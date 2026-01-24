newspaper
Μινεάπολη: Νέο βίντεο αμφισβητεί τους ισχυρισμούς της ICE – Το θύμα κρατούσε… κινητό και όχι όπλο
Κόσμος 24 Ιανουαρίου 2026, 21:28

Μινεάπολη: Νέο βίντεο αμφισβητεί τους ισχυρισμούς της ICE – Το θύμα κρατούσε… κινητό και όχι όπλο

Νέο βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να αμφισβητεί την εκδοχή της ICE για τον θανάσιμο πυροβολισμό του άντρα στη Μινεάπολη.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Νέο βίντεο του διαδηλωτή που σκοτώθηκε από ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη το πρωί του Σαββάτου φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με το αφήγημα που παρουσίασε το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS).

Μετά τον πυροβολισμό, το DHS ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το «άτομο πλησίασε αξιωματικούς της Συνοριακής Περιπολίας των ΗΠΑ με ένα ημιαυτόματο πιστόλι 9 χιλιοστών, όπως φαίνεται εδώ».

Το DHS δημοσίευσε φωτογραφία ενός όπλου, το οποίο, όπως υποστηρίζει, κρατούσε ο άνδρας τη στιγμή που η ICE τον πυροβόλησε «σε αυτοάμυνα».

Ωστόσο, νέο βίντεο που κατακλύζει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τον άνδρα να κρατά ένα κινητό τηλέφωνο, και όχι όπλο, σε ό,τι φαίνεται να είναι οι στιγμές που προηγήθηκαν του πυροβολισμού.

Ο λογαριασμός @TheJFreakinC στην πλατφόρμα X έγραψε:

«ΝΕΟ βίντεο δείχνει τις στιγμές πριν οι πράκτορες της ICE/της Συνοριακής Περιπολίας εκτελέσουν τον άνδρα στη Μινεάπολη, ενώ βρισκόταν ακίνητος στο έδαφος. Στο βίντεο, ο άνδρας κατέγραφε τους πράκτορες ενώ εκείνοι πλησιάζουν και τον σπρώχνουν, με μοναδικό αντικείμενο στο χέρι του το κινητό του. Κανένα όπλο, καμία απειλή. Απλώς ένας άνθρωπος που ασκούσε το δικαίωμά του στην Πρώτη Τροπολογία».

Αμερικανός πολίτης κάτοικος της Μινεάπολης το θύμα

Το θύμα πρόκειται για τον Alex Jeffrey Pretti, κάτοικο της πόλης και Αμερικανό πολίτη. Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας το θύμα ήταν 37 ετών.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο αρχηγός της αστυνομίας της Μινεάπολης, Μπράιαν Ο’Χάρα, δήλωσε ότι ο άνδρας που πυροβολήθηκε ήταν 37χρονος λευκός άνδρας χωρίς σοβαρό ποινικό παρελθόν, με μοναδικές καταγραφές ορισμένες κλήσεις στάθμευσης. Πηγές των αρχών επιβολής του νόμου ανέφεραν το Σάββατο ότι τα αρχεία τους δείχνουν πως ο Pretti δεν είχε σοβαρό ποινικό μητρώο.

Ο Ο’Χάρα είπε επίσης ότι ο άνδρας ήταν νόμιμος κάτοχος όπλου και διέθετε σχετική άδεια. Σύμφωνα με αρχεία, ο Pretti είχε φοιτήσει στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα. Πολιτειακά αρχεία δείχνουν ότι του είχε χορηγηθεί άδεια άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή το 2021, η οποία παραμένει σε ισχύ έως τον Μάρτιο του 2026.

Σοκαριστικά βίντεο

«Δράστης» το θύμα για τον Τραμπ

Με επιθετικό τόνο ήταν η πρώτη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ μετά τους εξ επαφής πυροβολισμούς και τον θάνατο του 37χρονου άνδρα στη Μινεάπολη.

Ο Αμερινακός πρόεδρος, με μία άκρως επιθετική ανάρτηση στο Truth Social, χαρακτηρίζει «δράστη» τον 37χρονο άνδρα που δέχθηκε τα πυρά των ομοσπονδιακών αστυνομικών, παρουσιάζοντας φωτογραφία με το όπλο που βρέθηκε πάνω στον άνθρωπο πολυ έχασε τη ζωή του, λέγοντας ότι είχε δύο γεμιστήρες με σφαίρες.

Παράλληλα, εξαπολύει τα «πυρά» του εναντίον του κυβερνήτη της Μινεάπολης και του Δημάρχου, λέγοντας πως είναι εκείνοι που υποκινούν την εξέγερση των πολιτών, απέναντι στη μεταναστευτική πολιτική που ακολουθεί και στις αρχές που καλούνται να την επιβάλουν.

«Αυτό είναι το όπλο του δράστη, γεμάτο (με δύο επιπλέον γεμάτους γεμιστήρες!), και έτοιμο να χρησιμοποιηθεί – Τι είναι όλο αυτό; Πού είναι η τοπική αστυνομία; Γιατί δεν τους επετράπη να προστατεύσουν τους αξιωματικούς της ICE; Ο Δήμαρχος και ο Κυβερνήτης τους απέλυσαν;», αναφέρει στο μήνυμά του ο Αμερικανός πρόεδρος και συνεχίζει:

«Αναφέρεται ότι σε πολλούς από αυτούς τους αστυνομικούς δεν επετράπη να κάνουν τη δουλειά τους, που ήταν να προστατέψουν τα μέλη της ICE. Η ICE έπρεπε να προστατευτεί — Δεν είναι εύκολο πράγμα! Γιατί η Ilhan Omar έχει 34 εκατομμύρια δολάρια στον λογαριασμό της; Και πού είναι τα δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν κλαπεί από την κάποτε σπουδαία Πολιτεία της Μινεσότα; Βρισκόμαστε εκεί λόγω μαζικής νομισματικής απάτης, με δισεκατομμύρια δολάρια να λείπουν, και παράνομων εγκληματιών που τους επετράπη να διεισδύσουν στην Πολιτεία μέσω της Πολιτικής Ανοικτών Συνόρων των Δημοκρατικών. Θέλουμε τα χρήματα πίσω, και τα θέλουμε πίσω, ΤΩΡΑ. Αυτοί οι απατεώνες που έκλεψαν τα χρήματα θα πάνε φυλακή, εκεί που ανήκουν! Αυτό δεν διαφέρει από μια πραγματικά μεγάλη ληστεία τράπεζας».

Και συνεχίζει: «Πολλά από αυτά που βλέπετε είναι μια ΚΑΛΥΨΗ για αυτήν την κλοπή και την απάτη. Ο Δήμαρχος και ο Κυβερνήτης υποκινούν την εξέγερση με την πομπώδη, επικίνδυνη και αλαζονική ρητορική τους! Αντίθετα, αυτοί οι υποκριτές πολιτικοί ανόητοι θα έπρεπε να ψάχνουν για τα δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν κλαπεί από τον λαό της Μινεσότα και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αφήστε τους πατριώτες του ICE να κάνουν τη δουλειά τους! 12.000 παράνομοι αλλοδαποί εγκληματίες, πολλοί από τους οποίους βίαιοι, έχουν συλληφθεί και έχουν εκδιωχθεί από τη Μινεσότα. Αν ήταν ακόμα εκεί, θα βλέπατε κάτι πολύ χειρότερο από αυτό που βλέπετε σήμερα».

World
Τραμπ: Η ευημερία των Big Tech τον πρώτο χρόνο της επιστροφής του στην εξουσία

Τραμπ: Η ευημερία των Big Tech τον πρώτο χρόνο της επιστροφής του στην εξουσία

World
Γροιλανδία: Οι δυτικοί σύμμαχοι ενισχύουν την παρουσία τους στην Αρκτική [γράφημα]

Γροιλανδία: Οι δυτικοί σύμμαχοι ενισχύουν την παρουσία τους στην Αρκτική [γράφημα]

inStream - Ροή Ειδήσεων
ΑΕΛ Novibet-Πανσερραϊκός 1-0: Άλμα των Θεσσαλών στη 10η θέση μέσω VAR, «βύθισαν» τους φιλοξενούμενους
Ποδόσφαιρο 24.01.26

ΑΕΛ Novibet-Πανσερραϊκός 1-0: Άλμα των Θεσσαλών στη 10η θέση μέσω VAR, «βύθισαν» τους φιλοξενούμενους

Τρίποντο-χρυσάφι για τη ΑΕΛ Novibet στο ντέρμπι των ουραγών. Η Θεσσαλική ομάδα ανέβηκε στη 10η θέση, φτάνοντας στους 16 βαθμούς. Ο Πανσερραϊκός (τελευταίος με 8 βαθμούς)

Σύνταξη
LIVE: Βιγιαρεάλ – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 24.01.26

LIVE: Βιγιαρεάλ – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Βιγιαρεάλ – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βιγιαρεάλ – Ρεάλ Μαδρίτης για την 21η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Ο Θουκυδίδης στο Νταβός: Τι σημαίνει και από πού προέρχεται η φράση που χρησιμοποίησε ο Μαρκ Κάρνεϊ;
Μήλιοι VS Αθηναίοι 24.01.26

Ο Θουκυδίδης στο Νταβός: Τι σημαίνει και από πού προέρχεται η φράση που χρησιμοποίησε ο Μαρκ Κάρνεϊ;

Όταν ο Μαρκ Κάρνεϊ επικαλέστηκε στο Νταβός τον Θουκυδίδη, δεν έκανε απλώς μια ιστορική αναφορά, αλλά επανέφερε τη σκληρή ιδέα ότι στη διεθνή πολιτική η ισχύς προηγείται του δικαίου.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι Ευρωπαίοι αντιδρούν και απαιτούν σεβασμό, μετά τις δηλώσεις Τραμπ για το Αφγανιστάν
Κόσμος 24.01.26

Οι Ευρωπαίοι αντιδρούν και απαιτούν σεβασμό, μετά τις δηλώσεις Τραμπ για το Αφγανιστάν

Οργή προκάλεσε σε Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία η δήλωση του προέδρου Τραμπ ότι «τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ έμειναν μακριά από τη γραμμή του μετώπου στο Αφγανιστάν» - Ένα βήμα πίσω από τον Τραμπ, αλλά μόνο για την Βρετανία

Σύνταξη
Από στόπερ… σέντερ φορ
On Field 24.01.26

Από στόπερ… σέντερ φορ

Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί της Τότεναμ έχουν πετύχει εννιά γκολ στην φετινή Πρέμιερ Λιγκ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πανιώνιος – ΠΑΟΚ 67-70: Ο «δικέφαλος» είχε περισσότερες λύσεις στο τέλος (vid)
Μπάσκετ 24.01.26

Πανιώνιος – ΠΑΟΚ 67-70: Ο «δικέφαλος» είχε περισσότερες λύσεις στο τέλος (vid)

Ταϊρί, Μέλβιν και Χουγκάζ έδωσαν πολύτιμες επιθετικές λύσεις στα τελευταία λεπτά του αγώνα με τον Πανιώνιο κι έτσι ο ΠΑΟΚ, νίκησε με 70-67 κι έφυγε νικητής από τη Γλυφάδα σε ματς για την 16η αγωνιστική.

Σύνταξη
Πως η Κίνα εκμεταλλεύεται τις επιθέσεις και την στάση των ΗΠΑ απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο
Υπεύθυνη υπερδύναμη 24.01.26

Πως η Κίνα εκμεταλλεύεται τις επιθέσεις και την στάση των ΗΠΑ απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο

Η Κίνα συνεχίζει να εκμεταλλεύεται την στάση των ΗΠΑ σε Βενεζουέλα, Ιράν, Γροιλανδία και Αρκτική για να προωθήσει το δικό της «μοντέλο συνεργασίας» ως «αντίβαρο στην αμερικανική ηγεμονία».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σέρρες: «Η γυναίκα μου έχει ψυχικά προβλήματα, δεν αντέχω και μένω στο υπόγειο» – Ξεσπά ο σύζυγος της καθηγήτριας
Ελλάδα 24.01.26

«Η γυναίκα μου έχει ψυχικά προβλήματα, δεν αντέχω» - Ξεσπά ο σύζυγος της καθηγήτριας που φίμωσε τον μαθητή

«Έπαιρνε τα φάρμακά της 16 χρόνια. Το 2022 τα έκοψε και έκτοτε το χάος» υποστηρίζει ο σύζυγος της καθηγήτριας στις Σέρρες που καταδικάστηκε για κακοποίηση μαθητή

Σύνταξη
To brand των γυαλιών ηλίου του Μακρόν κατακλύστηκε από παραγγελίες, έπεσε η σελίδα του – Οι πολιτικοί ως ινφλουένσερ
Τύπου Top Gun 24.01.26

To brand των γυαλιών ηλίου του Μακρόν κατακλύστηκε από παραγγελίες, έπεσε η σελίδα του - Οι πολιτικοί ως ινφλουένσερ

Στο Νταβός, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, φορούσε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου της Maison Henry Jullien για να καλύψει ένα σπασμένο αιμοφόρο αγγείο στο ένα μάτι του.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Σημαντικό να προκριθούν οι ελληνικές ομάδες στις επόμενες φάσεις των ευρωπαϊκών διοργανώσεων»
Ποδόσφαιρο 24.01.26

Μεντιλίμπαρ: «Σημαντικό να προκριθούν οι ελληνικές ομάδες στις επόμενες φάσεις των ευρωπαϊκών διοργανώσεων»

O Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα ρωτήθηκε για το αν θα υπάρξουν μεταγραφικές εξελίξεις τις επόμενες μέρες – Τι είπε για τον «τελικό» με τον Άγιαξ και τις μάχες των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Σύνταξη
Πατήσια: «Μαϊμού» τεχνικός προσπάθησε να εξαπατήσει ηλικιωμένη – Την έσωσε η γειτόνισσά της
Ελλάδα 24.01.26

Πατήσια: «Μαϊμού» τεχνικός προσπάθησε να εξαπατήσει ηλικιωμένη – Την έσωσε η γειτόνισσά της

Τα χτυπήματα των συμμοριών, που παριστάνουν τους τεχνικούς και ξαφρίζουν περιουσίες από σπίτια είναι συνεχή, με τις Αρχές να καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Σύνταξη
«Φουντώνουν» τα σενάρια αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν – Άφαντος ο Χαμενεΐ
Μέση Ανατολή 24.01.26

«Φουντώνουν» τα σενάρια αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν – Άφαντος ο Χαμενεΐ

«Οποιαδήποτε επίθεση θα θεωρηθεί κήρυξη ολοκληρωτικού πολέμου», απαντά το Ιράν στις δηλώσεις Τραμπ ότι αναπτύσσεται αρμάδα με αεροπλανοφόρο και αντιτορπιλικά στην περιοχή

Σύνταξη
Προμηθέας Πάτρας – Άρης Betsson 97-103: Με 4άδα «φωτιά» και «κλειδί» τον Αντετοκούνμπο (vid)
Μπάσκετ 24.01.26

Προμηθέας Πάτρας – Άρης 97-103: Με 4άδα «φωτιά» και «κλειδί» τον Αντετοκούνμπο (vid)

Ο Άρης Betsson άντεξε στη φθορά των φάουλ (έχασε τρεις παίκτες με 5) και με τέσσερις διψήφιους, αλλά και καθοριστικό τον Κώστα Αντετοκούνμπο (11ριμπ., 3 τάπες) πήρε μεγάλη νίκη με 103-97 στην Πάτρα.

Σύνταξη
Η φύση είχε τον τελευταίο λόγο: Αναβολή για το «Skyscraper Live» με τον Άλεξ Χόνολντ – Πότε θα σκαρφαλώσει τελικά
Taipei 101 24.01.26

Η φύση είχε τον τελευταίο λόγο: Αναβολή για το «Skyscraper Live» με τον Άλεξ Χόνολντ – Πότε θα σκαρφαλώσει τελικά

Η ζωντανή ανάβαση του Άλεξ Χόνολντ στον ουρανοξύστη Taipei 101 για το «Skyscraper Live» του Netflix αναβλήθηκε λόγω βροχής. Τι δήλωσε ο ίδιος λέει γαι την αμοιβή του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η στιγμή της έκρηξης βόμβας στη ντισκοτέκ «Jackie O» – Πώς εντοπίστηκαν οι δύο δράστες
Ελλάδα 24.01.26

Η στιγμή της έκρηξης βόμβας στη ντισκοτέκ «Jackie O» – Πώς εντοπίστηκαν οι δύο δράστες

Από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών εξιχνιάσθηκε υπόθεση έκρηξης αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού σημειώθηκε έξω κέντρο διασκέδασης στις 07-10-2025 στην Αθήνα και είχε ως αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ατόμου

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 24.01.26

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός για τη 18η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Νέες συναντήσεις με την Ρωσία πιθανόν την ερχόμενη εβδομάδα – Ανοιχτή στο διάλογο, δηλώνει η Μόσχα
Κόσμος 24.01.26

Ζελένσκι: Νέες συναντήσεις με την Ρωσία πιθανόν την ερχόμενη εβδομάδα – Ανοιχτή στο διάλογο, δηλώνει η Μόσχα

«Κεντρικό θέμα των συζητήσεων ήταν οι πιθανές παράμετροι για τον τερματισμό του πολέμου. Εκτιμώ ιδιαίτερα την κατανόηση της ανάγκης για αμερικανική παρακολούθηση και επίβλεψη της διαδικασίας τερματισμού του πολέμου και διασφάλισης πραγματικής ασφάλειας», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Σύνταξη
LIVE: Μπόρνμουθ – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 24.01.26

LIVE: Μπόρνμουθ – Λίβερπουλ

LIVE: Μπόρνμουθ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόρνμουθ – Λίβερπουλ για την 23η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
