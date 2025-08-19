Δασμοί και black beauty – Βαρύ το πλήγμα για τη βιομηχανία ομορφιάς

Απρόσμενη διάσταση παίρνουν οι επιπτώσεις των δασμών της κυβέρνησης Τραμπ στον τομέα των προϊόντων black beauty, δηλαδή της περιποίησης ομορφιάς που απευθύνεται σε Αφροαμερικανούς.

Ενδεικτικά, η τιμή ενός πακέτου μαλλιών που εισάγεται από το Βιετνάμ έχει αυξηθεί στα 290 δολάρια από 190 δολάρια που ήταν από τον Μάιο. Ένα μπουκάλι κόλλα μαλλιών, που εισάγεται από την Κίνα, έχει αυξηθεί από 8 δολάρια το μπουκάλι σε 14,99 δολάρια στο τοπικό κατάστημα καλλυντικών.

Το βάρος των δασμών

Η βιομηχανία black beauty εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από ξένους προμηθευτές για πολλά από τα προϊόντα της. Προϊόντα όπως τα υφάσματα και συγκεκριμένα συστατικά για την περιποίηση μαλλιών συγκεκριμένων εθνοτήτων προέρχονται συχνά από το εξωτερικό. Αυτή η εξάρτηση καθιστά τη βιομηχανία ιδιαίτερα ευάλωτη όταν αυξάνονται οι δασμοί. Οι μικρές επιχειρήσεις, ειδικότερα, δυσκολεύονται να προσαρμοστούν σε αυτά τα αυξημένα κόστη. Η ικανότητά τους να διατηρούν αξιοπρεπή περιθώρια κέρδους υποφέρει σημαντικά όταν αντιμετωπίζουν υψηλότερες τιμές εισαγωγής. Αυτές οι επιχειρήσεις, όμως, αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της κοινότητας, καθώς συχνά παρέχουν εξειδικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες που δεν προσφέρουν οι μεγαλύτεροι λιανοπωλητές.

Όπως επισημαίνει στο Reuters η Kadidja Dosso, 30 ετών, ιδιοκτήτρια της Dosso Beauty, η οποία πουλάει υποαλλεργικά μαλλιά για πλεξούδες, καθώς και του κομμωτηρίου Dosso στη Φιλαδέλφεια, έχει αντιμετωπίσει καθυστερήσεις στις αποστολές εισαγωγών από την Κίνα.

Περίμενε πάνω από έναν μήνα για να παραλάβει κοτσίδες αξίας 50.000 δολαρίων, κατασκευασμένες στην Κίνα, μέσω αεροπορικής μεταφοράς εμπορευμάτων στο αεροδρόμιο John F. Kennedy τον Ιούνιο, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε δασμούς 145% στη χώρα λόγω σύγχυσης σχετικά με το ποιοι δασμοί θα έπρεπε να ισχύουν.

«Πρέπει να παρέχουμε περισσότερες λεπτομέρειες για τα προϊόντα – ακριβή υλικά, τη χρήση του προϊόντος – για να μπορέσει να εκτελωνιστεί», σημείωσε η Dosso. «Ένα μέρος του προβλήματος ήταν ότι η ίδια γλώσσα που χρησιμοποιούμε εδώ και χρόνια, δεν ήταν πλέον αρκετή».

Μέγεθος του κλάδου

Ο κλάδος των προϊόντων περιποίησης μαύρων μαλλιών είναι ένας ισχυρός και σημαντικός τομέας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αγοραία αξία του υπερβαίνει τα 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια, παρέχοντας απασχόληση και βασικά προϊόντα σε μια τεράστια καταναλωτική βάση.

Ενώ οι πωλήσεις προϊόντων ομορφιάς είναι συνήθως ανθεκτικές κατά τη διάρκεια οικονομικών υφέσεων, οι υπηρεσίες ομορφιάς θεωρούνται διακριτικές, σύμφωνα και με τη Marley Brocker, ανώτερη αναλύτρια στην εταιρεία έρευνας αγοράς IBISWorld.

«Οι δασμοί σε αυτές τις εισαγωγές θα οδηγήσουν άμεσα σε υψηλότερο κόστος για αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών, είτε αγοράζουν απευθείας από κατασκευαστές του εξωτερικού είτε από χονδρεμπόρους εντός των ΗΠΑ», είπε.

Οι μαύροι καταναλωτές στις ΗΠΑ δαπάνησαν περίπου 2,29 δισεκατομμύρια δολάρια σε προϊόντα περιποίησης μαλλιών το 2022, σύμφωνα με μελέτη της NielsenIQ εκείνης της χρονιάς.

O Sina Golara, επίκουρος καθηγητής διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας και λειτουργιών στο Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια, δήλωσε ότι το αυξανόμενο κόστος λόγω των δασμών είναι «σαν φόρος που επιβάλλεται στις επιχειρήσεις».

«Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα μπορούσε να βαρύνει τον ξένο κατασκευαστή, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις, θα έχει επίσης αρκετά σημαντικό αντίκτυπο στους εγχώριους αγοραστές και καταναλωτές», πρόσθεσε.

Αυτό ακριβώς επιβεβαιώνει στο Reuters, η Diane Valentine, 55 ετών, ιδρύτρια της Slayyy Hair, η οποία ένιωσε για πρώτη φορά τον αντίκτυπο των δασμών λίγο μετά την επιβολή του αρχικού δασμού 145% στην Κίνα και αντιμετώπισε έναν λογαριασμό 300.000 δολαρίων για να προμηθευτεί 26.000 μονάδες πλεξούδας μαλλιών από το λιμάνι του Λος Άντζελες τον Μάιο.

Έκτοτε, έχει αυξήσει την τιμή των πλεξούδων μαλλιών και των extensions αλογοουράς με κορδόνι κατά 20%. Απέλυσε επίσης τέσσερις υπαλλήλους και εργάζεται 16 ώρες την ημέρα για να αντισταθμίσει τις αποδοχές στα δύο καταστήματα καλλυντικών Glow+Flow που διαθέτει στο Ίνγκλγουντ και στο Χόθορν της Καλιφόρνια.

Ανισότητα παντού

Ωστόσο, αυτή η βιομηχανία αντιμετωπίζει πολλαπλές προκλήσεις πέρα από τους δασμούς. Τα επίμονα συστημικά εμπόδια περιπλέκουν την κατάσταση για τις αντίστοιχες εταιρείες καλλυντικών. Αυτά τα εμπόδια τους δυσκολεύουν να αντιμετωπίσουν τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες που προκαλούνται από τους δασμούς, που μειώνουν τα περιθώρια κέρδους.

Σύμφωνα με το African Elements, η NielsenIQ αποκαλύπτει ότι οι Αφροαμερικανοί επενδύουν όλο και περισσότερο σε προϊόντα ομορφιάς, με τα ποσοστά δαπανών να ξεπερνούν αυτά της γενικής αγοράς. Ωστόσο, παρά την πολλά υποσχόμενη αφοσίωση των καταναλωτών, οι μάρκες που ανήκουν σε Αφροαμερικανούς αντιπροσωπεύουν ένα δυσανάλογα μικρό μερίδιο των εσόδων του κλάδου. Αυτή η ασυμφωνία υπογραμμίζει όχι μόνο ένα κενό στην αγορά, αλλά και την ανάγκη για βαθύτερη διερεύνηση των συστημικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν αυτές οι μάρκες.

Ομοίως, μια έκθεση της McKinsey φέρνει στο φως μια εντυπωσιακή ανισότητα: οι μάρκες καλλυντικών που ανήκουν σε μαύρους αποτελούν ένα μικρό μόνο μέρος των συνολικών εσόδων του κλάδου, παρά το γεγονός ότι οι μαύροι καταναλωτές συμβάλλουν σημαντικά στην αγορά.

Αυτό το χάσμα λέει πολλά για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μαύροι επιχειρηματίες σε ό,τι αφορά την προβολή, την πρόσβαση και την ισότητα σε ένα περιβάλλον που κυριαρχείται από μεγαλύτερες εταιρείες, οι οποίες συχνά δεν ανήκουν σε μαύρους.

Πηγή: ΟΤ