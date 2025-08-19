Δασμοί και black beauty – Βαρύ το πλήγμα για τη βιομηχανία ομορφιάς
Οι τιμές των κινεζικής κατασκευής extensions μαλλιών έχουν εκτοξευθεί στα ύψη
Απρόσμενη διάσταση παίρνουν οι επιπτώσεις των δασμών της κυβέρνησης Τραμπ στον τομέα των προϊόντων black beauty, δηλαδή της περιποίησης ομορφιάς που απευθύνεται σε Αφροαμερικανούς.
Το βάρος των δασμών
Η βιομηχανία black beauty εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από ξένους προμηθευτές για πολλά από τα προϊόντα της. Προϊόντα όπως τα υφάσματα και συγκεκριμένα συστατικά για την περιποίηση μαλλιών συγκεκριμένων εθνοτήτων προέρχονται συχνά από το εξωτερικό. Αυτή η εξάρτηση καθιστά τη βιομηχανία ιδιαίτερα ευάλωτη όταν αυξάνονται οι δασμοί.
Οι μικρές επιχειρήσεις, ειδικότερα, δυσκολεύονται να προσαρμοστούν σε αυτά τα αυξημένα κόστη. Η ικανότητά τους να διατηρούν αξιοπρεπή περιθώρια κέρδους υποφέρει σημαντικά όταν αντιμετωπίζουν υψηλότερες τιμές εισαγωγής. Αυτές οι επιχειρήσεις, όμως, αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της κοινότητας, καθώς συχνά παρέχουν εξειδικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες που δεν προσφέρουν οι μεγαλύτεροι λιανοπωλητές.
Μέγεθος του κλάδου
Ο κλάδος των προϊόντων περιποίησης μαύρων μαλλιών είναι ένας ισχυρός και σημαντικός τομέας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αγοραία αξία του υπερβαίνει τα 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια, παρέχοντας απασχόληση και βασικά προϊόντα σε μια τεράστια καταναλωτική βάση.
Ανισότητα παντού
Ωστόσο, αυτή η βιομηχανία αντιμετωπίζει πολλαπλές προκλήσεις πέρα από τους δασμούς. Τα επίμονα συστημικά εμπόδια περιπλέκουν την κατάσταση για τις αντίστοιχες εταιρείες καλλυντικών. Αυτά τα εμπόδια τους δυσκολεύουν να αντιμετωπίσουν τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες που προκαλούνται από τους δασμούς, που μειώνουν τα περιθώρια κέρδους.
Σύμφωνα με το African Elements, η NielsenIQ αποκαλύπτει ότι οι Αφροαμερικανοί επενδύουν όλο και περισσότερο σε προϊόντα ομορφιάς, με τα ποσοστά δαπανών να ξεπερνούν αυτά της γενικής αγοράς. Ωστόσο, παρά την πολλά υποσχόμενη αφοσίωση των καταναλωτών, οι μάρκες που ανήκουν σε Αφροαμερικανούς αντιπροσωπεύουν ένα δυσανάλογα μικρό μερίδιο των εσόδων του κλάδου. Αυτή η ασυμφωνία υπογραμμίζει όχι μόνο ένα κενό στην αγορά, αλλά και την ανάγκη για βαθύτερη διερεύνηση των συστημικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν αυτές οι μάρκες.
Ομοίως, μια έκθεση της McKinsey φέρνει στο φως μια εντυπωσιακή ανισότητα: οι μάρκες καλλυντικών που ανήκουν σε μαύρους αποτελούν ένα μικρό μόνο μέρος των συνολικών εσόδων του κλάδου, παρά το γεγονός ότι οι μαύροι καταναλωτές συμβάλλουν σημαντικά στην αγορά.
Αυτό το χάσμα λέει πολλά για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μαύροι επιχειρηματίες σε ό,τι αφορά την προβολή, την πρόσβαση και την ισότητα σε ένα περιβάλλον που κυριαρχείται από μεγαλύτερες εταιρείες, οι οποίες συχνά δεν ανήκουν σε μαύρους.
