Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέρριψε χθες Κυριακή την ευθύνη για τους θανάτους δυο Αμερικανών, που σκοτώθηκαν από πυρά πρακτόρων της αστυνομίας μετανάστευσης στη Μινεάπολη, στους δημοκρατικούς ηγέτες πόλεων και πολιτειών που αρνούνται να συμμορφωθούν προς την πολιτική πάταξης της μετανάστευσης την οποία εφαρμόζει.

Ο Τραμπ αποδίδει τις δολοφονίες των δύο πολιτών από τις υπηρεσίες μετανάστευσης στο «χάος που προκαλείται από τους δημοκρατικούς»

«Με τραγικό τρόπο, δυο αμερικανοί πολίτες έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας αυτού του χάους που προκαλείται από τους δημοκρατικούς», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

🚨 President Donald J. Trump calls on Governor Walz, Mayor Frey, and every Democratic governor and mayor in the United States to cooperate with the Trump admin to enforce our nation’s laws, rather than resist and stoke the flames of division, chaos, and violence: pic.twitter.com/yIWTKc8ZRc — The White House (@WhiteHouse) January 25, 2026

Βίντεο-ντοκουμέντο

Στο μεταξύ, σύμφωνα με νέο κοντινό βίντεο που καταγράφει τις τελευταίες στιγμές του διαδηλωτή Αλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη, οι ομοσπονδιακοί πράκτορες της CBP (της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων των ΗΠΑ), της ICE και πιθανώς και άλλων υπηρεσιών με αντικείμενο την μετανάστευση, τον είχαν αφοπλίσει πριν τον πυροβολήσουν (στην κεντρική φωτογραφία του Reuters/Tim Evans, επάνω, μια πινακίδα με το όνομα του Αλεξ Πρέτι, στη Μινεάπολη).

Μάλιστα, ένας άντρας με πολιτικά ρούχα και καπέλο, είναι αυτός που αρπάζει το όπλο από τη θήκη του διαδηλωτή πριν τον πυροβολήσουν περισσότερες από 8-9 φορές.