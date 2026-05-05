Οι πιο «καυτές» διαδρομές των ιδιωτικών τζετ μας δείχνουν που ταξιδεύει ο πλούτος

Έντεκα διαδρομές σημείωσαν αύξηση τουλάχιστον 65% στην κίνηση των ιδιωτικών τζετ πέρυσι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση πλούτου της εταιρείας συμβούλων ακινήτων Knight Frank, η οποία περιελάμβανε στοιχεία από την εταιρεία ιδιωτικής αεροπορίας VistaJet.

Ενώ οι καθιερωμένες διαδρομές, όπως αυτές μεταξύ Νέας Υόρκης και Λονδίνου ή Νέας Υόρκης και Μαϊάμι, συνεχίζουν να κυριαρχούν στη συνολική κίνηση, αυτές οι αναπτυσσόμενες διαδρομές προσφέρουν μια εικόνα των συνηθειών των ατόμων με εξαιρετικά υψηλό καθαρό εισόδημα και στο πού κινείται το κεφάλαιο.

Πέρυσι πραγματοποιήθηκαν 3,9 εκατομμύρια πτήσεις με ιδιωτικά τζετ, σημειώνοντας αύξηση 4,6% σε σχέση με το 2024, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας αεροπορικών πληροφοριών WingX που δημοσιεύθηκαν νωρίτερα φέτος.

«Παρατηρούμε ότι ο παγκόσμιος πλούτος γίνεται όλο και πιο ‘κινητός’, με πελάτες που ζουν σε πολλές πόλεις και ηπείρους», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Ian Moore, εμπορικός διευθυντής της VistaJet.

Κοιτώντας μπροστά στο 2026, μια σημαντική επιφύλαξη που θα μπορούσε να αλλάξει τον χάρτη των ιδιωτικών τζετ είναι ο πόλεμος στο Ιράν, ο οποίος έχει επιβραδύνει τα ταξίδια προς κόμβους της Μέσης Ανατολής.

Ακολουθούν οι 11 διαδρομές ιδιωτικών τζετ των οποίων η κίνηση αυξήθηκε ραγδαία μέσα στο 2025, σύμφωνα με το Business Insider.

Τζέντα και Ριάντ: αύξηση 269%

Η τριψήφια αύξηση σε αυτή την εσωτερική διαδρομή, μεταξύ της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας, του Ριάντ, και της λιμενικής πόλης Τζέντα, αντανακλά τη μεταμόρφωση της Σαουδικής Αραβίας σε παγκόσμια πρωτεύουσα πλούτου.

Ο πληθυσμός των δισεκατομμυριούχων της χώρας προβλέπεται να τριπλασιαστεί σχεδόν τα επόμενα πέντε χρόνια, ενώ οι τιμές των πολυτελών ακινήτων στο Ριάντ αυξήθηκαν κατά 78% μεταξύ 2020 και 2025, σύμφωνα με την έκθεση της Knight Frank.

Αμπού Ντάμπι και Λονδίνο: αύξηση 238%

Οι επενδύσεις στο Αμπού Ντάμπι έχουν γνωρίσει άνθηση τα τελευταία πέντε χρόνια, με την εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων KKR και τον γίγαντα των hedge funds Ray Dalio να ανοίγουν νέα γραφεία στην πόλη.

Με τους πλούσιους Λονδρέζους, ειδικότερα, να επιδιώκουν να μεταφέρουν κεφάλαια εκτός της πόλης λόγω των αυστηρότερων φορολογικών κανονισμών, το Αμπού Ντάμπι έχει καταστεί ανταγωνιστής του Ντουμπάι ως χρηματοοικονομικό κέντρο των ΗΑΕ.

Ναντάκετ και Νέα Υόρκη: αύξηση 192%

Το Ναντάκετ ήταν πάντα ένας δημοφιλής προορισμός διακοπών για τους υπερπλούσιους, με δισεκατομμυριούχους όπως ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Google Έρικ Σμιντ και ο Τσαρλς Σουάμπ.

Η αύξηση των πτήσεων μεταξύ Νέας Υόρκης και Ναντάκετ «υπογραμμίζει την άνοδο του τρόπου ζωής με διπλή κατοικία στις ΗΠΑ», αναφέρει η έκθεση. Αντί να περνούν μία ή δύο εβδομάδες στο Ναντάκετ το καλοκαίρι, οι πλούσιοι ταξιδεύουν πιο συχνά μεταξύ της κύριας και της δευτερεύουσας κατοικίας τους.

Νίκαια και Πάλμα: αύξηση 137%

Αυτή η μεσογειακή διαδρομή μεταξύ Νίκαιας, στη Γαλλία, και Πάλμα, στο ισπανικό νησί της Μαγιόρκα, υποδεικνύει δημοφιλείς προορισμούς καλοκαιρινών διακοπών για τους πλούσιους — και τα σούπερ γιοτ τους.

Το περασμένο καλοκαίρι, το γιοτ του David Geffen έπλεε στα ανοιχτά της Μαγιόρκα, φιλοξενώντας την Oprah Winfrey, τη Gayle King και την Kris Jenner, ενώ το σούπερ γιοτ Koru του Jeff Bezos ταξίδευε στη Γαλλική Ριβιέρα.

Λονδίνο και Σαμεντάν: αύξηση 137%

Τα ταξίδια με ιδιωτικά τζετ μεταξύ του αεροδρομίου Φάρνμπορο, κοντά στο Λονδίνο, και του αεροδρομίου Σαμεντάν στην Ελβετία, κοντά στο πολυτελές χιονοδρομικό κέντρο Σεντ Μόριτζ, έχουν σημειώσει άνοδο καθώς αυξάνεται η τάση της διαμονής σε πολλαπλές τοποθεσίες.

Ωστόσο, δεν πρόκειται μόνο για διακοπές. Με ένα αυστηρότερο φορολογικό καθεστώς που επηρεάζει τους πλούσιους στο Ηνωμένο Βασίλειο, ορισμένοι μεταφέρουν το κεφάλαιό τους στην Ελβετία, έναν προορισμό πιο φιλικό προς τη φορολογία.

Ουάσιγκτον DC, και Γουάιτ Πλέινς: αύξηση 107%

Η διαδρομή μεταξύ της Ουάσιγκτον και του Γουάιτ Πλέινς, ενός προαστίου της Νέας Υόρκης, αποτελεί τον «διάδρομο κυβέρνησης-χρηματοοικονομικών», σύμφωνα με την έκθεση.

Κάννες και Παρίσι: 100%

Παγκόσμια φεστιβάλ και εκδηλώσεις, όπως το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών και το Cannes Lions, φέρνουν κάθε χρόνο διασημότητες και επιχειρηματίες στην πόλη της νότιας Γαλλίας.

Οι Κάννες γνωρίζουν επίσης έξαρση στις πτήσεις με ιδιωτικά αεροσκάφη το καλοκαίρι, με τους πλούσιους να ταξιδεύουν στα πολυτελή θέρετρα και τα σούπερ γιοτ που βρίσκονται διάσπαρτα κατά μήκος της ακτής.

Μπόκα Ράτον και Νέα Υόρκη: 70%

Η Μπόκα Ράτον, όπως και πολλοί άλλοι προορισμοί στη Νότια Φλόριντα, έχει γνωρίσει μια εισροή πλούτου. Καθώς ο «τρόπος ζωής σε δύο τοποθεσίες» γίνεται όλο και πιο δημοφιλής, ο αριθμός των πτήσεων προς την πόλη του Παλμ Μπιτς Κάουντι έχει αυξηθεί.

Μουμπάι και Νέο Δελχί: αύξηση 66%

Όπως και στη Σαουδική Αραβία, η αυξανόμενη οικονομική δύναμη της Ινδίας έχει οδηγήσει σε περισσότερες πτήσεις εσωτερικού μεταξύ των κύριων κόμβων της.

Μαζί με τις ΗΠΑ και την Κίνα, η Ινδία υπήρξε σημαντικός μοχλός της παγκόσμιας αύξησης της δημιουργίας πλούτου τα τελευταία πέντε χρόνια, και αυτό δεν αναμένεται να επιβραδυνθεί. Η χώρα αναμένεται να δει τον πληθυσμό των δισεκατομμυριούχων της να αυξάνεται κατά 51% τα επόμενα πέντε χρόνια, με τη Βομβάη, ειδικότερα, να γίνεται κόμβος πλούτου, σύμφωνα με την έκθεση.

Μιλάνο προς Παρίσι: αύξηση 66%

Οι πτήσεις μεταξύ Μιλάνου και Παρισιού, των παγκόσμιων πρωτευουσών της μόδας, αυξήθηκαν λόγω των δεσμών του κλάδου με τον πλούτο.

Οι πλούσιοι Ευρωπαίοι συρρέουν επίσης στο Μιλάνο ως φορολογικό καταφύγιο, λόγω της δομής του ενιαίου φορολογικού συντελεστή της Ιταλίας.

Χονγκ Κονγκ και Τόκιο

Η ιδιωτική αεροπορική κίνηση αυξήθηκε κατά μήκος της διαδρομής μεταξύ Χονγκ Κονγκ και Τόκιο, δύο από τα κέντρα πλούτου της Ασίας.

Το Τόκιο, ειδικότερα, έχει σημειώσει αύξηση της ζήτησης μεταξύ των πλουσίων, η οποία αντικατοπτρίζεται σε αύξηση των τιμών των πολυτελών κατοικιών κατά 58,5% μεταξύ 2024 και 2025, σύμφωνα με την έκθεση.