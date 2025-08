Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες Πέμπτη το εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο επιβάλλονται υψηλότεροι τελωνειακοί δασμοί σε δεκάδες χώρες του κόσμου, έναντι των οποίων η κυβέρνηση των ΗΠΑ λέει πως έχει μικρότερο ή μεγαλύτερο εμπορικό έλλειμμα (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

🚨JUST IN: Executive order incoming TONIGHT

Leavitt confirms Trump will sign a sweeping executive order imposing tariffs on nations without deals. Over 200 countries contacted—those without deals will get a letter or EO by midnight.

7/14 pic.twitter.com/dvU518Zi6o

