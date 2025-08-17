Στο Μεξικό το Σεπτέμβριο ο Καναδός πρωθυπουργός – Στην ατζέντα οι δασμοί Τραμπ

Το Μεξικό σχεδιάζει να επισκεφθεί στις 18 Σεπτεμβρίου ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ. Το ταξίδι του Καναδού ηγέτη «υπαγορεύεται» απο την ανάγκη για μια αποτελεσματική αντιμετώπιση των δασμών που επέβαλε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, και η συνάντησή του με την πρόεδρο του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ θα έχει αυτο ως βασικό θέμα στην ατζέντα. Αλλωστε και το Μεξικό αντιμετωπίζει ανάλογες προκλήσεις, στις σχέσεις του με την κυβέρνηση της Ουάσιγκτον.

Οπως αναφέρει το Reuters, που επικαλείται προσωπο που είναι εξοικειωμένο με το θέμα, σκοπός της επίσκεψης Κάρνεϊ στο Μεξικό είναι η σύσφιξη των σχέσεων των δυο κρατών εν μέσω των αμερικανικών δασμών που προκαλούν τεραστια προβλήματα στο εμπόριο των κρατών της Βόρειας Αμερικής.

Η πηγή ανέφερε ότι η ακριβής ημερομηνία δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα. Η είδηση δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά από το Bloomberg.

Το Reuters ανέφερε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι ο Κάρνεϊ προσπαθούσε να «σώσει τις σχέσεις» με το Μεξικό, μετά την αρχική πρόταση καναδών αξιωματούχων ότι η Οτάβα θα ήταν καλύτερα να διαπραγματευτεί μια διμερή εμπορική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους

Οι διαβουλεύσεις αναμεσα στον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτειες για τους δασμούς κατέρρευσαν μετα την απόφαση του Αμερικανου προέδρου να ανακοινώσει τιμωρητικούς δασμούς 35% εναντίον της γειτονικής χώρας ως συνέπεια της απόφασης της καναδικής κυβέρνησης να προχωρησει στην αναγνωριση Παλαιστινιακού κράτους, συντασσόμενη με τις κυβερνησεις αρκετων ευρωπαικών κρατών όπως η Ισπανια, η Γαλλία , η Ιρλανδία και η Βρετανία.

Στις αρχες Αυγούστου ο Ντοναλντ Τραμπ δήλωσε πως πρόκειται να επιβάλει δασμό 35% σε όλα τα καναδικά προϊόντα που δεν καλύπτονται από την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-Μεξικού-Καναδά, εάν οι δύο χώρες δεν καταλήξουν εγκαίρως σε συμφωνία.

Πηγή: ΟΤ