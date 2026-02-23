newspaper
Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
22.02.2026 | 23:33
Αιματηρό επεισόδιο στο καρναβάλι της Έδεσσας
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Δασμοί Τραμπ: Νέος γύρος αντιδράσεων από εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ
Διεθνής Οικονομία 23 Φεβρουαρίου 2026, 00:30

Δασμοί Τραμπ: Νέος γύρος αντιδράσεων από εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ

Οι νέοι δασμοί Τραμπ και οι πρώτες απαντήσεις από τους εμπορικούς εταίρους.

Τζούλη Καλημέρη
A
A
Vita.gr
3 παράξενα πράγματα που κάνει ένα μεγάλο μυαλό

3 παράξενα πράγματα που κάνει ένα μεγάλο μυαλό

Spotlight

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, που με ψήφους 6-3 έκρινε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος υπερέβη των εξουσιών του επιβάλλοντας αμοιβαίους δασμούς παγκοσμίως, προκάλεσε την οργή του Τραμπ, που απάντησε με νέους δασμούς δημιουργώντας μια χαοτική κατάσταση, όπως χαρακτηρίστηκε από εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος Τραμπ, ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να αυξήσει από 10% σε 15% τους δασμούς που είχε επιβάλει για τις εισαγωγές από όλο τον κόσμο

Ο Αμερικανός πρόεδρος πληροφορήθηκε την απόφαση, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, κατά τη διάρκεια συνάντησης κεκλεισμένων των θυρών με κυβερνήτες στο Λευκό Οίκο.

Δασμοί Τράμπ: Νέος γύρος

Ο Τραμπ είπε στους κυβερνήτες που κάθονταν μπροστά του ότι φαινόταν ήρεμος αλλά έβραζε εσωτερικά, χαρακτηρίζοντας την απόφαση ντροπή.

Έφυγε από την συνάντηση και λίγο αργότερα έδωσε έκτακτη συνέντευξη Τύπου, όπου είπε ότι «ντρέπεται απόλυτα» για τα μέλη του δικαστηρίου επειδή «δεν έχουν το θάρρος να κάνουν αυτό που είναι σωστό για τη χώρα μας».

Σε μια ανοιχτή ρήξη κατηγόρησε την πλειοψηφία του δικαστηρίου ότι εξυπηρετεί ξένα συμφέροντα και περνώντας στην αντεπίθεση ανακοίνωσε την επιβολή, πέραν των κανονικών δασμών που ήδη επιβάλλονται, νέων δασμών 10% στους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ.

Οι δασμοί Τραμπ ως μοχλός πίεσης

Η απόφαση του δικαστηρίου είναι πλήγμα στην διαπραγματευτική ισχύ που υιοθέτησε ο Τραμπ, καθώς χρησιμοποιούσε τους δασμούς για να αναδιαμορφώσει τις εμπορικές συμφωνίες, να φέρει έσοδα στο δημόσιο ταμείο και να αποσπάσει επενδύσεις δισ. από τους εμπορικούς εταίρους.

Σε αυτό το πλαίσιο κινήθηκαν και οι δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος μιλώντας στην εκπομπή «The Will Cain Show» στο Fox News ανέφερε ότι «Το Ανώτατο Δικαστήριο αφαίρεσε την επιρροή του Προέδρου, αλλά κατά κάποιο τρόπο, έκανε την επιρροή που έχει πιο δρακόντεια επειδή συμφώνησε ότι έχει το δικαίωμα σε πλήρες εμπάργκο» είπε.

Εν τω μεταξύ δεν πέρασε ούτε ένα 24ώρο και ο Αμερικανός πρόεδρος, σε μια επίδειξη πυγμής, ανακοίνωσε με ανάρτηση του ότι αυξάνει το ύψος των δασμών από 10 σε 15%.

«Εγώ, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, θα αυξήσω, με άμεση ισχύ, τον παγκόσμιο δασμολογικό συντελεστή 10% για χώρες, πολλές από τις οποίες «εκμεταλλεύονται» τις ΗΠΑ εδώ και δεκαετίες, χωρίς αντίποινα (μέχρι που ήρθα εγώ!), στο επιτρεπόμενο και νομικά ελεγμένο επίπεδο του 15%» έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο.

Οι πρώτες αντιδράσεις έχουν ήδη καταγραφεί με την Κομισιόν να ανεβάζει τόνους και να ζητά την τήρηση της συμφωνίας που έχει επιτευχθεί μετά από σειρά διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε ΕΕ και ΗΠΑ. Η Ινδία ανέβαλε, σύμφωνα με πληροφορίες, την αποστολή της εμπορικής αντιπροσωπείας στην Ουάσιγκτον λόγω αβεβαιότητας.

Κριστίν Λαγκάρντ

Για τον κίνδυνο να διαταραχθεί η ισορροπία που επήλθε μετά από διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ προειδοποίησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ.

Είναι «κρίσιμης σημασίας» να υπάρχει σαφήνεια σχετικά με το μέλλον της εμπορικής σχέσης, είπε η Λαγκάρντ σε συνέντευξη στην εκπομπή Face the Nation του CBS.

«Θέλεις να γνωρίζεις τους κανόνες του δρόμου πριν μπεις στο αυτοκίνητο» είπε χαρακτηριστικά η επικεφαλής της ΕΚΤ «Το ίδιο ισχύει και για το εμπόριο».

«Αν αυτό κλονίσει την ισορροπία στην οποία είχαν συνηθίσει οι άνθρωποι του κλάδου — επειδή συνέχισαν τις συναλλαγές μετά τις αποφάσεις του Απριλίου και τη συμφωνία του Ιουλίου μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρώπης — αλλά το να την κλονίσει ξανά θα προκαλέσει σίγουρα αναταραχές στην επιχειρηματική δραστηριότητα» δήλωσε η Λαγκάρντ, σημειώνοντας παράλληλα ότι η συμφωνία που είχε επιτευχθεί προηγουμένως περιλάμβανε εξαιρέσεις και απαλλαγές.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Κομισιόν ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να τηρήσουν τους όρους της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ που επιτεύχθηκε πέρυσι ενώ δεν δέχεται αύξηση στους δασμούς.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά πλήρη σαφήνεια σχετικά με τα βήματα που προτίθενται να λάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά την πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου σχετικά με τον Νόμο περί Διεθνών Οικονομικών Εξουσιών Έκτακτης Ανάγκης (IEEPA), αναφέρει σε ανακοίνωση της.

«Η Επιτροπή» τονίζει η ανακοίνωση «θα διασφαλίζει πάντα την πλήρη προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εταιρείες και οι εξαγωγείς της ΕΕ πρέπει να τυγχάνουν δίκαιης μεταχείρισης, προβλεψιμότητας και ασφάλειας δικαίου.

»Μια συμφωνία είναι μια συμφωνία. Ως ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών, η ΕΕ αναμένει από τις ΗΠΑ να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους που ορίζονται στην Κοινή Δήλωση – όπως ακριβώς η ΕΕ τηρεί τις δεσμεύσεις της.

»Συγκεκριμένα, τα προϊόντα της ΕΕ πρέπει να συνεχίσουν να επωφελούνται από την πιο ανταγωνιστική μεταχείριση, χωρίς αυξήσεις στους δασμούς πέραν του σαφούς και ολοκληρωμένου ανώτατου ορίου που είχε συμφωνηθεί προηγουμένως.»

Τα σχόλια είναι πολύ πιο έντονα διατυπωμένα από την αρχική απάντηση της Επιτροπής την Παρασκευή, η οποία είχε δηλώσει μόνο ότι μελετούσε το αποτέλεσμα της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου και διατηρούσε επαφή με την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Ευρωκοινοβούλιο

Ο επικεφαλής εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζητά το πάγωμα της διαδικασίας επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις ΗΠΑ μέχρι να λάβουν λεπτομέρειες από την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την εμπορική της πολιτική.

Η κρίσιμη ψηφοφορία στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου είναι προγραμματισμένη για τις 24 Φεβρουαρίου και η οριστική έγκριση από την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου αναμενόταν με τα μέχρι τις τελευταίες εξελίξεις δεδομένα για μέσα στον Μάρτιο.

Ο Μπερντ Λάνγκε , πρόεδρος της επιτροπής εμπορίου του κοινοβουλίου, ανακοίνωσε ότι θα προτείνει την αναστολή των νομοθετικών εργασιών για την έγκριση της λεγόμενης Συμφωνίας Τέρνμπερι σε έκτακτη συνεδρίαση τη Δευτέρα «μέχρι να έχουμε μια ολοκληρωμένη νομική αξιολόγηση και σαφείς δεσμεύσεις από τις ΗΠΑ».

«Απόλυτο χάος στους δασμούς από την αμερικανική κυβέρνηση. Κανείς δεν μπορεί να το καταλάβει πια — μόνο ανοιχτά ερωτήματα και αυξανόμενη αβεβαιότητα για την ΕΕ και άλλους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ», έγραψε ο Μπερντ Λάνγκε σε μια ανάρτησή του στο X.

Ινδία

Η Ινδία ήταν η πρώτη ασιατική χώρα που αντέδρασε αναβάλλοντας την προγραμματισμένη αποστολή της εμπορικής αντιπροσωπείας της στην Ουάσιγκτον αυτή την εβδομάδα, κυρίως λόγω της αβεβαιότητας μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, σύμφωνα με πηγή του υπουργείο Εμπορίου της Ινδίας που μίλησε στο Reuters υπό το καθεστώς ανωνυμίας.

Η αντιπροσωπεία επρόκειτο να αναχωρήσει την Κυριακή για συνομιλίες με σκοπό την οριστικοποίηση της ενδιάμεσης εμπορικής συμφωνίας, αφού και οι δύο χώρες συμφώνησαν σε ένα πλαίσιο για την Ουάσινγκτον να μειώσει τους τιμωρητικούς δασμούς κατά 25% σε ορισμένες ινδικές εξαγωγές που συνδέονται με τις αγορές ρωσικού πετρελαίου του Νέου Δελχί.

ινδια

Οι αμερικανικοί δασμοί σε ινδικά προϊόντα πρόκειται να μειωθούν στο 18%, ενώ η Ινδία συμφώνησε να αγοράσει αμερικανικά είδη αξίας 500 δισ. δολαρίων σε διάστημα πέντε ετών, που κυμαίνονται από ενεργειακά αποθέματα έως αεροσκάφη και ανταλλακτικά, πολύτιμα μέταλλα και τεχνολογικά προϊόντα.

«Η απόφαση για την αναβολή της επίσκεψης ελήφθη μετά από συζητήσεις μεταξύ αξιωματούχων των δύο χωρών» ανέφερε η πηγή. «Δεν έχει αποφασιστεί νέα ημερομηνία για την επίσκεψη».

Ιαπωνία

«Πραγματικό χάος» χαρακτήρισε τους αμερικανικούς δασμούς σημαντικό στέλεχος του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος της Ιαπωνία.

«Για να είμαι ειλικρινής, είναι ένα πραγματικό χάος» είπε κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στο Fuji TV ο Ιτσουνόρι Ονοντέρα, πρώην υπουργός Άμυνας, ο οποίος επί του παρόντος υπηρετεί ως πρόεδρος της ομάδας φορολογικής έρευνας του κόμματος.

Ο Ονοντέρα εκτιμά ότι η Ιαπωνία δεν θα επιδιώξει επαναδιαπραγμάτευση της εμπορικής συμφωνίας.

«Για την Ιαπωνία, η κορυφαία προτεραιότητα ήταν τα αυτοκίνητα εκείνη την εποχή, αλλά αυτοί οι δασμοί στα αυτοκίνητα δεν καλύπτονται από αυτήν την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Δεν θα ήταν καλό αν αρχίσουμε να βλέπουμε αντίκτυπο εκεί, επειδή προσπαθούμε να επαναδιαπραγματευτούμε τη συμφωνία» ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε επαναδιαπραγμάτευση θα απαιτούσε «μια διεξοδική και προσεκτική συζήτηση».

Ο Ονοντέρα δήλωσε ότι θα ήταν φυσικό για τις εταιρείες να ζητήσουν επιστροφή των δασμών, αλλά πρόσθεσε ότι οι λεπτομέρειες μιας τέτοιας επιστροφής χρημάτων θα αποφασιστούν στο δικαστήριο.

«Ανησυχώ ότι οι επιχειρήσεις θα απομακρυνθούν ακόμη περισσότερο από τις ΗΠΑ εάν η εσωτερική κατάσταση εκεί παραμείνει τόσο ασταθής» πρόσθεσε.

Πηγή: OT.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Δασμοί Τραμπ: Πώς αντιδρούν στο χάος οι εμπορικοί εταίροι

Δασμοί Τραμπ: Πώς αντιδρούν στο χάος οι εμπορικοί εταίροι

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
3 παράξενα πράγματα που κάνει ένα μεγάλο μυαλό

3 παράξενα πράγματα που κάνει ένα μεγάλο μυαλό

World
ΕΚΤ: «Μπλέκει» με την πολιτική; Φουντώνει η συζήτηση για την ανεξαρτησία της 

ΕΚΤ: «Μπλέκει» με την πολιτική; Φουντώνει η συζήτηση για την ανεξαρτησία της 

inWellness
inTown
Stream newspaper
«Καμπανάκι» Λαγκάρντ για τις μεταβολές στους δασμούς – Ενδέχεται να διαταράξουν την ισορροπία με την ΕΕ
Διεθνής Οικονομία 22.02.26

«Καμπανάκι» Λαγκάρντ για τις μεταβολές στους δασμούς – Ενδέχεται να διαταράξουν την ισορροπία με την ΕΕ

«Θέλεις να γνωρίζεις τους κανόνες του δρόμου πριν μπεις στο αυτοκίνητο» είπε χαρακτηριστικά η Λαγκάρντ – Η συνέντευξη στο CBS και η απάντηση για τα σενάρια πρόωρης αποχώρησης

Τζούλη Καλημέρη
Ισπανία: Επενδύει στις σχέσεις με την Κίνα για την ασιατική στρατηγική της
Διεθνής Οικονομία 22.02.26

Στην Κίνα στρέφεται η Ισπανία

Η Ισπανία επιδιώκει να ενισχύσει τους δεσμούς της με την Κίνα, αψηφώντας πιθανά ευρωπαϊκά και αμερικανικά ερωτήματα

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η νέα φρενίτιδα για τους δασμούς Τραμπ μετά τη δικαστική απόφαση
ΗΠΑ 21.02.26

Η νέα φρενίτιδα για τους δασμούς Τραμπ μετά τη δικαστική απόφαση

Αν και η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ δεν αναφέρεται στο θέμα, σύμφωνα με εκτίμηση της Wharton School, περίπου 175 δισεκατομμύρια δολάρια από τους εισπραχθέντες δασμούς ενδέχεται να πρέπει να επιστραφούν

Σύνταξη
Μην κυνηγάς τους πλούσιους, για να διορθώσεις αποτυχημένους προϋπολογισμούς – Δεν θα βγάλεις τίποτα…
Διεθνής Οικονομία 21.02.26

Μην κυνηγάς τους πλούσιους, για να διορθώσεις αποτυχημένους προϋπολογισμούς – Δεν θα βγάλεις τίποτα…

Τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ, αρκετοί πολιτικοί θέλουν να επιβάλουν μεγαλύτερους φόρους στους πλούσιους για να βγάλουν «τα σπασμένα» των κρατικών προϋπολογισμών - Πόσο αποτελεσματικό θα είναι αυτό;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
ΕΕ: Το σχέδιο «Made in Europe» πυροδοτεί έντονο λόμπινγκ στις Βρυξέλλες
Διεθνής Οικονομία 19.02.26

ΕΕ: Το σχέδιο «Made in Europe» πυροδοτεί έντονο λόμπινγκ στις Βρυξέλλες

Η στρατηγική ευρωπαϊκής προτίμησης αντιμετωπίζει έντονο λόμπινγκ τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ.. Η πρόταση καθυστέρησε ήδη μια φορά και τώρα κινδυνεύει να αναβληθεί ξανά

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μεξικό: Οι ΗΠΑ προτρέπουν τους Αμερικανούς «να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια»
Μεξικό 23.02.26

Οι ΗΠΑ προτρέπουν τους πολίτες τους «να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια

Οι αμερικανοί πολίτες «θα πρέπει να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια μέχρι νεωτέρας», υπογραμμίζει η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Μεξικό, λόγω «των οδοφραγμάτων και της εγκληματικής δραστηριότητας».

Σύνταξη
Μεξικό: Κύμα βίας πυροδοτεί ο θάνατος του Ελ Μέντσο – Εκκληση για ψυχραιμία από τη Σέινμπαουμ
Θάνατος Ελ Μέντσο 23.02.26

Εκκληση για ψυχραιμία από τη Σέινμπαουμ - Κύμα βίας έχει ξεσπάσει στο Μεξικό

«Πρέπει να παραμείνουμε ενημερωμένοι και ψύχραιμοι», τονίζει η Κλαούντια Σέινμπαουμ για το κύμα βίας που ξέσπασε στο Μεξικό έπειτα από τον θάνατο του βαρόνου ναρκωτικών Ελ Μέντσο.

Σύνταξη
Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επανεξελέγη στην ηγεσία του κυβερνώντος κόμματος
Βόρεια Κορέα 23.02.26

Στον Κιμ ξανά τα ηνία του κυβερνώντος κόμματος

«Σύμφωνα με την ακλόνητη βούληση και την ομόφωνη επιθυμία όλων των αντιπροσώπων» στο συνέδριο, ο Κιμ Γιονγκ Ουν επανεξελέγη στην ηγεσία του κυβερνώντος Κόμματος των Εργατών.

Σύνταξη
Χαμάς: Ετοιμάζεται να αναδείξει τον νέο ηγέτη της, μεταξύ του Χάλεντ Μεσάαλ και του Χαλίλ αλ Χάγια
Ποιοι είναι 22.02.26

Η Χαμάς ετοιμάζεται να αναδείξει τον νέο ηγέτη της, μεταξύ του Χάλεντ Μεσάαλ και του Χαλίλ αλ Χάγια

Ο νέος ηγέτης της Χαμάς θα αναδειχθεί από το πολιτικό γραφείο της οργάνωσης μετά τις εκλογές που έγιναν στη Λωρίδα της Γάζας, στη Δυτική Όχθη και μεταξύ των μελών της Χαμάς στο εξωτερικό

Σύνταξη
BAFTA 2026: Το «One Battle After Another» είναι και επισήμως η καλύτερη ταινία – Δείτε όλους τους νικητές
Αυτά για φέτος 22.02.26

BAFTA 2026: Το «One Battle After Another» είναι και επισήμως η καλύτερη ταινία – Δείτε όλους τους νικητές

Λοιπόν, έχουμε και λέμε: το «One Battle After Another» κυριάρχησε στα φετινά BAFTA, όσο ο Ρόμπερτ Αραμάγιο ήταν απασχολημένος με το να κερδίζει τους Τιμοτέ Σαλαμέ και Λεονάρντο ντι Κάπριο για τον τίτλο του καλύτερου ηθοποιού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Καισαριανή: Επιστροφή στο θυσιαστήριο της λευτεριάς – Πλήθος κόσμου στο μνημείο των εκτελεσμένων
Καισαριανή 22.02.26

Επιστροφή στο θυσιαστήριο της λευτεριάς - Πλήθος κόσμου στο μνημείο των εκτελεσμένων

Η αποκάλυψη των ιστορικών ντοκουμέντων που αποτυπώνουν τις τελευταίες στιγμές κάποιων εκ των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν από τους ναζί, την Πρωτομαγιά του 1944, στην Καισαριανή, έφεραν ξανά τον κόσμο στο θυσιαστήριο της λευτεριάς.

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο