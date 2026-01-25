Μινεάπολη: Κοντινό βίντεο αποδεικνύει πως ο Άλεξ Πρέτι ήταν άοπλος πριν τον πυροβολήσουν πολλές φορές
Βίντεο που δείχνει τους ομοσπονδιακούς πράκτορες να παλεύουν με τον Άλεξ Πρέτι, δείχνει πως περισσότερο δολοφονήθηκε παρά σκοτώθηκε αποτελώντας απειλή προς τις αρχές.
Σύμφωνα με νέο κοντινό βίντεο που δείχνει τις τελευταίες στιγμές του διαδηλωτή Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη, οι ομοσπονδιακοί πράκτορες της CBP (της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων των ΗΠΑ), της ICE και πιθανώς και άλλων υπηρεσιών με αντικείμενο την μετανάστευση, τον είχαν αφοπλίσει πριν τον πυροβολήσουν. Μάλιστα ένας άντρας με πολιτικά ρούχα και καπέλο, είναι αυτός που μπαίνει στην μέση και αρπάζει το όπλο από την θήκη του άνδρα πριν τον πυροβολήσουν περισσότερες από 8-9 φορές.
Για να είναι σαφές το τι έχει συμβεί και καθώς το περιστατικό της Μινεάπολης έχει καλυφθεί από πολλές γωνίες, σημαντικό είναι να συγκρατήσει κανείς το πρόσωπο που τον αφαιρεί το όπλο από την θήκη πριν τον πυροβολήσουν.
Όπως δείχνουν τα βίντεο, έως και οκτώ πράκτορες προσπαθούσαν να συλλάβουν τον Άλεξ Πρέτι, έναν 37χρονο ετών που εργαζόταν ως νοσηλευτής εντατικής θεραπείας σε νοσοκομείο βετεράνων. Ο πράκτορας με το γκρι
Here is the clearest video that shows that Alex Pretti did not pull a gun, his legal weapon had already been taken from him before DHS agents shot him multiple times. WATCH pic.twitter.com/FCBICEVq9V
— Simon Ateba (@simonateba) January 25, 2026
Ένας από αυτούς βγήκε από τη συμπλοκή κρατώντας το όπλο του, το οποίο είχε αφαιρέσει από την θήκη της ζώνης του. Λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο αργότερα, πυροβολήθηκε η πρώτη από τις 10 σφαίρες που φαίνεται να έχουν ριχτεί.
To βίντεο από την Μινεάπολη που δείχνει τον πανικό μετά την δολοφονία
Ακόμα ένα βίντεο δείχνει τις στιγμές μετά τον πυροβολισμό όπου το όπλο έχει αφαιρεθεί και αμέσως μετά τους πυροβολισμούς οι πράκτορες της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων – CBP και της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των Ηνωμένων Πολιτειών – ICE, ψάχνουν απεγνωσμένα να βρουν το όπλο του Πρέτι. Μέχρι που ενημερώθηκαν από τον άνδρα με τα πολιτικά πως αυτός έχει το όπλο.
Ο Πρέτι ήταν το τρίτο άτομο τις τελευταίες εβδομάδες που πυροβολήθηκε και το δεύτερο που σκοτώθηκε από ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη, μιας πολιτείας που εκλέγει Δημοκρατικούς η οποία έχει γίνει το επίκεντρο της δράσης των ομοσπονδιακών υπηρεσιών.
Noem: This individual committed domestic terrorism. That is the facts. pic.twitter.com/tMXmuyVFhU
— Acyn (@Acyn) January 24, 2026
Αρχικά χαρακτηρίστηκε ως εγχώριος τρομοκράτης και μετά οι πράκτορες φοβήθηκαν
Αρχικά η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Λ. Νοέμ τον αποκάλεσε ως εγχώριο τρομοκράτη, κάνοντας χρήση του δικού της ορισμού της λέξης. Στην συνέχεια όμως προσπάθησε να «στρογγυλέψει» τις αιχμηρές της δηλώσεις.
«Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να αφοπλίσουν αυτό το άτομο, αλλά ο οπλισμένος ύποπτος αντέδρασε βίαια», δήλωσε η Κρίστι Λ. Νοέμ στην συνέχεια. «Φοβούμενος για τη ζωή του και για τη ζωή των συναδέλφων του γύρω του, ένας πράκτορας πυροβόλησε αμυντικά» πρόσθεσε.
Ως «εγχώριο τρομοκράτη» αποκάλεσαν τον δολοφονηθέντα και άλλες κυβερνητικές πηγές της διοίκησης Τραμπ.
