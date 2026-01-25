Μινεάπολη: Οι Ομπάμα καλούν τους Αμερικανούς να προστατεύσουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες μετά τη νέα δολοφονία

Σφοδρές αντιδράσεις και πολιτική αντιπαράθεση έχει προκαλέσει η δολοφονία του νοσηλευτή Άλεξ Πρίτι, από πράκτορα της ICE στη Μινεάπολη. Η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να παρουσιάσει το περιστατικό ως «αυτοάμυνα» του πράκτορα, όπως είχε κάνει και στην περίπτωση της δολοφονίας της Ρενέ Γκουντ. Τη φωνή τους με όσους αντιδρούν στην άγρια καταστολή των πολιτών ένωσαν και ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, με τη σύζυγό του Μισέλ.

Οι Ομπάμα, σε μια σπάνια παρέμβαση-επίκριση των ενεργειών της κυβέρνησης Τραμπ, καλούν τους Αμερικανούς να υπερασπιστούν τις «θεμελιώδεις αξίες» της Αμερικής, που όπως επισημαίνουν «δέχονται επίθεση».

Την ίδια ώρα, ο Λευκός Οίκος κατηγορεί τις Δημοκρατικές αρχές της Μινεσότα, που ζητούν να φύγει η ICE από τη Μινεάπολη, ότι «αντιτίθενται στον νόμο και την τάξη».

«Σπαρακτική τραγωδία»

Ο Μπαράκ Ομπάμα και η σύζυγός του, σε μια μακροσκελή ανακοίνωση που εξέδωσαν, χαρακτηρίζουν τον θάνατο του Άλεξ Πρίτι, νοσηλευτή, «σπαρακτική τραγωδία». Και κάλεσαν την κυβέρνηση Τραμπ «να επανεξετάσει την προσέγγισή της».

The killing of Alex Pretti is a heartbreaking tragedy. It should also be a wake-up call to every American, regardless of party, that many of our core values as a nation are increasingly under assault. pic.twitter.com/0JmEsJ1QFW — Barack Obama (@BarackObama) January 25, 2026



«Οι ομοσπονδιακοί πράκτορες επιβολής του νόμου και οι υπάλληλοι μετανάστευσης έχουν δύσκολη δουλειά. Αλλά οι Αμερικανοί αναμένουν από αυτούς να εκτελούν τα καθήκοντά τους με νόμιμο και υπεύθυνο τρόπο και να συνεργάζονται με, και όχι εναντίον, πολιτειακούς και τοπικούς αξιωματούχους για να διασφαλίσουν τη δημόσια ασφάλεια», έγραψαν. «Αυτό δεν το βλέπουμε στη Μινεσότα. Στην πραγματικότητα, βλέπουμε το αντίθετο», σημειώνουν οι Ομπάμα.

«Αντί να προσπαθούν να επιβάλουν κάποια πειθαρχία και λογοδοσία στους πράκτορες που έχουν αναπτύξει, ο Πρόεδρος και οι νυν αξιωματούχοι της κυβέρνησης φαίνεται να είναι πρόθυμοι να κλιμακώσουν την κατάσταση», έγραψαν, επίσης.

Εξηγήσεις που δεν έχουν βάση

Μπαράκ και Μισέλ Ομπάμα επισημαίνουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ δίνει αμφιβόλου σοβαρότητας εξηγήσεις για τους θανάσιμους πυροβολισμούς του Άλεξ Πρίτι και της Ρενέ Γκουντ, πριν από 15 περίπου ημέρες. Αναφέρουν ότι οι εξηγήσεις αυτές «δεν βασίζονται σε καμία σοβαρή έρευνα – και φαίνεται να αντικρούονται άμεσα από βιντεοσκοπημένα στοιχεία».

Οι Ομπάμα επαίνεσαν επίσης τις ειρηνικές διαμαρτυρίες στη Μινεάπολη και σε όλη τη χώρα. Τις χαρακτήρισαν «μια έγκαιρη υπενθύμιση ότι τελικά εναπόκειται στον καθένα μας ως πολίτη να μιλήσει ενάντια στην αδικία, να προστατεύσει τις βασικές μας ελευθερίες και να θεωρήσει την κυβέρνησή μας υπόλογη».

«Η κυβέρνηση στοχοποιεί τη Μινεσότα»

Στο μεταξύ, σε κοινή συνέντευξη Τύπου που έδωσαν ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλς, και ο γενικός εισαγγελέας της πολιτείας, Κιθ Έλισον, ο δεύτερος είπε ότι δεν έχει υπάρξει ποτέ ανάπτυξη πρακτόρων της ICE αυτού του μεγέθους στην ιστορία των ΗΠΑ. Μίλησε για κατάσταση «άνευ προηγουμένου» στη Μινεάπολη και κατήγγειλε ότι απαγορεύθηκε στις πολιτειακές αρχές η πρόσβαση στον τόπο του πυροβολισμού. Και μάλιστα παρά τη δικαστική εντολή.

Σύμφωνα με τον γενικό εισαγγελέα Έλισον, η Μινεσότα αντιμετωπίζει «στοχευμένη καταστολή από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση». Και αυτό επειδή οι κάτοικοι ψήφισαν τρεις φορές για προεδρικούς υποψηφίους εκτός από τον Ντόναλντ Τραμπ. «Αν δεν σταματήσουμε αυτή τη συμπεριφορά εδώ, μόνο θα επεκταθεί», πρόσθεσε.

Γουόλς: Επιβάλλουν εξωδικαστικά δικαιοσύνη

Από την πλευρά του, ο κυβερνήτης Γουόλς επισήμανε ότι η Μινεσότα «πιστεύει στον νόμο και την τάξη», αλλά πιστεύει και στην ειρήνη. Και κάλεσε την κυβέρνηση Τραμπ να αποσύρει τους 3.000 πράκτορες της ICE «πριν σκοτώσουν κι άλλους ανθρώπους».

Όσον αφορά την ICE o κυβερνήτης είπε: «Είναι δική τους δουλειά να επιβάλουν τον νόμο για τη μετανάστευση και τα τελωνεία». Αλλά, πρόσθεσε, «είναι δουλειά των αρχών επιβολής του νόμου να κάνουν την επιβολή του νόμου στη Μινεσότα».

Ο κυβερνήτης επέμεινε ότι η Μινεσότα δεν αρνείται να επιβάλει τον νόμο, αλλά έθεσε σαφή όρια στη συνεργασία με αυτό που χαρακτήρισε ομοσπονδιακή υπερβολή. «Προφανώς προσπαθούν τώρα να επιβάλλουν εξωδικαστικά τον νόμο τον νόμο στους δρόμους μας», σημείωσε για τα περιστατικά στη Μινεάπολη.

Επίθεση από τον Λευκό Οίκο

Ο Λευκός Οίκος, που από την αρχή υιοθέτησε το επιχείρημα της «αυτοάμυνας» για τον πράκτορα που σκότωσε τον Άλεξ Πρίτι, επιτέθηκε στον κυβερνήτη Γουόλς.

Με ανάρτησή της στο Χ, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολιν Λίβιτ, υποστήριξε ότι ο κυβερνήτης της Μινεσότα «ΔΕΝ πιστεύει στον νόμο και την τάξη».

Tim Walz does NOT believe in law and order. No amount of propaganda from his allies in the liberal media will convince the American people otherwise. Under the incompetent leadership of Tim Walz, Minnesota oversaw massive fraud schemes that resulted in tens of billions of… https://t.co/yA3nhduVVk — Karoline Leavitt (@PressSec) January 25, 2026



Και απάντησε στην ανάρτησή του ότι «καμία προπαγάνδα από τους συμμάχους του στα φιλελεύθερα μέσα ενημέρωσης δεν θα πείσει τον αμερικανικό λαό για το αντίθετο».

Ισχυρίστηκε επίσης υπό την ηγεσία του Γουόλς, «η Μινεσότα επέβλεψε μαζικά σχέδια απάτης που οδήγησαν σε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε κλεμμένα κεφάλαια Αμερικανών φορολογουμένων».

Και πως απελευθέρωσε «σχεδόν 500 παράνομους μετανάστες» πίσω στους δρόμους της Μινεσότα από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στο αξίωμα.

Επίσης, με αφορμή τα τεκταινόμενα στη Μινεάπολη, ο Λευκός Οίκος ανέβασε μια φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να κρατά φωτογραφία φερόμενου «εγκληματία μετανάστη». Και τη συνόδευσε με τη λεζάντα: «Οι ήρωες της ICE απομακρύνουν επικίνδυνους εγκληματίες παράνομους μετανάστες από τους δρόμους μας για να προστατεύσουν τις αμερικανικές οικογένειες.

»Εν τω μεταξύ, η τοπική ηγεσία της Μινεσότα επιλέγει επανειλημμένα την πολιτική έναντι της ασφάλειας των νομοταγών Αμερικανών».