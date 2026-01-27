Ο Τραμπ ανακοίνωσε πως οι ΗΠΑ προχωρούν σε στοχευμένους δασμούς στη Νότια Κορέα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε δασμούς ως αντίποινα προς την Νότια Κορέα, ανακοινώνοντας πως οι νέοι δασμοί τέθηκαν γιατί το νομοθετικό σώμα της Σεούλ, δεν έχει ακόμα υπερψηφίσει και επισημοποιήσει την συμφωνία με την Ουάσινγκτον.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, υπογράμμισε στην ανάρτησή του πως η συμφωνία έγινε με τον πρόεδρο Λι στα τέλη Ιουλίου και οι ίδιοι όροι επιβεβαιώθηκαν στην επίσκεψή του στην χώρα στις 29 Οκτωβρίου, εκφράζοντας την απορία γιατί δεν έχει εγκριθεί η συμφωνία από το κοινοβούλιο της Νότιας Κορέας.

Στην συνέχεια ακριβώς επειδή η συμφωνία δεν έχει υπερψηφιστεί, ενεργοποιηθεί και ενσωματωθεί στην νομοθεσία της Σεούλ, ανακοίνωσε επιπρόσθετους δασμούς σε αυτοκίνητα, ξυλεία και φαρμακευτικά προϊόντα και σε όσα προϊόντα έχουν χαρακτηριστεί στη συμφωνία ως «αμοιβαίοι δασμοί» από το 15% στο 25%.

Τι αναφέρει η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ για τους επιπρόσθετους δασμούς στη Νότια Κορέα

Οι εμπορικές μας συμφωνίες είναι πολύ σημαντικές για την Αμερική. Σε καθεμία από αυτές τις συμφωνίες, ενεργήσαμε άμεσα για να μειώσουμε τους δασμούς μας σύμφωνα με τη συμφωνία που συνάψαμε. Φυσικά, αναμένουμε από τους εμπορικούς μας εταίρους να πράξουν το ίδιο.

Το νομοθετικό σώμα της Νότιας Κορέας δεν τηρεί τη συμφωνία του με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Πρόεδρος Lee και εγώ καταλήξαμε σε μια εξαιρετική συμφωνία για τις δύο χώρες στις 30 Ιουλίου 2025 και επιβεβαιώσαμε τους όρους της κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μου στην Κορέα στις 29 Οκτωβρίου 2025. Γιατί το νομοθετικό σώμα της Κορέας δεν την έχει εγκρίνει;

Επειδή το νομοθετικό σώμα της Κορέας δεν έχει θεσπίσει την ιστορική εμπορική μας συμφωνία, κάτι που αποτελεί προνόμιό του, αυξάνω με την παρούσα τα δασμολογικά τέλη της Νότιας Κορέας για τα αυτοκίνητα, την ξυλεία, τα φαρμακευτικά προϊόντα και όλα τα άλλα αμοιβαία δασμολογικά τέλη από 15% σε 25%.