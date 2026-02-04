newspaper
Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
04.02.2026 | 09:00
Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα στην κίνηση
Δασμοί: Οι ΗΠΑ επαναφέρουν σε ισχύ συμφωνία με περίπου τριάντα κράτη της Αφρικής
Κόσμος 04 Φεβρουαρίου 2026, 09:14

Δασμοί: Οι ΗΠΑ επαναφέρουν σε ισχύ συμφωνία με περίπου τριάντα κράτη της Αφρικής

Τι είναι η African Growth and Opportunity Act - Η συμφωνία ΗΠΑ και αφρικάνικων χωρών επανήλθε σε ισχύ ως την 31η Δεκεμβρίου 2026

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε σε ισχύ χθες Τρίτη, για έναν χρόνο, συμφωνία που επιτρέπει να εισάγονται και να διατίθενται στην αμερικανική αγορά αδασμολόγητα προϊόντα από χώρες της Αφρικής, τη λεγόμενη African Growth and Opportunity Act (AGOA, «πράξη για την ανάπτυξη και τις ευκαιρίες στην Αφρική»).

Η παράταση της συμφωνίας συμπεριλαμβάνεται στο κείμενο που υπέγραψε χθες ο Τραμπ

Η συμφωνία επανήλθε σε ισχύ ως την 31η Δεκεμβρίου 2026, «με αναδρομική ισχύ από την 30ή Σεπτεμβρίου 2025», την ημερομηνία που έληξε, τόνισε ο αντιπρόσωπος για το εμπόριο (USTR) του Λευκού Οίκου Τζέιμισον Γκριρ σε ανακοίνωσή του.

Η παράταση της συμφωνίας συμπεριλαμβάνεται στο κείμενο που υπέγραψε χθες Τρίτη ο Ντόναλντ Τραμπ βάζοντας τέλος σε τρεις ημέρες παράλυσης μέρους του αμερικανικού ομοσπονδιακού κρατικού μηχανισμού.

Τον Ιανουάριο, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε υπέρ της ανανέωσης της AGOA για τρία χρόνια· όμως η Γερουσία την περιόρισε σε ένα έτος.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η AGOA χαρακτηρίζεται ακρογωνιαίος λίθος των εμπορικών σχέσεων ΗΠΑ – Αφρικής.

Η προτιμησιακή μεταχείρισή της είχε προωθηθεί το 2000, όταν ακόμη πρόεδρος ήταν ο Δημοκρατικός Μπιλ Κλίντον.

Επιτρέπει σε αφρικανικά κράτη να εξάγουν διάφορα προϊόντα τους στις ΗΠΑ αδασμολόγητα, αν εκπληρώνεται σειρά προϋποθέσεων (λ.χ. πολιτικός πλουραλισμός, προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταπολέμηση της διαφθοράς…).

Οι ΗΠΑ αξιοποιούν τους δασμούς για να πιέζουν τις αφρικάνικες – και όχι μόνο – χώρες.

Οι ΗΠΑ αξιοποιούν τη συμφωνία ως μέσο πίεσης στις χώρες της Αφρικής

Περίπου τριάντα από τις χονδρικά πενήντα χώρες της αφρικανικής ηπείρου ωφελούνται—στη θεωρία τουλάχιστον—από τη συμφωνία αυτή, που καλύπτει ευρύ φάσμα προϊόντων, από τα είδη ιματισμού ως τις γλυκοπατάτες, περνώντας από τα αυτοκίνητα.

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε μετατρέψει την ημερομηνία λήξης της σε μοχλό πίεσης σε αφρικανικές χώρες.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γκάνας Σάμιουελ Οκουντζέτο Αμπλάκουα είχε παραδεχτεί τον Οκτώβριο ότι η Ουάσιγκτον συνέδεσε την παράτασή της με την υποδοχή από τη χώρα του μεταναστών που απελαύνονται από τις ΗΠΑ.

Ο Λευκός Οίκος είχε εξάλλου καταστήσει σαφές επανειλημμένα ότι, για να υπάρξει παράταση της AGOA, οι αφρικανικές χώρες έπρεπε να ανοίξουν περαιτέρω τις αγορές τους σε αμερικανικά αγαθά.

Στην ανακοίνωση που δημοσιοποίησε χθες ο Γκριρ υπογράμμισε ότι «η AGOA του 21ου αιώνα πρέπει να απαιτεί από τους εμπορικούς εταίρους μας περισσότερα και να προσφέρει καλύτερη πρόσβαση στις αγορές τους για τις αμερικανικές εταιρείες, τους Αμερικανούς αγρότες και κτηνοτρόφους».

Πρόσθεσε πως θέλει να συνεργαστεί με το αμερικανικό Κογκρέσο για να «εκσυγχρονιστεί» η συμφωνία αυτή, ώστε «να ευθυγραμμίζεται με την πολιτική ‘Πρώτα η Αμερική’ του προέδρου Τραμπ».

Λιμάνια
Λιμάνι Ελευσίνας: Δόθηκε το σήμα για τον διαγωνισμό υποπαραχώρησης

Λιμάνι Ελευσίνας: Δόθηκε το σήμα για τον διαγωνισμό υποπαραχώρησης

Τράπεζες
Δάνεια: Ποια ρεκόρ έσπασαν στον τομέα λιανικής  

Δάνεια: Ποια ρεκόρ έσπασαν στον τομέα λιανικής  

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
