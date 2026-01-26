O θανάσιμος πυροβολισμός του 37χρονου διαδηλωτή Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη από έναν ομοσπονδιακό αξιωματικό μετανάστευσης (ICE) πυροδότησε μια έντονη εθνική συζήτηση και ώθησε ακόμη και μερίδα των Ρεπουμπλικάνων να αμφισβητήσουν την σκληρή γραμμή καταστολής της μετανάστευσης από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο ο πρόεδρος Τραμπ συνέχισε αμετανόητος να κατηγορεί Δημοκρατικούς αξιωματούχους. «Δυστυχώς, δύο Αμερικανοί πολίτες έχασαν τη ζωή τους ως αποτέλεσμα αυτού του Δημοκρατικού χάους», έγραψε ο Τραμπ στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Truth.

Σε μια πεντάλεπτη τηλεφωνική συνέντευξη με την εφημερίδα The Wall Street Journal την Κυριακή, ο Τραμπ δεν απάντησε άμεσα όταν ρωτήθηκε δύο φορές αν ο αστυνομικός που πυροβόλησε τον Άλεξ Πρέτι είχε κάνει το σωστό.

Πιεσμένος περαιτέρω, ο πρόεδρος είπε: «Ψάχνουμε, εξετάζουμε τα πάντα και θα καταλήξουμε με αποφασιστικότητα». Αξιωματούχοι της κυβέρνησης έχουν υπερασπιστεί δημόσια τον αστυνομικό.

Ο πρόεδρος επέκρινε τον Πρέτι επειδή, λέει, οπλοφορούσε κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας, παρά το γεγονός ότι δεν έχει αποδειχθεί κάτι τέτοιο.

«Δεν μου αρέσουν οι πυροβολισμοί. Δεν μου αρέσει», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Αλλά δεν μου αρέσει όταν κάποιος πηγαίνει σε μια διαμαρτυρία και έχει ένα πολύ ισχυρό, πλήρως γεμισμένο όπλο με δύο γεμιστήρες γεμισμένους με σφαίρες. Ούτε αυτό παίζει καλό ρόλο».

«Κάποια στιγμή θα φύγουμε από την Μινεάπολη. Έχουν κάνει εκπληκτική δουλειά» λέει ο Τραμπ

Ο Τραμπ άφησε επίσης να εννοηθεί ότι είναι πρόθυμος να αποσύρει τελικά τους αξιωματούχους της υπηρεσίας μετανάστευσης από την περιοχή της Μινεάπολης.

Ο Τραμπ δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα για το πότε οι πράκτορες θα μπορούσαν να φύγουν. Ερωτηθείς αν οι πράκτορες θα έφευγαν σύντομα, επαίνεσε όσα είχε ήδη κάνει η κυβέρνηση στη Μινεσότα και είπε: «Θα αφήσουμε εκεί μια διαφορετική ομάδα ανθρώπων για την οικονομική απάτη».

Ο Τραμπ έχει επισημάνει ένα εκτεταμένο σκάνδαλο απάτης στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας στην πολιτεία ως δικαιολογία για την ενίσχυση της επιβολής του νόμου περί μετανάστευσης. «Είναι η μεγαλύτερη απάτη που έχει δει ποτέ κανείς», είπε ο Τραμπ στη συνέντευξη. «Πιστεύουμε στην πραγματικότητα ότι η Καλιφόρνια θα γίνει πολύ μεγαλύτερη».

Τι είπε για τον 37χρονο που σκότωσαν οι πράκτορες της ICE

Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο Πρέτι έφερε ένα «πολύ επικίνδυνο όπλο, ένα επικίνδυνο και απρόβλεπτο όπλο», προσθέτοντας: «Είναι ένα όπλο που εκπυρσοκροτεί όταν οι άνθρωποι δεν το γνωρίζουν».

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δήλωσε ότι ο Πρέτι έφερε ένα ημιαυτόματο πιστόλι 9 χιλιοστών.

Ο Πρέτι, νοσοκόμος εντατικής θεραπείας , βιντεοσκοπούσε τους συνοριοφύλακες σε έναν δρόμο της Μινεάπολης το Σάββατο το πρωί όταν δέχτηκε πυροβολισμούς. Πέθανε επί τόπου.

Τις ώρες μετά τους πυροβολισμούς, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας ισχυρίστηκε ότι ο Πρέτι «αντιστέκεται βίαια» στον αφοπλισμό μέχρι που οι αστυνομικοί πυροβόλησαν «αμυντικά».

Ωστόσο, βίντεο από περαστικούς που εξέτασε η Wall Street Journal αντικρούουν αυτή την εκδοχή των γεγονότων. Το βίντεο φαίνεται να δείχνει έναν ομοσπονδιακό αξιωματικό να τραβάει ένα πιστόλι μακριά από τον Πρέτι. Λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο αργότερα, ένας πράκτορας πυροβολεί.

Τα βίντεο, που τραβήχτηκαν από μάρτυρες από διαφορετικά σημεία – στον δρόμο, σε ένα κατάστημα και σε ένα αυτοκίνητο – δείχνουν τον Πρέτι να κρατάει ένα τηλέφωνο όταν αυτός και οι αστυνομικοί άρχισαν να συγκρούονται.

Αντιδράσεις των Ρεπουμπλικάνων

Μέλη της κυβέρνησής του, εν τω μεταξύ, έσπευσαν να δηλώσουν ότι η ένοπλη επίθεση, η δεύτερη δολοφονία Αμερικανού πολίτη στη Μινεάπολη από αξιωματικούς μετανάστευσης τις τελευταίες εβδομάδες, ήταν μια περίπτωση ένοπλης πρόκλησης βίας.

Μεταξύ των Ρεπουμπλικανών που εξέφρασαν την ανησυχία τους για τα γεγονότα είναι ο κυβερνήτης της Οκλαχόμα, Κέβιν Στιτ, ο οποίος δήλωσε στο CNN ότι οι άνθρωποι παρακολουθούσαν συμπατριώτες τους Αμερικανούς να πυροβολούνται στην τηλεόραση και ότι οι «ομοσπονδιακές τακτικές και η λογοδοσία» είχαν γίνει μια αυξανόμενη ανησυχία για τους ψηφοφόρους.

Ο γερουσιαστής Μπιλ Κάσιντι δήλωσε ότι η έρευνα για τη δεύτερη θανατηφόρα ένοπλη επίθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει τόσο ομοσπονδιακούς όσο και πολιτειακούς αξιωματούχους. Είπε ότι η ένοπλη επίθεση ήταν «απίστευτα ανησυχητική» και ότι «διακυβεύεται η αξιοπιστία του ICE και του DHS».

Ο βουλευτής Τζέιμς Κόμερ, σύμμαχος του Τραμπ, πρότεινε στον πρόεδρο να εξετάσει το ενδεχόμενο απόσυρσης των πρακτόρων μετανάστευσης από τη Μινεάπολη και αποστολής τους αλλού, λέγοντας στο Fox News ότι ο δήμαρχος της πόλης και ο κυβερνήτης της πολιτείας τους έθεσαν σε κίνδυνο και «υπάρχει πιθανότητα να χαθούν περισσότερες αθώες ζωές».

Ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ, δήλωσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς να παράσχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο, ότι ο Πρέτι ήταν «ένας δολοφόνος» που «προσπάθησε να δολοφονήσει ομοσπονδιακούς πράκτορες».

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς κοινοποίησε την ανάρτηση του Μίλερ. Εξέδωσε και άλλες αναρτήσεις κατηγορώντας τους τοπικούς αξιωματούχους και περιγράφοντας όσα συνέβαιναν στη Μινεάπολη ως «κατασκευασμένο χάος» που ήταν «άμεση συνέπεια της συνεργασίας ακροαριστερών ταραχοποιών με τις τοπικές αρχές».