαιο.

Πέρυσι πραγματοποιήθηκαν 3,9 εκατομμύρια πτήσεις με ιδιωτικά τζετ, σημειώνοντας αύξηση 4,6% σε σχέση με το 2024, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας αεροπορικών πληροφοριών WingX που δημοσιεύθηκαν νωρίτερα φέτος.

«Παρατηρούμε ότι ο παγκόσμιος πλούτος γίνεται όλο και πιο ‘κινητός’, με πελάτες που ζουν σε πολλές πόλεις και ηπείρους», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Ian Moore, εμπορικός διευθυντής της VistaJet.

Κοιτώντας μπροστά στο 2026, μια σημαντική επιφύλαξη που θα μπορούσε να αλλάξει τον χάρτη των ιδιωτικών τζετ είναι ο πόλεμος στο Ιράν, ο οποίος έχει επιβραδύνει τα ταξίδια προς κόμβους της Μέσης Ανατολής.

Ακολουθούν οι 11 διαδρομές ιδιωτικών τζετ των οποίων η κίνηση αυξήθηκε ραγδαία μέσα στο 2025, σύμφωνα με το Business Insider.

Τζέντα και Ριάντ: αύξηση 269%

Η τριψήφια αύξηση σε αυτή την εσωτερική διαδρομή, μεταξύ της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας, του Ριάντ, και της λιμενικής πόλης Τζέντα, αντανακλά τη μεταμόρφωση της Σαουδικής Αραβίας σε παγκόσμια πρωτεύουσα πλούτου.

Ο πληθυσμός των δισεκατομμυριούχων της χώρας προβλέπεται να τριπλασιαστεί σχεδόν τα επόμενα πέντε χρόνια, ενώ οι τιμές των πολυτελών ακινήτων στο Ριάντ αυξήθηκαν κατά 78% μεταξύ 2020 και 2025, σύμφωνα με την έκθεση της Knight Frank.

Σαουδική Αραβία, Ριάντ

Αμπού Ντάμπι και Λονδίνο: αύξηση 238%

Οι επενδύσεις στο Αμπού Ντάμπι έχουν γνωρίσει άνθηση τα τελευταία πέντε χρόνια, με την εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων KKR και τον γίγαντα των hedge funds Ray Dalio να ανοίγουν νέα γραφεία στην πόλη.

Με τους πλούσιους Λονδρέζους, ειδικότερα, να επιδιώκουν να μεταφέρουν κεφάλαια εκτός της πόλης λόγω των αυστηρότερων φορολογικών κανονισμών, το Αμπού Ντάμπι έχει καταστεί ανταγωνιστής του Ντουμπάι ως χρηματοοικονομικό κέντρο των ΗΑΕ.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Αμπού Ντάμπι

Ναντάκετ και Νέα Υόρκη: αύξηση 192%

Το Ναντάκετ ήταν πάντα ένας δημοφιλής προορισμός διακοπών για τους υπερπλούσιους, με δισεκατομμυριούχους όπως ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Google Έρικ Σμιντ και ο Τσαρλς Σουάμπ.

Η αύξηση των πτήσεων μεταξύ Νέας Υόρκης και Ναντάκετ «υπογραμμίζει την άνοδο του τρόπου ζωής με διπλή κατοικία στις ΗΠΑ», αναφέρει η έκθεση. Αντί να περνούν μία ή δύο εβδομάδες στο Ναντάκετ το καλοκαίρι, οι πλούσιοι ταξιδεύουν πιο συχνά μεταξύ της κύριας και της δευτερεύουσας κατοικίας τους.

Ρόκπορτ, Μασαχουσέτη, Ηνωμένες Πολιτείες

Νίκαια και Πάλμα: αύξηση 137%

Αυτή η μεσογειακή διαδρομή μεταξύ Νίκαιας, στη Γαλλία, και Πάλμα, στο ισπανικό νησί της Μαγιόρκα, υποδεικνύει δημοφιλείς προορισμούς καλοκαιρινών διακοπών για τους πλούσιους — και τα σούπερ γιοτ τους.

Το περασμένο καλοκαίρι, το γιοτ του David Geffen έπλεε στα ανοιχτά της Μαγιόρκα, φιλοξενώντας την Oprah Winfrey, τη Gayle King και την Kris Jenner, ενώ το σούπερ γιοτ Koru του Jeff Bezos ταξίδευε στη Γαλλική Ριβιέρα.

Πάλμα, Ισπανία

Λονδίνο και Σαμεντάν: αύξηση 137%

Τα ταξίδια με ιδιωτικά τζετ μεταξύ του αεροδρομίου Φάρνμπορο, κοντά στο Λονδίνο, και του αεροδρομίου Σαμεντάν στην Ελβετία, κοντά στο πολυτελές χιονοδρομικό κέντρο Σεντ Μόριτζ, έχουν σημειώσει άνοδο καθώς αυξάνεται η τάση της διαμονής σε πολλαπλές τοποθεσίες.

Ωστόσο, δεν πρόκειται μόνο για διακοπές. Με ένα αυστηρότερο φορολογικό καθεστώς που επηρεάζει τους πλούσιους στο Ηνωμένο Βασίλειο, ορισμένοι μεταφέρουν το κεφάλαιό τους στην Ελβετία, έναν προορισμό πιο φιλικό προς τη φορολογία.

Αεροδρόμιο Engadin, Plazza Aviatica, Σαμεντάν, Ελβετία

Ουάσιγκτον DC, και Γουάιτ Πλέινς: αύξηση 107%

Η διαδρομή μεταξύ της Ουάσιγκτον και του Γουάιτ Πλέινς, ενός προαστίου της Νέας Υόρκης, αποτελεί τον «διάδρομο κυβέρνησης-χρηματοοικονομικών», σύμφωνα με την έκθεση.

Κάννες και Παρίσι: 100%

Παγκόσμια φεστιβάλ και εκδηλώσεις, όπως το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών και το Cannes Lions, φέρνουν κάθε χρόνο διασημότητες και επιχειρηματίες στην πόλη της νότιας Γαλλίας.

Οι Κάννες γνωρίζουν επίσης έξαρση στις πτήσεις με ιδιωτικά αεροσκάφη το καλοκαίρι, με τους πλούσιους να ταξιδεύουν στα πολυτελή θέρετρα και τα σούπερ γιοτ που βρίσκονται διάσπαρτα κατά μήκος της ακτής.

Μπόκα Ράτον και Νέα Υόρκη: 70%

Η Μπόκα Ράτον, όπως και πολλοί άλλοι προορισμοί στη Νότια Φλόριντα, έχει γνωρίσει μια εισροή πλούτου. Καθώς ο «τρόπος ζωής σε δύο τοποθεσίες» γίνεται όλο και πιο δημοφιλής, ο αριθμός των πτήσεων προς την πόλη του Παλμ Μπιτς Κάουντι έχει αυξηθεί.

Μουμπάι και Νέο Δελχί: αύξηση 66%

Όπως και στη Σαουδική Αραβία, η αυξανόμενη οικονομική δύναμη της Ινδίας έχει οδηγήσει σε περισσότερες πτήσεις εσωτερικού μεταξύ των κύριων κόμβων της.

Μαζί με τις ΗΠΑ και την Κίνα, η Ινδία υπήρξε σημαντικός μοχλός της παγκόσμιας αύξησης της δημιουργίας πλούτου τα τελευταία πέντε χρόνια, και αυτό δεν αναμένεται να επιβραδυνθεί. Η χώρα αναμένεται να δει τον πληθυσμό των δισεκατομμυριούχων της να αυξάνεται κατά 51% τα επόμενα πέντε χρόνια, με τη Βομβάη, ειδικότερα, να γίνεται κόμβος πλούτου, σύμφωνα με την έκθεση.

Μιλάνο προς Παρίσι: αύξηση 66%

Οι πτήσεις μεταξύ Μιλάνου και Παρισιού, των παγκόσμιων πρωτευουσών της μόδας, αυξήθηκαν λόγω των δεσμών του κλάδου με τον πλούτο.

Οι πλούσιοι Ευρωπαίοι συρρέουν επίσης στο Μιλάνο ως φορολογικό καταφύγιο, λόγω της δομής του ενιαίου φορολογικού συντελεστή της Ιταλίας.

Χονγκ Κονγκ και Τόκιο

Η ιδιωτική αεροπορική κίνηση αυξήθηκε κατά μήκος της διαδρομής μεταξύ Χονγκ Κονγκ και Τόκιο, δύο από τα κέντρα πλούτου της Ασίας.

Το Τόκιο, ειδικότερα, έχει σημειώσει αύξηση της ζήτησης μεταξύ των πλουσίων, η οποία αντικατοπτρίζεται σε αύξηση των τιμών των πολυτελών κατοικιών κατά 58,5% μεταξύ 2024 και 2025, σύμφωνα με την έκθεση.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Ελληνικές τράπεζες: Ανατροπή στο χάρτη του ασφαλιστικού κλάδου φέρνουν οι νέες εξαγορές

Ελληνικές τράπεζες: Ανατροπή στο χάρτη του ασφαλιστικού κλάδου φέρνουν οι νέες εξαγορές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη ως προτεινόμενη πηγή στη Google
Vita.gr
Tai Chi Walking: Μειώστε το άγχος, βελτιώστε την ισορροπία σας

Tai Chi Walking: Μειώστε το άγχος, βελτιώστε την ισορροπία σας

Κόσμος
Τραμπ: Δεν μπορώ να πω αν η εκεχειρία παραμένει σε ισχύ

Τραμπ: Δεν μπορώ να πω αν η εκεχειρία παραμένει σε ισχύ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Eurogroup: Για «στασιμοπληθωριστική τάση», μιλά ο Πιερρακάκης, για «σοκ στασιμοπληθωρισμού» ο Ντομπρόβσκις
Πιερρακάκης - Ντομπρόβσκις 05.05.26

«Στασιμοπληθωριστική τάση» ή «σοκ στασιμοπληθωρισμού»

«Βρισκόμαστε σε μια στασιμοπληθωριστική τάση», δηλώνει ο Κυριάκος Πιερρακάκης, αυτό που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη είναι ένα «σοκ στασιμοπληθωρισμού», παραδέχεται ο Ντομπρόβσκις.

Σύνταξη
Στο χείλος της κρίσης: Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τον τέλειο οικονομικό κυκλώνα
Συμπληγάδες 03.05.26

Στο χείλος της κρίσης: Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τον τέλειο οικονομικό κυκλώνα

Ενώ το φάσμα του στασιμοπληθωρισμού πλανάται στην Ευρωζώνη, τα εξαντλημένα εισοδήματα των καταναλωτών και οι παγωμένες προσλήψεις προμηνύουν μια βαθιά πολιτική κρίση

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Το τέλος της Spirit είναι μόνο η αρχή των δεινών για τις αεροπορικές εταιρείες
ΗΠΑ 03.05.26

Το τέλος της Spirit είναι μόνο η αρχή των δεινών για τις αεροπορικές εταιρείες

Η Spirit Airlines δεν είχε τα χρήματα που χρειαζόταν για να ξεφύγει από την πτώχευση και κατέβασε ρολά μετά την κατάρρευση των προσπαθειών της να λάβει ανακούφιση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ

Ευθύμης Τσιλιόπουλος
Η ενεργειακή κρίση έχει πολύ δρόμο μπροστά – Αλλά οι αγορές ακόμα πετάνε στα σύννεφα
The Economist 03.05.26

Η ενεργειακή κρίση έχει πολύ δρόμο μπροστά – Αλλά οι αγορές ακόμα πετάνε στα σύννεφα

Αν οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου φαίνονται υψηλές, πιθανότατα ακόμη δεν έχουμε δει τίποτα. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει πετρέλαιο στα 150 ευρώ, αλλά η αγορά πετρελαίου στοιχηματίζει σε ανεδαφικά σενάρια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Κοκορομαχίες» στη Γαλλία για… το ψητό κοτόπουλο
Πόλεμος σε αλυσίδα 03.05.26

«Κοκορομαχίες» στη Γαλλία για… το ψητό κοτόπουλο

Μέρες μετά το άνοιγμα του Master Poulet, ο Μπουαμράν έβαλε τσιμεντόλιθους για να εμποδίσει την πρόσβαση στο κατάστημα, υποστηρίζοντας ότι η βεράντα του εστιατορίου είχε στηθεί παράνομα

Ευθύμης Τσιλιόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το κόστος της εξάρτησης της ΕΕ από το ρωσικό αέριο και άλλα διαμόνια στην σύνοδο της Αρμενίας
Κόσμος 05.05.26

Το κόστος της εξάρτησης της ΕΕ από το ρωσικό αέριο και άλλα διαμόνια στην σύνοδο της Αρμενίας

Ένα επαναλαμβανόμενο θέμα στην σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία ήταν οι οδυνηρές και δαπανηρές εξαρτήσεις της Ευρώπης, οι οποίες ήρθαν στο προσκήνιο μετά τη διακοπή της παροχής φυσικού αερίου από την Ρωσία το 2022. Το θέμα έχει αποκτήσει νέα αίσθηση επείγοντος εξαιτίας των κλειστών Στενών του Ορμούζ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Αναπροσανατολισμός στη σκιά Τραμπ – Το υπό πίεση ΝΑΤΟ, η Ευρώπη των διλημμάτων και η ΕΕ ως «πολύφερνη νύφη»
Κρίσιμη καμπή 05.05.26

Αναπροσανατολισμός στη σκιά Τραμπ – Το υπό πίεση ΝΑΤΟ, η Ευρώπη των διλημμάτων και η ΕΕ ως «πολύφερνη νύφη»

Οι συνεχείς απειλές Τραμπ στην Ευρώπη και η αβεβαιότητα στο ΝΑΤΟ εντείνουν τη συζήτηση στην ΕΕ και πέραν αυτής για τα όρια και την ταυτότητα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τραμπ: Δεν μπορώ να πω αν η εκεχειρία παραμένει σε ισχύ – Ιράν: Οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε πολιτικά σκάφη, στο Ορμούζ
Κλιμακώνεται η ένταση 05.05.26

Τραμπ: Δεν μπορώ να πω αν η εκεχειρία παραμένει σε ισχύ – Ιράν: Οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε πολιτικά σκάφη, στο Ορμούζ

Ο Τραμπ αρνήθηκε να απαντήσει αν εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν εξακολουθεί να ισχύει, μετά τις ανταλλαγές πυρών στα Στενά του Ορμούζ - Χώρες του κόλπου καταδίκασαν τις επιθέσεις στα ΗΑΕ - Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στον Λίβανο

Παρασκευή Τσιβόλα
«Σ’ αγαπώ, πατέρα, αλλά μισώ όσα εκπροσωπείς»: Από την ελίτ στον IRA η «περήφανα ένοχη» Ρόουζ Ντάγκντεϊλ
Βερμέερ «καπνός» 05.05.26

«Σ’ αγαπώ, πατέρα, αλλά μισώ όσα εκπροσωπείς»: Από την ελίτ στον IRA η «περήφανα ένοχη» Ρόουζ Ντάγκντεϊλ

Από τα σαλόνια της ελίτ στον IRA, η Ρόουζ Ντάγκντεϊλ γύρισε την πλάτη στην τάξη της και βρέθηκε σε βομβιστικές επιθέσεις και μια ιστορική ληστεία τέχνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το φιλμ Electroma των Daft Punk γιορτάζει 20 χρόνια ζωής
Δύο δεκαετίες μετά 05.05.26

Τα ρομπότ επιστρέφουν - Το φιλμ Electroma των Daft Punk γιορτάζει 20 χρόνια ζωής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Τραϊμπέκα

Δύο δεκαετίες μετά την κυκλοφορία της, η ταινία Electroma των Daft Punk απέκτησε μια βελτιωμένη έκδοση που θα προβληθεί στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Τραϊμπέκα

Σύνταξη
«Πόλεμος» για το φαράγγι της Σαμαριάς
Καυτή πατάτα 05.05.26

«Πόλεμος» για το φαράγγι της Σαμαριάς

Τα τελευταία χρόνια εντείνονται οι πιέσεις της τοπικής κοινωνίας να παραμένει ανοιχτό, όσο περισσότερο γίνεται, το φαράγγι της Σαμαριάς, παρά την αρκετές φορές αντίθετη γνώμη των ειδικών - Μιλούν στο in o Ευθύμης Λέκκας, οι δήμαρχοι Σφακίων και Αγίου Βασιλείου και ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δημοσκόπηση: Τι κυβέρνηση θέλουν οι ψηφοφόροι, ανάλογα με το κόμμα που ψηφίζουν, αν δεν επιτευχθεί αυτονομία
Δημοσκόπηση 05.05.26

Τι κυβέρνηση θέλουν οι ψηφοφόροι, ανάλογα με το κόμμα που ψηφίζουν, αν δεν επιτευχθεί αυτονομία

Ένα σημαντικό εύρημα προκύπτει από νέα δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας για τις διαθέσεις των πολιτών στο υποθετικό σενάριο που δεν καταστεί εφικτό στις επόμενες εκλογές να συγκροτηθεί αυτοδύναμη μονοκομματική κυβέρνηση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ευρωζώνη: Πυκνώνουν τα σύννεφα της ύφεσης – Τα σημάδια, η ανησυχία και το «κοκκίνισμα» των ταμπλό
Οι κίνδυνοι 05.05.26

Πυκνώνουν τα σύννεφα της ύφεσης - Τα σημάδια, η ανησυχία και το «κοκκίνισμα» των ταμπλό

Με δύο πρόσωπα η εικόνα της οικονομίας στην Ευρωζώνη τις τελευταίες εβδομάδες. Από τη μία πλευρά οι δείκτες δείχνουν μια σχετική ανθεκτικότητα αλλά από την άλλη οι πληθωριστικές πιέσεις και οι γεωπολιτικές εντάσεις «κοκκινίζουν» ταμπλό και προβλέψεις. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ρωσία – Ουκρανία: Πούτιν και Ζελένσκι ανακοίνωσαν μονομερή κατάπαυση του πυρός σε διαφορετικές ημερομηνίες
Ζελένσκι - Πούτιν 05.05.26

Κατάπαυση του πυρός στις 7 και 8 εσύ; Στις 5 και 6 εγώ

Σε διαφορετικές ημερομηνίες ανακοίνωσαν κατάπαυση του πυρός Πούτιν και Ζελένσκι, ο ένας για τη νίκη στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, και ο άλλος επειδή «δεν είναι σοβαρό» να γιορτάσει ο ρωσικός στρατός.

Σύνταξη
Ιράν: Σε «αποκλιμάκωση» καλεί η Σαουδική Αραβία μετά την επανέναρξη των πυρών στα Στενά του Ορμούζ
Εκφράζει ανησυχία 05.05.26

Σε «αποκλιμάκωση» στον Κόλπο καλεί η Σαουδική Αραβία

Την «ανάγκη αποκλιμάκωσης, αποχής από κάθε περαιτέρω κλιμάκωση και άσκησης αυτοσυγκράτησης», τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας, μετά τις ανταλλαγές πυρών στον Κόλπο.

Σύνταξη
Παραγουάη: 13 χρόνια κάθειρξη σε γερουσιαστή για ξέπλυμα χρήματος από διακίνηση ναρκωτικών
Διακίνηση ναρκωτικών 05.05.26

13 χρόνια κάθειρξη σε γερουσιαστή μπουμπούκι

Σε 13 χρόνια κάθειρξης για ξέπλυμα χρήματος που προήλθε από διακίνηση ναρκωτικών καταδικάστηκε γερουσιαστής στην Παραγουάη, ο οποίος σχετιζόταν με έναν από τους πλέον καταζητούμενους κακοποιούς.

Σύνταξη
Ουκρανία: Κατάπαυση του πυρός από τα μεσάνυχτα της Τρίτης, ανακοινώνει ο Ζελένσκι
Ουκρανία 05.05.26

Αλλη... κατάπαυση του πυρός ανακοινώνει ο Ζελένσκι

Κατάπαυση του πυρός ανακοίνωσε και ο Ζελένσκι, αλλά από τα μεσάνυχτα της Τρίτης 5 Μαΐου, υπογραμμίζοντας πως «η ανθρώπινη ζωή είναι ασυγκρίτως πολυτιμότερη από τον "εορτασμό" οποιασδήποτε επετείου».

Σύνταξη
Βραζιλία: Μονοκινητήριο αεροσκάφος συντρίβεται σε πολυκατοικία στο Μπέλο Οριζόντε
Τουλάχιστον 2 νεκροί 05.05.26

Συντριβή αεροσκάφους σε πολυκατοικία

Σε βίντεο ντοκουμέντο καταγράφεται η στιγμή που ένα Embraer EMB-721C χάνει ύψος, αποφεύγει με δυσκολία πολυώροφα κτίρια και εντέλει συντρίβεται σε μια πολυκατοικία στο Μπέλο Οριζόντε της Βραζιλίας.

Σύνταξη
Eurogroup: Για «στασιμοπληθωριστική τάση», μιλά ο Πιερρακάκης, για «σοκ στασιμοπληθωρισμού» ο Ντομπρόβσκις
Πιερρακάκης - Ντομπρόβσκις 05.05.26

«Στασιμοπληθωριστική τάση» ή «σοκ στασιμοπληθωρισμού»

«Βρισκόμαστε σε μια στασιμοπληθωριστική τάση», δηλώνει ο Κυριάκος Πιερρακάκης, αυτό που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη είναι ένα «σοκ στασιμοπληθωρισμού», παραδέχεται ο Ντομπρόβσκις.

Σύνταξη
Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι 3-3: Δεν κέρδισε, αλλά έφυγε χαρούμενη σε απίθανο ματς
Ποδόσφαιρο 05.05.26

Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι 3-3: Δεν κέρδισε, αλλά έφυγε χαρούμενη σε απίθανο ματς

Αν και έχανε 0-1, η Έβερτον έκανε μυθική ανατροπή κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι (3-1), αλλά στο φινάλε οι «πολίτες» βρήκαν δύο γκολ και… τσίμπησαν τον βαθμό (3-3) – Προβάδισμα τίτλου για την Άρσεναλ

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 05 Μαϊου 2026
Cookies