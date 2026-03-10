Με το κόστος των καυσίμων να αποτελεί παραδοσιακά το 20% – 25% των λειτουργικών εξόδων των αεροπορικών εταιρειών η μεγάλης κλίμακας σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, εκτός από ανθρώπινο πόνο, προκαλεί και ένα ντόμινο αυξήσεων με τα αεροπορικά εισιτήρια να μην αποτελούν εξαίρεση.

Αυξήσεις στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων κάνουν την εμφάνισή τους, έντεκα μέρες μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι τη Δευτέρα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τα μέσα του 2022, καθώς οι περικοπές στην προσφορά από τη Σαουδική Αραβία και άλλους παραγωγούς πυροδότησαν φόβους για σημαντικές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά.

Το κλείσιμο εναέριων διαδρόμων πάνω από εμπόλεμες ζώνες αναγκάζει τα αεροπλάνα να κάνουν μεγάλες παρακάμψεις γεγονός αυξάνει το κόστος. Τα ασφάλιστρα κινδύνου για τα αεροσκάφη που πετούν κοντά σε εμπόλεμες περιοχές αυξάνονται.

Οι πρώτες ανακοινώσεις αυξήσεων στα αεροπορικά εισιτήρια

Σύμφωνα με το Reuters, η αυστραλιανή Qantas Airways, η σκανδιναβική SAS και η Air New Zealand ανακοίνωσαν την Τρίτη αύξηση των αεροπορικών ναύλων.

Οι τιμές των καυσίμων για αεροσκάφη, που πριν από τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν κυμαίνονταν μεταξύ 85 και 90 δολαρίων ανά βαρέλι, έχουν εκτοξευθεί τα τελευταία 24ωρα στα 150-200 δολάρια ανά βαρέλι, σύμφωνα με την εθνική αεροπορική εταιρεία της Νέας Ζηλανδίας, η οποία ανέστειλε τις οικονομικές της προβλέψεις για το 2026 λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί γύρω από τη σύγκρουση.

Οι αυξήσεις αποτελούν «απαραίτητη την αντίδραση προκειμένου να διατηρηθεί η σταθερότητα και η αξιοπιστία των πτήσεων», δήλωσε εκπρόσωπος της SAS σε δήλωση προς το Reuters, προσθέτοντας ότι η εταιρεία έχει εφαρμόσει «προσωρινή προσαρμογή των τιμών».

Η μεγαλύτερη σκανδιναβική αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε πέρυσι ότι είχε προσωρινά προσαρμόσει την πολιτική «αντιστάθμισης κινδύνου» για τα καύσιμα λόγω των αβέβαιων συνθηκών στην αγορά.

Αρκετές ασιατικές και ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Lufthansa και Ryanair έχουν εφαρμόσει μέτρα αντιστάθμισης κινδύνου για το πετρέλαιο, εξασφαλίζοντας μέρος των προμηθειών καυσίμων τους σε σταθερές τιμές.

Η Finnair, η οποία είχε εξασφαλίσει πάνω από το 80% των αγορών καυσίμων για το πρώτο τρίμηνο, προειδοποίησε, ωστόσο, ότι η διαθεσιμότητα καυσίμων θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο εάν η σύγκρουση συνεχιστεί.

«Μια παρατεταμένη κρίση θα μπορούσε να επηρεάσει όχι μόνο την τιμή των καυσίμων, αλλά και τη διαθεσιμότητά τους, τουλάχιστον προσωρινά», δήλωσε εκπρόσωπος της Finnair, προσθέτοντας ότι κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί ακόμη.

Επιπλέον χρεώσεις

Η Qantas δήλωσε ότι, εκτός από την αύξηση των διεθνών ναύλων, εξετάζει το ενδεχόμενο αναδιάταξης της χωρητικότητας προς την Ευρώπη, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες και οι επιβάτες επιδιώκουν να αποφύγουν τη Μέση Ανατολή, όπου οι επιθέσεις με drones και πυραύλους έχουν περιορίσει τις πτήσεις.

Οι αεροπορικές τιμές έχουν εκτοξευθεί στα ύψη στις διαδρομές Ασίας-Ευρώπης λόγω του κλεισίματος του εναέριου χώρου και των περιορισμών χωρητικότητας, και η Cathay Pacific Airways του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα προσθέσει επιπλέον πτήσεις προς Λονδίνο και Ζυρίχη τον Μάρτιο.

Η Air New Zealand ανακοίνωσε ότι αύξησε τις τιμές των εισιτηρίων οικονομικής θέσης κατά 10 NZ$ στις εγχώριες πτήσεις, κατά 20 NZ$ στις διεθνείς πτήσεις μικρής απόστασης και κατά 90 NZ$ στις πτήσεις μεγάλων αποστάσεων, ενώ ενδέχεται να γίνουν περαιτέρω προσαρμογές στις τιμές και τα δρομολόγια εάν το κόστος των καυσίμων παραμείνει υψηλό.

Η Hong Kong Airlines ανακοίνωσε στον ιστότοπό της ότι θα αυξήσει τις επιπλέον χρεώσεις καυσίμων έως και 35,2% από την Πέμπτη, με τη μεγαλύτερη αύξηση να αφορά τις πτήσεις μεταξύ Χονγκ Κονγκ και Μαλδίβες, Μπαγκλαντές και Νεπάλ.

«Ζυγίζουν» τα νέα δεδομένα οι ευρωπαϊκές εταιρείες

Ωστόσο, ορισμένες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες δήλωσαν ότι δεν βλέπουν την ανάγκη να αναλάβουν άμεσα δράση. Ένας εκπρόσωπος της IAG, ιδιοκτήτριας της British Airways, δήλωσε ότι η εταιρεία είναι καλά προετοιμασμένη για το άμεσο μέλλον και δεν έχει σχέδια να αλλάξει τις τιμές των εισιτηρίων.

Εκτός από το υψηλό κόστος καυσίμων, η συρρίκνωση του εναέριου χώρου εξαιτίας των συγκρούσεων απειλεί επίσης να εκτροχιάσει την παγκόσμια ταξιδιωτική βιομηχανία, καθώς οι πιλότοι αλλάζουν τις διαδρομές τους για να αποφύγουν τη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την Cirium, οι αεροπορικές εταιρείες Emirates, Qatar Airways και Etihad αντιπροσωπεύουν συνολικά περίπου το ένα τρίτο της επιβατικής κίνησης μεταξύ Ευρώπης και Ασίας και μεταφέρουν περισσότερους από τους μισούς επιβάτες από την Ευρώπη προς την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και τα γειτονικά νησιά του Ειρηνικού.

Οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες έχουν ήδη αντιμετωπίσει προβλήματα λόγω της έλλειψης διαθέσιμου εναέριου χώρου που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία, με πολλές από αυτές να αποφεύγουν τον ρωσικό εναέριο χώρο και να πραγματοποιούν μακρύτερες διεθνείς πτήσεις. Τώρα, με ακόμη λιγότερο διαθέσιμο εναέριο χώρο, δηλώνουν ότι η δραστηριότητά τους έχει γίνει ακόμη πιο δύσκολη.