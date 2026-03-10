newspaper
Σημαντική είδηση:
10.03.2026 | 14:19
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό λόγω έργων
Σημαντική είδηση:
10.03.2026 | 10:02
Η Τουρκία αναπτύσσει συστήματα Patriot του ΝΑΤΟ στη Μαλάτια
Αεροπορικά εισιτήρια: «Φωτιά» στις τιμές βάζει ο πόλεμος – Οι εταιρείες που ανακοίνωσαν αυξήσεις
Διεθνής Οικονομία 10 Μαρτίου 2026, 16:40

Αεροπορικά εισιτήρια: «Φωτιά» στις τιμές βάζει ο πόλεμος – Οι εταιρείες που ανακοίνωσαν αυξήσεις

Πρώτες αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια λόγω της ανόδου στα καύσιμα. Τι ανακοίνωσαν μεγάλες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Με το κόστος των καυσίμων να αποτελεί παραδοσιακά το 20% – 25% των λειτουργικών εξόδων των αεροπορικών εταιρειών η μεγάλης κλίμακας σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, εκτός από ανθρώπινο πόνο, προκαλεί και ένα ντόμινο αυξήσεων με τα αεροπορικά εισιτήρια να μην αποτελούν εξαίρεση.

Αυξήσεις στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων κάνουν την εμφάνισή τους, έντεκα μέρες μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι τη Δευτέρα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τα μέσα του 2022, καθώς οι περικοπές στην προσφορά από τη Σαουδική Αραβία και άλλους παραγωγούς πυροδότησαν φόβους για σημαντικές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά.

Το κλείσιμο εναέριων διαδρόμων πάνω από εμπόλεμες ζώνες αναγκάζει τα αεροπλάνα να κάνουν μεγάλες παρακάμψεις γεγονός αυξάνει το κόστος. Τα ασφάλιστρα κινδύνου για τα αεροσκάφη που πετούν κοντά σε εμπόλεμες περιοχές αυξάνονται.

Οι πρώτες ανακοινώσεις αυξήσεων στα αεροπορικά εισιτήρια

Σύμφωνα με το Reuters, η αυστραλιανή Qantas Airways, η σκανδιναβική SAS και η Air New Zealand ανακοίνωσαν την Τρίτη αύξηση των αεροπορικών ναύλων.

Οι τιμές των καυσίμων για αεροσκάφη, που πριν από τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν κυμαίνονταν μεταξύ 85 και 90 δολαρίων ανά βαρέλι, έχουν εκτοξευθεί τα τελευταία 24ωρα στα 150-200 δολάρια ανά βαρέλι, σύμφωνα με την εθνική αεροπορική εταιρεία της Νέας Ζηλανδίας, η οποία ανέστειλε τις οικονομικές της προβλέψεις για το 2026 λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί γύρω από τη σύγκρουση.

Οι αυξήσεις αποτελούν «απαραίτητη την αντίδραση προκειμένου να διατηρηθεί η σταθερότητα και η αξιοπιστία των πτήσεων», δήλωσε εκπρόσωπος της SAS σε δήλωση προς το Reuters, προσθέτοντας ότι η εταιρεία έχει εφαρμόσει «προσωρινή προσαρμογή των τιμών».

Η μεγαλύτερη σκανδιναβική αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε πέρυσι ότι είχε προσωρινά προσαρμόσει την πολιτική «αντιστάθμισης κινδύνου» για τα καύσιμα λόγω των αβέβαιων συνθηκών στην αγορά.

Αρκετές ασιατικές και ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Lufthansa και Ryanair έχουν εφαρμόσει μέτρα αντιστάθμισης κινδύνου για το πετρέλαιο, εξασφαλίζοντας μέρος των προμηθειών καυσίμων τους σε σταθερές τιμές.

Η Finnair, η οποία είχε εξασφαλίσει πάνω από το 80% των αγορών καυσίμων για το πρώτο τρίμηνο, προειδοποίησε, ωστόσο, ότι η διαθεσιμότητα καυσίμων θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο εάν η σύγκρουση συνεχιστεί.

«Μια παρατεταμένη κρίση θα μπορούσε να επηρεάσει όχι μόνο την τιμή των καυσίμων, αλλά και τη διαθεσιμότητά τους, τουλάχιστον προσωρινά», δήλωσε εκπρόσωπος της Finnair, προσθέτοντας ότι κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί ακόμη.

Επιπλέον χρεώσεις

Η Qantas δήλωσε ότι, εκτός από την αύξηση των διεθνών ναύλων, εξετάζει το ενδεχόμενο αναδιάταξης της χωρητικότητας προς την Ευρώπη, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες και οι επιβάτες επιδιώκουν να αποφύγουν τη Μέση Ανατολή, όπου οι επιθέσεις με drones και πυραύλους έχουν περιορίσει τις πτήσεις.

Οι αεροπορικές τιμές έχουν εκτοξευθεί στα ύψη στις διαδρομές Ασίας-Ευρώπης λόγω του κλεισίματος του εναέριου χώρου και των περιορισμών χωρητικότητας, και η Cathay Pacific Airways του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα προσθέσει επιπλέον πτήσεις προς Λονδίνο και Ζυρίχη τον Μάρτιο.

Η Air New Zealand ανακοίνωσε ότι αύξησε τις τιμές των εισιτηρίων οικονομικής θέσης κατά 10 NZ$ στις εγχώριες πτήσεις, κατά 20 NZ$ στις διεθνείς πτήσεις μικρής απόστασης και κατά 90 NZ$ στις πτήσεις μεγάλων αποστάσεων, ενώ ενδέχεται να γίνουν περαιτέρω προσαρμογές στις τιμές και τα δρομολόγια εάν το κόστος των καυσίμων παραμείνει υψηλό.

Η Hong Kong Airlines ανακοίνωσε στον ιστότοπό της ότι θα αυξήσει τις επιπλέον χρεώσεις καυσίμων έως και 35,2% από την Πέμπτη, με τη μεγαλύτερη αύξηση να αφορά τις πτήσεις μεταξύ Χονγκ Κονγκ και Μαλδίβες, Μπαγκλαντές και Νεπάλ.

«Ζυγίζουν» τα νέα δεδομένα οι ευρωπαϊκές εταιρείες

Ωστόσο, ορισμένες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες δήλωσαν ότι δεν βλέπουν την ανάγκη να αναλάβουν άμεσα δράση. Ένας εκπρόσωπος της IAG, ιδιοκτήτριας της British Airways, δήλωσε ότι η εταιρεία είναι καλά προετοιμασμένη για το άμεσο μέλλον και δεν έχει σχέδια να αλλάξει τις τιμές των εισιτηρίων.

Εκτός από το υψηλό κόστος καυσίμων, η συρρίκνωση του εναέριου χώρου εξαιτίας των συγκρούσεων απειλεί επίσης να εκτροχιάσει την παγκόσμια ταξιδιωτική βιομηχανία, καθώς οι πιλότοι αλλάζουν τις διαδρομές τους για να αποφύγουν τη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την Cirium, οι αεροπορικές εταιρείες Emirates, Qatar Airways και Etihad αντιπροσωπεύουν συνολικά περίπου το ένα τρίτο της επιβατικής κίνησης μεταξύ Ευρώπης και Ασίας και μεταφέρουν περισσότερους από τους μισούς επιβάτες από την Ευρώπη προς την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και τα γειτονικά νησιά του Ειρηνικού.

Οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες έχουν ήδη αντιμετωπίσει προβλήματα λόγω της έλλειψης διαθέσιμου εναέριου χώρου που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία, με πολλές από αυτές να αποφεύγουν τον ρωσικό εναέριο χώρο και να πραγματοποιούν μακρύτερες διεθνείς πτήσεις. Τώρα, με ακόμη λιγότερο διαθέσιμο εναέριο χώρο, δηλώνουν ότι η δραστηριότητά τους έχει γίνει ακόμη πιο δύσκολη.

Economy
Fitch: Ανθεκτική η ελληνική οικονομία – Περιορισμένη η έκθεση των τραπεζών στη Μέση Ανατολή

Fitch: Ανθεκτική η ελληνική οικονομία – Περιορισμένη η έκθεση των τραπεζών στη Μέση Ανατολή

Κόσμος
Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Βηρυτό – Παράθυρο Τραμπ για συνομιλίες

Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Βηρυτό – Παράθυρο Τραμπ για συνομιλίες

Μέση Ανατολή: Πώς ο πόλεμος αδειάζει τα πορτοφόλια των Ευρωπαίων – «Όλα θα αυξηθούν»
Διεθνής Οικονομία 10.03.26

Πώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αδειάζει τα πορτοφόλια των Ευρωπαίων - «Όλα θα αυξηθούν»

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει ήδη επηρεάσει τα οικονομικά των πολιτών στην Ευρώπη γεγονός που φαίνεται τόσο στα καύσιμα όσο και στα τρόφιμα

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Οι αγορές περιδινίζονται στο ρυθμό του πολέμου στο Ιράν – Μετά την πτώση… η πρόσκρουση
Ενεργειακή κρίση 10.03.26

Οι αγορές περιδινίζονται στο ρυθμό του πολέμου στο Ιράν – Μετά την πτώση… η πρόσκρουση

Aκόμα και αν ο πόλεμος στο Ιράν τελείωνε αύριο, σενάριο διόλου πιθανό, οι καταναλωτές θα πληρώνουν για μήνες τις αναταράξεις στις αγορές. Ανησυχητική προειδοποίηση της πολυεθνικής τράπεζας Rabobank.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Το Eurogroup προειδοποιεί για παρατεταμένη αστάθεια – Πιέσεις σε ενέργεια και αγορές
Μέση Ανατολή 10.03.26

Προειδοποίηση Eurogroup για παρατεταμένη αστάθεια

Οι υπουργοί Οικονομικών συζήτησαν κατά τη συνεδρίαση του Eurogroup για τις αναταραχές στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας λόγω του πολέμου στο Ιράν και τις επιπτώσεις στην οικονομία της ευρωζώνης.

Σύνταξη
Ιράν: Ποιες κορυφαίες οικονομίες θα «πληρώσουν το μάρμαρο» του πολέμου
Οικονομία 09.03.26

Ποιες κορυφαίες οικονομίες «θα πληρώσουν το μάρμαρο» του πολέμου

Οι πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν συνεχίζονται. Οι Αμερικανοί καταναλωτές θα νιώσουν την αύξηση των τιμών στα πρατήρια, αλλά οι ΗΠΑ είναι καθαρός εξαγωγέας ενέργειας, σε αντίθεση με τους Ευρωπαίους συμμάχους τους.

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Μέση Ανατολή: Η παγκόσμια οικονομία εκ νέου σε δοκιμασία – «Προετοιμαστείτε για το αδιανόητο»
Όλα στο «κόκκινο» 09.03.26

Η παγκόσμια οικονομία εκ νέου σε δοκιμασία - «Προετοιμαστείτε για το αδιανόητο»

Οι αγορές, με τη Μέση Ανατολή να φλέγεται, κινούνται σαν το «τρενάκι του τρόμου» σε λούνα παρκ. Η παγκόσμια οικονομία ακροβατεί και τα χειρότερα… δεν τα έχουμε δει ακόμα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κροατία: Πλαφόν στις τιμές καυσίμων – Σε ισχύ το μέτρο για 2 εβδομάδες
Διεθνής Οικονομία 09.03.26

Πλαφόν στις τιμές καυσίμων από την Κροατία - Σε ισχύ το μέτρο για 2 εβδομάδες

Ανώτατο όριο (πλαφόν) στις τιμές του πετρελαίου θέτει σε εφαρμογή από την Τρίτη (10/03) και για δύο εβδομάδες η Κροατία. Η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή καθοδηγεί το ράλι στις τιμές των καυσίμων και σε κλυδωνισμούς τις παγκόσμιες αγορές.

Σύνταξη
Ιράν: Η G7 συζητά την κοινή αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου έκτακτης ανάγκης για να κατευναστούν οι αγορές
Κατευνασμός αγορών 09.03.26

Η G7 συζητά την κοινή αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου καθώς η τιμή έχει ξεπεράσει τα 110 δολάρια το βαρέλι

Ο πόλεμος στο Ιράν οδηγεί στη ραγδαία αύξηση της τιμής του πετρελαίου με τις ΗΠΑ να προτείνουν την αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου, μέτρο που είχαν αποκλείσει τις προηγούμενες ημέρες

Σύνταξη
Σταυροδρόμι για τη Bayer: χιλιάδες αγωγές στις ΗΠΑ για τη γλυφοσάτη
Αισισδοξία για συμφωνία 09.03.26

Σταυροδρόμι για τη Bayer: χιλιάδες αγωγές στις ΗΠΑ για τη γλυφοσάτη

Ο γερμανικός φαρμακευτικός κολοσσός περιμένει την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, καθώς χιλιάδες υποθέσεις για επιπτώσεις του ζιζανιοκτόνου απειλούν την οικονομική του σταθερότητα

Γεώργιος Μαζιάς
Ιράν: Πάνω από τα 110 δολάρια το πετρέλαιο – Γκρεμίζονται τα χρηματιστήρια σε Τόκιο και Σεούλ
Ξεπέρασε τα 110$ 09.03.26

Το πετρέλαιο βάζει φωτιά στο Τόκιο και τη Σεούλ

Φωτιά στις αγορές βάζει το πετρέλαιο, η τιμή του οποίου ξεπέρασε τα 110 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα χρηματιστήρια στο Τόκιο και τη Σεούλ γκρεμίζονται λίγο μετά το άνοιγμα.

Σύνταξη
Ιράν: Η ανάφλεξη των τιμών στα καύσιμα «πολύ μικρό τίμημα», σύμφωνα με τον Τραμπ
Ξεπέρασε τα 100$ 09.03.26

«Πολύ μικρό τίμημα» για τον Τραμπ η φωτιά στο πετρέλαιο

«Μόνο ηλίθιοι θα νόμιζαν κάτι διαφορετικό!», έγραψε ο Τραμπ, ισχυριζόμενος ότι η ραγδαία αύξηση των τιμών στα καύσιμα είναι «πολύ μικρό τίμημα για την ειρήνη και την ασφάλεια των ΗΠΑ και του κόσμου».

Σύνταξη
Πόλεμος στο Ιράν: Ξεπέρασε τα 100 δολάρια η τιμή του βαρελιού WTI, για πρώτη φορά από τον Ιούλιο του 2022
Πετρέλαιο 09.03.26

Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι WTI

Μόλις άνοιξε η αγορά εμπορευμάτων στο Σικάγο (CME), το βαρέλι WTI προς παράδοση τον Απρίλιο κατέγραψε αλματώδη αύξηση 13,84%, στα 103,48 δολάρια

Σύνταξη
Ο πόλεμος των πόρων: Πώς η δίψα για ενέργεια αναδιαμορφώνει βίαια τον παγκόσμιο χάρτη
Σύγκρουση 08.03.26

Ο πόλεμος των πόρων: Πώς η δίψα για ενέργεια αναδιαμορφώνει βίαια τον παγκόσμιο χάρτη

Ποιες χώρες έχουν τις μεγαλύτερες πηγές ενέργειας - Το ντόμινο των συρράξεων για τον έλεγχο των φυσικών πόρων - Πώς αλλάζει ο «χάρτης» του κόσμου

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Υπουργείο Εξωτερικών: Δεν υπήρξε καμία εκούσια διαρροή προσωπικών στοιχείων στις επιχειρήσεις επαναπατρισμού
Διπλωματία 10.03.26

Υπουργείο Εξωτερικών: Δεν υπήρξε καμία εκούσια διαρροή προσωπικών στοιχείων στις επιχειρήσεις επαναπατρισμού

Το Υπουργείο Εξωτερικών απαντά πως σε ένα από e-mails για πτήσεις επαναπατρισμού, κατέστησαν εμφανείς οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών, ωστόσο η στοχοποίηση υπαλλήλων που επιτελούν το έργο τους υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες υπερβαίνει κάθε μέτρο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κληρονομιά Αλέν Ντελόν και κίνηση-ματ του μικρού του γιου απέναντι στα αδέρφια του – Είναι παράνομη η διαθήκη του 2022;
Family Affair 10.03.26

Κληρονομιά Αλέν Ντελόν και κίνηση-ματ του μικρού του γιου απέναντι στα αδέρφια του – Είναι παράνομη η διαθήκη του 2022;

Όπως αποκάλυψαν τα κανάλια RTL και M6, τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο μικρότερος γιος του σταρ, Αλέν Φαμπιέν Ντελόν, είχε ξεκινήσει μια διαδικασία για να ζητήσει την ακύρωση της διαθήκης του πατέρα του ενώπιον του δικαστηρίου του Παρισιού.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χαρίτσης: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μία πυραμίδα διαφθοράς στην κορυφή της οποίας βρίσκεται το Μέγαρο Μαξίμου
Βουλή 10.03.26

Χαρίτσης: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μία πυραμίδα διαφθοράς στην κορυφή της οποίας βρίσκεται το Μέγαρο Μαξίμου

«Η εξεταστική ξεκίνησε ως συνέπεια της επιστολικής ψήφου της πλειοψηφίας για να καλυφθούν οι ευθύνες των υπουργών της. Συνεχίστηκε με τους 'Χασάπηδες' και τους 'Φραπέδες' που μόνο με θεατρική σάτιρα προσομοιάζει», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Πώς ο πόλεμος αδειάζει τα πορτοφόλια των Ευρωπαίων – «Όλα θα αυξηθούν»
Διεθνής Οικονομία 10.03.26

Πώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αδειάζει τα πορτοφόλια των Ευρωπαίων - «Όλα θα αυξηθούν»

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει ήδη επηρεάσει τα οικονομικά των πολιτών στην Ευρώπη γεγονός που φαίνεται τόσο στα καύσιμα όσο και στα τρόφιμα

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
«Δεν θα ήθελα να δω κανέναν άλλον να παίζει τον Φρόντο»: Επιστρέφει ο Ελάιζα Γουντ στον Άρχοντα τον Δαχτυλιδιών;
The Hunt for Gollum 10.03.26

«Δεν θα ήθελα να δω κανέναν άλλον να παίζει τον Φρόντο»: Επιστρέφει ο Ελάιζα Γουντ στον Άρχοντα τον Δαχτυλιδιών;

Ο Ελάιζα Γουντ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής στον ρόλο του Φρόντο σε νέα ταινία του κόσμου του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ανδρουλάκης στον Λαζαρίδη: Με τις δικές μου πλάτες δεν πήρε κανείς ούτε ένα ευρώ – με τις δικές σας, κάποιοι πήραν εκατομμύρια
Παρασκήνιο 10.03.26

Ανδρουλάκης στον Λαζαρίδη: Με τις δικές μου πλάτες δεν πήρε κανείς ούτε ένα ευρώ – με τις δικές σας, κάποιοι πήραν εκατομμύρια

Έντονη κόντρα στη Βουλή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης ολοκλήρωσε την ομιλία του, ο Μακάριος Λαζαρίδης τον προκάλεσε, αναφερόμενος στον «κουμπάρο» του προέδρου του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Ιωαννιτών λόγω της σεισμικής δόνησης στις 8 Μαρτίου
Πολιτική προστασία 10.03.26

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Ιωαννιτών λόγω της σεισμικής δόνησης στις 8 Μαρτίου

Η απόφαση κήρυξης του δήμου Ιωαννιτών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει διάρκεια τριών μηνών και ελήφθη άμεσα, μετά από σχετικό αίτημα που υπέβαλε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων.

Σύνταξη
Μπακογιάννη: Περίμενα ο Σαμαράς να έχει περίσσευμα καρδίας και να πει ότι σωστά οχυρώσαμε την Κύπρο
Εξωτερική πολιτική 10.03.26

Μπακογιάννη: Περίμενα ο Σαμαράς να έχει περίσσευμα καρδίας και να πει ότι σωστά οχυρώσαμε την Κύπρο

«Η Ελλάδα πριν από 15 μέρες και η Ελλάδα σήμερα, από πλευράς διπλωματικής ισχύος, είναι σε τελείως άλλη πίστα, και σε επίπεδο Ευρώπης και διεθνώς», δήλωσε η Ντόρα Μπακογάννη

Σύνταξη
GLP-1: Τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας προστατεύουν και από τους εθισμούς, δείχνει μεγάλη μελέτη σε βετεράνους
GLP-1 10.03.26

Τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας προστατεύουν και από τους εθισμούς, δείχνει μεγάλη μελέτη σε βετεράνους

Οι αγωνιστές GLP-1 περιόρισαν τους θανάτους από υπερβολική δόση και μείωσαν τον κίνδυνο εμφάνισης νέων εθισμών σε αλκοόλ, νικοτίνη, κοκαΐνη, οπιοειδή και κάνναβη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Θεσσαλονίκη: Έρευνα διέταξε ο εισαγγελέας για την καθηγήτρια που φέρεται να δεχόταν bullying από μαθητές
«Της πετούσαν μπουκάλια» 10.03.26

Έρευνα διέταξε ο εισαγγελέας για την καθηγήτρια που φέρεται να δεχόταν bullying από μαθητές

Τι λέει ο δικηγόρος της οικογένειας της καθηγήτριας που πέθανε το περασμένο Σάββατο, έπειτα από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο - «Της πετούσαν μπουκάλια με νερό και με σοκολατούχο γάλα»

Σύνταξη
Die Zeit: Συνελήφθη ύποπτος στην Κύπρο που σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις για την Χαμάς
Κόσμος 10.03.26

Die Zeit: Συνελήφθη ύποπτος στην Κύπρο που σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις για την Χαμάς

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο άνδρας είχε εμπλοκή στη μεταφορά 300 σφαιρών πραγματικών πυρομαχικών τον Αύγουστο του 2025, οι οποίες φέρεται να προορίζονταν για επιθέσεις δολοφονίας εναντίον ισραηλινών ή εβραϊκών εγκαταστάσεων στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Σύνταξη
Υπόκλιση στη «φωνή της ψυχής μας»: Η συναυλία – αφιέρωμα στον Αντώνη Καλογιάννη συγκίνησε το θέατρο Παλλάς
Μοναδική βραδιά 10.03.26

Υπόκλιση στη «φωνή της ψυχής μας»: Η συναυλία – αφιέρωμα στον Αντώνη Καλογιάννη συγκίνησε το θέατρο Παλλάς

Το βράδυ της Δευτέρας, το κατάμεστο θέατρο Παλλάς γέμισε με τα τραγούδια του Αντώνη Καλογιάννη, πέντε χρόνια μετά την απώλεια του μεγάλου ερμηνευτή.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Το εγκληματικό κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ έδρασε υπό την καθοδήγηση υπουργών της κυβέρνησης
Επικαιρότητα 10.03.26

Κουτσούμπας: Το εγκληματικό κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ έδρασε υπό την καθοδήγηση υπουργών της κυβέρνησης

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας στην ομιλία του στη Βουλή άσκησε για μία ακόμα φορά δριμεία κριτική στην κυβέρνηση και για τη στάση της στον πόλεμο με το Ιράν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μητσοτάκης: Ώρα να εξερευνήσουμε αν η πυρηνική ενέργεια μπορεί να διαδραματίσει ρόλο και στην Ελλάδα
Παρίσι 10.03.26

Μητσοτάκης: Ώρα να εξερευνήσουμε αν η πυρηνική ενέργεια μπορεί να διαδραματίσει ρόλο και στην Ελλάδα

«Δεν μπορούμε να πετύχουμε αυτά που θέλουμε στην Ευρώπη χωρίς πυρηνική ενέργεια», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύνοδο κορυφής για την πυρηνική ενέργεια και την αστική της χρήση, που πραγματοποιείται στην Γαλλία

Σύνταξη
Επίθεση Φάμελλου σε κυβέρνηση για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Να φύγετε το συντομότερο και να πάρετε μαζί σας το παρακράτος
Πολιτική Γραμματεία 10.03.26

Επίθεση Φάμελλου σε κυβέρνηση για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Να φύγετε το συντομότερο και να πάρετε μαζί σας το παρακράτος

«Όλες οι κινήσεις τη ΝΔ εντάσσονται σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο διαφθοράς για να ωφεληθούν οι Φραπέδες και οι Χασάπηδες» ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος από τη Βουλή και επιτέθηκε με σφοδρότητα στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
