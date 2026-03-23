Ιδιωτικά τζετ: «Χρυσάφι» οι πτήσεις στις χώρες του Κόλπου

Ακόμη και 50.000 δολάρια για ασφάλιστρα «πολεμικού κινδύνου» πληρώνουν οι εταιρείες με ιδιωτικά τζετ, προκειμένου να προσγειωθούν στη Μέση Ανατολή, χρεώσεις που μερικές φορές μπορούν να διπλασιάσουν το κόστος ναύλωσης ενός αεροσκάφους στην περιοχή.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, οι εταιρείες τζετ επιλέγουν να ανεφοδιαστούν με καύσιμα εκτός της περιοχής για να μειώσουν τα ασφάλιστρα, ελαχιστοποιώντας τον χρόνο παραμονής τους στο έδαφος του Κόλπου, σύμφωνα με μεσίτες και εταιρείες.

Πτήσεις με ιδιωτικά τζετ

Η αρχική αύξηση της ζήτησης για ιδιωτικά ταξίδια από τον Κόλπο μετά τις πρώτες αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν αυτό το μήνα έχει υποχωρήσει, καθώς εμπορικές αεροπορικές εταιρείες όπως η Emirates επανεκκινούν τις πτήσεις τους, μετά από δεκάδες χιλιάδες ακυρώσεις τις πρώτες ημέρες του πολέμου. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική κίνηση ναυλωμένων πτήσεων στην περιοχή, με περιορισμούς στον εναέριο χώρο και πλούσιους κατοίκους που προσπαθούν είτε να επιστρέψουν είτε να φύγουν.

«Παραδοσιακά, η τυπική ασφάλιση κάλυπτε τη Μέση Ανατολή χωρίς προβλήματα, αλλά αυτή τη στιγμή απαιτείται πρόσθετη κάλυψη για να επιτραπεί η είσοδος», εξήγησε στους Financial Times ο Τσαρλς Ρόμπινσον, ιδρυτής της πλατφόρμας EnterJet.

«Το κόστος είναι αρκετά υψηλό. Έχουμε δει περιπτώσεις όπου, για ένα μόνο ταξίδι, η ασφάλιση κινδύνου πολέμου από μόνη της ξεπέρασε τα 50.000 δολάρια πέραν της τυπικής τιμής ναύλωσης. Εξαρτάται από το συγκεκριμένο αεροδρόμιο, τον χρόνο παραμονής σε αυτό το αεροδρόμιο, καθώς και από διάφορους όρους της ασφαλιστικής σύμβασης».

Ενώ το τυπικό ασφάλιστρο «κινδύνου πολέμου» είναι γενικά 5.000-10.000 δολάρια, μπορεί να φτάσει έως και τα 50.000 δολάρια επιπλέον των άλλων ασφαλιστικών και λειτουργικών εξόδων για ένα μόνο ταξίδι.

Τρεις φορές επάνω

Οι τιμές για τη ναύλωση αεροσκάφους από τον Κόλπο τριπλασιάστηκαν κατά τις πρώτες ημέρες της σύγκρουσης, όταν τα ιδιωτικά τζετ ήταν ο μόνος τρόπος για να φύγει κανείς από την περιοχή από αεροδρόμια όπως το Μουσκάτ στο Ομάν ή το Νταμάμ στη Σαουδική Αραβία.

Το ξέσπασμα του πολέμου με το Ιράν άφησε εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες εγκλωβισμένους στην περιοχή, με τα μεγάλα αεροδρόμια του Ντουμπάι, του Αμπού Ντάμπι και του Κατάρ να παραμένουν κλειστά ή να λειτουργούν με περιορισμούς για μέρες.

Οι αεροπορικές εταιρείες και οι εταιρείες εκμετάλλευσης ιδιωτικών τζετ αναφέρουν ότι πολλοί από όσους ήθελαν να εγκαταλείψουν την περιοχή από την έναρξη της σύγκρουσης, το έχουν ήδη πράξει. Η British Airways σταμάτησε να προσφέρει καθημερινή πτήση επαναπατρισμού από τη Μουσκάτ του Ομάν την περασμένη εβδομάδα, καθώς δεν κατάφερε να γεμίσει τα αεροσκάφη.

Το αεροδρόμιο του Ντουμπάι, το οποίο εκτελεί καθημερινά έναν αυξανόμενο αριθμό πτήσεων της Emirates, εκτιμά ότι έχει εξυπηρετήσει περίπου 1 εκατομμύριο άτομα στις τρεις εβδομάδες από την έναρξη της σύγκρουσης.

Αν και οι τιμές των ναυλωμένων αεροσκαφών έχουν μειωθεί από την έναρξη της σύγκρουσης πριν από σχεδόν τρεις εβδομάδες, παραμένουν σημαντικά υψηλότερες από το συνηθισμένο, σύμφωνα με εταιρείες εκμετάλλευσης και μεσίτες.

Η ναύλωση ενός μεγάλου τζετ κοστίζει συνήθως περίπου 10.000 λίρες ανά ώρα πτήσης, αν και μετά την έναρξη της σύγκρουσης το κόστος αυτό διπλασιάστηκε σε περίπου 20.000 λίρες, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ασφάλισης.

Η άνοδος των τιμών των καυσίμων των τζετ, που συνδέονται με την τιμή του πετρελαίου η οποία την Πέμπτη έφτασε τα 115 δολάρια το βαρέλι, αποτελεί σημαντικό παράγοντα. Οι τιμές είναι τόσο ρευστές που ένας χειριστής ναυλωμένων πτήσεων έλαβε λογαριασμό ύψους 2.000 ευρώ μετά την προσγείωση του αεροσκάφους στην Ευρώπη, για να καλύψει τις τιμές που είχαν αυξηθεί από τη στιγμή της κράτησης του αεροσκάφους.

Πηγή: ΟΤ